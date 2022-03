Gujarati News

Princess Sayajirao Breaks Off Engagement With Maharaja Scindia Of Gwalior And Confesses Love To Prince Of Cooch Behar

ઈતિહાસ ગવાહ હૈ: સયાજીરાવની રાજકુમારીએ ગ્વાલિયરના મહારાજા સિંધિયા સાથે સગાઈ તોડી કૂચબિહારના રાજકુમારનો પ્રેમ કબૂલ્યો

27 મિનિટ પહેલા



મહારાજા ગાયકવાડ સેક્સકાંડમાં ફસાયા હતા ત્યારે જ પ્રિન્સેસની બળવાખોરી

એકપત્નીત્વના કાયદાના અમલવાળા રજવાડાની કુમારી જયપુરની ત્રીજી રાણી

રાણીવાસમાં રહેનારી રાણીઓ મહારાજા સિવાય અન્ય કોઈ પુરુષને જોઈ ન શકે

વડોદરાના પ્રજાવત્સલ મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડ ત્રીજાની રાજકુમારી ઈન્દિરા રાજેની સગાઇ થઇ ચૂકી હતી. બ્રિટિશ ઈન્ડિયાના પહેલા પાંચ મોટાં દેશી રાજ્યોમાં અગ્રક્રમે આવતા અને સૌથી સમૃદ્ધ લેખાતા ગ્વાલિયર રાજ્યના મહારાજા માધવરાવ (માધો રાવ) સિંધિયાનાં એ દ્વિતીય રાણી બનવાનાં હતાં. ગ્વાલિયર મહારાજાના રાણીઓ પરદા (બુરખા જેવી પ્રથામાં) રહે એવા ચુસ્ત આગ્રહે ઈન્દિરા રાજેમાં બળવાનાં બીજ રોપ્યાં અને રાજકુમારીએ ગ્વાલિયરની મહારાણી બનવાને બદલે નાનકડા રાજ્યના મહારાજકુમારની સાથે જીવન જોડવાનું પસંદ કર્યું.

જો કે, સમય જતાં ઇન્દિરા રાજે મહારાણી તો બન્યાં પણ મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડ ત્રીજા જીવતા હતા ત્યારે એમને તમામ પુત્રોના નિધનના આઘાતની સાથે જ જમાઈરાજના મૃત્યુનો આઘાત સહેવાનો વખત આવ્યો હતો. રાજકુમારી ઇન્દિરા રાજે વિધવા થયાં પણ એમની રાજકુમારી ગાયત્રી દેવી વિશ્વમાં સૌથી સુંદર ગણાતી મહિલાઓમાં સ્થાન પામીને જયપુરના મહારાજાની ત્રીજી રાણી બનીને આવડા મોટા રજવાડાની મહારાણી થઇ હતી!

મહારાજા પોતે સંકટમાં હતા

વડોદરા જેવા મોટા અને જાણીતા રજવાડાના મહારાજાની પ્રાણપ્રિય રાજકુમારી એવા મહારાજાના ભાઈના પ્રેમમાં પડ્યાં કે જેનું રજવાડું ક્યાં આવ્યું એ બ્રિટિશ ઈન્ડિયામાં શોધવું પણ મુશ્કેલ થઈ પડે. કૂચબિહાર નામના બંગાળના દાર્જિલિંગ પાસેના આસામને જોડાઈને આવેલા પશ્ચિમ કામરૂપ પ્રદેશના મહારાજા રાજ રાજેન્દ્ર નારાયણના ભાઈ જિતેન્દ્ર નારાયણને વિદેશ પ્રવાસો દરમિયાન જ રાજકુમારી દિલ દઈ બેઠાં. મહારાજા સયાજીરાવ ત્રીજા પણ એ દિવસોમાં લંડનના એક સેક્સકૌભાંડમાં ફસાયેલા હોવાથી માનસિક રીતે અસ્વસ્થ અવસ્થામાં હોવાનું એમના પ્ર-પૌત્ર ‘મહારાજા’ ફત્તેસિંહરાવ ગાયકવાડે ‘SAYAJIRAO OF BARODA: The Prince and the Man’ નામક જીવનકથામાં નોંધ્યું છે. ઈન્દિરા રાજેએ જિતેન્દ્ર નારાયણને પ્રેમ કર્યો ત્યારે એ મહારાજા નહોતા પણ પોતાના મોટાભાઈના નિધન પછી એ કૂચબિહારના 23મા મહારાજા થયા. કૂચબિહારનાં મહારાણી અને રાજે તથા જિત સહિતનાં સાત સંતાનોની માતા સુનીતિ દેવીની 1921માં લંડનથી પ્રકાશિત આત્મકથા ‘The Autobiography of an Indian Princess’ ખૂબ રસપ્રદ છે. આ આત્મકથામાં બ્રહ્મો-સમાજ જેવા પ્રગતિશીલ હિંદુ ફિરકાના પ્રણેતા કેશબચંદ્ર સેનની દીકરીનાં કૂચબિહારના મહારાજા નૃપેન્દ્ર નારાયણ જેવા બ્રહ્મો સાથે કયા સંજોગોમાં લગ્ન થયાં હતાં અને એ વેળાના સમાજની સ્થિતિનું સુંદર વર્ણન વાંચવા મળે છે. સાથે જ રાજઘરાનાની કેટલીક ઘૃણાસ્પદ બાબતોનો પણ પરિચય મળે છે.

ઈન્દિરા સિંધિયાનો બળવો

મહારાજા ગાયકવાડે દિકરી ઈન્દિરા રાજેનાં લગ્ન ગ્વાલિયર મહારાજા સાથે નિરધાર્યાં હતાં. એમાં પણ વિરોધાભાસ તો હતો જ. કારણ ગાયકવાડના શાસનમાં સયાજીરાવે જ એકપત્નીત્વનો કાયદો ઘડી અમલી બનાવેલો હતો પણ એમનાં રાજકુમારી ગ્વાલિયરનાં બીજાં રાણી તરીકે જવાનાં હતાં. ગ્વાલિયરના મહારાજા સમૃદ્ધ હતા આટલું જ નહીં, અંગ્રેજ હાકેમોની ખૂબ નિકટ હતા. ઈન્દિરા કરતાં એ સોળ વર્ષ મોટા હતા. મહારાજાની ઉંમર એ વેળા 36ની હતી અને અત્યંત સુંદર રાજકુમારી સાથે એમની સગાઈ થઈ ત્યારે અંગ્રેજ સંસ્કારોમાં ઉછરેલી ઈન્દિરાએ આખું ઘર માથે લીધું હતું. જો કે, લંડનમાં ભણતી રાજકુમારીના વિરોધ છતાં એણે સગાઈ સ્વીકારી લેવી પડી અને પછી તો એ ‘ઈન્દિરા સિંધિયા’ થવાની હોવાનું કબૂલવા માંડી. ગ્વાલિયરના મહારાજાએ લંડનમાં ભવ્ય પાર્ટી આપીને પોતાનાં થનાર બીજાં રાણી સાથે ખુશી પણ મનાવી હતી.

મા-બાપના આશીર્વાદ નહીં

જો કે, દિલ્હી દરબાર વખતે ગાયકવાડ પરિવારમાં ઈન્દિરારાજે પણ હતાં. ફત્તેસિંહરાવ નોંધે છે કે બરોડાના ઉતારાના બદલે અલ્લડ ઈન્દિરા કૂચબિહારના ઉતારે વધુ જોવા મળતી હતી. મહારાજાના ભાઈ જિતેન્દ્ર સાથે નાચ-ગાનમાં પણ રમમાણ હતી. એ જિતેન્દ્રના પ્રેમમાં પડી હતી. જિતેન્દ્ર પણ ઈંગ્લેન્ડમાં જ ભણનાર હોવાથી બંને વચ્ચે મેળ જામતો હતો. જિત પણ અપરિણીત હતો. બેઉ વચ્ચેના સંબંધમાં કંઈ અજુગતું નહોતું પણ ઈન્દિરાની સગાઈ ગ્વાલિયરના મહારાજા સાથે થયેલી હતી. સ્વયં મહારાજા ગાયકવાડને જાણ થઈ ત્યારે એમને કૂચબિહાર મહારાજાના પરિવારે રૂઢિચુસ્ત હિંદુ ધર્મને ફગાવ્યો હોવાથી બ્રહ્મો-પરિવારમાં રાજકુમારીને પરણાવવાની તેમને ઝાઝી હોંશ નહોતી.

અંતે થોડાંક વર્ષના પ્રણય-ફાગ ખેલ્યા પછી લંડનમાં જ મહારાજા જિતેન્દ્ર નારાયણ સાથે ઈન્દિરા રાજેનાં 1913માં લગ્ન થયાં એ વિશે મેડમ કામાના પત્રમાંથી મહારાજા ફત્તેસિંહરાવ જે વાક્ય નોંધે છે એ ઘણું બધું બોલકું છેઃ ‘મને દુઃખ એ વાતનું થયું કે તેનાં (ઈન્દિરા રાજેનાં) મા-બાપે એને કોઈ આશીર્વાદ આપ્યા નહીં અને લગ્ન કરવા માટે એને એકલી જ લંડન પાઠવી દીધી હતી.’

સયાજીરાવનું દુઃખી જીવન

જો કે, પાછળથી મહારાજા સયાજીરાવ સાથે એને મનમેળ થયો. મહારાજાનો ગુસ્સો ઓસર્યો. કારણ મહારાજાના ચારેય રાજકુમારોની વાતે એમણે વેદના જ સહેવાની આવી હતી. ઈન્દિરા રાજેનાં લગ્નથી કૂચબિહારનાં આ મહારાણીએ બે રાજકુમારો, જગદ્વીપેન્દ્ર નારાયણ (કૂચબિહારના છેલ્લા મહારાજા) અને ઈન્દ્રજિતેન્દ્ર નારાયણ તથા ત્રણ રાજકુમારીઓ, ઈલા દેવી (ત્રિપુરાનાં મહારાણી), ગાયત્રી દેવી (જયપુરના મહારાજાનાં તૃતીય રાણી અને વિશ્વની 10 સુંદરતમ મહિલાઓમાં સ્થાન ધરાવનાર) અને મેનકા દેવી (મધ્યપ્રદેશના દેવાસનાં રાજમાતા)ને જન્મ આપ્યો હતો. મહારાજા સયાજીરાવ અને મહારાણી ચીમનાબાઈને માટે પુત્રોના નામે તો સુખ મળ્યું નહોતું પણ રાજકુમારી ઈન્દિરા પણ યુવાનવયે જ વિધવા થયાં એ દુઃખ પણ એમણે સહેવાનું આવ્યું હતું. માત્ર 36 વર્ષની વયે જ મહારાજા જિતેન્દ્ર નારાયણનું ડિસેમ્બર 1922માં અવસાન થયું હતું. રાજમાતા ઈન્દિરા રાજેનું 1968માં 76 વર્ષની વયે મૃત્યુ થયું હતું.

બહુપત્નીત્વ પ્રથાને તિલાંજલિ

બ્રહ્મો-સમાજના પ્રભાવ હેઠળ કૂચબિહારના મહારાજાઓમાં બહુપત્નીત્વ પ્રથાને લગભગ તિલાંજલિ અપાઈ. જો કે, આઝાદી પછી ભારત સાથે કૂચબિહાર રાજ્યને જોડવાનો નિર્ણય કરનાર છેલ્લાં મહારાજાના વંશજોમાંથી કેટલાકે ત્રણ-ત્રણ લગ્ન કર્યાં એ જુદી વાત છે પણ કેશબચંદ્ર સેનનાં દીકરી, સુનીતિ દેવી કૂચબિહારના મહારાજાનાં એકમાત્ર પત્ની હતાં. એમના પછી વડોદરાનાં રાજકુમારી ઈન્દિરા રાજે પણ મહારાજા જિતેન્દ્ર નારાયણનાં એકમાત્ર પત્ની હતાં. અગાઉના મહારાજાઓની અનેક રાણીઓ અને એમણે રાજમહેલમાં પાળવા પડતા નિયમો વિશે મહારાણી સુનીતિ દેવીએ પોતાની આત્મકથામાં હૃદયનો ધબકારો ચૂકી જવાય એવાં વર્ણન કર્યાં છે. મહારાણી સુનીતિ મહારાજા નૃપેન્દ્ર નારાયણ ભૂપ બહાદુરને પરણીને કૂચબિહાર આવ્યાં ત્યારે એક ગામ જેવડા મહાલયમાં મહિલાઓ સાથેના નિવાસના એમના અનુભવોમાં એમણે જે પ્રથા-પરિવર્તન દાખલ કર્યું એ રસપ્રદ છે. મહારાજા જમવા પધારે અને જમી ન લે ત્યાં સુધી પરિવારના કોઈ સભ્ય ભોજન લઈ ન શકે. મહારાણી સુનીતિએ તબિયતના કારણસર આ નિયમમાં ફેરફાર કરાવ્યો. મહારાજાએ જ એ કબૂલ રાખ્યો હતો.

દીવાનના દીકરાનું મસ્તક ભેટમાં

સુનીતિ દેવીએ કૂચબિહારના અનેક રાણીઓ ધરાવતા મહારાજાની ઘૃણાસ્પદ વાત પણ નોંધી છે. એક બાળરાણી સુંદર હતી અને મહારાજાની ખૂબ લાડકી હતી. રાણીવાસમાં રહેનારી રાણીઓ મહારાજા સિવાય કોઈ પુરુષને જોઈ શકે નહીં એવો વણલખ્યો નિયમ હતો. એકવાર પેલી લાડકી રાણીએ બારીમાંથી બગીચામાં નજર કરી તો દીવાનના સોહામણા દીકરાને ટગર-ટગર જોઈ રહેવાનું મન થયું. વાત ચર્ચામાં આવી. રાણીઓમાં પણ દ્વેષભાવ ઘણો એટલે વાત મહારાજા સુધી પહોંચી. દિવસો સુધી આ સોહામણા યુવકને રાણી થકી નિહાળવાનો ક્રમ ચાલ્યો. રાણીને મહારાજાએ કહ્યું કે એ સાચું બોલશે તો સુંદર ભેટ પામશે. રાણીએ પેલા સોહામણા યુવક વિશે વાત કહી જ દીધી. ખંધા મહારાજાએ રાણી અને એ સોહામણા યુવકની આંખોનાં તારામૈત્રક જાતે નિહાળ્યાં. એમણે દીવાનને સંદેશો પાઠવીને જમવા તેડાવ્યા. મહારાજાના નિમંત્રણથી હરખપદૂડા દીવાન સાથે ભોજન લીધા પછી મહારાજાએ દીવાનને કહ્યું: ‘મારે તમને ઘરે લઈ જવા એક ભેટ આપવાની છે.’ દીવાને ભેટ લીધી. ઘેર જઈને એ ખોલવા તેની પત્નીને કહ્યું તો એ ચીસ પાડી બેભાન થઈ ગઈ. એના પેલા સોહામણા દીકરાનું મસ્તક મહારાજાએ એને ભેટમાં આપેલું હતું.

દીવાનનું મુઘલો ભણી જવું

મહારાણી સુનીતિ દેવી આ ઘટનાક્રમ નોંધીને ઉમેરે છે કે દીવાન સીધો જ દિલ્હી ભણી રવાના થયો. મુઘલ બાદશાહને મળીને એણે ભારતના સૌથી સમૃદ્ધ ગણાતા પ્રદેશોમાંના એક કૂચબિહારને જીતી લેવાનો આગ્રહ કર્યો. બાદશાહે અનેકવાર એ માટે પ્રયત્ન કર્યા પણ કૂચબિહારનો ગઢ એટલો મજબૂત હતો કે દર વખતે મુઘલ સેના પાછી પડતી હતી. આવું કૂચબિહાર 1949માં ભારતમાં વિલય પામ્યું. એ ગુજરાતના કચ્છની જેમ જ ‘ક’ વર્ગનું રાજ્ય બન્યું. જો કે, એ પછી એને પશ્ચિમ બંગાળમાં સામેલ કરીને માત્ર કૂચબિહાર જિલ્લાનો દરજ્જો અપાયો. આજકાલ કૂચબિહાર અને જલપાઈગુડી જિલ્લાને અલગ ‘કૂચબિહાર રાજ્ય’ બનાવવા માટે આંદોલન ચલાવાઈ રહ્યું છે, જેમ પાડોશના દાર્જિલિંગ સહિતના જિલ્લામાં ગોરખાલેન્ડ રાજ્ય માટે આંદોલન ચાલે છે.

haridesai@gmail.com

(લેખક વરિષ્ઠ પત્રકાર, કટારલેખક અને રાજકીય વિશ્લેષક છે)