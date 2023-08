Gujarati News

What To Do To Continue The Green Card Of America?

ઈમિગ્રેશન: અમેરિકાનું ગ્રીનકાર્ડ ચાલુ રાખવા માટે શું કરું?

રમેશ રાવલ :

સવાલ : હાલમાં હું ઇન્ડિયામાં રહું છું અને U.S.A. (ગ્રીનકાર્ડ) પરમેનેન્ટ રેસિડેન્સી ધરાવું છું. મારી ગ્રીનકાર્ડની વેલિડિટી 10-2-2029 સુધીની છે. મેં ઓગસ્ટ 2022 સુધી અમેરિકા રેગ્યુલર મુસાફરી કરી છે. હું 10-8-2022 પછી U.S.A. જઇ શક્યો નથી. મારા ક્લિનિકલ શિડ્યૂલ અને બીજા હોસ્પિટલ કમિટમેન્ટના કારણે હું નજીકના ભવિષ્યમાં U.S.A. જઇ શકું તેમ નથી. તો શું મારો અભ્યાસ પૂરો કરીને જવાની શક્યતા થઇ શકે? - ડોક્ટર સંકેત રસેશકુમાર પટેલ, અમદાવાદ

જવાબ : તમારે તમારું ગ્રીનકાર્ડ વેલિડ રાખવું હોય તો ઇન્ડિયામાં એક વર્ષથી વધુ રહેવાય નહીં તેથી તમારે થોડા દિવસ માટે પણ અમેરિકા જઇને સમયસર એન્ટ્રી કરવી જરૂરી છે. અમેરિકા સેટલ થવું જ ન હોય તો ગ્રીનકાર્ડ સરેન્ડર કરી દસ વર્ષના વિઝિટર વિઝા મેળવી શકાય. તમારું ગ્રીનકાર્ડ 2029 સુધી ચાલુ રાખવા માટે સમયસર અમેરિકામાં એન્ટ્રી કરવી જરૂરી છે, નહીં તો ગ્રીનકાર્ડ વેલિડ રહેશે નહીં.

સવાલ : મેં F-2 વિઝા માટે મુંબઇ ખાતે પ્રથમ વખત એપ્લાય કરેલું અને તે ફેઇલ થયેલું. તો હવે બીજી કઇ જગ્યાએ ફોર્મ ભરાય?- વિતન પટેલ, સુરત

જવાબ : તમને વિઝા કાયદેસર મળવાપાત્ર હોવા છતાં તે રિજેક્ટ કેમ કર્યા તે તમે જણાવ્યું નથી. તેથી તમે પૂરી ડિટેઇલ મોકલો.

સવાલ : મારી વાઇફને USનું ડિપોર્ટેશન છે. તો ડિપોર્ટેશન લેટર કેવી રીતે કાઢી શકાય? હવે તે અમેરિકા-કેનેડા જઇ શકે?- એક વાચક, અમદાવાદ.

જવાબ : ડિપોર્ટેશન વખતે તમારા વાઇફને જે પૂછતાછ કરીને ડિપોર્ટ કર્યાં તેનું લાંબા સવાલ-જવાબનું સ્ટેટમેન્ટ આપવામાં આવ્યું હશે. તેને વાંચીને સ્ટડી કર્યા પછી જ સલાહ આપી શકાય. Deportationનું કારણ જણાવવું જરૂરી છે. પાસપોર્ટમાં જો આ બાબતની નોંધ કે સ્ટેમ્પ લગાવેલાં હશે તો અમેરિકા-કેનેડાના વિઝા મળી શકે નહીં. ડિપોર્ટેશન કાયદેસરની ઇન્કવાયરી પછી થયું હશે તો અને પાસપોર્ટમાં તેની નોંધ હશે તો વિઝા મળી શકે નહીં.

સવાલ : મારી દીકરીનો F-1 માસ્ટર થવા માટેનો સ્ટુડન્ટ વિઝા બે વાર રિજેક્ટ થયો, તો હવે ફરીથી આ મહિનામાં એપ્લાય કરવું કે પછી આવતા વર્ષે જાન્યુઆરી 2024માં Intake માટે એપ્લાય કરવું? રિજેક્શનની નવી અરજીને કોઇ અસર થાય?

- મુકેશ આર. મેથીવાલા, સુરત

જવાબ : હા. બે વારના રિજેક્શનને લીધે ત્રીજી વારમાં અસર થાય. જો બે વખતના રિજેક્શનના એના એ જ કારણો હોય તોય… તમે રિજેક્શનનું જે કારણ હોય તે દૂર કરીને તમારી દીકરીનો ઇરાદો માત્ર ને માત્ર સ્ટુડન્ટ તરીકે સ્ટડી કરીને ડિગ્રી મેળવી ભારત પાછાં આવવા માગે છે તે પુરવાર કરી શકાય તો જ ત્રીજીવાર એપ્લાય કરાય. હવે આ વર્ષમાં ત્રીજી વાર એપ્લાય કરતા નહીં.

સવાલ : મારો પુત્ર અને પુત્રવધૂ દુબઇમાં રહે છે. તેમનો અમેરિકાના વિઝિટર વિઝાનો ઇન્ટરવ્યૂ તારીખ 5-5-2023ના રોજ હતો, પરંતુ એવું કારણ આપીને વિઝા રિજેક્ટ કર્યો કે ‘you both have not travelled togather to any country.’ પરંતુ ખરી હકીકત એ છે કે તેમણે સિંગલ અર્થાત એકલાએ વારાફરતી ઘણા કન્ટ્રીઝમાં ટ્રાવેલ કર્યું છે. તો મને ગાઇડ કરશો? - સુભાષ રાવલ, અમદાવાદ

જવાબ : બન્નેએ જુદાં જુદાં કેમ ટ્રાવેલ કર્યું તે જણાવ્યું નથી. હવે સાથે ટ્રાવેલ કર્યા પછી જ ફરીથી એપ્લાય કરી શકો છો. ફોર્મ-ઇન્ટરવ્યૂ પરફેક્ટ તૈયાર કરજો.

સવાલ : હું ગર્વમેન્ટ ઓફ ગુજરાતમાં જોબ કરું છું, તો અમેરિકામાં વિઝા માટે આપનું શું સજેશન છે?- ભારત પ્રજાપતિ, ગાંધીનગર

જવાબ : જો તમારે વિઝિટર વિઝા માટે એપ્લાય કરવું હોય તો D.S.160 વિઝા ફોર્મ ભરવું. જો ત્યાં જોબ કરવા માટે એપ્લાય કરવું હોય તો ત્યાંથી જોબ ઓફર લેટર મંગાવીને તે પ્રમાણે એપ્લાય કરવું પડે. જો તમારા બ્લડ રિલેટિવ અર્થાત ભાઇ, બહેન, માતા-પિતા, પુત્ર કે પુત્રી અમેરિકાનાં સિટીઝન હોય તો ગ્રીનકાર્ડ માટે I-130 ફોર્મ ભરી ફાઇલ કરવું પડે.