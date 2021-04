Gujarati News

Rangat sangat

Read Detailed Articles In Simple Language On Different Topics, Whether You Are A Freelancer Or A Small Business, Make Accounting Work Easier With The Help Of These Two Apps !!

નેટસ્કેપ: અલગ-અલગ વિષયો અંગે સરળ ભાષામાં વિગતવાર આર્ટિકલ વાંચો, ફ્રીલાન્સર હો કે નાનો બિઝનેસ હોય તો અકાઉન્ટિંગનું કામ સરળ બનાવો આ બે એપની મદદથી!!

Finshots

આમ તો આપણે આ કોલમમાં અગાઉ પણ financial literacy એટલે કે આર્થિક શિક્ષણ અંગે ઘણી વેબસાઈટ અને એપ્સ કવર કરી ચૂક્યા છીએ. પરંતુ આજે એક એવી વેબસાઈટની વાત કરવી છે જેમાં તમને માત્ર ત્રણ મિનિટમાં અલગ-અલગ ટોપિક્સ વિશે માહિતી મળશે. સ્ટાર્ટઅપ્સનો જે વાયરો વાયો છે ને એમાં આપણને મીડિયામાં ઘણી બધી સારી વેબસાઈટ્સ અને એપ્સ મળી છે. એમાંય ખાસ કરીને ડિજિટલ મીડિયા તો આજકાલ ખૂબ જોરમાં છે. આપણે ધીમે-ધીમે એ બધાની વાતો કરીશું. આજે આપણે finshotsની વાત કરીશું. ધારો કે, હું તમને એમ કહું કે તમારા ઘરમાં રોજ એક એવું એવું ન્યૂઝપેપર આવશે જેમાં તમને બિઝનેસ, માર્કેટ એટલે કે શેર બજાર, ટેકનોલોજી, મેન્યુફેક્ચરિંગ કે પછી કોઈપણ વિષયને લગતી અલગ-અલગ બાબતો વિશે કોઈ નાના બાળકને સમજાવતું હોય એટલી સરળ ભાષામાં વાંચવા મળશે અને એ પણ બિલકુલ મફત તો શું તમે માનશો? જો તમે એક વિદ્યાર્થી હો, આંત્રપ્રિન્યોર, પત્રકાર હો કે પછી તમને બિઝનેસ અને માર્કેટને લગતી બાબતોમાં રસ પડતો હોય તો તમારે આ વેબસાઇટ અને આ ન્યૂઝલેટર વાંચવાનું ચૂકવું જોઇએ નહીં.

આ ન્યૂઝલેટરનો દરેક આર્ટિકલ માત્ર 3-5 મિનિટમાં જ વાંચી શકાય એવડો હોય છે. પરંતુ એ માહિતીથી ભરપૂર હોય છે. અંગ્રેજીમાં એક phrase છે 'Explain me like I am 5' એટલે કે હું પાંચ વર્ષનું બાળક હોઉં અને તમે મને કોઈ વાત સમજાવવા માગતા હો તો કેવી રીતે સમજાવો? એવી ભાષામાં સમજાવો. Finshotsના આર્ટિકલ આ રીતે લખાયેલા હોય છે. એટલે કોઈપણ અઘરામાં અઘરા વિષય અંગે પણ તમે સરળતાથી સમજી શકો. વળી, મેઇનસ્ટ્રીમ મીડિયામાં જે વિષયો અંગે ખાસ લખાતું નથી એના વિશે આ ન્યૂઝલેટરમાં લખવામાં આવે છે. તમે રોજબરોજ વેબસાઇટ પર જઈને પણ આર્ટિકલ વાંચી શકો છો. જો તમારે એમ ન કરવું હોય તો તમે આ ન્યૂઝલેટરને સબ્સ્ક્રાઈબ પણ કરી શકો છો. રોજ સવારે તમે નક્કી કરેલા સમયે આ ન્યૂઝલેટર તમારી પાસે આવી જશે. આમાં ત્રણ વિભાગો છે. Inshort Daily એટલે કે રેગ્યુલર ન્યૂઝલેટર જે તમને દરરોજ મળે. એ સિવાય inshorts brief કરીને પણ એક સેક્શન છે. ન્યૂઝપેપરમાં જેમ વિશેષ અંક અથવા વિશેષ લેખ હોય એવી રીતે આ brief આર્ટિકલ્સ પણ છે. આ વિશેષ આર્ટિકલ જ્યારે પ્રસિદ્ધ થાય ત્યારે એ પણ નિયમિત પાઠકોને મળી જાય અને ત્રીજો વિભાગ છે એ છે infographics, જેમાં લખીને નહીં પણ ગ્રાફિક્સ, ઈમેજીસ એટલે કે ચિત્રો દ્વારા સરળ ભાષામાં માહિતી રજૂ કરવામાં આવે.

ભારતમાં કયા સેક્ટરમાં સૌથી વધારે FDI આવે છે? ઇન્ડિયાના સૌથી ધનવાન મહિલા ઉદ્યોગ સાહસિકો કયા? ભારતના સૌથી ધનવાન ઉદ્યોગપતિઓ કયા? ફેસબુકે કેટલી કંપનીઓ ખરીદી છે? ફ્લિપકાર્ટે કેટલી કંપનીઓમાં રોકાણ કર્યું છે? આ બધી વસ્તુઓ ગ્રાફિક્સના માધ્યમથી સમજાવવામાં આવી હોય તો લાંબુ લચક લખવું ના પડે અને વાંચનાર/જોનાર વ્યક્તિ સરળતાથી સમજી શકે. તમે કોઈ બાળકને હાથી વિશે સમજાવતાં હો કે હાથીને એક પૂંછડી હોય છે, હાથીને ચાર પગ હોય છે, હાથીને એક સૂંઢ હોય છે, હાથી ખૂબ મોટું પ્રાણી હોય છે. હાથીને બે મોટા દાંત તો એને સમજવામાં અઘરું પડે પણ જો તેને એક વખત હાથી રૂબરૂમાં બતાવી દો અને કહો કે ભાઈ આ હાથી છે તો એ બીજી વખત હાથીને જોતાં જ સમજી જશે અને એને સરળતાથી આ વાત યાદ પણ રહેશે. વિદ્યાર્થીઓએ તો ખાસ આવા ન્યૂઝલેટર્સ વાંચવા જોઈએ જેથી કરીને ભવિષ્યમાં કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં, નોકરીના ઇન્ટરવ્યૂમાં કે મોટી કોલેજ-યુનિવર્સિટીના એડમિશન વખતે પણ કામ લાગે અને ખરા અર્થમાં સામાન્ય જ્ઞાન વધે. બાકી ફેસબુક પર નવરા બેઠેલા લોકોના ઓપિનિયન વાંચવાથી જ્ઞાનમાં કોઈ વધારો થતો નથી. તો રાહ કોની જુઓ છો ભાઇ? સબ્સ્ક્રાઇબ કરો ફટાફટ. આ મિસ કરી શકાય એવી વસ્તુ નથી.

Zoho invoice/Zoho books

જો તમે એક ફ્રીલાન્સર હો તો તમે જાણતા જ હશો કે તમારો મોટાભાગનો સમય કામ કરવામાં, નવું કામ ક્યાંથી મેળવવું તે શોધવામાં, જૂના ક્લાયંટ્સ પાસેથી પૈસા કઢાવવામાં જ જતો હશે. એમાં પણ તમે કોઈ ક્રિએટિવ વ્યક્તિ હશો અને એડમિનિસ્ટ્રેટિવ કે ટેકનિકલ બાબતોમાં કાચા હશો તો ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ એ તમારા માટે માથાનો દુખાવો બની શકે. એક ફ્રીલાન્સર તરીકે તમે કામ પૂરું કરો કે આ બધી જંજાળમાં પડો? અને ફ્રીલાન્સર હો તો તમે પર્સનલ અકાઉન્ટન્ટ રાખી શકો તેવી પણ શક્યતાઓ ઓછી છે કારણ કે, મોઘું પડે. આ સ્થિતિમાં તમારી પાસે એક એવું સોફ્ટવેર હોવું જોઈએ જે તમારા financial transactionsને સરળતાથી મેનેજ કરવામાં મદદરૂપ થઈ શકે અને તમારા પરનું બિનજરૂરી ભારણ ઘટાડે. આ માટે તમને મદદરૂપ થઈ શકે છે Zoho Invoice. આ એક ફ્રી સોફ્ટવેર છે જેમાં તમે ખરીદ વેચાણના બિલ બનાવી શકો છો. એસ્ટિમેટ મોકલી શકો છો. એડવાન્સ પેમેન્ટ આવ્યું છે તે જમા કરી શકો છો કે પછી એડવાન્સમાં કોઈને પેમેન્ટ કર્યું હોય તો એ પણ ઉધારી શકો છો.

હવે જો તમે એક ફ્રીલાન્સર નથી પરંતુ તમે એક સ્મોલ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝ છો એટલે કે નાનો ધંધો ધરાવો છો તો તમારા માટે થોડું વધારે સારું એક સોફ્ટવેર છે. એ મફત નથી પરંતુ તમારું કામકાજ ઘણું સરળ કરી નાખે છે એ હકીકત છે. એનું નામ છે Zoho books. આને એક સર્વગુણ સંપન્ન અકાઉન્ટિંગ સોફ્ટવેર કહી શકાય. તમને અકાઉન્ટિંગ વિશે કોઈ જાણકારી ન હોય તોપણ e-way બિલ બનાવવા, GSTની ગણતરી કરવી, GSTના રિપોર્ટ તૈયાર કરવા, GSTની ચૂકવણી કરવી જેવા કામો સરળતાથી કરી શકો છો. વળી, આ સોફ્ટવેરનું તમારા બેંક અકાઉન્ટ સાથે જોડાણ કરીને બેંકની વેબસાઇટ પર લોગ ઇન થયા વગર આ સોફ્ટવેરમાંથી જ તમારા વેન્ડર્સને પેમેન્ટ કરી શકો કે ક્લાયન્ટ પાસેથી પેમેન્ટ મેળવી શકો છો. તમારા ક્લાયન્ટ એક જ ક્લિક વડે તમને પેમેન્ટ કરી શકે તેવી સુવિધા પણ આપવામાં આવે છે.

માત્ર ફાઇનાન્સ જ નહીં, તમે કોઈ પ્રોજેક્ટ અથવા કોઈ કામ તમારી ટીમમાંથી કઈ વ્યક્તિને સોંપ્યું છે અને તેની પાછળ કેટલો સમય લાગ્યો છે એ પણ તમે આ સોફ્ટવેરની મદદથી જાણી શકશો. આ સોફ્ટવેર એવી રીતે બનાવવામાં આવ્યું છે કે જેથી તમે તમારી પ્રોડક્ટિવિટી વધારી શકો, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ અને અકાઉન્ટિંગને લગતાં કામ પાછળ વધારે સમય ન બગાડો અને જે સમય બચ્યો છે એમાંથી તમારા બિઝનેસને આગળ વધારવા માટે મહેનત કરી શકો.

આ સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કર્યા પછી પણ તમારે CAની જરૂર પડશે કારણ કે, ભારત દેશમાં GST અને ટેક્સને લગતાં નિયમો દર બે દિવસે બદલાય છે અને આ બધા ફેરફારોથી તમે દરરોજ અપડેટેડ રહી શકો એવું શક્ય નથી. જે નિયમોએ CA ફ્રેટરનિટીની જિંદગી હરામ કરી નાંખી તો આપણે આ બધું જાતે કરી શકીએ એવું શક્ય નથી. પરંતુ તમે આ બધો રેકોર્ડ તૈયાર રાખ્યો હોય તો ટેકનિકલ બાબતો CA સંભાળી લે અને એમનું કામ સરળ બની જાય. હવે જો તમે કોઈ CAને જાણતાં ન હો અને તમારે CA કે અકાઉન્ટન્ટ શોધવા હોય તો પણ તમે આ સોફ્ટવેરમાંથી જ તેમને શોધી શકો છો. જો સ્મોલ બિઝનેસ ચલાવતા હો તમારે આ સોફ્ટવેર ભૂલવા જેવું નથી. માર્કેટમાં બીજા ઘણાં બધા ઓપ્શન્સ છે પણ આટલી સારી સપોર્ટ સિસ્ટમ ધરાવતું અને ફીચર્સથી લોડેડ બીજું કોઈ સોફ્ટવેર મારા ધ્યાનમાં નથી. Zoho કંપનીની આ સિવાય પણ ઘણી જ એપ્લિકેશન્સ છે જેના વિશે આપણે આવનારા અંકમાં વાત કરીશું.

tusharacharya2611@gmail.com

(લેખક ટેક્નોલોજી, સ્ટાર્ટઅપ્સ અને ઇન્ટરનેટની દુનિયાના બાશિંદા અને યુવા આંત્રપ્રેનર છે)