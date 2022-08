અજવાળાનો ઓટોગ્રાફ:આ એક વાક્ય આપણું સામાજિક જીવન સુધારી શકે છે

Gujarati News

અન્યના પ્રિય બનવા માટેનો સૌથી ટૂંકો રસ્તો, અન્યને પ્રિય કરવાનો છે. કોઈના વહાલા બનવું હોય, તો પહેલાં એમને વહાલા કરો

ક્રેગ મારો ખાસ મિત્ર હતો. એની પાસે એક વિશિષ્ટ આવડત હતી. એ જ્યાં પણ જાય, વાતાવરણ જીવંત બની જતું. કોઈ પાર્ટી, મહેફિલ કે ગ્રૂપમાં જેવી ક્રેગની એન્ટ્રી થાય કે તરત જ લોકો તેને ઘેરી વળતાં. એનું મુખ્ય કારણ એ હતું કે ક્રેગ એક શ્રેષ્ઠ શ્રોતા હતો. આંખનું મટકુંય માર્યા વગર, એ સામેવાળાની વાત સાંભળતો. સામેવાળાને બહુ જ ઉદારતાથી પોતાનું સમગ્ર એટેન્શન આપી દેતો. આ જ કારણથી, જ્યારે ક્રેગ સાંભળતો હોય, ત્યારે લોકોને પોતાની જાત સ્પેશિયલ લાગવા માંડતી.’ આ શબ્દો છે એક એવા લેખકના જેમના એક પુસ્તકનું ફક્ત એક જ પ્રકરણ વાંચીને હું એમનો ચાહક બની ગયો. દરેક પિતાએ દરેક દીકરાને ફરજિયાત ભેટમાં આપવું જોઈએ એવું એ પુસ્તક એટલે ‘Letters to My Son: A Father’s Wisdom on Manhood, Life, and Love’ જેના લેખક છે કેન્ટ નરબર્ન. આમ તો આ પુસ્તકનાં દરેક પ્રકરણ એકબીજાથી ચડિયાતાં છે, પણ એમાંથી સૌથી વધારે ગમી ગયેલી એક વાત આજે તમારી સાથે શેર કરું છું. એ પ્રકરણનું નામ છે, ‘Craig’s Lesson’ એટલે કે ક્રેગ નામના મિત્રએ લેખકને ભણાવેલો પાઠ. એકવાર એવું બન્યું કે લેખક અને ક્રેગ બંને સ્ટડી-રૂમમાં બેસીને સ્નાતકની પદવી માટે અભ્યાસ કરી રહ્યા હતા. એ સમયે સ્ટડી-રૂમની બારીમાંથી લેખકે તેમના એક પ્રોફેસરને પાર્કિંગ એરિયામાંથી પસાર થતા જોયા. લેખકના જ શબ્દોમાં કહીએ તો, ‘મેં તેમને ઘણા સમય પછી જોયા, પણ સામે ચાલીને મળવા જવાની ન તો મારામાં હિંમત હતી, ન તો ઈચ્છા. એનું કારણ એવું હતું કે અમારી છેલ્લી મુલાકાત વખતે અમારી વચ્ચે અણબનાવ થયેલો. થોડી બોલાચાલી થઈ ગયેલી. આખા ક્લાસની હાજરીમાં તેમણે કંઈક કહેલું, જે મને અપમાનજનક લાગેલું. સાંભળી લેવાને બદલે મેં પણ એમને સામો જવાબ આપ્યો, જે એમને અપમાનજનક લાગેલો. એ અણબનાવ પછી અમે ક્યારેય નહોતા મળ્યા.’ ‘શીટ, યાર’ છણકો કરીને લેખકે કહ્યું, ‘મારે એમનું મોઢુંય નથી જવું.’ બાજુમાં બેઠેલા ક્રેગે પૂછ્યું, ‘કેમ? એવું તો શું થ્યું?’ એના જવાબમાં લેખકે આખો કિસ્સો કહી સંભળાવ્યો, ‘અમે ખરાબ રીતે છૂટા પડેલા. અને એટલે જ, હું એમના માટે અપ્રિય છું.’ પોતાનું લોજિકલ બ્રેઈન કામ પર લગાડીને તરત ક્રેગે દલીલ કરી, ‘ખરાબ રીતે છૂટા પડેલા, એ તો સમજાણું. પણ એમની નજરમાં તું અપ્રિય છે, એવું તને કોણે કહ્યું?’ આ વ્યાજબી પ્રશ્ન પર લેખક કંઈક વિચારે એ પહેલાં જ ક્રેગે ઉમેર્યું, ‘તું એમનાથી આઘો ફરે છે. તું એમને સામેથી મળવા નથી જઈ રહ્યો કારણ કે તું ડરે છે. એમનો પ્રતિસાદ તારા પ્રત્યે એટલા માટે ઠંડો છે કારણ કે એમને એવું લાગતું હશે કે તારી નજરમાં તેઓ અપ્રિય છે. જેવું તું એમના વિશે વિચારે છે, તદ્દન એવું જ તેઓ તારા વિશે વિચારતા હોય એવું પણ બને ને!’ અહીંયા સુધી તો ક્રેગે કહેલી વાત ‘સો ટચના સોના’ જેવી હતી, પણ ક્રેગના મુખેથી એ પછી જે નીકળ્યું, એ વિધાન ‘ડાયમંડ’ હતું. મારું મન એ વાક્ય પર મોહી પડ્યું. અને હું ઈચ્છું છું કે ક્રેગનું એ વાક્ય તમે આજીવન યાદ રાખો. કારણ કે એ એક વાક્ય આપણું સામાજિક જીવન સુધારી શકે છે. ક્રેગે કહ્યું, ‘People like people who like them.’ જીવ-માત્રની એ ખાસિયત છે કે તેમને એવાં લોકો વધારે પ્રિય લાગે છે, જેમની નજરમાં તેઓ પોતે પ્રિય હોય છે. આપણને એ વ્યક્તિ વધારે ગમે છે, જે વ્યક્તિને આપણે ગમતાં હોઈએ છીએ. જો કોઈ વ્યક્તિમાં તમે સવિશેષ રસ બતાવશો, તો એ પણ તમારામાં ઈન્ટરેસ્ટ લેશે. (છેલ્લી ત્રણ લાઈન ફરીથી વાંચો, હું તમારી રાહ જોઈશ.) બસ, આટલું સમજાવીને ક્રેગે કહ્યું, ‘જા. જઈને વાત કર પ્રોફેસરની સાથે.’ મિત્રની ફિલોસોફી પર ભરોસો રાખીને લેખક ડરતાં ડરતાં પાર્કિંગ એરિયામાં ગયા. પ્રોફેસરને જોઈને લેખકે ઉષ્માપૂર્વક અને હ્રદયપૂર્વક સ્મિત કર્યું. તેમને પ્રેમ અને આદરથી સંબોધીને તેમના હાલચાલ પૂછ્યા. અને પ્રોફેસરે શું કર્યું એ જાણો છો? આટલી બધી ઉષ્મા અને હૂંફથી સાનંદ આશ્ચર્ય પામેલા પ્રોફેસર પળભરમાં પીગળી ગયા. તેમણે લેખકના ખભા પર હાથ મૂક્યો અને કોઈ મિત્ર સાથે વાતો કરતા હોય એટલી સહજતાથી ચાલતાં ચાલતાં લેખક સાથે વાતો કરવા લાગ્યા. સ્ટડી-રૂમની બારીમાંથી આ દૃશ્ય જોઈ રહેલો ક્રેગ મૂંછમાં હસવા લાગ્યો. સામાજિક વ્યવહારો કેટલા સરળ હોય છે, નહીં! અને તેમ છતાં આપણે તેમને કેટલા જટિલ બનાવી દઈએ છીએ. આપણી ધારણા, માન્યતા અને પૂર્વગ્રહોમાંથી બહાર આવી શકીએ, તો સંબંધો સુધારી શકીએ. કોઈ આપણને જજ કરશે એવા ડર સાથે જ્યારે આપણે કોઈને મળીએ છીએ, ત્યારે એ વ્યક્તિને એવો ડર લાગતો હોય છે કે આપણે તેમને જજ કરશું. બે વ્યક્તિઓ વચ્ચે રહેલા આ ડર અને અંતરને માત્ર નિસબત, હૂંફ અને પ્રેમથી જ દૂર કરી શકાય. અન્યના પ્રિય બનવા માટેનો સૌથી ટૂંકો રસ્તો, અન્યને પ્રિય કરવાનો છે. કોઈના વહાલા બનવું હોય, તો પહેલાં એમને વહાલા કરો. આટલી ‘સ્ટુપિડલી સિમ્પલ’ વાત આપણે સમજી નથી શકતા. આપણા જીવનમાં ક્રેગ જેવો એકાદ મિત્ર હોય, તો પણ આપણો બેડો પાર થઈ જાય, પણ આવા મિત્ર દરેકના નસીબમાં નથી હોતા અને એટલે જ પુસ્તકો વાંચવા જરૂરી છે, કારણ કે પુસ્તકો જ આપણને ક્રેગ જેવા કેટલાય અમૂલ્ય મિત્રોની ઓળખાણ કરાવે છે. સાચ્ચે જ, પુસ્તકો આપણા શ્રેષ્ઠ મિત્રો છે.⬛ vrushtiurologyclinic@yahoo.com