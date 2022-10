Gujarati News

Magazine

Kalash

Want To Leave Everything And Run Away Somewhere?

અજવાળાનો ઓટોગ્રાફ: બધું છોડીને ક્યાંક ભાગી જવાની ઈચ્છા થાય છે?

ડૉ. નિમિત્ત ઓઝા 2 દિવસ પહેલા



કૉપી લિંક

આપણી મોટાભાગની સમસ્યાઓનું પ્રમુખ કારણ પ્રવાસ અને પ્રકૃતિનો અભાવ છે

એવું કહેવાય છે કે સુખ તો રોજબરોજની સામાન્ય અને સૂક્ષ્મ લાગતી ક્ષણોમાં રહેલું હોય છે. સ્વજનોના સથવારા અને ઘરની હૂંફમાં રહેલું હોય છે, પણ આપણા રોજિંદા જીવનમાં રહેલું એ સુખ અચાનક અપ્રાપ્ય થઈ જાય તો? રોજ સવારે ઉઠવાનો, કામ પર જવાનો, લોકોને મળવાનો કે પછી દૈનિક જીવનની સાંસારિક અને સામાજિક સમસ્યાઓ ઉકેલવાનો કંટાળો આવવા લાગે તો? ક્યારેક તો એવું થાય કે બધું છોડીને હિમાલયમાં ચાલ્યા જવું છે. પરિચિત લાગે છે ને! રોજિંદા કામની જવાબદારી કે પછી કોઈ ઈમોશનલ સ્ટ્રેસ અચાનક આપણા પર હાવી થઈ જાય. જે પરિસ્થિતિ, કામ કે સામાજિક સમસ્યા એક સમયે આપણે સરળતાથી ઉકેલી શકતા, એ જ કરવા માટે હવે આપણે અસમર્થ કે અશક્ત બની જઈએ. એવું લાગે કે માનસિક રીતે લકવાગ્રસ્ત થયેલા આપણે ઉત્સાહ, ઉમંગ કે ઊર્જા વગર યંત્રવત રીતે આપણી જવાબદારીઓ નિભાવી રહ્યાં છીએ અને એમાંથી ઉદ્્ભવતી નજીવી ચિંતા, ભૂલ કે સમસ્યા આપણને પહાડ જેટલી મોટી લાગે છે. રોજબરોજના સંઘર્ષોનો સામનો કરતી વખતે આપણે કોઈ હારેલા, થાકેલા કે ઘવાયેલા યોદ્ધાની જેમ ઔપચારિકતા ખાતર લડ્યા કરીએ, પણ આપણી અંદરથી સતત એક અવાજ આવ્યા કરે, ‘બધું છોડીને ક્યાંક ભાગી જવું છે.’ બધું છોડીને ક્યાંક ભાગી જવાની ઈચ્છા થવી, સમસ્યા એ નથી. એ ઈચ્છા, અવાજ કે ઝંખના પ્રત્યેનો આપણો અભિગમ સૌથી મોટી સમસ્યા છે. આપણામાંનાં મોટાભાગનાં લોકો આ પ્રકારની ઈચ્છાને ‘escapism’ એટલે પલાયનવાદ કે ભાગેડુ વૃત્તિ સમજીને એ અવાજને દબાવી દે છે. અને પછી માથા પર ડુંગરા ખડકીને ‘ડેઈલી રૂટિન’માં જોતરાઈ જાય છે. આવી ઈચ્છા થવા બદલ કેટલાકને ‘ગિલ્ટ’ અનુભવાય છે. કેટલાંક લોકો તેને સામાજિક જીવનની નિષ્ફળતા સમજીને નિરાશ થઈ જાય છે, તો કેટલાંક તેને વ્યક્તિગત માનસિક નબળાઈ સમજીને આવું થવા બદલ જાતને દોષી માને છે. કેટલાંક ચીડચીડિયા, ગુસ્સે કે અશાંત થઈ જાય છે, તો કેટલાંક અસ્વસ્થ. કેટલાંકને ઘરમાં ઝઘડા વધી જાય છે, તો કેટલાંકને ઓફિસમાં. આટલું બધું થવા છતાં આપણને એક સાવ સામાન્ય અને મૂળભૂત કારણ નથી સમજાતું, જેનું નામ છે ‘Burnout.’ આપણે એ ભૂલી જઈએ છીએ કે ફક્ત શારીરિક સ્તરે જ નહીં, માનસિક અને ભાવનાત્મક સ્તરે પણ થાક લાગી શકે છે. જવાબદારીઓ, સમસ્યાઓ અને સંઘર્ષોનો સામનો કરતાં કરતાં ક્યારેક આપણે ઈમોશનલી એક્ઝોસ્ટ થઈ જઈએ છીએ. લોકોને સમજવા અને સમજાવવામાં, એમને મનાવવામાં, એમની જરૂરિયાતો પૂરી કરવામાં અને ઘર કે ઓફિસમાં શાંતિ બનાવી રાખવાના પ્રયત્નોમાં આપણે એટલા બધા વપરાઈ અને ખર્ચાઈ જઈએ છીએ કે પછી ભાગી જવા સિવાય આપણને બીજું કશું સૂઝતું જ નથી. હિમાલયમાં ચાલ્યા જવાની, ઘર છોડીને ભાગી જવાની કે કોઈ આશ્રમમાં રહેવા જવાની ઈચ્છા થવા પાછળ મુખ્ય બે જ કારણો રહેલાં હોય છે. કાં તો બર્નઆઉટ ને કાં તો ડિપ્રેશન, પણ સમસ્યા એ છે કે આપણું કલ્ચર આપણને આ સ્વીકારવા નથી દેતું. દોડની શરૂઆતમાં ‘Go’ કહેનારા લોકો કેમ પછી આપણને ‘Pause’, ‘Rest’ કે ‘Relax’ કહેવા નથી આવતા? આપણું મોટાભાગનું જીવન આપણે માત્ર વીકેન્ડ્સ અને વેકેશનમાં જીવતાં શીખી જઈએ છીએ, કારણ કે એ સિવાય ધીમા પડવાનો, આરામ કરવાનો કે બ્રેક લેવાનો વિકલ્પ આપણા કન્ડિશન્ડ થયેલા મગજ માટે અસ્વીકાર્ય હોય છે. ‘Sabbatical Leaves’ની શરૂઆત જ આ બર્નઆઉટ કે ડિપ્રેશનને અટકાવવા માટે થયેલી કે જેમાં વ્યક્તિ થોડા મહિનાઓ માટે પોતાની નોકરી, કામ કે ઓફિસને ગુડબાય કહી શકે અને એક એવા સુખદ પ્રવાસ પર નીકળી જાય જ્યાં તેને નવી બાબતો જોવા અને શીખવા મળે. જો થાકી ગયાં હોઈએ તો થોડો આરામ કરવાનો હોય. કશુંક છોડી ન દેવાનું હોય. કામ, સમાજ કે રૂટિનમાંથી થોડો સમય બ્રેક લેવો એ આપણને અપરાધ લાગે છે એટલે આપણને સીધો એ છોડી દેવાનો વિચાર આવે છે. કોઈકને ‘અનફ્રેન્ડ’ કરતાં પહેલાં ‘Take a Break’નો વિકલ્પ તો આપણને સોશિયલ મીડિયા પણ આપે છે. તો પછી કોઈ પ્રવૃત્તિને છોડી દેતાં પહેલાં એ જ બાબત આપણે વાસ્તવિક જીવનમાં કેમ નથી અપનાવતાં? આપણો સૌથી મોટો દુશ્મન Monotony છે. વૈવિધ્યનો અભાવ આપણા ચિત્તને બીમાર કરી નાંખે છે. આપણી મોટાભાગની સમસ્યાઓનું પ્રમુખ કારણ પ્રવાસ અને પ્રકૃતિનો અભાવ છે. એ વાત આપણું અંત:કરણ તો સમજે જ છે, પણ સામાજિક પરેડ અને ઘરેડમાં જોતરાઈ ગયેલું મન નથી સમજતું. લેખિકા જ્યુડી ગોર્ડોનનું એક અદ્્ભુત વિધાન હંમેશાં યાદ રાખવું કે ‘Life is Too Short to Live Only for the Weekends.’ માત્ર વીકેન્ડ કે વેકેશનમાં જ માણવા માટે આ જિંદગી બહુ ટૂંકી છે. જો ખરેખર તમને એવું લાગતું હોય કે ક્યાંક ભાગી જવું છે તો એનો અર્થ એટલો જ કે તમને તાત્કાલિક એક બ્રેકની જરૂર છે. આ ભાગેડુ વૃત્તિ નથી, સ્વનું બચાવકાર્ય છે. જીવનના તમામ પડકારો અને સંઘર્ષો સામેનું શ્રેષ્ઠ હથિયાર આપણું શાંત, સ્વસ્થ અને પ્રસન્ન મન હોય છે. આવી વિચિત્ર ઈચ્છા રજૂ કરીને જો ક્યારેક એ આપણને કંઈક સંકેત આપવા માંગતું હોય, તો એને સમજી જવું એ આપણી ફરજ છે.⬛ vrushtiurologyclinic@yahoo.com