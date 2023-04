Gujarati News

What Does The Balcony Of Existence Feel Like?

અસ્તિત્વની અટારીએથી: અસ્તિત્વની અટારીએથી શું અનુભવાય છે?

મનુષ્યના ભીતરતમ ઓરડામાં ક્યારેક શબ્દોને પણ પ્રવેશ નથી મળતો એવા કોઇ ભીતરને ભાળવામાં રસ છે એટલે અસ્તિત્વને ઓળખવાનો સાધિકાર પ્રયત્ન છે

ભાગ્યેશ જહા :

ળશમાંથી પહેલી છાલક વાગી અને ફોનનો વરસાદ આવ્યો. અસ્તિત્વના અર્થઘટનની ઘનઘોર છાયાઓ અને આવનારા સમયના શ્રીગણેશ જેવા શબ્દસમુહોએ બક્ષીબાબુ કહેતા હતા એમ વાચક-રાજ્જાઓના પ્રેમભાજનનો પ્રસંગ બની ગયો.

યસ, અસ્તિત્વ એ એક કાવ્ય છે, મહાકાવ્ય છે. ક્યારેક ઋષિએ ગાયેલું એવું કાવ્ય… पश्य देवस्य काव्यं महित्त्वा, न ममार न जीर्यते॥ (આ દેવનું કાવ્ય કે જે ઘરડું થતું નથી અને મરતું પણ નથી) બસ, આવી જ કશીક આરત લઈને અસ્તિત્વને માણવા અને જાણવા અટારીએ ઊભા રહેવું એ નિત્યક્રમ છે.

આઠે દિશાઓ અને આઠે પહોર ભર્યાભાદર્યા સંબંધો મહેંકે છે અને તથ્ય-કથ્ય ભીની ભાષા કશુંક

ખોલી આપે છે એટલે મઝા આવે છે. અને ગમતાનો ગુલાલ કરવાની વૃત્તિનો આ શબ્દમેળો હતો, છે અને રહેશે.

ઉમાશંકર જોશીની એ પંક્તિઓ ‘સૌંદર્યો પી, ઉરઝરણ ગાશે, પછી આપમેળે..’નું સતત અનુરણન ચાલ્યા કરે એવી વૃત્તિથી ચાલતા આ અસ્તિત્વના મહામેળામાં જે લાગે છે તે લખવું છે, જેની સાવ અંદર સુધી અનુભૂતિ પ્રસરી છે એવાં દૃશ્ય કે લાગણીને શબ્દસ્થ કરવું છે.

અનેકવાર કહ્યું છે એમ પ્રતીતિ અને અનુભૂતિ બે મારી બહુમૂલ્ય સાહિત્યશિક્ષિકાઓ છે. દૃગ-દૃશ્ય-વિવેકને એક છાત્ર તરીકે ભણ્યાનું સ્મરણમાત્ર દૃશ્યોમાં અવગાહન કરાવે છે. ખૂબ શરૂમાં ઉદ્્ઘોષિત થયેલું કાવ્યવિષયક એક આર્ષવાક્ય વારેવારે સ્મરણમાં આવે છે, ‘We are deceived by the appearance of right.’ (Ars Poetica; Art of poetry by Horace.) આજનું બ્રહ્માંડ દિવસે દિવસે પોતાના અર્થો પ્રગટાવતું રહે છે. મનુષ્યની મહેનત અને ચિંતન થકી સહ-અસ્તિત્વ અને જીવનના ગહન અર્થો જુદી જુદી દિશાઓમાં વિકસી રહ્યાં છે ત્યારે ગુજરાતી ભાષાના એક સાહિત્યછાત્ર તરીકે આ

મથામણ રહી છે કે आ तो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वत: (સુવિચાર સાંપડો સર્વદા સર્વદિશથી…)ની

ખુલાસ મનમાં ભરીને અસ્તિત્વની આ આઠે દિશાઓને સૂંઘવી...

પહેલી દિશા છે, અને આ અટારી છે એટલે ગહન અર્થોના મહાગ્રંથ જેવું આકાશ. નવા વિકસતા શહેરથી માંડીને આજે સૌથી લીલાછમ્મ પાટનગરમાં મારા શબ્દની ગતિ રહી છે. અહીંના આકાશે ઊમટતાં વાદળો સાથે વાત કરવાની સાધિકાર અનુમતિ કવિકુલગુરુ કાલિદાસના મેઘદૂત પાસેથી મેળવી છે એટલે દિનપ્રતિદિનના પ્રસંગો અને પરિશીલનમાંથી ઘણું બધું સ્રવ્યા કરતું હોય છે. વિશ્વમાનવી થવાની ઝંખના સતત પરિશીલનની નિત્યનવી તૃષા જગવે છે. કોઇ દિવસ અજ્ઞેયજી તો કોઇ દિવસ કાલિદાસ, તો કોઇ વહેલી સવારે સલમાન રશ્દી કે જાપાનીઝ લેખક હારુકી મુરાકામીનો સાથ મળે છે.

ક્યારેક યંત્રપ્રજ્ઞાની ભુલભુલામણીવાળી ગલીઓમાંથી નીકળું તો સ્ટુઅર્ટ રસેલ અને સત્ય નડેલાની વાતો કે સ્ટિવ જોબ્સની જીવનકથા માર્ગદર્શન આપે છે. પણ પરિશીલનનો પ્રકલ્પ પાક્કો છે એટલે અસ્તિત્વને ઓળખવાની આ એક બહુ મજબૂત

દિશા છે. એક લાંબી અનુભવયાત્રાનો પથિક છું એટલે અનુભૂતિઓને ઓળખીને એમાં અવગાહન કરવાનો, થાકેલા સૂરજને પોરો ખાવા રોકીને એનાં કિરણોની પોટલી બનાવી શબરીને માથે ચઢાવી આપવાના પ્રસંગો બન્યા છે. ગુરુદેવ રવીન્દ્રનાથ જ્યારે સાહિત્યની ઉપેક્ષિતા ઉર્મિલાની વાત કરતા હોય ત્યારે બારણું આડું કરીને રડતી એ આર્યનારીની

સમસંવેદના અનુભવવા જેટલાં ભીનાં જ્ઞાનતંતુઓ બચ્યાં છે એટલે નિરાંત છે. આ લાગણીની દિશા છે, મનુષ્યના ભીતરતમ ઓરડામાં ક્યારેક શબ્દોને પણ પ્રવેશ નથી મળતો એવા કોઇ ભીતરને ભાળવામાં રસ છે એટલે અસ્તિત્વને ઓળખવાનો સાધિકાર

પ્રયત્ન છે.

ગામડામાંથી આવું છું અને નગરજીવનની વિટંબણાઓ અને વિશેષતાઓથી પરિચય છે. વતનઝુરાપો ભૂંસી ના શકાય એવું સંવેદન હોય છે એટલે એ ભોળી હવાનું પડીકું મનના એક ખૂણે સાચવી રાખ્યું છે. ભાગોળની ધૂળમાં ઉડતા કેલેન્ડરનાં પાનાં વીણવાનો પ્રયત્ન નથી કર્યો, પણ મહાદેવને ઓટલે સાંજે બેસતા યુવાનોના કાનમાં ઠસ્સોઠસ ભરેલા ઘંટનાદને ભૂલ્યો નથી. શાળામાં નીમકુંજ નીચે ઊંઘી જતા ત્યારે રાતના આકાશના તારાઓ રમવા નીચે આવતા અને અવાવરુ કૂવામાં ભૂત ભૂસકા મારે એવી ભયકથાઓની ભાષા ક્યાંક જીવાતી જોઉં છું ત્યારે રોમહર્ષિત થઈ જવાય છે.

મારા અસ્તિત્વને પવનનું ભારે વળગણ છે, ગામડાના કોઇ કૂવાકાંઠે પીધેલો ભીનો પવન, બળદગાડાના કિચૂડ-કિચૂડ અવાજમાં કચડાતો પવન, તોફાનો પછી આગજનીમાં દાઝેલો પવન, એરકન્ડિશન્ડ ખંડનો કહ્યાગરો પવન, આઇસીયુનો ફિનાઈલ પીધેલો પવન અને મારા ઘર આગળ લતામંડપ પર મદમસ્ત બની ઘુમરાતો પવન મારી અંગત અસ્ક્યામતોમાં અગ્રણી છે.

કાળઝાળ તડકામાં આજે પણ કોઇ ઝાડ નીચે જો કોઇ માણસ નિરાંતે બેઠો હોય તો એની નિરાંતને વાગોળી વાગોળી માદક પીણાંની માફક પીવાની મઝા આવે છે. કોઇ મજૂરણ બાઈ મળસ્કે સાવ રોડને કાંઠે એના ઝૂંપડામાં રોટલો બનાવતાં બનાવતાં

એના ભુલકાને સુવાડતી હોય તો એના ગીતના શબ્દો મારા અસ્તિત્વને તરબતર કરી મૂકે છે. શિયાળાના પવનને રોકતો હું ઉનાળામાં કોઇ બાવરી ગોપીની જેમ વીણું છું, ચોમાસામાં તો આખી ભીનાશનો જ મહિમા હોય છે.

અને, હા, મારા અસ્તિત્વનાં ત્રણ અમૂલ્ય પાત્રો છે, ચકલી, ખિસકોલી અને કબૂતર. ચકલી તો વિશ્વકવિતા જેવી છે, મુઠ્ઠી જેવડા એના શરીરને કુદાવી

કુદાવી એ મારી હવા ઉપર જે લખે છે એ વાંચવા મથવું એ જ કવિતાના અભ્યાસ કે રિયાઝ છે. કબૂતરને ખૂણે બેઠેલું જોઉં, એની શાંત મુદ્રા અને ઘુ-ઘુ-ઘુ જેવા શાંતિમંત્રો કોઇ યુદ્ધના સમાચાર વાંચ્યા-જોયા પછી સાંભળી લઉં છું. ખિસકોલી એ રામાયણથી માંડીને મારા કમ્પ્યુટરના પ્રોમ્ટ સુધી વિસ્તરેલી છે. એનું વૃક્ષારોહણ કે એનાં ગીતો ક્યારેક રોમહર્ષક ઋતુને પ્રગટાવે છે.

મનુષ્યની ઉત્ક્રાંતિ અને સંબંધોનાં ઝાડી-ઝાંખરા મને આકર્ષે છે. મારો મિત્રવૈભવ અસ્તિત્વનો બગીચો છે. એનાં મબલખ પુષ્પોના પમરાટને સોશિયલ મીડિયાની ભાગ્યે જ જરૂર પડે છે. મારા અસ્તિત્વની આઠેય દિશાઓ ખુલી ગઈ છે... આ જ તો આપણો સહપ્રવાસ છે અને રહેશે.{

