Tanme Mana: Shivasankalpamastu, Know The Mirant Of Mind To Believe, In The Distance And Around Will Be Nervous Niranta!

વેદવાણી: તન્મે મન: શિવસંકલ્પમસ્તુ, જાણી લે મનવા મનની મિરાંત, અંતરમાં ને આજુબાજુ થશે નરવી નિરાંત!

એક કલાક પહેલા



મનને લગતી કહેવતો અદ્ભૂત છે. 'મન ચંગા તો કાથરોટ મેં ગંગા', 'મન હોય તો માળવે જવાય', 'Idle mind is devil’s workshop' વગેરે. માત્ર પાંચ અક્ષરનો શબ્દપ્રયોગ 'મોકળું મન' પણ કેટલો મર્માળુ છે! ફિલ્મ ‘કાજલ’માં સાહિર લુધિયાનવીનું સુંદર ગીત છે. 'તોરા મન દરપન કહેલાયે, ભલે બૂરે સારે કરમોં કો દેખે ઔર દિખાયે!' સાહિર તો મન પર એટલા ઓવારી ગયા કે તેણે મનને જ દેવતા અને ઈશ્વર કહી દીધા! મિત્ર! તમે આ ગીત સાંભળ્યું છે? ન સાંભળ્યું હોય તો પહેલાં તમારા સેલફોનમાં ગીત સાંભળી લો પછી જ આગળ વાંચો.

રુદ્રીનો પહેલો અધ્યાય: શિવ-સંકલ્પ સૂક્ત

રુદ્રાષ્ટાધ્યાયી તરીકે ઓળખાતા શુક્લ યજુર્વેદના આઠ અધ્યાયો ખૂબ લોકપ્રિય છે. શ્રાવણ મહિનામાં શિવાલયોમાં રુદ્રીપાઠ આજે પણ ખૂબ ભાવથી થાય છે. રુદ્રીનો પહેલો અધ્યાય શિવ-સંકલ્પ સૂક્ત છે. તમે માનશો? આ સૂક્ત મનના તમામ રોગોનું સાવ નિર્દોષ ઓસડીયું છે! ઋષિ દરેક મંત્રના છેડે પંચલાઇન મૂકે છે, 'તન્મે મન: શિવસંકલ્પમસ્તુ'! એટલે કે આવું મારું મન શુભ સંકલ્પોવાળું થાઓ.

વેદનું મનોવિજ્ઞાન: 'જાગીને જોઉં તો દૂર ભાગી જાય'

મિત્રો! એવું નથી કે શિવસંકલ્પસૂક્તમાં માત્ર સુષ્ટુ સુષ્ટુ (સારી સારી) વાતો છે! તેમાં આધુનિક મનોવિજ્ઞાનને સંશોધનનો માર્ગ મળી રહે તેવા અદ્ભૂત મંત્રો છે. પહેલો મંત્ર 'યજ્જાગ્રતો દૂરમુપૈતિ' તો જાણે સાઇકોલોજીનો મહામંત્ર છે!

ૐ યજ્જાગ્રતો દૂરમુદૈતિ દૈવં તદુસુપ્તસ્ય તથૈવૈતિ, દુરંગમં જ્યોતિષાં જ્યોતિરેકં તન્મે મન: શિવસંકલ્પમસ્તુ! 'જાગીને જોઉં તો દૂર દોડી જતું, ઉંઘું ત્યારે ગોદમાં મારી લપાઇ જતું, ઉડી ઉડીને દેશાવર પહોંચતું ને વળી, આંખ-કાનને કરતું જે ચેતનવંતુ, તે દિવ્ય જ્યોતિસ્વરૂપ મન મારું શુભ સંકલ્પોવાળું થાઓ!'

મનનો મહિમા વેદના ઋષિએ સુપેરે પિછાણ્યો છે. આટલું જ નહીં, તેની અત્યંત વૈજ્ઞાનિક ઢબે વ્યાખ્યા પણ કરી છે. અહીં સભાન Conscious અને અવચેતન Sub-conscious માનસની સંકલ્પના આપી છે. આ બંને મન એક હથેળીની સવળી અને અવળી બાજુઓ છે. તમે જ્યારે એક બાજુ જોતા હો ત્યારે બીજી બાજુ જોઇ શકો વારુ? નહીં ને! એ જ અર્થમાં ઋષિ કહે છે કે, મનની પાંખે બેસીને આપણે ઊડાઉડ કરતા રહીએ છીએ. આંખ, કાન, નાક વગેરે આપણાં અંગો પણ મનની સપાટી પર ચોપાટ ખેલે છે! તમે શરીરથી એક જગ્યાએ હો અને મનથી ખૂબ દૂર દૂર હો એવું તો તમે અનુભવ્યું હશે! હવે કલ્પના કરો કે જો આ મનને તમે અંકુશિત કરી શકો અને ધારી દિશામાં દોરી શકો તો કેવો ચમત્કાર સર્જી શકો?

શુભ સંકલ્પથી રહો સદા યુવા: એક પ્રેરક સત્યઘટના:

શિવ-સંકલ્પ એટલે શુભ સંકલ્પ. તેના અનેક વ્યવહારુ ફાયદા છે. ‘અખંડ જ્યોતિ’ના 1971ના બીજા અંકમાં એક સુંદર લેખ વાંચવા મળ્યો. ડૉ. સેન્ફૉર્ડ બેનેટના 'Old age- its causes and prevention'ને ટાંકીને એક ફ્રેંચ યુવતીની વાત કહી છે. એ સોળ વરસની આ યુવતી એક યુવાનને પ્રેમ કરતી હતી. બંનેએ લગ્નગ્રંથિથી જોડાઇને આજીવન સાથે રહેવાનો સંકલ્પ લીધો. સંસાર ચલાવવા રૂપિયા-પૈસા પણ જોઇએ, ખરું ને? એટલે પેલા યુવકે કહ્યું કે અમેરિકા જઇને થોડું કમાઈ લઉં પછી લગ્ન કરીશું. યુવતીએ હા પાડી. પેલો યુવક અમેરિકા ગયો. ત્રણ વરસમાં સારું કમાયો પણ ખરો. એ દરમિયાન તે કોઇ કોર્ટકેસમાં ફસાઇ ગયો એટલે પાછો ફરી ન શક્યો. તેણે યુવતીને કહું કે તે ક્યારે પાછો ફરી શકશે તે નહીં કહી શકાય. એટલે યોગ્ય જીવનસાથી શોધી ઘર વસાવી લે. યુવતીએ કહ્યું કે તેણી રાહ જોશે!

આમ કરતાં કરતાં ચૌદ વર્ષ વિતી ગયાં. પેલો યુવક પાછો આવ્યો. તેણે જોયું કે યુવતી હજુ અપરિણિત છે. બંને મળ્યા. યુવાનને આશ્ચર્ય થયું કે તેની પ્રિયતમાના શરીર કે ચહેરા પર પ્રૌઢાવસ્થાની કોઇ ઝાંય ચઢી નથી. તે એવી જ દેખાય છે જેવી ચૌદ વર્ષ પહેલાં હતી! યુવાને પૂછ્યું કે આવું કેવી રીતે થયું? યુવતીએ કહ્યું કે, તેણીએ સંકલ્પ કર્યો હતો કે જ્યારે યુવક પાછો આવશે ત્યારે તેને મૂળ સ્વરૂપમાં જ મળશે! યુવતી રોજ સવારે નાહી-ધોઇ તૈયાર થઈ આઇના સામે ઊભી રહેતી. સ્મિત કરીને જાતને કહેતી હતી કે હું બસ એવી જ છું જેવી ગઇકાલે હતી! આમ ને આમ તેણે ચૌદ વર્ષ સુધી ઉંમરને ખાળી. શુદ્ધ પ્રેમના સરોવરમાં હિલોળતી એક યુવતીના શુભ સંકલ્પ સામે કાળદેવતા પરાસ્ત થયા! આ વાતનું મોરલ સમજાવતાં ડૉ. બેનેટ કહે છે કે, માણસ એવો જ બને છે જેવું તેનું મન! માણસના મનમાં માટીને સોનું અને રત્નો બનાવવાની ક્ષમતા હોઈ શકે છે અને તેનાથી ઊલટું પણ હોઈ શકે છે!

તમે માનશો? આ જ વાત હજારો વર્ષ પહેલાં ઋષિએ શિવ-સંકલ્પના છઠ્ઠા મંત્રમાં કહી છે, 'મનને ઉંમર વળી કેવી? નથી તે બાળક, નથી યુવા કે નથી વૃદ્ધ!'

મનને કરે વશ તે મનીષી!

શિવસંકલ્પસૂક્તના છઠ્ઠા મંત્રમાં મનીષી શબ્દ આવે છે. જે મન પાસે ધાર્યું કરાવી શકે તે મનીષી! ઋષિ કહે છે કે તમે મનને ધારી દિશામાં દોરી શકો તો તેની પાસેથી ધારો તે કરાવી શકો. આ વાત સમજવા કઠોપનિષદનું શરીરરથનું રૂપક કામનું છે. આંખ-કાન જેવી જ્ઞાનેન્દ્રિયો આ રથમાં જોડાયેલા ઘોડા છે. મન ઘોડાને અંકૂશમાં રાખતી લગામ છે. બુદ્ધિ સારથી છે. આત્મા રથમાં સવાર (રથિ) છે. કેવું સરળ અને સરસ રૂપક છે! અહીં મનની વ્યાખ્યા 'સંકલ્પ-વિકલ્પ વૃત્તિ' અને બુદ્ધિની 'નિશ્ચયાત્મિકા વૃત્તિ' એવી કરવામાં આવી છે. શુભ નિશ્ચય કરો અને પેલા ઘોડાને ધારો તે દિશામાં દોડાવી શકો! સમય સાથે રૂપક પણ બદલાવાં જોઇએ, ખરું ને? રથ તો જમીન પર ચાલે. એરૉપ્લેન આકાશમાં ઉડે. આકાશ તો અનંત છે એટલે રૂપક વધુ રસપ્રદ બને. પ્લેનનું એન્જીન તમારી જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે. ઇંધણને તમારી કલ્પનાશક્તિ સમજો. અહીં પાઇલટ તમારું મન છે. તમે જેટલી સારી અને ઉંચી કલ્પના કરો તેટલું ઉંચું ઉડે હવાઇજહાજ! જો કે, તેને યોગ્ય દિશામાં વાળવું પડે અને જરૂર પડ્યે જમીન પર સેફ લેન્ડિંગ પણ કરવું પડે. આ બધું મન અને બુદ્ધિ દ્વારા જ થાય! મૂળ સવાલ આપણી કલ્પના અને સંકલ્પશક્તિનો છે! આઠમા મંત્રમાં ઋષિ કહે છે, 'ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન ત્રણેય કાળનું જ્ઞાન કરાવી શકે તેવું મારું મન શુભ સંકલ્પોવાળું થાઓ!' મનમાં માણસના પૂર્વ જન્મોની બધી વતો સંઘરાયેલી છે. પૂર્વ જન્મોની યાદ તાજી થવાના ઘણા દાખલાઓ મળે છે. પણ અહીં તો ભવિષ્યના જ્ઞાનની ખાતરી પણ આપી છે. આ બાબતે મનોવૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિએ સંશોધનનો અવકાશ ખરો કે નહીં!

આજનું અમૃતબિંદુ: મનની શક્તિને માણવાનાં ત્રણ પગથિયાં છે; જુઓ, જાણો અને મઠારો! મનન અને ધ્યાન બે વ્યવહારુ ઉપાયો છે. એક જૂની કહેવતને થોડી મઠારીને કહું તો દસ કામ છોડીને રમવું, સો કામ છોડીને જમવું, હજાર કામ છોડીને ઊંઘવું અને લાખ કામ છોડીને ધ્યાન કરવું! કરી જુઓ, દોસ્ત! આમાં ગુમાવવા જેવું કંઇ નથી, સિવાય કે આળસ...

holisticwisdom21c@gmail.com

(લેખક ગુજરાત સરકારમાં સનદી અધિકારી છે અને દિવ્ય ભાસ્કરની વેદી પર એક દાયકાથી વધુ સમયથી યોગ, ઉપનિષદ, રામાયણ, મહાભારત, ગીતા વગેરે ગંભીર વિષયો પર સરળ અને રસપ્રદ શૈલીમાં લખતા રહ્યા છે)