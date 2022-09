Gujarati News

The Truth Is Never Shocked

આંતરમનના આટાપાટા: સાચને કદી આંચ નહી

ડૉ. જય નારાયણ વ્યાસ



જે માણસ પ્રામાણિક છે એ જાણે-અજાણે અન્ય દુન્વયી પ્રલોભનો અને પાપમાંથી બચી જતો હોય છે

જીવનમાં ઉત્તમ નીતિ કઈ? પ્રશ્ન પૂછીએ તો એના જુદા જુદા જવાબો મળશે, પણ એક કહેવત તરીકે જવાબ જોઈતો હોય તો કહ્યું છે, ‘Honesty is the best policy’, પ્રામાણિકતા એ સૌથી ઉત્તમ નીતિ છે. જે માણસ પ્રામાણિક છે એ જાણે-અજાણે અન્ય દુન્વયી પ્રલોભનો અને પાપમાંથી બચી જતો હોય છે. આ વાત આત્મસાત કરવા માટે કોઈ મોટી ઇન્સ્ટિટયૂટમાં ભણવા જવાની કે કોઈ ગુરુના ચરણમાં બેસી સાધના કરવાની જરૂર નથી. આ ગુણ માણસના અંદર વિકસેલો એક સાહજિક ગુણ છે. ગાંધીજી પહેલાં જૂઠું બોલતા હતા પણ સાત્વિકતાના ઉદયે જીવનમાં એક પળે એમણે સાહજિક રીતે સત્યને પોતાના જીવનમાં શ્વાસ ગણ્યો. એમાંથી નિસ્પંદન થયું – સત્ય, અહિંસા, ચોરી ન કરવી, વણજોઈતું નવ સંઘરવું બ્રહ્મચારી ને જાતે મહેનત, કોઈ અડે નવ અભડાવું અભય, સ્વદેશી, સ્વાર્થ, ત્યાગ ને સર્વ ધર્મ સરખા ગણવા એ અગિયાર મહાવ્રત સમજી નમ્રપણે દૃઢ આચરવા. અને મહાત્માજીનું મહાન આત્મામાં ઊર્ધ્વીકરણ થયું. આ એક પ્રાપ્તિની પળ હતી. લોખંડને પારસમણિનો સ્પર્શ થઈ ચૂક્યો હતો. ગાંધીજી બદલાતા ગયા. ગાંધીજીના આ અગિયાર મહાવ્રતોમાંનું એક ગેમ ચેન્જર છે. સત્યવ્રત કરીને એક ચોરની વાત અતિ પ્રચલિત છે. માત્ર સાચું બોલવાને કારણે આ વ્યક્તિ ચોરમાંથી દીવાન બન્યો. સત્ય બોલવાને કારણે હરિશ્ચંદ્ર અમર થઈ ગયા અને સત્ય બોલવાના કારણે રામ શાસ્ત્રીએ પોતાના હાથે ઇતિહાસમાં હસ્તાક્ષર કર્યા. સાચું બોલવું અને સાચી નીતિ અખત્યાર કરવી એ આમ જોઈએ તો દુષ્કર નથી, પણ જાણે-અજાણે આપણે બહુ કાળજીપૂર્વક જેમાં કોઈ પ્રાપ્તિ ન હોય તેવી વાતમાં પણ બનાવટ કરતા કે જૂઠું બોલતા શીખ્યા છીએ અને એટલે જૂઠું સાહજિક રીતે બોલી શકનારની સંખ્યા વધતી જાય છે. ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલેજીનો દાખલો ટાંકીએ તો એમના વર્ગશિક્ષકે એક કવિતાનું ભાષાંતર કરવા આપ્યું હતું. ગોખલેજી આમ તો ગાંધીજીના રાજકીય ગુરુ હતા પણ સત્ય પ્રત્યેની એમની પ્રતિબદ્ધતા બાળપણથી જ વિકસી હતી. બીજા દિવસે વર્ગમાં ગોખલેજી સિવાય કોઈ વિદ્યાર્થી આ ભાષાંતર કરી લાવ્યો નહોતો. ગોખલેજીએ ભાષાંતર વાંચ્યું, વર્ગશિક્ષકે એના બહુ વખાણ કર્યા. એકાએક ગોખલે રડવા માંડ્યા. શિક્ષક એમને સમજાવે તો પણ અટકે જ નહીં. થોડીવારમાં એમણે જાતે જ જાહેર કર્યું કે આ ભાષાંતર પોતે નથી કર્યું, એમના પિતાશ્રીએ કરી આપ્યું છે અને એટલે આ વાહ વાહના એ અધિકારી નથી. સત્ય જ્યારે તમારા અસ્તિત્વના અણુએ અણુમાં પ્રસરી ગયું હોય ત્યારે જ આવું બની શકે. એક ભજનમાં કહ્યું છે– હરિશ્ચન્દ્ર રાય સતવાદિયો, જેની તારામતી રાણી તેને વિપત્તિ બહુ રે પડી, ભર્યાં નીચ ઘેર પાણી સુખદુઃખ મનમાં ન આણીએ, ઘટ સાથે રે ઘડિયાં ટાળ્યાં તે કોઇનાં નવ ટળે, રઘુનાથનાં જડિયાં સાચું બોલવું એ કાચો પારો પચાવવા જેવું છે. એ પચાવનાર ઇતિહાસના પાને અમર થઈ જાય છે. ચાણક્યનો દાખલો યાદ આવે છે. ચાણક્ય અતિ વિદ્વાન તેમજ કુશળ રાજનીતિજ્ઞ હતા. ચંદ્રગુપ્તને ચાણક્યની સલાહ અને જ્ઞાનનો લાભ મળ્યો એના કારણે જ નંદવંશનો પરાજય થયો અને દુષ્ટ ધનનંદને પરાસ્ત કરી શકાયો. એવું કહેવાય છે કે ચંદ્રગુપ્તને રાજસિંહાસને બેસાડનાર એના મહાઅમાત્ય ચાણક્ય એક નાનકડી ઝૂંપડીમાં નગરની બહાર રહેતા હતા. આવા ચાણક્યને મળવા માટે એક વિદેશી વ્યક્તિ એમના જ્ઞાન અને કીર્તિની વાતોથી આકર્ષાઈ આવી પહોંચે છે. એ નગરજનને પૂછે, ‘મારે ચાણક્યને મળવું છે. એ કયા મહેલમાં રહે છે?’ એનો પ્રશ્ન સાંભળી પેલા નગરજને ખૂબ વિનમ્રતાપૂર્વક જવાબ આપ્યો કે મહાઅમાત્ય ચાણક્ય કોઈ મહેલમાં નહીં પણ નગરની બહાર એક ઝૂંપડીમાં રહે છે. પેલો મુલાકાતી ચાણક્યને મળવા માટે તેમની ઝૂંપડીએ પહોંચ્યો ત્યારે રાત પડી ચૂકી હતી. ચાણક્ય એક ફાનસના અજવાળે કોઈ સરકારી કામ કરી રહ્યા હતા. ચાણક્યે પેલા મુલાકાતીનું સ્વાગત કર્યું અને પોતે જેના અજવાળે કામ કરતા હતા એ ફાનસ બુઝાવી દીધું અને બીજું ફાનસ સળગાવ્યું. પેલા મુલાકાતીના ચહેરા પર આશ્ચર્ય હતું. ચાણક્યે કહ્યું, આપ આવ્યા ત્યારે હું સરકારી કામ કરતો હતો એટલે સરકારનું તેલ બાળી આ ફાનસ પ્રજ્વલિત હતું. હવે આપની મુલાકાત કોઈ સરકારી કામ માટે નથી એટલે જે ફાનસમાં હું મારા પૈસે તેલ પુરાવું છું તે મેં સળગાવ્યું છે. આપણે એના તેજમાં આરામથી વાતો કરી શકીશું. તમને ઊંઘમાંથી ઉઠાડે ત્યારે ઝોકાં ખાતાં ખાતાં પણ જવાબ એ જ આવે જે જાગતા હતા ત્યારે આપ્યો હોત. એટલે જ ‘Honesty is the best policy.’⬛