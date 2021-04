Gujarati News

નીલે ગગન કે તલે: પૈસાદારો બોલે છે

મધુ રાય 2 દિવસ પહેલા



પેન્ડેમિકના કારણે દુનિયામાં 150,000,000 લોકો કારમી ગરીબીમાં ઘકેલાઈ પડ્યા છે

રમ પૈસાદારિણી એબિગેલ ડિઝનીના પિતા રોય ડિઝની અને કાકા વોલ્ટ ડિઝનીએ 1923માં ડિઝની કંપનીની સ્થાપના કીધી અને તે કુંપની આજે રજપટ પર મનોરંજન કરાવતી પેઢીઓમાં પૃથિવીપટમાં સર્વોપરિ નફાકારક કુંપની છે, જેની ઉબેરકુબેર ભાગીદારિણી છે એબિગેલ. બ્રિટનના ગાર્ડિયન દૈનિકના એક લેખ મુજબ તે કહે છે કે તમારી પાસે લખલૂટ પૈસા હોય તેનાથી તમારા મગજની મા પૈણાઈ જાય છે. હું 21 વરસની હતી ત્યારે કમબખત આખો દિવસ મારો એકાઉન્ટન્ટો ને વકીલો ને દલાલો સાથે જતો, કેટલી કમાણી ને ક્યાં ટેક્સ રાઇટોફ! ત્યારથી એબિગેલે પોતાનું ધન સુંડલે સુંડલે કલ્યાણકાર્યોમાં આપવાનું શરૂ કર્યું છે અને આજે 61 વરસની ઉંમરે તેણે 72 મિલિયન ડોલર (536 કરોડ રૂપિયા)ની સખાવત કરી દીધી છે, પણ એવા દાનધરમથી કાંઈ વળે નહીં, કેમકે ગરીબોની સરખામણીમાં પૈસાદારો પાસે જે નાણું છે તે બીભત્સ કક્ષાનું કહી શકાય. આજે પેન્ડેમિકના કારણે દુનિયામાં 150,000,000 લોકો કારમી ગરીબીમાં ઘકેલાઈ પડ્યા છે. સામે તે જ પેન્ડેમિકના કારણે ધનિકો વધુ ને વધુ ધનિક થયા છે. અને એથી એબિગેલે એરિકા પાઈન નામે એક અબજોપતિની સાથે 2010માં એક ઝુંબેશ શરૂ કરી છે, The Patriotic Millionaires Movement યાને માલદાર દેશભક્તોની ઝુંબેશ! અમેરિકા, ઇંગ્લેન્ડ, ન્યુઝીલેન્ડ વગેરે દેશોના મળીને હાલ 200 માલદારો તેના ચળવળકારો છે. એમની દુનિયાના દેશોની સરકારો પાસે માગણી છે કે ‘Raise taxes on people like us. Immediately. Substantially. Permanently’ યાને અમારા જેવા તગડા માલદારો ઉપર તગડા ટેક્સ નાખો, આજ આજ ભાઈ અત્યારે! સાંભળો, જેમની પાસે 50 મિલિયન ડોલરથી વધુ હોય એમની ઉપર ફક્ત 2% ટેક્સ નાખો તોય 4 ટ્રિલિયન ડોલર ઊભા થાય! એટલે $4,000,000,000,000,000,000! યાને કેટલાં ગાડાં ભરીને ઓલ ઇન્ડિયાના રૂપિયાઝ તે તો દુવારકાનો નાથ જાણે, કેમકે ટ્રિલિયન પછી શું આવે, ને તેમાં કેટલાં મીંડાં મુકાય તે હજાર હાથવાળાને ખબર. એબિગેલ કહે છે કે કોઈની પાસે સમજો કે 1 બિલિયન ડોલરથી વધારે પૈસા હોય તેની ઉપર પ્રતિબંધ હોવો ઘટે. સ્વિસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્ક ‘યુબીએસ’ના હેવાલ મુજબ હાલ દુનિયામાં 2,189 લોકો પાસે 1 બિલિયન ડોલરથી વધુ નાણું છે. મતલબ કે દુનિયાની વસતીના જીરો પોઇન્ટ જીરો–જીરો–જીરો–જીરો–28 પરસેન્ટ લોકો પાસે. તે સિવાયના ધોંડુપાંડુ તે છીએ મિસ્તર વાચકભાઈ, યુએન્ડમી! ગયા વર્ષની પાન્ડેમિક મહામારીમાં તે 0.000028 ટકા લોકોને $10.2 ટ્રિલિયનની ક–મા–ણી થઈ! મિસ્તર વાચકભાઈ, ટોટલ મિલકત નહીં, ફક્ત ગયા વર્ષની કમાણી $10.2 ટ્રિલિયનની! ગાર્ડિયન લખે છે કે તે રકમ બ્રિટનની વાર્ષિક આર્થિક ઉત્પાદનથી ગણગણી કહેવાય. દુનિયાના બે ધનકુબેરો એમેઝોનના જેફ બેઝોસ અને ટેસ્લા મોટર કારના સ્થાપક ઇલોન મસ્ક તે દરેક પાસે $180 બિલિયનની મિલકત છે, જે કેન્યા જેવા દેશના કુલ સ્વદેશી ઉત્પાદનથી બમણી કહેવાય. બ્રિટનના 1% ધનાઢ્ય લોકો પાસે બ્રિટનની 25% મિલકત છે, સામે લંડનમાં 2.5 મિલિયન વ્યક્તિ ગરીબીમાં જીવે છે. પહેલાં ન્યુ યોર્કમાં 875,000 વ્યક્તિ મિલિયન ડોલરિયા હતા હવે તેવા નવા નબીરા લંડનમાં જાસ્તી છે. એબિગેલ કહે છે કે ‘દુનિયા કહેન્દી રબ દી માયા, મૈં કહેન્દી અનિયાયે!’ અમારો ટેક્સ વધારો, આજ આજ ભાઈ અત્યારે! ને કોઈ માને કે તેમ કરવાથી શ્રીમન્તો અમેરિકા છોડીને બીજે ચાલ્યા જશે, તે વાતમાં માલ નથી. બહુ ઓછા લોકોને તેવા ટેક્સ વધારાથી ખાસ ફરક પડશે, ને અમેરિકા જેવી લહેર બીજે છે કયાં? એબિગેલને ડિઝની કંપનીમાં તગડા શેર છે, પણ કોઈ હોદ્દો નથી. ડિઝની કંપનીના વહીવટદારોની વિરુદ્ધ પણ એબિગેલ છુટ્ટા મોંએ બોલે છે: તે કહે છે કે ડિઝની કંપનીના છેલ્લી પાયરીના કામદારો દવાના પૈસા બચાવવા તે પોતાની મોટરમાં સૂતા હોય છે ને મારા જેવા માલિકોને પ્રાઇવેટ એરોપ્લેન હોય ને તેમાં ક્વીન સાઇઝ પલંગ હોય! ડિઝની કંપનીના સીઈઓનો પગાર સામાન્ય કામદાર કરતાં 500 કે 700 ગણો મોટો હોય? એવડું મોટું જગતમાં કઈં નથી, ખુદ ઇશુ ખ્રિસ્ત પણ નહીં! જય જિસસ! ⬛ madhu.thaker@gmail.com