Gujarati News

Magazine

Rangat sangat

Vedavani Of The Intricate Mantra That Its Perfection Remains Intact Despite The Subtraction Of The Whole From The Whole !!

Adsથી પરેશાન છો? Ads વગર સમાચાર વાંચવા ઈન્સ્ટોલ કરો દિવ્ય ભાસ્કર એપ

વેદવાણી: પૂર્ણમાંથી પૂર્ણની બાદબાકી થવા છતાં તેની પૂર્ણતા અખંડ રહે એવા અટપટા મંત્રની વેદવાણી!

11 મિનિટ પહેલા



કૉપી લિંક

પૂર્ણમદ: કોસ્મિક કોન્શિયસનેસ અને મોટિવેશન મંત્ર

કોઇ મને પૂછે કે તેને કોઇ એક જ મંત્ર ભણવો છે તો હું કોઇ શંકા વગર તેને આ મંત્ર કહીશ. સાંભળવામાં ભલે અટપટો હોય પણ ભાવાર્થ બહુ મજાનો છે. તો ચાલો તૈયાર થઇ જાઓ આજની વેદવાણી સાંભળવા.

ૐ પૂર્ણમદ: પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત્ પૂર્ણમુદચ્યતે, પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે

ૐ શાંતિ: ૐ શાંતિ: ૐ શાંતિ: (ઇશોપનિષદ)

શબ્દાર્થ: ૐ (પરમાત્માનું નામ) તે (પરમાત્મા) પૂર્ણ છે, આ (જીવ, માણસ) પૂર્ણ છે. પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ જન્મે છે. પૂર્ણમાંથી પૂર્ણની બાદબાકી થવા છતાં તેની પૂર્ણતા અખંડ રહે છે!

આ તે કેવી વાત? એ કેવી રીતે શક્ય બને કે પૂર્ણ પરમાત્મામાંથી જે જીવ જન્મે તે પણ પૂર્ણ હોય? દા.ત. એક લાડુ લો. તેમાંથી એક ટૂકડો તોડો. તો પેલો મૂળ લાડુ આખો રહે ખરો? અને પેલો ટૂકડો પણ ક્યાંથી આખો હોય? મુંઝાઇ ગયા ને મિત્ર? આ વાત ઘણી રસપ્રદ છે. મંત્રનાં ચાર ચરણો છે. એક એક શબ્દનો ભાવાર્થ માણીએ.

ૐ: વેદના દરેક મંત્રની શરૂઆત ૐકારથી થાય છે. પ્રણવનો મહિમા આપણે ત્રીજા અંકમાં જોયો છે.

પૂર્ણમદ:- ‘તે પૂર્ણ છે’. તે એટલે કોણ? તે એટલે પરમાત્મા. બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન એક પરમ સત્તાનાં ત્રણ નામો છે. પૂર્ણ હોવું એટલે? કોઇ અધૂરપ ન હોવી એટલે પૂર્ણતા. ખામી કે ખોડનો અભાવ એટલે પૂર્ણતા. જે પૂર્ણ હોય તે જ આદર્શ બને! આમ પરમાત્મા આપણા સહુના આદર્શ છે.

પૂર્ણમિદંઃ ‘આ પૂર્ણ છે’. જીવ પૂર્ણ છે. અહીં જીવ એટલે માત્ર માણસ નહીં. અમીબાથી લઇને ડાઇનોસોર સુધીના દરેક જીવની વાત છે. વાતને બાયોલોજીની દૃષ્ટિથી વિચારો. દરેક જીવ પોતપોતાની રીતે સંપૂર્ણ છે. નાનકડી કીડી પણ કુદરતની સુંદર રચના છે. દરેક જીવના જન્મ, પોષણ અને જીવનચક્ર માટે કુદરતે પર્યાવરણમાં પૂરેપૂરી વ્યવસ્થા ગોઠવી છે. માણસે કુદરતના ચક્રમાંથી બહાર નીકળવા ઉધામા કર્યા છે. એટલે તેમાં ભેદભાવ અને ખોડખાંપણ દેખાવા માંડી છે. બાકીના જીવો તો કુદરતના નિયમોને પ્રામાણિકતાથી વળગી રહે છે. એટલે તેમની પૂર્ણતા સામે સવાલ થતો નથી.

પૂર્ણાત્ પૂર્ણમુદચ્યતેઃ પૂર્ણ (પરમાત્મા)માંથી પૂર્ણ (જીવાત્મા)નો ઉદય અથવા સર્જન થાય છે. આ વાતને હોળીના અગ્નિના દાખલાથી સમજીએ. બળતણનો ઢગલો કરી એક નાનકડી દિવાસળીથી અગ્નિ પ્રગટાવવામાં આવે. જોતજોતામાં તે મોટી જ્વાળાઓનું રૂપ ધારણ કરે. તેમાંથી અનેક નાના-નાના તણખાઓ નીકળતા હોય. અગ્નિનાં ત્રણ રૂપ અહીં જોયાં. દિવાસળીની નાની જ્યોત, હોળીનો મહાગ્નિ અને તેમાંથી નિકળતા અગ્નિકણો! આ દરેકમાં અગ્નિનું એ જ તત્ત્વ છે. અહીં લાડુનું ઉદાહરણ ફરી યાદ કરો જોઉં! મોટા લાડુમાંથી તોડેલા ટૂકડાને ફરી લાડુની જેમ વાળી લો અને પેલા મૂળ લાડુને પણ. હવે તમારી પાસે બે લાડુ છે, એક મોટો અને એક નાનો! બન્નેને ચાખો. બેઉના સ્વાદમાં કોઇ ફરક ખરો? કંઇ સમજાયું?

પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતેઃ પૂર્ણ (પરમાત્મા)માંથી પૂર્ણ (જીવાત્મા) નિકળવા છતાં પૂર્ણતા અકબંધ રહે છે. હોળીના હુતાશનની વાત યાદ કરીએ. પેલો નાનકડો તણખો અને હોળીની જ્વાળાઓ બન્નેમાં એક કોમન એલિમેન્ટ છે. તે છે અગ્નિ. તણખો ભલે નાનો હોય પણ જો રૂના ઢગલામાં પડે તો? તે દાવાનળ બની જાય! આમ દિવાસળી, હોળી કે તણખામાં ત્રણેયમાં અગ્નિતત્ત્વની પૂર્ણતા છે, ખરું ને?

પૂર્ણમદ: કોસ્મિક કોન્શિયસનેસ મંત્ર: ભૌતિકશાસ્ત્રમાં પદાર્થ અને ઊર્જાસંચયના સિદ્ધાંતો (Laws of conservation of Mass and Energy) છે. પૂર્ણમદ:ને આ દૃષ્ટિથી જોઇએ તો તે આત્મસંચયનો ( Law of conservation of Spirit) મંત્ર છે. આ ખૂબ અગત્યની વિભાવના છે. આખાયે બ્રહ્માંડને વ્યાપીને રહેલ પરમ ચેતના (Cosmic Spirit or Cosmic Consciousness) એક અને અખંડ છે. પૂર્ણમદ: મંત્ર માનવ-સભ્યતાને એકસૂત્રે બાંધતો અતૂટ દોરો છે! ધર્મ કે જાતિના નામે થતા વાદવિવાદો અને સંઘર્ષો નિરાકરણ કરવાની સચોટ દવા ખરી કે નહીં? આ મંત્ર અનેક વૈજ્ઞાનિક અને સામાજિક સંશોધનોનો આધાર બને તો પણ નવાઇ નહીં!

પૂર્ણમદ: એક વૈજ્ઞાનિક વિભાવનાઃ ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં અણુના ખંડન-મિશ્રણની પ્રક્રિયા કે સજીવોમાં થતી પ્રજનનની ક્રિયા ખૂબ મદદરૂપ થાય છે. એક અણુમાંથી પ્રગટતો અણુ મૂળ અણુનું બધી રીતે પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને તેનું વધુ વિભાજન થાય ત્યારે તેમાંથી સરખા ગુણ ધરાવતા અસંખ્ય અણુઓ પ્રકટ થતા રહે છે. આ બધાં વચ્ચે સામ્યતા અને એકરૂપતા છે. પૂર્ણમદ: મંત્ર અણુવિજ્ઞાન અને જીવવિજ્ઞાન સમજવા સુંદર સંદર્ભ આપે છે.

‘ઇશાવાસ્યમ્ ઇદમ્ સર્વમ્’: જગતનો એક એક કણ, છે ઈશ્વરનું ઘર! વેદના હજારો મંત્રનો સારાંશ ઈશોપનિષદના માત્ર સત્તર મંત્રમાં સમાઇ જાય છે. દરેકે વાંચવું જોઇએ. નેટ પર ઈશોપનિષદ ક્લિક કરો અને માત્ર પાંચ મિનિટમાં તેને વાંચી શકો! જો કે, તેને સમજવા અને માણવા થોડો વખત જોઇશે પણ એ કરવા જેવું! એ તમારો એટિટ્યુડ બદલી નાખશે. ‘હું’ અને ‘મારું’ જેવા શબ્દોની જગ્યા ‘આપણે’ અને ‘આપણું’ લેશે. આવો અભિગમ તમારા પર્યાવરણમાં ચમત્કાર ન કરે તો જ નવાઇ!

પૂર્ણમદ: વાતોનો નહીં, અનુભવનો વિષય છે: પૂર્ણતાની પ્રાપ્તિ માનવની સનાતન ઇચ્છા છે. તેની દરેક શારીરિક, માનસિક કે ભાવનાત્મક ક્રિયા પાછળ આ એક જ હેતુ છે. જો કે, પૂર્ણતા ચર્ચા કે પ્રાપ્તિનો નહીં પણ અનુભૂતિનો વિષય છે. ‘હું પૂર્ણ છું’, એવો ભાવ જાગે કે તરત આસપાસના તમામ સજીવ-નિર્જીવ પદાર્થોમાં પૂર્ણતા નજરે પડે. કવિરાજ કલાપિના શબ્દોને વાગોળીએ તો, ‘જ્યાં જ્યાં નજર મારી ફરે, યાદી ભરી ત્યાં આપની!’ જે રીતે સૂર્યોદય થતાં અંધકાર આપોઆપ નાશ પામે તે રીતે મન સહજ રીતે શાંત થાય. સ્વાર્થ, લોભ, અભિમાન અને વેરભાવ દૂર ભાગે. સમગ્રતા અને એકરસતા વડે મનોવિશ્વ પાવન બને!​​​​​​​

મેનેજમેન્ટ વિદ્યામાં પૂર્ણમદ: મંત્રની ઉપયોગિતા: તમે માનશો? મેનેજમેન્ટ જેવા આધુનિક વિજ્ઞાનમાં આ મંત્ર બહુ કારગર છે. ધારો કે તમે કોઇ સંસ્થામાં લીડર છો. સંસ્થાના મિશન સ્ટેટમેન્ટને તમે રિયાલિટીમાં ઉતારવા મથો છો. એ વખતે તમારી સૌથી કામની ચીજ કઈ? કોન્ફિડન્સ અલબત્ત! તેનો આપણો શબ્દ ‘આત્મવિશ્વાસ’ છે. તમે જુઓ તેમાં ‘આત્મ’ શબ્દ છે. ‘હું કરી શકું છું’ એવો ભાવ ક્યાંથી આવે છે? શરીરમાંથી? તમારો જવાબ હશે, ના! મગજમાંથી? કદાચ આનો ઉત્તર પણ ના છે. એ ક્યાંક ઊંડે-ઊંડેથી આવે છે. ક્યાંથી? હું જવાબ નહીં આપું! જાતે જ વિચારો અને મથો તો મજા પડશે.

બીજું, તમે એકલા જ મિશન સ્ટેટમેન્ટ ગણગણ્યે રાખો તો ચાલે ખરું? નહીં! એટલે તમે તેને તમારા સાથીઓમાં શેર કરો છો. મોકળા મને સાંભળો પણ છો. તેમનામાં રહેલી ક્ષમતાને બહાર લાવવા કોશિશ કરો છો. ‘તે કરી શકે છે’ તેવો ભાવ તમે અનુભવો છો. વળી આ વાત સાથીઓ પણ અનુભવે તે માટે પ્રયાસ કરો છો. તેનું આધુનિક નામ શું? મોટિવેશન કે બીજું કંઇ? હવે હોળીના ઉદાહરણને ફરી યાદ કરો. પેલી દિવાસળી એટલે મિશન સ્ટેટમેન્ટ, તમારા મનમાં જાગેલો આત્મવિશ્વાસ એ હુતાશન અને પેલા તણખાઓ એટલે તમારા એકએક સાથીમાં પ્રજળતો આત્મવિશ્વાસ! પરિણામ? પ્રચંડ સફળતા!

પૂર્ણમદ: મોટિવેશનનો મહામંત્રઃ- તેની ઉપયોગિતા જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં છે. પરિવારમાં, સમાજમાં, દેશમાં અને દુનિયામાં પણ! માત્ર વાતો નહીં. અનુભવતા રહીએ. પ્રેક્ટિકલ કરતા રહીએ. જીવન સંતોષ અને આનંદથી છલકાઇ ઊઠશે!

આજનું અમૃતબિંદુ:- ‘હું અપૂર્ણ છું’ એવી અધુરપનો ભાવ છૂટે અને ‘હું પૂર્ણ છું’ એવો આત્મવિશ્વાસ જાગે એ બે છેડા વચ્ચેની યાત્રાનું નામ અધ્યાત્મ!

holisticwisdom21c@gmail.com

(લેખક ગુજરાત સરકારમાં સનદી અધિકારી છે અને દિવ્ય ભાસ્કરની વેદી પર એક દાયકાથી વધુ સમયથી યોગ, ઉપનિષદ, રામાયણ, મહાભારત, ગીતા વગેરે ગંભીર વિષયો પર સરળ અને રસપ્રદ શૈલીમાં લખતા રહ્યા છે)