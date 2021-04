Gujarati News

Magazine

Rangat sangat

Be A Stranger's Guest, Travel Around The World Without Paying. Get The Essence Of Big Books At The Rate Of Only Rs 1.5 Per Book!

Adsથી પરેશાન છો? Ads વગર સમાચાર વાંચવા ઈન્સ્ટોલ કરો દિવ્ય ભાસ્કર એપ

નેટસ્કેપ: અજાણ્યા વ્યક્તિના મહેમાન બનો, દુનિયાભરમાં ફરો પણ પૈસા ચૂકવ્યા વગર. મોટાં મોટાં પુસ્તકોનો સાર મેળવો માત્ર 1.5 રૂપિયા પ્રતિ પુસ્તકનાં દરે!

એક કલાક પહેલા



કૉપી લિંક

Couch Surfing (www.couchsurfing.com)

દુનિયાભરમાં ફરવું છે?? ટિકિટની વ્યવસ્થા તો કરી લીધી. પણ હોટેલમાં રહેવાના પૈસા નથી? ફિકર નોટ કાઉચસર્ફિંગ કરો!! Paying guest. આ નામની ફિલ્મ બોલિવૂડમાં વર્ષ 1957માં આવેલી. એટલે પૈસા આપીને કોઈ અજાણ્યા વ્યક્તિના ઘરમાં મહેમાન તરીકે રહવાનો આ કોન્સેપ્ટ તો નવો નથી. હું વર્ષ 2006માં શહેરમાં આવ્યો ત્યારે પહેલી વખત કોઈના મોઢે પેઇન, પેઇન ગેસ્ટ એવું ઉચ્ચારણ કરતા સાંભળ્યા હતા. ત્યારે ખબર નહતી કે લોકો પૈસા લઈને પેઇન શું કામ વહોરવા માગે છે? પછી સમજાયું કે સાચો શબ્દ પેઈંગ ગેસ્ટ છે. લોકો પોતાના ઘરમાં તમને રહેવા દે અને તમારે તેના પૈસા આપી દેવાના. તમને હોસ્ટેલને બદલે ઘરના વાતાવરણમાં રહેવા મળે અને જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિને આવક થાય. હવે તો જો કે શહેરોમાં લોકો આનો ધંધો પણ કરે છે અને ઘણા લોકો ફ્લેટ ભાડે આપીને કોલેજમાં ભણતાં કે નોકરી કરતાં છોકરાઓને છોકરીઓને રહેવા માટે આપી દે છે. એકવીસમી સદી અને ખાસ કરીને તો સ્માર્ટફોન આવ્યા બાદ જે ડિજિટલ યુગનો આરંભ થયો પછી Backpacker, Expats, Remote Workers, Hitchhiking વગેરે શબ્દો વધારે પ્રચલિત બન્યા. આવું જ એક જાણીતું નામ છે Couch Surfing. જેની વેબસાઇટ અને એપ બંને ઉપલબ્ધ છે.

સ્માર્ટફોન અને સોશિયલ મીડિયા - ડિજિટલ મીડિયાનો સંગમ થયો પછી એક આખી creators economyની શરૂઆત થઈ છે. આખી જિંદગી એક જ જગ્યાએ નોકરી કરવી કે એક જ જગ્યાએ ઘર લઈને રહેવું એ હવે જૂનું થઈ ગયું છે. નવી પેઢીને કાલની કે ઘડપણની ચિંતા નથી. આ વિકેન્ડથી વિકેન્ડ સુધી જીવનારી પેઢી છે. YOLO - You Only Live Once એ એમનો જીવનમંત્ર છે. જૂના જમાનામાં આપણા દેશમાં ઘણી વિચારતી જાતિઓ હતી, જે એક જગ્યાએ સ્થાયી થતી નહતી. એનું આધુનિક સ્વરૂપ એટલે આ Expats જનરેશન કહી શકાય. પશ્ચિમના દેશોમાં તો આ કોન્સેપ્ટ ઘણો જૂનો છે. પણ સોશિયલ મીડિયાએ આખી દુનિયામાં આ કોન્સેપ્ટને હવા આપી છે. ઘણા જુવાનિયાઓ માત્ર ફરી ફરીને, ટ્રાવેલ બ્લોગિંગ કરીને જ જીવન જીવી રહ્યા છે. એમાં કંઇ ખોટું પણ નથી. પણ દરેક વખતે પૈસા આપીને ફરી શકાય એવું શક્ય ન પણ હોય અને મફતમાં જ દુનિયા ફરવા મળે તો એમાં વાંધો શું છે? અમુક લોકો જેની પાસે સોશિયલ મીડિયા પર મોટી સંખ્યામાં ફોલોઅર્સ હોય તો તેઓ અલગ-અલગ હોટેલ્સ સાથે જોડાણ કરીને મફતમાં રહી લે છે. પણ આમાનું કશું જ ન હોય અને છતાં પણ દુનિયાભરમાં અલગારી રખડપટ્ટી કરવી હોય તો રહેવું ક્યાં?

વેલ, તુલસી ઇસ સંસાર મેં ભાત ભાત કે લોગ. દુનિયાભરમાં એવા લોકો છે જે તમને પોતાના ઘરમાં આવકારવા તત્પર છે. પણ એક જ શરત, તમારે એમને થોડી હેલ્પ કરવાની. પૈસા નથી, ભગવાને હાથ પગ તો આપ્યા છે ને. ભણી ગણીને સ્કિલ્સ તો મેળવી છે ને? બસ, તો આનો ઉપયોગ કરો અને દુનિયાભરમાં ફરો. તમને એમ થાય કે પણ આવી રીતે આવકારનારા યજમાનો i mean hosts શોધવા કઈ રીતે? વેલ, આ માટેની એક સુંદર વેબસાઇટ છે, જેનું નામ છે Couch Surfing. આ વેબસાઇટની શરૂઆત પાછળ એક રસપ્રદ વાત છે. Casey Fanton નામનો એક જુવાનિયો વર્ષ 1997માં બોસ્ટનથી આઈસલેન્ડ જવા નીકળ્યો. એને સસ્તી પ્લેન ટિકિટ તો મળી ગઈ પણ રહેવાના પૈસા નહોતા. એને યુનિવર્સિટી ઓફ આઈસલેન્ડનો ડેટાબેઝ હેક કર્યો અને 1500 અજાણ્યા લોકોને ઈ-મેઇલ કર્યો કે ભાઈ મારી પાસે રહેવાની જગ્યા નથી કોઈ મને રાખશો?? એને લગભગ 50-100 જેટલા ઈમેલ આવ્યા કે ભાઈ આઈ જા અમારે ત્યાં. રહે તું તારે અને ફર બિન્દાસ. પોતે એક આઇસલેંડિક રિધમ એન્ડ બ્લ્યુસ સિંગરના ઘરે રહેવાનું પસંદ કર્યું. બોસ્ટન પાછા ફરતી વખતે એને વિચાર આવ્યો કે મારી જેમ બધા થોડા ડેટાબેઝ હેક કરી શકવાના છે? એટલે એણે વેબસાઇટ બનાવી અને નામ આપ્યું કાઉચ સર્ફિંગ.

આ એપ પર જઇને કોઈપણ દેશમાં સર્ચ કરીને કોઈપણ હોસ્ટને ત્યાં રહેવા માટે રિકવેસ્ટ કરી શકાય

દુનિયાભરમાંથી આ વેબસાઇટ પર લોકો હોસ્ટ અને ટ્રાવેલર તરીકે રજીસ્ટર થયેલા છે. તમે હોસ્ટ અથવા ટ્રાવેલર એમ બંનેમાંથી એક કે બંને તરીકે રજીસ્ટર થઈ શકો છો. તમે કોઈપણ દેશમાં સર્ચ કરીને કોઈપણ હોસ્ટને રિકવેસ્ટ કરી શકો. બદલામાં તમારે પૈસા આપવાના નથી. તો શું? વેલ, એ યજમાને લખેલું હોય કે એના ઘરે રહેવા માટે તમારે શું મદદ કરવી પડશે. જેમ કે કોઈનું વિનયાર્ડ હોય એટલે કે દ્રાક્ષનો બગીચો તો એ એમ કહે કે ભાઈ મને દ્રાક્ષ તોડવામાં કે વાઇન બનાવવામાં મદદ કરવાની રોજ 2-3 કલાક, પછી તમે છૂટા - મનફાવે તેમ ફરો. અમુક લોકો તમને જમાડે, અમુક તમને ખાલી રસોડું આપે તમારું ખાવાનું તમે જાતે બનાવી લો. કોઈ તમને પોતાના છોકરાઓને અંગ્રેજી કે ગણિત (મેથ્સ) ભણાવવાનું કહે. કોઈ એમના ઘોડાની સેવા કરવાનું કહે. આવા અલગ અલગ પ્રકારના હોસ્ટ હોય. એમની કન્ડિશન પ્રમાણે રહેવાનું. પણ પૈસાની આપ-લે મોટાભાગે નથી હોતી. આ બાર્ટર સિસ્ટમ જ છે. એક હાથ દે એક હાથ લે. જો કે, હવે કોરોનાકાળમાં થોડી તકલીફ પડવાને કારણે કંપનીએ મેમ્બરશિપ ફી લેવાની ચાલુ કરી છે. પરંતુ તોય સસ્તું જ પડે. એવી કંઇ તોડી નાંખે એવી ફી નથી.

કોલેજ કિડ્સ માટે આ એક સુંદર વ્યવસ્થા છે અને આનો બને તેટલો વધારે ઉપયોગ કરવો જોઈએ. પૈસા ન હોય તો શું થયું? દુનિયા ફરવાના સપનાંઓ પર બ્રેક થોડી મારવાની હોય? દુનિયા ફરવા જેટલા પૈસા તો 45 વર્ષે કમાશો પછી ત્યારે ફરવા જશો? વિદ્યાર્થી અવસ્થા દરમિયાન આનો વધુમાં વધુ ઉપયોગ કરવામાં આવે એ લાભદાયી છે. પ્રવાસનો એ જ તો સૌથી મોટો ફાયદો હોય છે કે નવા લોકોને મળવા મળે, દુનિયા ફરવા મળે, નવી સંસ્કૃતિનો પરિચય થાય, નવું ફૂડ એક્સ્પ્લોર કરવા મળે, દુનિયાભરમાં વર્ક કલ્ચર કેવું છે એ પણ જોવા મળે, એમાંથી કંઈક શીખવા મળે અને વ્યક્તિત્વનું સંપૂર્ણપણે ઘડતર થાય એટલે કે પર્સનાલિટી ડેવલપ થાય.

હા, દરેક વ્યવસ્થાની સારી ખોટી બંને બાબતો હોય છે. એટલે તમને યુટ્યુબ પર કે ઇન્ટરનેટ પર કાઉચ સર્ફિંગ વિશે ઘણી ખરાબ બાબતો પણ વાંચવા મળશે. ઘણા યજમાન કે મહેમાન સારા નથી પણ હોતાં. એટલે પોતાની સુરક્ષાનું ધ્યાન પોતે રાખવું. હોસ્ટ નક્કી કરતાં પહેલાં રિવ્યૂ વાંચવા અને છતાં પણ તકલીફો ભોગવવાની તૈયારી તો રાખવાની જ હોય. તમે કયા દેશમાં ફરવા જઇ રહ્યા છો એ પણ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે, પશ્ચિમના દેશોમાં તકલીફો ઓછી પડે, ત્રીજા વિશ્વના દેશોમાં તકલીફો પડવાની શક્યતાઓ થોડી વધારે છે. સ્વાભાવિક છે કે આ કોઈ ફાઇવ સ્ટાર હોટેલ નથી એટલે ઓર્ડર કરોને બધું હાજર થઈ જાય એવું ન હોય. પરંતુ કોઈપણ ભોગે જેને ફરવું જ છે અને પૈસા નથી એના માટે આ એક ખૂબ સારી વ્યવસ્થા છે. કોરોના થોડો ઓછો થાય ને ફ્લાઇટ્સ ચાલુ થાય એટલે કાઉચ સર્ફિંગ ચાલુ કરો અને હોસ્ટ શોધવા માંડો.

કેટલું બધુ વાંચવું છે..પણ મોટાં-મોટાં પુસ્તકો વાંચવાનો સમય નથી. વાંધો નહીં, પુસ્તકોનો સાર મેળવો માત્ર 1.5 રૂપિયા પ્રતિ પુસ્તકનાં દરે!

Get abstract!! (www.getabstract.com) So much to read, So little time. દુનિયાભરમાં રોજેરોજ કેટલું બધું કન્ટેન્ટ ઠલવાતું રહે છે. રોજેરોજ અઢળક પુસ્તકો લખાય છે. કેટલી બધી ફિલ્મો બને છે, મારે બધું વાંચવું છે પણ બધું વાંચવાનો સમય ક્યાંથી લાવું?

આ વેબસાઇટ પર પુસ્તકોને compress કરવામાં આવે છે. એટલે કે એનો સાર જ રજૂ કરવામાં આવે છે

પુસ્તકો એ જ્ઞાનનો ભંડાર છે. Fiction અને non-fiction એમ બે પ્રકારે પુસ્તકો વહેંચવામાં આવેલા છે. Fiction એટલે કાલ્પનિક, વાર્તા સ્વરૂપે રજૂઆત. Non-fiction એટલે માત્ર મુદ્દાઓ, માહિતી, ફેક્ટ્સ, ડેટાને આધારે જ્ઞાનની રજૂઆત. આજે આપણે non fiction પુસ્તકોની વાત કરવાના છીએ. મારે માત્ર non fiction પુસ્તકોમાં જીવન જીવવાની સલાહ, સેલ્ફ હેલ્પ બુક્સ, પ્રોડક્ટિવિટી, હેબિટ્સ, પ્રેરણાઓનાં ઝરણાં, સ્કીલસેટ ઇમ્પ્રૂવમેન્ટ, ઇતિહાસ, ભૂગોળ, ટેકનોલોજી, રાજકારણ વગેરે વગેરે પ્રકારના પુસ્તકોનો સમાવેશ થતો હોય છે. તેનું ફલક વિશાળ છે પણ મને જે યાદ આવ્યું એ જણાવું છું. આ બધાં પુસ્તકો નાનાં નથી હોતાં, ઘણા ખૂબ જ મોટાં હોય છે. અને એ દરેક પુસ્તકમાં બધું જ વાંચવાલાયક હોય એ જરૂરી નથી. ધારો કે 400 પાનાનું પુસ્તક હોય પણ મારા કામનું એમાંથી માત્ર 50 પાનાનું હોય તો મારે બાકીનો સમય શું કામ વેડફવો જોઈએ?? વળી, પુસ્તકો વાંચવા સિવાય મારે દુનિયામાં બીજા કામ હોય કે નહીં? નોકરી, ઘરના કામ, કોઈકના છોકરાં રમાડવા, બોસના ઇગોને સાચવવો, દેશ-વિદેશની ફિલ્મો જોવી પછી જે કંઇપણ સમય બચે તો આપણે પુસ્તક હાથમાં લેતાં હોઈએ અને એમાંય થોડામાં ઘણું મેળવી લેવાની લાલચ હોય. એટલે આવા સમયે એમ થાય કે આખું પુસ્તક વાંચવાને બદલે મને ખાલી કોઈ એનો સાર જણાવી દે કે વાર્તા કહી દે તો ઘણું યાર. મારે કેળું ખાવું છે તો હું ઘરે કેળાનું ઝાડ વાવીશ કે બજારમાંથી કેળાં લાવીને ખાઈશ? કેળાની છાલ, એના પાંદડા, એનું ફળ, એના મૂળ એ બધાના ઘણા ફાયદા હશે પણ મારે જાણીને શું કામ છે? આપણે તો ખાલી ફળ જ ખાવાના છીએ તો પછી એના પર જ ફોકસ કરોને!

એ જ રીતે પુસ્તકનો પણ સાર મળે તો એટલિસ્ટ નોન-ફિક્શનમાં તો વાંધો ના જ આવે, એમાં એક-બે કેરેક્ટર ચૂકી જવાની ચિંતા ના હોય. એટલે ઓછા સમયમાં non-fiction પુસ્તકો વાંચીને વધુમાં વધુ જ્ઞાન મેળવવું હોય, સ્કિલ્સ વધારવી હોય તો getabstract.com પર પહોંચી જાઓ. આ વેબસાઇટ પર પુસ્તકોને compress કરવામાં આવે છે. એટલે કે એનો સાર જ રજૂ કરવામાં આવે છે. પુસ્તકનું હાર્દ રજૂ કરવામાં આવે. આ સિવાય, બાકી બધી નકામી માહિતીને કાઢી નાખવામાં આવે છે. આનો ફાયદો એ છે કે એક તો તમે ઓછા સમયમાં વધુ વાંચી શકો. તમને વર્લ્ડ ક્લાસ કન્ટેન્ટ મળે, તમારા રસ અને રુચિ મુજબ પર્સનલાઇઝ્ડ રેકમેન્ડેશન પણ મળે. પરંતુ આ સર્વિસ મફત નથી. તમને વાર્ષિક 99 અમેરિકન ડોલરમાં 5000 summary એટલે કે સાર વાંચવા મળે. એમાં પુસ્તકો, લાંબા આર્ટિકલ, ક્યુરેટેડ ચેનલ્સ વગેરે વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આ summary ઓડિયો તરીકે પણ ઉપલબ્ધ હોય છે. તમે કોઈ કંપનીમાં કામ કરતા હો તો તમારી કંપની પણ આના enterprise plans લઈ શકે છે. ઘણી કંપનીઓના કર્મચારીઓને મફતમાં પણ આ સેવાનો ઉપયોગ કરવા મળે છે. આજના નવા જમાનામાં તમારી નોકરીઓ પર સતત એક તલવાર તોળાતી હોય છે. માર્કેટમાં ટકી રહેવા માટે સતત સ્કિલ્સમાં વધારો કરતાં રહેવું જરૂરી છે. એટલે આવા પુસ્તકો અને વેબસાઈટ્સની મદદથી સતત અપડેટેડ રહેવામાં સરળતા મળે છે. એક વર્ષના 99 ડોલરમાં 5000 summary મળે એટલે 1.5 રૂપિયે એક પુસ્તક કે આર્ટિકલ થયું. Not bad. બહુ મોંઘું ના કહેવાય. તમે સ્કિલ્સ ઇમ્પ્રૂવ કરો તો આટલો પગાર વધારો તો સરળતાથી મેળવી શકો. ટ્રાય કરી જુઓ અને પછી મને જણાવો કે આના શું લાભાલાભ છે?

tusharacharya2611@gmail.com

(લેખક ટેક્નોલોજી, સ્ટાર્ટઅપ્સ અને ઇન્ટરનેટની દુનિયાના બાશિંદા અને યુવા આંત્રપ્રેનર છે)