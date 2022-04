નીલે ગગન કે તલે: સુગન્ધિમ્ પુષ્ટિવર્ધનમ્

2 કલાક પહેલા લેખક: મધુ રાય



કૉપી લિંક

એક માણસ એક મકાનનો ડોરબેલ દબાવે છે ને વ્યાસસાહેબ બારણું ખોલે છે; પોતાનું કોપીરાઇટ સ્માઇલ આપતાં નેણ ઊંચાં કરી ડોકું હલાવે છે, ‘સુચીઈઈઈ’ મોટા સાદે વ્યાસસાહેબ જાહેર છે, ‘સાહેબ આવી ગયા છે.’ તે સાહેબ એટલે તમે, એક સમયના સુચી વ્યાસના સહકર્મી, ને હાલ કોર્ટોમાં દુભાષિયા યાને ઇન્ટરપ્રિટર, ને વ્યાસદંપતીને હાયહલો કરવા આવી ચડેલા વન ઓફ ડઝન્સ ઓફ વટેમાર્ગુઝ. યસસ્સર, સાહિત્યિક એઝવેલેઝ નોન–સાહિત્યિક બિગબિગ ને લિટલલિટલ શોટો બેગો ઢસડતા વ્યાસ સાહેબના દ્વારે ટકોરી વગાડતા હોય છે, વારે તહેવારે, સાંજે, મધરાતે ને સવારે.

વ્યાસસાહેબનો ઊમરો પાર કરો એટલે તમને અનુભવ થાય છે, વહાલના એક દુર્ગમાં પ્રવેશ્યાનો. દુનિયાદારીની ભૂતાવળો ને જંજાળો ને વળગાડોનાં ધાડાં જાણે જાદુમંતરથી છૂ થઈ જાય છે. વ્યાસસાહેબે તમારી બેગ હાથમાં લઈ લીધી છે ને પોતે તમારા કરતાં ચાર વર્ષે મોટા હોવા છતાં પટપટ દાદરો ચડી ‘તમારા’ રૂમમાં મૂકી દે છે, કેમકે તમે હજી સર્જરીમાંથી ઊભા થયેલા બીમાર છો! જોકે તે તો જુવાન કે આધેડ માટીડાઓની, બેગો પણ વ્યાસસાહેબ એવી જ ઝડપથી ઝડપીને ઉપર ગેસ્ટરૂમમાં મૂકી આવતા હોય છે કેમકે એમને માણસો ગમે છે, અને એમને ત્યાં વારે તહેવારે, સાંજે, મધરાતે ને સવારે...

‘આવો, આવો,’ સુચીબહેન શરણાઈ સૂરે તમને આવકારે છે. વ્યાસસાહેબ ટોકે છે, તું બેહરી છો પણ અમે બેહરાં નથી, રાડું ન પાડ! સુચીબહેન ડબલ જોરથી સામાં થાય છે, તું વચમાં ન બોલ. હું મારે બોલવું હસે એટલા જોરથી બોલીસ તારું સું જાય છે? તારા મોઢેથી બોલું છું? આહા, આ એબસર્ડ સંવાદ બોલી બંને પોતપોતાનામાં ગરકાવ થઈ જાય છે, જાણે આ શબ્દો કશું કમ્યુનિકેટ કરવા બોલાયા નથી, પંચાવન વર્ષનો સહ–સંસાર નિભાવતાં, દામ્પત્યની ડબલ ડાયમન્ડ જુબિલી ઉજવતાં પતિપત્નીએ લોન્ગ ડિસ્ટન્સ વહાલ કરી લીધું, અવાજથી એકબીજાના ઇયરડ્રમને અડકીને. અસલી કાઠિયાવાડી ફોરમ સાથે જાણે રાજકોટ આખાને બટકું ભરીને.

(સ્ટોપ! વેઇટ, તમારા ગળામાં તોપના ગોળા જેવડા ઇમોશનનાં પૂરણ ભરાણાં છે, બેએક ક્ષણ બોલાશે નહીં, તમારાથી, ને ધ્રુસકાં ભરીને રડાશે નહીં. પણ અરે?) સાંજ પડી છે, વ્યાસસાહેબ ‘શું લેશો? સ્કોચ?’ એવી પૃચ્છા કરે છે, તમે હા પાડો છો, ‘જો તમે પણ લેતા હોવ તો!’ હા, હા, હુંયે લઈશ ને! નવાબી મહેમાનગતિના નખશિખ ઇજનેર વ્યાસસાહેબ આપોઆપ તમારા મનમાં શું છે તે ભાંપી લે છે; મેથીના ગરમ ગોટા હાજર! ને સુચી મરચાં તળજે ભેગાભેગા, સુચી! ને કારેલાંનું શાક બનાવજે! અરે સાહેબ, મનેયે તમારી જેમ કડવું ભાવે, મેથી ને વાલની દાળ ને કારેલાં. ગુજરાતી લોકો કારેલાંના શાકમાં ખાંડ નાખે પણ તમારી જેમ મનેયે ઈ બિલકુલ ન ભાવે! વ્યાસસાહેબ કહે છે. સુચીબહેન તડૂકે છે, અમે કેદિ તારા કારેલાના શાકમાં ખાંડ નાખી છે? વ્યાસસાહેબ તેની સામે જોયા વગર જવાબ આપે છે, અરે તને કોય નથી કેતું, તું તો કારેલાંનું સાક જ ક્યાં બનાવ છો મારે માટે? આમ ફરીફરી સામસામા ગાલ ઉપર શાબ્દિક ગુલાલનું મર્દન, ફરી લોંગડિસ્ટન્સ કરેસિંગનું સંવનન. ગિરીશ વ્યાસે જાણે સુચીબહેન જેવી

મહાગંગાને જટાના વીંટામાં સમાવી લીધી છે, બંનેનું મળીને એક સિંગલ યુનિટ બને છે, જાણે ચાઇનીઝ યિન અને યાન્ગ–a unit of two opposing and complementing cosmic energies that can be observed in nature. (અરે? મિત્રલાલ બાર વરસના બાબાની જેમ ધ્રુસકેધ્રુસકે રડે છે ને બેબાકળો સુઘોષ પોક મૂકે છે, ઓ ગોડ, કરુણામય લોર્ડ ઓલમાઇટી!) કાલનો સું પોગરામ છે? સુચીબહેન ઉત્સાહથી પૂછે છે. તમે કહો છો કાલે ચેસ્ટરની કોર્ટમાં કેસ છે. હાલો હાલો, ગિરીશ, એક ડોઢ કલાકમાં ચેસ્ટર પોંચી જવાય ને? તમે વિવેક કરો છો, ના, ના, હું ટેક્સી કરી લઈશ તમારે નકામા ધક્કો ખાવાની જરૂર નથી. ગિરીશભાઈ કહે છે ઈ બહાને ઘરની બાહર નીકળવાનું થાય ને. સુચીબહેન તાળી માગતાં જણાવે છે, કે અમારે તો ઈ જ પર્યટન! (અરે? આજુબાજુ સૌ ચોધારે સામસામે ભેટીને પરસ્પરને આશ્વાસન આપે છે, ગિરીશ ને સુચી વ્યાસનાં દીકરાદીકરી, ભત્રીજાભત્રીજી, મિત્રો, સંબંધીઓ ટોળેટોળે એકઠા થયાં છે.)

દરેકને પોતપોતાની રીતે ગિરીશ વ્યાસે દુલાર કરેલું છે, મધુલાલ ને મિત્રલાલ, ને સુઘોષલાલ ને બીજા કેટલા ડઝન લાટસાહેબોને સતત ક્રાઇસીસના સમયે હાથ આપ્યો છે, ને ધરમરાજા જેવા અજાતશત્રુ, કર્ણ જેવા ઉદાર, અર્જુન જેવા સખા ને બિરબલ જેવા હસમુખા ગિરીશ વ્યાસનો એકએક અવયવ ક્રમશ: નષ્ટ થતો જાય છે ને સૌની સાથે કિલ્લોલ કીધા પછી, રાતના બબ્બે વાગ્યા સુધી પાકિસ્તાની સિરિયલું જોયા પછી, પ્રાત:કાળે વ્યાસસાહેબ બ્યાંસી વર્ષે—————— હવે એ દૃશ્ય જોવાશે નહીં, તમે આંખો મીંચી દો છો, અંતે આ આપણા સૌની નિયતી છે, તેવી પ્રતીતિ સાથે. ત્ર્યંબકમ્ યજામહે.⬛ madhu.thaker@gmail.com