A Book Read At The Hospital Bed Is The Best Book Of This Century

વિચારોના વૃંદાવનમાં: એક એવું પુસ્તક જે હોસ્પિટલના ખાટલે વાંચ્યું, આ સદીનું એ શ્રેષ્ઠતમ પુસ્તક છે

31 મિનિટ પહેલા લેખક: ગુણવંત શાહ



વિજ્ઞાનની વિચારસરણી અને ખૂબી એ છે કે એના ગર્ભમાં સેલ્ફ-કરેક્ટિંગ મિકેનિઝમ છે

વીન્દ્રનાથની વાર્તામાં ‘કાબુલીવાલા’ની દીકરીનું નામ મિની હતું. એટલે મેં પણ મારી દીકરીને ‘મિની’ કહેવાનું શરૂ કર્યું. મારી દીકરીએ મને એક પુસ્તક આપ્યું ને વાંચ્યું ત્યારે હોસ્પિટલનો ખાટલો જીવતો થયો. માંદગી સાર્થક થઇ ગઇ. આટલું કડવું લખવાનું કારણ એ છે કે ગુજરાતના ઘણાખરા અધ્યાપકોનું વાચન ગરીબ છે. એમને જે પેન્શન મળે તે તગડું હોય અને વાચન હરામ બરાબર હોય છે.

આ વાત મેં પૂર્વગ્રહથી નહીં, પરંતુ લાંબા અનુભવ પછી કહી છે. પૂર્વગ્રહથી નહીં, આરજૂના ભાવથી લખી છે. એમને મારે કહેવું છે કે: વાંચો ભાઇ વાંચો રે વાંચો! કાર્લ સેગનનું પુસ્તક, ‘The Demon-haunted World: Science as a Candle in the Dark.’ પાનાં : 457. પ્રકાશક: The Random House. આ અદ્્ભુત પુસ્તક લખનારા મહાન લેખક કાર્લ સેગનને હું ગુરુપદે સ્વીકારું છું. મારા ખરા ગુરુ વિનોબા છે. પુસ્તકના 114મા પાને જગત આખાના ‘astrophysicist’ છે. વિનોબાજી સૂતી વખતે સાથીઓને કહેતા: હવે હું ચાલ્યો બ્રહ્મલોક! બંને ગુરુજનો વચ્ચે સામ્ય છે. બંને બ્રહ્મલોકથી નાનું કશુંય ન ખપે. માનશો? કાર્લ સેગને ‘ઇશોપનિષદ’માંથી એક મંત્ર પ્રગટ કર્યો છે. મંત્રનો અંગ્રેજી અનુવાદ કાચો છે. સેગન લખે છે : ‘There are demon-haunted worlds, regions of utter darkness.’ ઉપનિષદે એને માટે ‘અન્ધં તમ:’ શબ્દો પ્રયોજે છે. હવે મને કેમ ગુસ્સો ન આવે? જો પરદેશી-પરભાષી ઉપનિષદ વાંચી શકે, તો ગુજરાતના શિક્ષિતો શા માટે ન વાંચી શકે? જવાબ છે? મારો આ બળાપો એ છે કે : ગુજરાતના કેટલા શિક્ષિતોએ ઉપનિષદ ‘જોયું’ છે? મહાત્માએ દુનિયાને સમજાવ્યું: ‘સત્ય એ જ પરમેશ્વર.’ મહાત્માએ જીવનમાં આનાથી ચડિયાતું વિધાન નથી કર્યું. આજે પણ હું પવનારના બ્રહ્મવિદ્યામંદિર સાથે સતત સંપર્કમાં છું. (ત્યાંથી પ્રગટ થતાં ‘મૈત્રી’ સામયિકમાં હાલ વિનોબાજીની ‘પ્રશ્નોપનિષદ’ પર લેખમાળા ચાલે છે. શું એ ન વાંચવી એ ગુનો છે? હા, હા, હા!) વિનોબાજી અને કાર્લ સેગનને બ્રહ્મથી ઓછું કોષ્ટક ન ખપે. હવે પુસ્તકનો સાર મુદ્દાસર શરૂ થાય છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે સત્ય કેટલું ક્રૂર હોઇ શકે છે અને આપણી ભ્રમણા કેટલી આશ્વાસક હોઇ શકે છે. સેગને આ વિધાન ઉછીનું લીધેલું છે, હેન્રી (પોઇનકેરનું) મીણબત્તીનો પ્રકાશ આપણી પરનાળમાં પ્રવેશે પછી આસપાસ પ્રસરે છે, નાનું અજવાળું પ્રસરે છે. અંધકાર પાછો એકઠો થાય છે, ત્યારે મીણબત્તી થરથર કાંપે છે. વિજ્ઞાનની વિચારસરણી અને ખૂબી એ છે કે એના ગર્ભમાં સેલ્ફ-કરેક્ટિંગ મિકેનિઝમ છે. વિજ્ઞાન જ્ઞાનના જથ્થા કરતાં અધિક મોટું છે. એ તો વિચાર કરવાની શૈલી છે. (પંડિત નેહરુએ એ માટે ‘સાયન્ટિફિક ટેમ્પર’ શબ્દ પ્રયોજેલો. પંડિતજીને સલામ પાઠવું છું.) બાળકો ઘોર અંધકારમાં ભયથી ધ્રૂજે છે અને વળી પ્રકાશમાં આપણે પણ થરથર કાંપીએ છીએ. શા માટે? અંધકારનો ભય બાળકો આતંકને કારણે કે તર્કના અભાવને કારણે કાંપે એના કરતાં આપણે વધુ ધ્રૂજીએ, એ વધારે ખરાબ છે. સ્યુડો-સાયન્સ આપણને વહાલથી ભેટી પડે છે. એવો તર્ક પણ કરી શકાય કે: જેટલા પ્રમાણમાં આપણે સાચા વિજ્ઞાન અંગે ગેરસમજ ધરાવીએ છીએ તેટલા જ પ્રમાણમાં સ્યુડો-સાયન્સને ભેટીએ છીએ. પુસ્તકમાં બર્ટ્રાંડ રસેલનું વિધાન છે: ‘આપણી આંતરદૃષ્ટિ, જે નિરાધાર અને ટેકા વિનાની તથા ચકાસણી વિનાની હોય છે, તે સત્યની અપૂર્ણ ગેરંટી છે.’ કવિ વિલિયમ બ્લેક કહે છે: ભવિષ્યની આગાહી (શુકનવિદ્યા). જે માણસ બાળકોને સંશય કરવાનું શિખવાડશે, તે કદી સડતી કબરમાંથી બહાર ન આવી શકે. જે બાળકોને શ્રદ્ધા શિખવાડશે, તે માણસ નરક અને મૃત્યુ પર વિજય પામશે. આઇન્સ્ટાઇન કહે છે: ‘આપણું સમગ્ર વિજ્ઞાન વાસ્તવિકતાની સરખામણીમાં બાળક જેવું અવિકસિત છે અને છતાં એ જ અતિમૂલ્યવાન ચીજ જ માણસ પાસે છે.’ ઋષિ સેગન કહે છે: વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ ચિડિયલ અને કઠોર હોવા છતાં વૈજ્ઞાનિક શોધ અધિક મૂલ્યવાન છે. ઉપરના મુદ્દાઓનો મારો અનુવાદ નબળો છે, કારણ કે પ્રત્યેક વાક્યે થોભવું પડ્યું. શબ્દકોશ મદદ અર્થે શોધતાં નવનેજાં પાણી આવ્યાં! વાચકો મને ક્ષમા આપે એવા ઉદાર છે. }}} પાઘડીનો વળ છેડે ડચ કવિ અને ચિંતક હબ કહે તે બે વાર ઊંડા શ્વાસ લઇને વાંચો : ‘એક વાર મેં કોઇ માણસને ભગવાનનું નામ લેતાં રડતો જોયો. વળી બીજા માણસને ભગવાનનું નામ ગણગણતો જોયો. બેમાંથી કોઇએ મને કહ્યું નહીં કે ભગવાન તરફથી શો જવાબ મળ્યો. મેં બંનેને પૂછ્યું : જો જવાબ મળતો ન હોય તો પ્રાર્થના કરવાનો શો અર્થ? બંને જણા બોલ્યા: શાંત રહેવું એ તો પ્રાર્થના કરવા કરતાંય વધારે પજવનારું છે.’ નોંધ : આ પુસ્તક વાંચીને હું ધન્યતાનો અનુભવ કરી રહ્યો છું. મારી કરબદ્ધ પ્રાર્થના છે : ‘બધા જ શિક્ષકો આ પુસ્તક વાંચે પછી ઉપનિષદ વાંચે!’ તેથી પુસ્તકો માટે અસ્પૃશ્યતા-નિવારણ થશે. સરસ્વતીની ઉપાસના એ જ મારું આશ્વાસન છે. ‘દિવ્ય ભાસ્કર’નો ગુજરાતમાં વર્ષ 2003માં અખબારી જગતમાં પ્રવેશ થયો ત્યારથી મને એક શબ્દનો મર્મ સમજાયો. એ શબ્દ છે: ‘પ્રોફેશનલિઝમ’. ‘દિવ્ય ભાસ્કર’ના તંત્રી મંડળે હંમેશાં પ્રોફેશનિલઝમનો ધર્મ પાળ્યો છે. પરિણામે મને બે બાબતો શીખવા મળી. એક, લખતી વખતે સંયમ રાખવાની જરૂર અને બીજી બાબત એ કે લખવું તો બેધડક, એમાં કોઇની શરમ રાખવી નહીં. Blog:http://gunvantshah.wordpress.com