નીલે ગગન કે તલે: ચીર હરિત અને ચિરહરિત

15 મિનિટ પહેલા લેખક: મધુ રાય



અ ગાઉ આ કોલમમાં અમે એવરગ્રીન બિગ બુલી ચંદ્રકાંત બક્ષીનો ઉલ્લેખ ‘ચિરહરિત ગુંડાધિપતિ’ તરીકે કરેલો. અમને અફસોસ છે કે હમો પણ ચિરહરિત યાને એવરગ્રીન હોવા છતાં, અ અમારી ગગનવાલાની વાતને બદલે હજી લોકો ગગનવાસી બક્ષીને વખાણે છે. ‘તમારી કોલમ હું કાયમ વાંચું!’ અચાનક કોઈ વાચક આવીને કહે, ને હમો મનોમન બોલડાન્સ કરીએ જાત સાથે. ‘તમે ને બક્ષી આપણા બેસ્ટ ફેવરિટ! ને બક્ષી એટલે બક્ષી, કેમ?’ એમ પેલો કસાઈ કહે ત્યારે અમારો પીતો જાય છે, મતલબ કે પિત્તો જાય છે. આ પીતો અને પિત્તોની જુગલબંદી જાણીજોઈને કરેલ છે કેમકે પેલા બેમાંથી એક આરપી શાહ નામના વાચકે ચિરહરિતનો અર્થ દ્રૌપદીનાં ચીરનું હરણ કરનાર દુ:શાસન એવો કરેલ છે. બીજા વાચક ભાઈ કરણ મિસ્ત્રીને ફક્ત બક્ષીની અધૂરી છપાયેલી નોવેલમાં ‘પથારીમાંથી ઠેકડો મારી દેવાય’ એવો રસ પડ્યો અને તે કરણ મિસ્ત્રી અમારી પાસે અમારી નોવેલોનાં નામ નહીં પણ બ–ક્ષી–ની તે અધૂરી નોવેલનું નામ પુછાવે છે. નોવેલનું નામ કરણ ઘેલો! ચિરહરિત બક્ષીના પોતાના બેસ્ટ ફેવરિટ રાઇટર હતા અર્નેસ્ટ હેમિંગ્વે. હોલ વર્લ્ડના બેસ્ટ રાઇટર તો હતા જ હેમિંગ્વે, અને મિતભાષી હતા. એમની એ શૈલી ‘આઇસબર્ગ’ સ્ટાઇલ કહેવાતી, યાને દેખાય તેથી દસગણું ઢંકાયેલું હોય. હેમિંગ્વે ઓછામાં ઓછા શબ્દોમાં અદ્ભુત કથા રચી શકતા તેનો એક કિસ્સો વિખ્યાત છે ને અમે વારંવાર તેનો ઉલ્લેખ કરીએ છીએ. એમને કોઈએ ચેલેન્જ આપી કે તમે દસ શબ્દોમાં વાર્તા લખી શકો તો દસ ડોલરની શરત! યસ, અને હેમિંગ્વેએ લખ્યું, For Sale. Baby Shoes, Never Worn. આટલા શબ્દોમાં હેમિંગ્વે તમારા ગળાના હૈડિયાને ઊંચોનીચો કરી નાખે છે. એ જ રીતે એક બીજો કિસ્સો છે એવા જ દારૂના પીઠામાં યારો સાથે શરાબ પીતાં પીતાં ફરી એક વાર હેમિંગ્વેએ કહ્યું, બોલો, હું દસ શબ્દોમાં એવી વાર્તા લખી બતાવું કે તમારું માથું ફટકી જાય! મારો શરત, અને એમના પાંચપંદર દોસ્તારોએ પોતપોતાની હોડના પૈસા ટેબલ ઉપર મૂક્યા, હેમિંગ્વેએ કાગળના નેપકિન ઉપર બે શબ્દો લખ્યા ને પેસા ઉસેડીને પોતાના ખિસ્સામાં મૂક્યા. કાગળમાં બે શબ્દો જ હતા, ‘તમને ડિંગો.’ અને હવે આવે છે, હેરપિન ટર્ન. હેમિંગ્વેના નામ સાથે સંકળાયેલ છ શબ્દોની વાર્તા સાચેસાચ હેમિંગ્વેની લખેલી નથી. તે મતલબની જાહેર ખબર છાપાંમાં આવતી થઈ ત્યારે હેમિંગ્વે ફક્ત 7 વર્ષના હતા. એમની આઇસબર્ગ શૈલીના કારણે લોકોએ એમના નામ સાથે આ કથા જોડી દીધી એમ કહેવાય છે. પછીથી રીડર્સ ડાયજેસ્ટમાં આ કહાણી વિસ્તારથી છપાઈ ને ડિમડિમ ચાલ્યું. પણ તે હેમિંગ્વેની લખેલી હોય કે નહીં, એની સાથે વાચકને કોઈ મતલબ નથી. કેમકે સાહિત્ય સમગ્ર છળકપટ છે, સાહેબાન, સાહિત્ય એટલે એક નાટક, એક દેખાડો, જુઠ્ઠાઈ, એક છલના, મરીચિકા, ઠગાઈ, બનાવટ ને લુચ્ચાઈ! સાહિત્યમાં સત્યને સ્થાન નથી કેમકે જેમાં કૌશલ્યપૂર્વક સત્ય સંતાડેલું હોય તે જ સાહિત્ય હોય છે. અમને એક વાઇસ ચાન્સેલર ઘણીવાર વરધી આપે છે કે આત્મકથા લખ, આત્મકથા લખ! પણ યારો, અમે તો કાય્યમ અમારી જાતને, અમારા વજૂદને શબ્દોમાં સંતાડીને તમારી સામે પેશ કરીએ છીએ. એટલે જ અમારી બધી વાર્તાઓ ને નોવેલો ને તમામ ફિક્શન આત્મકથા છે ને બક્ષીની આત્મકથા ફિક્શન છે. હેમિંગ્વે ઓછાબોલા હોવાના કારણે એમની વાર્તાઓ ઘણીવાર લોકોને સમજાતી નહીં, અને જીવનમાં પણ બહુ ઓછા લોકો તેમને સમજી શકેલા. હેમિંગ્વે કહેતા તમે વળી મને સમજો એ વાતમાં માલ શો છે? I cannot stand the indignity of being understood. અત્યંત મર્દાના, અત્યંત સાહસી ને અત્યંત પરાક્રમી હેમિંગ્વેને ચાર પત્નીઓ હતી. અચાનક 61 વર્ષની વયે હેમિંગ્વેએ મોઢામાં બંદૂકની નાળ ભરાવીને આત્મહત્યા કરી. જગત શોકમાં ગરકાવ થઈ ગયું. તે વખતે અમે તો ચાઇલ્ડ આર્ટિસ્ટ હતા, ને નિર્દોષભાવે બક્ષીની દુકાને ગયેલા. કલકત્તાના શ્યામબજાર વિસ્તારમાં બક્ષીની કપડાંની દુકાન હતી, રાધા સ્ટોર. ગમગીન બક્ષીએ દુકાન બંધ રાખેલી. અંદર બેઠેલા વિચારમગ્ન ચહેરે એમણે અમને જણાવ્યું કે જાણે કોઈ સગું મરી ગયું. ⬛madhu.thaker@gmail.com