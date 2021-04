Gujarati News

Magazine

Rangat sangat

What Did The Twentieth Century Bring? Bring Rockets And Bring Star Wars!

Adsથી પરેશાન છો? Ads વગર સમાચાર વાંચવા ઈન્સ્ટોલ કરો દિવ્ય ભાસ્કર એપ

વિચારોના વૃંદાવનમાં: વીસમી સદી શું શું લાવી? રૉકેટ લાવી અને સ્ટાર વૉર્સ લાવી !

21 મિનિટ પહેલા



કૉપી લિંક

કાલચક્ર સતત ફરતું રહે છે. એને બ્રેક નથી હોતી અને રીવર્સ ગિયર નથી હોતો. યુગ પલટાય છે અને સમાજમાં પરિવર્તન થતું રહે છે. આ વાતને અત્યંત સુંદર રીતે પ્રગટ કરનાર મહાન ગ્રીક ફિલસૂફ હિરેક્લિટસ હતો, જે ઈ.સ. પૂર્વે 544માં જન્મેલો હતો. એણે કહેલી એક અત્યંત મૌલિક વાતને કારણે એ અમર બની ગયો. એણે આજથી લગભગ 2500-2600 વર્ષો પહેલાં એક સત્ય ઉચ્ચાર્યું હતું: તમે કદી પણ એક જ નદીમાં બે વાર પ્રવેશી નહીં શકો, કારણ કે જે નદીમાં તમે પ્રવેશ કર્યો તે નદી ક્ષણવાર પછી તેની તે જ નદી નથી હોતી અને તમે પણ તેના તે જ નથી હોતા ! આમ પરિવર્તનતા એ જ કાયમી બાબત છે. Change is the only constant. આ થીમ પર ઓશો રજનીશ તરફથી એક અતિ સમૃદ્ધ ગ્રંથ પ્રાપ્ત થયો. જેનું મથાળું છે: ‘The Hidden Harmony.’ મારી દૃષ્ટિએ ઓશોનું શ્રેષ્ઠ પુસ્તક છે. હિરેક્લિટસનું આ યાદગાર વિધાન ઉપનિષદના મંત્ર જેટલું જ પવિત્ર છે. વીસમી સદીએ કરોડો કપાળોને તિલકમુક્ત કર્યાં અને વળી કરોડો માથાંઓને પાઘડીમુક્ત કર્યાં. આજનો કોઈ યુવાન તિલક કરવાની તૈયારી બતાવતો નથી. પાઘડીનો દેખાવ પહેરનારની જ્ઞાતિ અને પેટાજ્ઞાતિ કઈ તે પ્રગટ કરનારો સિગ્નલ બની રહેતો. તિલક મનુષ્યના ધર્મ કે પંથની સૂચના આપી દેતું. નવી પેઢી ઇન્ટરનેશનલ યૂથ કલ્ચરના પ્રવાહમાં તરતી અને તણાતી રહે છે. આજની યુવાપેઢીએ તો ‘આંતરરાષ્ટ્રીય ખરબચડાપણું’ અપનાવી લીધું છે. જીન્સનાં પાટલૂનમાં ઘૂંટણના ભાગે જે થીગડું જોવા મળે છે, તેમાં ભવિષ્યની માનવીય એકતાનો સંકેત સંતાયેલો છે. એ પવિત્ર થીગડું સ્ત્રી અને પુરુષ વચ્ચેના, પૂર્વ અને પશ્ચિમ વચ્ચેના, ગામ અને શહેર વચ્ચેના, હજૂર અને મજૂર વચ્ચેના, રાષ્ટ્રપતિ અને હળપતિ વચ્ચેના, ગરીબ અને પૈસાદાર વચ્ચેના અને શેઠિયા અને વેઠિયા વચ્ચેના બધા ભેદભાવોને ઓગાળી દેનારું છે. હવે તો ખાદીભંડારોમાં પણ ખરબચડાં જીન્સ મળે છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપ્રમુખ રેગને સ્ટારવૉર્સની વાતોને બહુ ચગાવી હતી. એવા વિનાશકારી યુદ્ધોની સામે આવું થીગડું વિશ્વને બચાવી લે એ અશક્ય ખરું? સાક્ષર સદ્્ગત મણિલાલ નભુભાઈ દ્વિવેદીએ ગીતાભાષ્ય લખ્યું છે તેમાં ભગવદ્્ ગીતાનો સાર એક જ શબ્દમાં પ્રગટ કર્યો છે. એ શબ્દ છે: ‘અભેદ’. બધાં યુદ્ધો અને બધાં હુલ્લડો ભેદભાવના નઠારાં સંતાનો ગણાય. અભેદ ન કેળવાય તો વિશ્વશાંતિ અશક્ય બની જાય. જીન્સના ઘૂંટણ પર દેખાતું થીગડું આખરે તો ‘અભેદ’નું શુકનવંતુ છડીદાર ગણાય. આપણું એકનું એક માથું મુક્ત વિચારનું ઉપસ્થાન છે. એટલા માટે એ પવિત્ર માથું ટોપીમુક્ત, પાઘડીમુક્ત અને તિલકમુક્ત બને એ ઇચ્છનીય છે. મુસલમાનોની લાલ ટોપી પણ લગભગ અદૃશ્ય થઇ છે. પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ પછી ટર્કીના રાષ્ટ્રપિતા કમાલ અતાતુર્કે એ ટોપી પર પ્રતિબંધ લાદેલો. એ જ ટર્કી દેશ વર્ષો પછી કટ્ટર ઇસ્લામી વિચારધારા તરફ પાછો ફરી રહ્યો છે. કમાલ અતાતુર્કને મંજૂર ન હોય તેવું ઘણુંબધું ટર્કીમાં બની રહ્યું છે. ઘડિયાળના કાંટા ઊંધી દિશામાં ફરતા થયા છે. ચેન્નાઇમાં કાશ્મીરી પુલાવ ખવાતો થયો છે અને તામિલનાડુની ઈડલી હવે ઉત્તરકાશી અને ગંગોત્રીની હોટેલોમાં લોકપ્રિય થતી જાય છે. વર્ષો પહેલાં ડૉ. રોનાલ્ડ મિલર સુરતમાં પાંચ દિવસ માટે આવેલા. તેઓ કેનેડાની રે જાઈના યુનિવર્સિટીમાં ડીન (એકેડેમિક) હતા. એમણે ઇસ્લામ ધર્મ પર સંશોધન કરીને પીએચ. ડી.ની ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરી છે. એમણે જીવનનાં 24 વર્ષ કેરાલામાં ગાળ્યાં હતાં. એમણે કેરાલાના મોપલા મુસલમાનો પર એક પુસ્તક પણ લખ્યું છે. એમની સાથે લંબાણથી વાતો થઇ હતી. વાતો કરતી વખતે મને આપણા સમાજવાદી પંડિત સદ્્ગત અશોક મહેતા યાદ આવી ગયા. જેમ બાઇબલનું મૂળ ઓલ્ડ ટેસ્ટામેન્ટ વાંચવા માટે હિબ્રૂ ભાષા જાણવી પડે અને કુરાનને બરાબર સમજવા માટે અરબી ભાષા જાણવી પડે છે. ડૉ. મિલરે અરબી ભાષાનો અભ્યાસ પણ કર્યો હતો. શ્રી અશોક મહેતા ઇસ્લામના ઊંડા અભ્યાસી હતા અને અલીગઢ મુસ્લિમ યુનિવર્સિટીએ એમને માનદ્ ડિ.લિટ્ની ડિગ્રી પણ આપી હતી. ડૉ. અશોક મહેતાએ એક સુંદર પુસ્તક લખ્યું છે: ‘Personality of Asia’. એની પ્રસ્તાવના ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન શ્રી મોરારજી દેસાઈએ લખી છે. પુસ્તકમાં પાને પાને એશિયા ખંડમાં સંતાયેલી માનવીય એકતા પ્રગટ થતી રહે છે. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એક મહાકાર્ય કરી રહ્યું છે. એ પૃથ્વી પર સરહદના નામે સર્જાતા લિસોટા ભૂસવાનું કામ કર્યે જ જાય છે. આપણને સૌને ડરાવતો, ધમકાવતો અને પજવતો કોરોના વાઇરસ જાણે ઇલેક્ટ્રોનિક્સને મદદરૂપ થવા માટે આવી પહોંચ્યો છે. આવા વિરાટ પરિવર્તનની કલ્પના એક વર્ષ પહેલાં કોઈને હતી ખરી? સ્ટારવૉર્સ જેવો જ ભયંકર આ અદૃશ્ય વાઇરસ દુનિયાને ધ્રુજાવી રહ્યો છે. એ તો રાવણપુત્ર ઇન્દ્રજિત જેવો છે. રામ-રાવણ યુદ્ધ શરૂ થયું પછી ઇન્દ્રજિતે લક્ષ્મણ પર બાણવર્ષા કરી. ઇન્દ્રજિત ક્યાંથી બાણ છોડે છે, તે લક્ષ્મણ જોઈ ન શકે. પરિણામે લક્ષ્મણને મૂર્છા આવી ગઈ અને રામની આંખમાં આંસુ ઊભરાયાં ! આમ કોરોના આપણને ઇન્દ્રજિતની જેમ હેરાન પરેશાન કરે છે. આપણે સૌ લાચાર છીએ. કોરોનાનો ભય ટળે પછી પણ દુનિયા પહેલાં હતી તેવી નહીં હોય, માનવી તેવો ને તેવો નહીં હોય અને માનવસમાજ તેવો ને તેવો નહીં હોય એ નક્કી ! હિરેક્લિટસની વાત સદીઓ પછી પણ સાવ સાચી ! ⬛ }}} પાઘડીનો વળ છેડે હિંદી સાહિત્યજગતમાં શ્રી નરેશ મહેતાનું નામ જાણીતું છે. રામના મનોમંથનને એમણે પોતાના અછાંદસ કાવ્ય ‘प्रवाद पर्व’ દ્વારા શબ્દોમાં મૂકી આપ્યું છે. રામ લક્ષ્મણને કહે છે: મનુષ્ય કે બોલને કા અર્થ જાનતે હો? આકાશગંગા સે લેકર ગ્રામ્યગંગા તક કી યહ સંપૂર્ણ વિરાટ-વિનમ્ર સૃષ્ટિ કિસકે માધ્યમ સે બોલતી હૈ, લક્ષ્મણ? મનુષ્ય, એક માત્ર મનુષ્ય હી સૃષ્ટિ કી જિહ્વા હૈ ! (प्रवाद पर्व) નરેશ મહેતા }}} Blog:http://gunvantshah.wordpress.com