આંતરમનના આટાપાટા:સમય કદી કોઇની રાહ જોતો નથી

એવી પરિસ્થિતિ જે તમારા માટે સ્ટ્રેસનું કારણ બને છે તેને ધીરે ધીરે બાજુ પર મૂકી દેશો તો આ મુદ્દો મુશ્કેલ છે, અશક્ય નથી

આજના જમાનામાં કોઈ નાના માણસને પણ પૂછીએ કે, ‘કેમ ભાઈ, દેખાતા નથી હમણાંથી?’ તો મહદ્અંશે આવો જવાબ મળેઃ ‘દોસ્ત, આજકાલ સમય જ ક્યાં મળે છે. બહુ જ દોડધામમાં હોઉં છું. દિવસમાં 24 કલાક ઓછા પડે છે. નથી ઘરમાં ધ્યાન અપાતું, નથી બાળકોમાં ધ્યાન અપાતું. દોડધામની પ્રવૃત્તિ જ મોટાભાગનો સમય ખાઈ જાય છે.’ આ પરથી એ તારણ કાઢી શકાય કે આજના જમાનામાં પહેલાંની જેમ નિરાંતે જીવવાનો સમય નથી. બહુ દોડધામ કરવી પડે છે અને એમાં ઘણો બધો સમય ખવાઈ જાય છે. શું આપણે ખરેખર સમય વાપરીએ છીએ કે વેડફીએ છીએ? વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા એટલે કે (WHO)એ એના સંશોધન અહેવાલમાં કહ્યું છે કે, આવનાર સમયમાં ‘ઇન્ફેક્શિયસ ડિસીઝ’ એટલે કે ચેપી રોગો નહીં પણ ‘લાઈફ સ્ટાઇલ ડિસીઝ’ એટલે કે જીવનપદ્ધતિને કારણે થતા રોગો વધુ ને વધુ માણસોના મૃત્યુ માટેનું કારણ થશે. આ જીવનપદ્ધતિને કારણે થતા રોગ એટલે કયા? આજના સમયમાં દોડાદોડી વધી છે, હરીફાઈ વધી છે, કુટુંબો નાનાં ને નાનાં થતાં જાય છે. સાથોસાથ ખર્ચા પણ વધતા જાય છે. આ બધી બાબતો જો એક સાથે મૂકીએ તો કુલ મળીને માણસ તણાવમાં જીવતો થયો છે. એક વાર તણાવ તમારા જીવનમાં પ્રવેશ્યો એટલે ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર, સ્ટ્રોક, હૃદયરોગ આ બધા રોગોનો પાયો નાખવાનું કામ શરૂ થઈ ગયું. આ રોગો મોટાભાગે માણસની ખોટી જીવનપદ્ધતિને કારણે થાય છે. દા.ત. હૃદયરોગ અથવા સ્ટ્રોક કે લોહીનું ઊંચું દબાણ જેવા રોગો માણસ સતત ટેન્શનમાં જીવતો હોય, બેઠાડું જીવન જીવતો હોય અને આહાર-વિહારની બાબતમાં, ઊંઘવાની બાબતમાં તે સદંતર કુદરતના નિયમોનો છડેચોક ભંગ કરતી કહેવાતી મોડર્ન જીવનપદ્ધતિ અપનાવતો હોય, તેને થાય છે. આજે દુનિયામાં માણસના મૃત્યુ માટેના પહેલા દસ કારણોમાં હૃદયરોગ, સ્ટ્રોક, લકવો જેવા રોગો આવે છે. તમે અત્યાર સુધી જે વાંચ્યું તેના પરથી કદાચ લાગ્યું હશે કે આપણે અત્યંત વ્યસ્ત અને દયાભરી જિંદગી જીવીએ છીએ. મારે આ ભ્રમણા દૂર કરવી છે. અત્યારે આપણે સખત ભાગદોડ અને તેજ ગતિના જીવનપદ્ધતિના યુગમાં જીવીએ છીએ. કોઈના પાસે સમય નથી, ભાગમભાગ છે ત્યારે ગાંધીજી પોતે સમય વ્યવસ્થાપન કઈ રીતે કરતા હતા તેનો મંત્ર જો આપણે જીવનમાં ઉતારીએ તો આપણને સમય વ્યવસ્થાપનનું આ તાળું ખોલવાની ગુરુ ચાવી મળી જાય. સેવાગ્રામમાં બાપુ જે કુટિરમાં બેસતા એમાં પાછળ ભીંત પર ત્રણ સૂત્રો લખેલાં રહેતાં. આ જાણે કે એમના મુલાકાતીઓ માટે લખાયાં હતાં. પહેલું સૂત્રઃ Be Quick - ઝડપ કરો. બીજું સૂત્રઃ Be Brief - ટૂંકમાં વિષયની રજૂઆત કરો અથવા ટૂંકમાં વાત કરો. અને.... ત્રીજું સૂત્રઃ Be Gone - વિદાય થાવ. ચર્ચિલે ખૂબ સુંદર વાત કહી છે. એણે કહ્યું કે, ‘ઈફ આઈ હેવ ટુ સ્પીક ઈન પાર્લામેન્ટ ફોર થર્ટી મિનિટ્સ. આઈ વીલ નોટ થિંક ફોર ઈવન થર્ટી સેકન્ડ્સ. બટ ઈફ આઈ હેવ ટુ સ્પીક ફોર થર્ટી સેકન્ડ્સ આઈ વીલ થિંક અબાઉટ ધ સબ્જેક્ટ ફોર થર્ટી મિનિટ્સ’. મુદ્દાસર બોલવું. માત્રને માત્ર જરૂરી હોય એ જ બોલવું એ એક કલા છે. આમ, ગાંધીજી ગમે તેટલી મોટી સંખ્યામાં મુલાકાતીઓ હોય તો પણ નીપટી લેતા. પણ આ બે મિનિટ જેટલા ટૂંકા ગાળામાંય એ સ્પષ્ટતાપૂર્વક પોતાની વાત મૂકી શકતા. પોતાના વિચારોનું પ્રત્યારોપણ સામેની વ્યક્તિમાં કરી શકતા. કદાચ આ કારણ હતું કે કેવી રીતે ગાંધીજી પોતાને લખાયેલા હજારો પત્રો વાંચી શકતા અને એનો જવાબ પણ લખી શકતા. ગાંધીજીએ 2,50,000 કરતાં વધુ પત્રો લખ્યા છે. તેઓ આશ્રમમાં પોતાને ભાગે આવતી કામગીરી પણ કરતા, નવજીવન અને અન્ય પ્રકાશનો માટે લેખ પણ લખતા, દેશ અને વિદેશના મહાનુભાવોને પણ મળતા, બ્રિટિશ સરકાર સામેના જંગનું સક્રિયતાથી નેતૃત્વ પણ કરતા અને આમ છતાંય બાળસહજ નિખાલસતાથી ખડખડાટ હસી પણ શકતા, મશ્કરી પણ કરી શકતા અને પ્રેમનો ઝઘડો પણ કરી શકતા! આથી મોટો ટાઈમ મેનેજમેન્ટનો કેસ હિસ્ટ્રી મળે ખરો? આ દાખલો સમય વ્યવસ્થાપન (ટાઇમ મેનેજમેન્ટ) વિશેના મારા વ્યાખ્યાનમાં અચૂક આમેજ હોય છે. માટે મગજ શાંત રાખી જીવો. શરૂઆતમાં એ એટલું સરળ નહીં લાગે પણ તમને ગુસ્સે કરતી બાબતો અથવા તમારી જીવનપદ્ધતિને કારણે ઊભી થતી એવી પરિસ્થિતિઓ જે તમારા માટે સ્ટ્રેસ એટલે કે તણાવનું કારણ બને છે તેને ધીરે ધીરે બાજુ પર મૂકી દેશો તો આ મુદ્દો મુશ્કેલ છે, પણ અશક્ય નથી.⬛