હવામાં ગોળીબાર: પોઝિટિવિટી ગઈ તેલ લેવા!

એક કલાક પહેલા લેખક: મન્નુ શેખચલ્લી



એક વાચક મિત્રએ સૂચન મોકલ્યું છે કે આ કોરોનાની સેકન્ડ લહેરમાં પોઝિટિવ અભિગમવાળો એકાદ હાસ્યલેખ આપો! લો બોલો. અલ્યા ભઈ, જ્યાં હોસ્પિટલોની બહાર એમ્બ્યુલન્સોની લાઈનો લાગી છે અને સ્મશાનોમાં મડદાંઓ વેઈટિંગમાં સૂતાં છે ત્યાં ‘પોઝિટિવ’ વળી ક્યાંથી લાવવું? શું આપણે એમ્બ્યુલન્સમાં તરફડી રહેલા પેશન્ટને અમિતાભના ઘોઘરા અવાજમાં એવું કહેવાનું કે ‘યે ભી ગુજર જાયેગા..?’ બિચારો એમ્બ્યુલન્સમાં જ ગુજરી જાય ને! અને પેલા સ્મશાનની બહાર પ્રાઈવેટ ટેમ્પોમાં જે વેઈટિંગમાં સૂતું છે તેને શું કહેવાનું? HORN OK PLEASE, TATA, ફિર મિલેંગે?? યાર, આટલી બધી પોઝિટિવિટીઓ કાઢવી ક્યાંથી? એક્ચ્યુલી બોસ, થયું છે શું કે આપણે 2020માં જ બધી પોઝિટિવિટીનો સ્ટોક વાપરી નાંખ્યો છે. આપણા ચિંતન કોલમિયાઓએ આપણને સમજાવી દીધું કે આપણા સંબંધોના તાંતણાઓ જ માસ્કના થ્રી લેયર ફેબ્રિક જેવા છે! વડીલોએ જુનિયર ડૂડ્સને શિખામણ આપી દીધી કે ધરતીને છેડો ઘરની બેટરીના રિ-ચાર્જરમાં જ છે! પત્નીએ પોઝિટિવિટી શીખવાડી દીધી કે ચપ્પુએ માર્યાં કાંદા ભલે છૂટાં પડતી વખતે રડાવે, પણ તમારે મારા વેણથી કે વેલણથી જરાય રડવાનું નથી, સમજ્યા? હદ તો ત્યાં થઈ ગઈ કે આપણે દસ કિલોમીટર દૂરથી નરી આંખે દેખાતા પેલા કચરાના ડુંગરને ‘પોઝિટિવ’ સમજી બેઠા હતા! અલ્યા, આપણા જ મળમૂત્ર અને બગાડને ‘શુદ્ધ પર્યાવરણમાં’ જોઈને હરખાઈ રહ્યા હતા! આજે દશા એવી છે કે કિચનમાં થાળી અને વેલણ જોડે-જોડે પડેલાં જોઈને માથામાં મંજીરાં વગાડવાનું મન થઈ આવે છે! અલ્યા, શું સમજીને આપણે ધાબે ‘ટનટન ટનટન’ કરવા માટે ચડી ગયા હતા? નેગેટિવિટી એટલી હદે વ્યાપી ગઈ છે કે કોઈ જ્યોતિષી પણ ભૂલેચૂકે એવી આગાહી નથી કરી રહ્યો કે નવ તારીખે નવ વાગીને નવ મિનિટે નવ ગ્રહમાંથી બારમો ગ્રહ નવ અંશના ખૂણેથી નવ વાર પસાર થશે તે વખતે જેણે નવ દીવડા સળગાવીને યથાશક્તિ પોતાની દાઢીના સફેદ વાળને દીવડાની જ્યોત વડે દઝાડ્યા હશે... તેને 108માંથી સામેથી ફોન આવશે કે MAY I HELP YOU? સોરી, આ છેલ્લી પોઝિટિવિટી જરા વધારે પડતી ‘રેપિડ’ થઈ ગઈ, પણ કહેવાનો મતલબ એ છે કે હજી કેટલા પોઝિટિવ થવાનું છે... યાઆઆઆર? જોકે, સિરિયસલી, અમુક બાબતોમાં શાંતિ છે, જેમકે આપણે આ વખતે માવા-ગુટખાનો સ્ટોક બરોબર ભરી લીધો છે, કેમ કે ‘લોકડાઉન નથી થવાનું’ એવી જાહેરાત રૂપાણી સાહેબે વેલ ઈન એડવાન્સ કરી દીધી. બીજું, આ વખતે પોલીસના ડંડા પણ નહીં ખાવા પડે, કારણ કે મની માઈન્ડેડ ગુજરાતીઓએ લગભગ 100 કરોડ રૂપિયા દંડ સ્વરૂપે ભરીને યુદ્ધવિરામની સફેદ ધજા પણ ફરકાવી લીધી છે. હવે જો બાકી બચેલી પોઝિટિવિટી ટકાવી રાખવી હોય તો અમારા તરફથી કેટલીક સલાહો છે, તેને અમલમાં મૂકી શકો છો. ટીવીમાં કોરોના વિશેના ન્યૂઝ ચાલુ થાય કે તરત ચેનલ બદલી નાંખો. મેન્ટલ ડિસ્ટન્સ વધારો. સાસુ-વહુની સિરિયલો જુઓ. નાગ-નાગિનની સિરિયલો જોવાથી પણ મેન્ટલ ઈમ્યુનિટી વધે છે. છાપામાં કોરોનાના આંકડા ક્રિકેટમેચના સ્કોરની જેમ ના વાંચો. આ ડેથ ઓવર્સ નથી ચાલી રહી. હજી આપણી પાસે 134 કરોડ 99 લાખ 999 વિકેટો બાકી છે. અને હા, છેલ્લા નવ મહિનામાં ઘણા નવા ખેલાડીઓ પણ ઉમેરાયા છે. ઘરમાં પોતાના બેડરૂમમાં પોસ્ટરો લગાડો... ‘દો ગજ કી દૂરી, જીને કે લિયે જરૂરી’, ચપ્પુ ઉપર સ્ટિકર લગાડો, ‘જૈસે ભીંડી કટ રહી હૈ વૈસે જિંદગી ભી કટ જાયેગી’ બાળકોની નોટમાં લખાવડાવો ‘બડા હો કર મૈં નેતા બનૂંગા, કોરોના તૂ ક્યા કર લેગા?’ અને (4) સોનેરી ભવિષ્યનો વિચાર કરો... જ્યારે તમે ઘરડા થશો ત્યારે તમારાં પૌત્ર-પૌત્રીઓ આગળ કેવાં ભવ્ય ગપ્પાં મારતા હશો! સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો. પોઝિટિવિટી ગઈ તેલ લેવા. ⬛ mannu41955@gmail.com