નીલે ગગન કે તલે:‘વોક’ એટલે શું?

છેલ્લાં વર્ષોમાં, અમેરિકામાં એવી વિચારધારાઓનું પ્રભુત્વ હતું, જે WOKE culture (જાગરણ અથવા જાગૃત સોચ) કહેવાય છે. Woke એટલે awakeના ભૂતકૃદન્ત awokeનું અમેરિકાના બ્લેક લોકોની લોકબોલીનું ગ્રામ્ય રૂપ છે, પણ હવે તે શબ્દકોશોમાં પણ સ્થાન પામ્યું છે. જાગવું એટલે સામાજિક જાગૃતિ, સામાજિક ન્યાય–અન્યાયના મુદ્દાઓ, જાતિવાદ, ભેદભાવ અને ભાષાકીય અસંગતતાઓ પ્રત્યે સજાગ રહેવું. શરૂશરૂમાં,wakeનો ઉપયોગ બ્લેક ગીતકારો અને ગાયકોએ લોકપ્રિય કરેલો જે જીવનસાથીની બેવફાઈની શંકા માટે અપશબ્દ તરીકેવપરાતો હતો. પરંતુ ક્રમશ:wakeના અર્થમાં “સામાજિક અને/અથવા ગોરા/કાળા કે બીજા વર્ણના ભેદભાવ અને અન્યાય પ્રત્યે સજાગ’ હોવાનો વધારાના અર્થ સમાઈ ગયો છે. તેમાં હવે નારીજાતિ પ્રત્યેના લૈંગિક અન્યાય, જે લોકો નર કે નારી ન હોય તેવા લિંગનિરપેક્ષ વ્યક્તિ તરફ દર્શાવાતો ફિટકાર, ગરીબો પ્રત્યે અમીરોનો તુચ્છકાર વગેરે અન્યાયો ઉપરાંત હવે ભાષામાં રસાયેલા પૂર્વગ્રહોને પણ સમાવી લેવાયા છે, જેમકે ઈશ્વરને નરજાતિ નહીં પણ નારી જાતિની ગણવાનું, historyમાં નરવાચક his આવે છે તેના વિરોધમાં ઇતિહાસ માટે herstory બોલવાનો આગ્રહ નારીવાદીઓ રાખે છે તે સોચને પણ આ woke સોચમાં સમાવી લેવાઈ છે. વિચારધારા તરીકે પ્રથમત: અમેરિકાના ભૂતપૂર્વ ગુલામોને થયેલા અન્યાયોના વિરોધમાંઆ શબ્દ વપરાતો થયો; અને હજીગોરા સિવાયના તમામ વર્ણોના લોકોને હીનભાવે જોતા ગોરા લોકોની મનોદશાની વિરુદ્ધમાં આ વિચારધારા, અથવા આપણે ત્યાં જેને ‘સોચ’ કહેવાતું થયું છે તે સોચનો હવે ‘સુધરેલા’ દોષભાવનાથી ક્ષુબ્ધ બૌદ્ધિક ગોરાઓએ પણ તે સોચનો અંગીકાર કરેલો છે. પરંતુ સન 2014માં પોલીસો દ્વારા એક બ્લેક યુવક માઈકલ બ્રાઉનના શૂટિંગ બાદ, ‘બ્લેક લાઈવ્સ મેટર (BLM)’ યાને ‘બ્લેક લોકોને પણ જીવ હોય છે!’ એવી જબ્બર ચળવળ ઊપડી અને તેચળવળના કાર્યકરો દ્વારા પોલીસોના અત્યાચાર અંગે જાગૃતિ લાવવા માટે woke શબ્દનો સાંગોપાંગ અંગીકાર થયો. જ્યારે આ શબ્દ શરૂઆતમાં આફ્રિકન અમેરિકનોને અસર કરતા વંશીય પૂર્વગ્રહ અને ભેદભાવના મુદ્દાઓને લગતો હતો, તે અન્ય કાર્યકર્તા જૂથો દ્વારા જુદાં જુદાં કારણો સાથે સ્વીકારવામાં આવ્યો હતો. આજે તે એક શબ્દ ડાબેરી સુધારાવાદી વિચારધારાનો કોડવર્ડ બનેલો છે. માઈકલ બી. મેકકોર્મેક અને આલ્થિયા લીગલ-મિલર નામના વિદ્વાનોના મતે ‘સ્ટે વોક’નો લલકાર માર્ટિન લ્યુથર કિંગ જુનિયરના “to stay awake, to adjust to new ideas, to remain vigilant and to face the challenge of change.’ “જાગતા રહેવા, નવા વિચારો અપનાવવા, જાગ્રત રહેવા અને પરિવર્તનના પડકારનો સામનો કરવા’ના ઉપદેશનો પડઘો પાડે છે. આ શબ્દની કોઈ એક સંમત વ્યાખ્યા નથી, તે મુખ્યત્વે એવા વિચારો સાથે સંકળાયેલી છે જેમ કે આફ્રિકન અમેરિકનો માટે ગુલામીના વળતરની કલ્પના, સમાજશાસ્ત્રી માર્સિલેના મોર્ગન સામાજિક અન્યાય સામે ગૌરવપૂર્વક મિજાજ ન ગુમાવવાની ભલામણ કરે છે, તો આના ઉગ્ર ક્રાન્તિકારી ડાબેરી છેડાના વિચારકોના મતે જાગૃત સોચ કે જાગૃત સંસ્કૃતિના હેતુઓ છે, હાલની કુટુંબ વ્યવસ્થાનું વિસર્જન કરવું. મૂડીવાદ નાબૂદ કરવો, ધર્મનું ઉન્મૂલન કરવું ને રાષ્ટ્રનું બંધારણ ફરીથી લખવું, અને બાળકોને પુત્ર કે પુત્રી તરીકે નહીં પણ કેવળ સંતાન તરીકે ઉછેરવાં! ફિલ્મો રદ કરવી, કાયદાનો અમલ કરવામાં બાધા નાખવી ને ગુનેગારો ઉપર કામ ચલાવવાનો વિરોધ કરવો. BLACK LIFE MATTERSની ચળવળમાં પોલીસો દ્વારા થતા બ્લેક લોકો પ્રત્યેના અત્યાચારની સામે સામાજિક અને રાજકીય હિલચાલ સિવાય સમગ્ર woke સોચનો કોઈએક નેતા નથી, કે તેના સર્વસંમત હેતુઓ નથી. અન્યાયો દૂર કરવા તે માન્ય હેતુ છે પરંતુ તે અન્યાયોની સર્વમાન્ય વ્યાખ્યા નથી. આટલી ઉગ્ર નહીં તો પણ કદાચ કાંઈક બદલાવ લાવવા, છેવટે આજની પરિસ્થિતિ બાબત બૌદ્ધિક ગ્લાનિ અનુભવવી તેવી ‘સોચ’ આજે અમેરિકાના જીવનમાં, શિક્ષણમાં, મીડિયામાં, મનોરંજનમાં અને રમતગમતમાં પણ વ્યાપક છે. ખસૂસ અમેરિકન આ વિચારધારા અમેરિકાની બે રાજકીય પાર્ટીઓ વચ્ચેની સાઠમારીનું ઉદાહરણ છે; 2016માં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ રિપબ્લિકન પાર્ટી તરફથી રાષ્ટ્રપ્રમુખ તરીકે નીતિ પક્ષપાતભરી લાગી. રિપબ્લિકન પાર્ટી ડેમોક્રેટિક પાર્ટીને ડાબેરી પાર્ટી યાને woke party કહી ભાંડવા લાગી અને ખુદ ડેમોક્રેટિક પાર્ટીના મધ્યમાર્ગી સદસ્યો પોતે પોતાની પાર્ટીના ડાબેરી સોચવાળા સદસ્યોને woke કહી તિરસ્કારતા થયા. સંપૂર્ણ રીતે અમેરિકન બ્લેક અને અમેરિકન રાજકાજથી લથપથ આ વિચારધારા અમેરિકન યુવાનો માટે ‘જાણવા જેવી વસ્તુ’ બની અને હેમબર્ગર અને પિત્ઝાની માફક હવે ત્યાંથી ઇંગ્લેન્ડ અને જાપાન, અને યુરોપ અને કેનેડા અને ઓસ્ટ્રેલિયા તથા કબડ્ડી કબડ્ડી ભારતના ભદ્ર સમાજમાં ફેશનેબલ ફૂડ ફોર થોટ તરીકે હીંચકા ખાય છે. ‘આપણા પૂર્વજોએ કશાક ગુના કરેલા, તે બદલ આજે આપણે સૌએ દોષભાવના અનુભવવી જોઈએ.’ જય માર્ટિન લૂથર કિંગ!⬛ madhu.thaker@gmail.com