Gujarati News

Magazine

Rangat sangat

In Darjeeling, Known As 'The Queen Of Hills', Tea Gardens, Tiger Hill And The Himalayan Toy Train Are Like A Journey To Paradise.

એક્સપ્લોર ઇન્ડિયા: ‘The queen of hills’ કહેવાતા દાર્જીલિંગમાં ચાના બગીચા, ટાઇગર હિલ અને હિમાલયન ટોય ટ્રેનમાં સ્વર્ગની સફર

40 મિનિટ પહેલા



કૉપી લિંક

આપણે કોઈ પણ જગ્યાની મુસાફરી કરીએ ત્યારે હંમેશાં વિન્ડોસીટ પર બેસવાનો આગ્રહ રાખીએ છીએ. એ પછી કાર, બસ, ટ્રેન કે ફ્લાઇટ કેમ ન હોય. બારી પાસે બેસીને નજર સામેથી અવિરત પસાર થતાં દૃશ્યો નિહાળવાં સૌ કોઈને ગમે. ખાસ કરીને કુદરતના રંગો માણીને મન અભિભૂત થઈ જાય છે. એમાં પણ જો હિમાલયનું સાંનિધ્ય હોય, વાદળો તમારી સાથે-સાથે ચાલતાં વાતો કરતાં હોય, ઊંચાં વૃક્ષો ડોલતાં ડોલતાં તમને ‘હાઈ હેલ્લો’ કરી રહ્યાં હોય, કુદરતે તેનો સંગીત જલસો માંડ્યો હોય એવું લાગે. મન કલ્પનાના પ્રદેશમાં પહોંચી ગયું હોય એવું લાગે ને... તો આ કલ્પના નથી હકીકત છે. રાજેશ ખન્ના અને શર્મિલા ટાગોર પર ફિલ્માવાયેલું ને કિશોર કુમારે ગાયેલું, ‘મેરે સપનોં કી રાની કબ આયેગી તૂ…’ આ સોંગ જોયું હશે તો ખબર પડી જશે આજે આપણે ક્યાંની વિન્ડોસીટ પકડવાના છીએ. હજી ન સમજાયું હોય તો ‘પરિણીતા’ મૂવીમાં સૈફ અલી ખાનનું સોંગ છે, ‘કસ્તો મઝા’. પહાડીની ટ્રેન મુસાફરીની સુંદરતાનો અંદાજ લગાવવા આ બંને સોંગ જ કાફી છે. વિન્ડોસીટ સાથે જે ટ્રેનની મુસાફરીના શોખીન હશે તેના માટે દાર્જીલિંગની હિમાલયન ટોય ટ્રેન સ્વર્ગની મુસાફરી સમાન બની જાય છે.

આજે આપણે પહાડોની રાણી તરીકે ઓળખાતા એટલે કે The queen of hills એવા દાર્જીલિંગની મુસાફરી કરીશું. પશ્ચિમ બંગાળની ઉત્તર દિશામાં આવેલું હિમાલયની શિવાલિક રેન્જનો ભાગ એવું આ હિલસ્ટેશન અનુપમ સૌંદર્ય ધરાવે છે એમાં કોઈ શંકા નથી. ઘણા લોકોને પશ્ચિમ બંગાળમાં હિમાલય ક્યાંથી એવો પણ સવાલ થયો હશે. મેપમાં આ હિલ સ્ટેશનનું ભૌગોલિક સ્થાન જોઈ લેવું. અહીંની ખાસિયત તો ઘણી છે, પણ આપણે શરૂઆત તેની હિમાલયન ટોય ટ્રેનથી કરીશું. ખાસ વાત તો એ છે કે અહીંની આ હિમાલયન ટોય ટ્રેન યુનેસ્કો વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઈટનો દરજ્જો ધરાવે છે, કેટલું રસપ્રદ! અહીંની ટેગ લાઇન કંઈક આવી છે, ‘Take a toy train ride to the clouds! An experience beyond journey!’ અહીંની ટોય ટ્રેન ન્યૂ જલપાઈગુડીથી દાર્જીલિંગ વચ્ચેના કુદરતના ખજાનાની સેર કરાવે છે. દૂર દૂર સુધી દેખાતી હરિયાળી અને ગિરિવર હિમાલયની ટેકરીના ઢોળાવમાં ખીલેલા ચાના વિશાળ બગીચા જોઈને જ તન અને મનમાં તાજગી આવી જાય છે. અહીંના રેલવે સ્ટેશનની ગણના વિશ્વના હાઈએસ્ટ હેરિટેજ રેલવે સ્ટેશનમાં થાય છે. જો તમને રેલવેની મુસાફરી ગમતી હોય તો અહીંની હિમાલયન ટોય ટ્રેનની મુસાફરી જરૂર કરવી જોઈએ. અહીં નજીકમાં એક ઘુમ રેલવે સંગ્રહાલય આવેલું છે. જો હિમાલયન રેલવેનો ઇતિહાસ જાણવો હોય અને પહેલાના સમયમાં કેવાં ગેજેટ્સ વપરાતાં હતાં એ બધું જોવું ગમતું હોય તો અહીં ચોક્કસ જવું જોઈએ.

દાર્જીલિંગને મિત્રો સાથે પરિવાર સાથે કે એકલા મન ભરીને માણી શકાય. વિશ્વભરમાં અહીંની ચા વખણાય છે. અહીંના કોઈ આકર્ષક ટી સ્ટોલમાં બેસીને 10 રૂપિયાથી માંડીને 5 હજારની કિંમત સુધીની ચાની ચૂસકીની મજા માણી શકાય. પરિવાર કે મનગમતો સાથ હોય કે ના હોય, હિમાલય તમને ક્યારેય એકલું નહીં લાગવા દે. જે ચા પીવાના શોખીન હોય તેમણે તો જરૂરથી અહીં આવવું જ જોઈએ. અહીંની ચાનો સ્વાદ જ કંઈક હટ કે છે. અહીં ચાના બગીચામાં ફરવું એક લાહવો છે. ચા પત્તી વીણતા લોકો એમનું જીવન જોઈએ તો મનમાં એમ થાય ખરેખર કોણ સુખી જીવન જીવે છે. અહીંનો નજારો જોઈને સમજી શકાય કે દાર્જીલિંગને એમ જ ‘ધી કવીન ઓફ હીલ્સ’ નથી કહેવામાં આવ્યું. ખાસ કરીને પરિવાર સાથે અહીં એકવાર આવવું જોઈએ. દાર્જીલિંગનું અન્ય લોકપ્રિય સ્થળ એટલે ટાઇગર હિલ. અહીંનો સૂર્યોદય જોનારા નસીબદાર કહેવાય. દૂર દૂર વિરાજમાન કાંચનજંઘા પર્વતની શ્વેત સપાટી પર પડતાં સૂર્યનાં સોનેરી કિરણો એવું તો દૃશ્ય સર્જે છે કે જોનારા અવાચક બની જાય છે. અહીં સૂર્યોદય જોવા માટે હંમેશાં ભીડ જોવા મળે છે. આ સૂર્યોદય જોવાનો મોકો પણ નસીબથી જ મળે એવું કહી શકાય. જો ક્લિયર વેધર હશે તો જ સૂર્યોદય દેખાય બાકી તો વાદળોનું સામ્રાજ્ય છવાયેલું હોય.

બૌદ્ધ ધર્મ સાથે સંકળાયેલાં અનેક સ્થળો અહીં જોઈ શકાય. અહીંની મોનાસ્ટ્રીમાં જઈને અપાર શાંતિ અનુભવી શકાય તેમજ બૌદ્ધ ધર્મને નજીકથી જોઈ અને અનુભવી શકાય. અહીંનું પીસ પેગોડા તેમાં મુખ્ય છે. ખૂબ જ ઊંચાઈ પર આવેલું આ સ્થળ તેની ભીતરથી જાણે શાંતિનું ઝરણું વહાવી રહ્યું હોય એવું લાગે. આસપાસનાં દૃશ્યો અહીંની શોભામાં વધારો કરે. પીસ પેગોડામાં બુદ્ધના જીવનના ચાર તબક્કા દર્શાવતી ચાર વિશાળ પ્રતિમાઓ છે જેમાં મૈત્રેય બુદ્ધાનો પણ સમાવેશ થાય છે. જાપાનીઝ બુદ્ધિસ્ટ સાધુ દ્વારા આ બાંધવામાં આવ્યું હતું. અહીં બેકડ્રોપમાં મેજિસ્ટિક કાંચનજંઘાનો વ્યૂ જોઈ શકાય. જો અહીંના પ્રેયરના સમયે જવાનું થાય તો અવિસ્મરણીય અનુભવ બને. આ ઉપરાંત એક ઘુમ મોનાસ્ટ્રી છે. બહારથી સફેદ અને અંદરથી રંગબેરંગી અને એકદમ વાઈબ્રન્ટ દેખાય છે. અલગ અલગ પ્રકારનાં થાંગકા ચિત્રો, કોતરણીઓ, બુદ્ધાની કરુણામય આંખોવાળું વિશાળ શિલ્પ ત્યાં એક અલગ જ વાતાવરણ ઊભું કરે છે.

દાર્જીલિંગના રસ્તા પર કોઈ પણ જગ્યાએ ઉભા રહીને નજર કરશો તો જાણે પહાડીઓની ગોદમાં બેઠા હોય એવા સુંદર નાનાં નાનાં ઘરો અને ચાના વિશાળ બગીચાઓ નજરે પડશે. ‘એડવેન્ચરહોલિક’ માટે તીસ્તા નદીમાં રિવર રાફ્ટિંગ કરી શકાય. જો રોક ક્લાઈમ્બિગ કરવાની ઈચ્છા હોય તો અહીં હિમાલયન માઉન્ટેનિયરિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ આવેલી છે, જ્યાં માઉન્ટેન ક્લાઈમ્બિંગ વગેરેના કોર્સ થાય છે. અહીં ઘણા બધા ટ્રેકિંગ રૂટ પણ છે. સ્ટ્રીટ શોપિંગ પણ ભરપૂર કરી શકાય. અહીંના સ્થાનિક હસ્તકલાના નમૂનાઓ, સ્લીપિંગ બુદ્ધાનાં સ્ટેચ્યુ, ગરમ કપડાં જેવું બીજું ઘણું બધું… સાથે સાથે અહીંના લોકલ ફૂડને કેમ ભૂલી શકાય. અહીંની લોકલ ડિશ એટલે મોમોઝ અને થુપ્કા. બીજી વાત દાર્જીલિંગ આવ્યાને અહીંની ચા લીધા વિના જવું ભૂલ ભરેલું કહેવાય. ચાની અઢળક વેરાયટી અહીં મળી રહે છે. અહીં પેસેન્જર રોપવેની પણ સુવિધા છે. અહીં એક મહાકાલ મંદિર આવેલું છે. રંગબેરંગી પ્રેયર ફ્લેગ અને પ્રેયર વ્હીલ સાથેનું આ મહાકાલ મંદિર ખૂબ સુંદર અને પોઝિટિવ છે. થોડી તિબેટીયન અસર ધરાવતું બાંધકામ લાગે. તેની પણ જરૂર મુલાકાત લેવી. આ મહાકાલ મંદિર એક ઓબ્ઝર્વેટ્રી હીલ્સ પર આવેલું છે. આ હિલ્સ પરથી કાંચનજંઘાનો જાદુ જોઈ શકાય છે. ટાઈગર હીલ્સ પર સૂર્યોદય જોવા માટે સવારે વહેલા ચાર વાગ્યે જવું પડતું હોય છે અને ત્યાં ભીડ પણ બહુ હોય છે. તેના બદલે અહીંથી કાંચનજઘાને જોઈ શકાય. અહીંના અને સિક્કિમના લોકો માટે કાંચનજંઘાનું વિશેષ મહત્ત્વ છે. તેનો જાદુ જ એવો છે. દાર્જીલિંગની વાતો તો અઢળક છે. તેનું સૌંદર્ય પણ અનુપમ છે.

creativearyans3@gmail.com

(‘આરણ્યક’ તરીકે જાણીતા કૌશિક ઘેલાણી અલગારી રખડપટ્ટી કરીને કુદરતને પોતાના અસ્સલ મિજાજમાં જોતા અને કેમેરામાં કેદ કરતા વાઇલ્ડલાઇફ ફોટોગ્રાફર છે)