Pendulum Swinging Between The Ends Called Pain And Boredom

અજવાળાનો ઓટોગ્રાફ: પીડા અને કંટાળા નામના અંતિમોની વચ્ચે ઝૂલતું લોલક

ડૉ. નિમિત્ત ઓઝા 41 મિનિટ પહેલા



થોડા સમય પહેલાં એક અદ્્ભુત નિબંધ વાંચ્યો. જર્મન ફિલોસોફર આર્થર શોપેનહોઅર લિખિત એ નિબંધનું શીર્ષક છે ‘Wisdom of Life’. એ નિબંધમાં જિંદગીની એક નરી વાસ્તવિકતાને અત્યંત ફિલોસોફિકલ રીતે રજૂ કરવામાં આવી છે. શોપેનહોઅરે લખ્યું છે કે માનવીય સુખ સામે રહેલા બે સૌથી મોટા શત્રુ પીડા અને કંટાળો છે અને આ વાત તેમણે અદ્્ભુત રીતે સમજાવી છે. એમણે કહેલી વાતને અલગ રીતે રજૂ કરીએ તો મનુષ્યનાં જીવનમાં પીડા અને કંટાળાની ગેરહાજરી એટલે સુખ. પણ એ બંનેની સદંતર ગેરહાજરી એટલા માટે શક્ય નથી કારણ કે એકથી દૂર જવામાં, અજાણતા જ આપણે બીજાની નજીક પહોંચી જઈએ છીએ. જેમ જેમ આપણે પીડા, દુઃખ કે સંઘર્ષને નાથીએ છીએ, તેમ તેમ આપણે કંટાળાની અવસ્થા તરફ ખસતાં જઈએ છીએ. અને ક્યારેક કંટાળાથી દૂર ભાગવામાં આપણે મુશ્કેલીઓ, પીડા કે તકલીફો તરફ ધકેલાઈએ છીએ. ટૂંકમાં, એવું કહી શકાય કે આપણું જીવન પીડા અને કંટાળા નામના અંતિમોની વચ્ચે ઝૂલતું લોલક છે. ન સમજાયું? તો થોડું વિગતવાર સમજીએ. ગરીબી, આર્થિક સંકડામણ, બીમારી, માનસિક અશાંતિ કે કૌટુંબિક ઝઘડા પીડા આપે છે. દુઃખ આપે છે. એ યાતનામાંથી બહાર આવવા માટે મનુષ્ય સંઘર્ષ કરે છે. પોતાની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા, બે ટંક અનાજ માટે, રોજગાર મેળવવા કે પછી માનસિક શાંતિ મેળવવા માટે સક્રિય પ્રયત્નો કરીને મનુષ્ય પીડામાંથી મુક્તિ મેળવે છે. અને જે ક્ષણે એના જીવનમાંથી તમામ તકલીફો, પીડા કે સંઘર્ષો ગાયબ થઈ જાય છે, એના થોડા જ સમયમાં એ કંટાળો અનુભવવા લાગે છે. આર્થિક તંગી અને રોજગાર માટેની દોડધામ પીડા આપે છે. એની સામે એક તગડું બેંક બેલેન્સ, આર્થિક સલામતી અને સંઘર્ષ વિનાનું જીવન કંટાળો આપે છે. એ રીતે સમાજનો એક વર્ગ પોતાની મૂળભૂત જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે, શ્રેષ્ઠ સારવાર અને શિક્ષણ મેળવવા માટે પીડા સામે લડત આપે છે અને જેમની પાસે બધું જ છે એવો બીજો વર્ગ કંટાળા સામે લડત આપતો હોય છે. જ્યાં સુધી પામવા, મેળવવા કે કમાવાની સંઘર્ષમય મથામણ ચાલે છે, ત્યાં સુધી પીડા છે. તકલીફો છે. મુશ્કેલીઓ છે અને બીજી તરફ બધું જ મેળવી લીધાં પછી, કંટાળો છે. નીરસતા છે. શૂન્યાવકાશ છે. ખાલીપો છે. તો આનો ઉપાય શું? ક્યાં સુધી આપણે પીડા અને કંટાળા વચ્ચે ઝૂલતાં રહેવાનું? એનો ઉપાય સૂચવતા શોપેનહોઅર જણાવે છે કે આ ઝૂલામાંથી બહાર નીકળવું હોય તો એવી પ્રવૃત્તિઓ, અનુભવો કે શોખ શોધી કાઢો જે તમને જીવંત બનાવે. કશુંક એવું જે તમને સ્થળ, સમય અને પરિસ્થિતિનું ભાન ભુલાવી દે. જે પ્રવૃત્તિ આપણને સમયના પરિમાણની બહાર ફેંકી દે છે, એ જ પ્રવૃત્તિ આપણને સુખ આપી શકે. બસ, એ પ્રવૃત્તિ જ એક એવી મધ્ય અવસ્થા છે જ્યાં આપણે ઈચ્છીએ તો લોલકને સ્ટેચ્યૂ કરી શકીએ છીએ. જે ક્ષણે આપણને પ્રસન્નતાનો સ્ત્રોત આપણી અંદર જડી જાય છે, એ જ ક્ષણથી પીડા અને કંટાળો અપ્રસ્તુત કે ઈરિલેવન્ટ બની જાય છે. બંને એકસાથે ગાયબ થઈ જાય છે. બાહ્ય પરિબળો કે પરિસ્થિતિથી જરા પણ વિચલિત ન થનારી અને તદ્દન બેપરવા એવી નિજાનંદની એ અવસ્થા એટલે સુખ. ટૂંકમાં, સુખ એ આંતરિક ઉદ્યમ અને ઉદ્યોગ છે. એરિસ્ટોટલને યાદ કરીને શોપેનહોઅર ફક્ત એક જ વાક્યમાં સુખને વ્યાખ્યાયિત કરે છે, ‘To be happy means to be self-sufficient’. સુખ એટલે સ્વાયત્તતા. એ જ સંદર્ભે સફળ ઉદ્યોગપતિ અને લેખક નવલ રવિકાંતે આપેલો સુખનો ત્રિકોણ એકદમ પ્રેક્ટિકલ અને લોજિકલ છે. સુખ એટલે સ્વાસ્થ્ય, શાંતિ અને સ્વતંત્રતા. તેઓ આ ત્રણને ‘Trifecta of happiness’ તરીકે ઓળખે છે અને આ ત્રિકોણની મધ્યમાં રહેલો સૌથી અગત્યનો ઘટક એટલે સંતોષ. બાહ્ય પરિબળો, પદાર્થો કે વ્યક્તિઓ પર આપણે જેટલો વધારે મદાર રાખીએ, એટલું જ વધારે આપણું સુખ અસ્થાયી, અનિશ્ચિત અને અનિયમિત બનતું જાય. બદલાતી ઉંમરની સાથે આપણાં સુખના માપદંડ પણ બદલાતા હોય છે. જેમકે એક તબક્કો એવો હોય છે જ્યાં સુખ એટલે આનંદ. પ્રિય વ્યક્તિ સાથે ડેટ પર જવાનો, રોમાન્સ કરવાનો કે સમય પસાર કરવાનો આનંદ એટલે સુખ. એ તબક્કે સુખ એટલે પ્લેઝર. ત્યાર પછીના તબક્કામાં સુખ એટલે પાવર, પ્રતિષ્ઠા, પદ, પૈસો અને પ્રસિદ્ધિ. આ બંને તબક્કામાં આપણું સુખ બાહ્ય પરિબળો પર આધારિત હોય છે અને એટલે જ એ કાયમી નથી હોતું. એ અવસ્થા બહુ જ જલ્દી કાં તો પીડામાં પરિણમે છે, ને કાં તો કંટાળામાં. પ્રિયજનને ગુમાવી દઈએ તો પીડા અનુભવાય અને કાયમને માટે પામી લઈએ તો કંટાળો. આ હકીકત એ દરેક બાહ્ય પરિબળને લાગુ પડે છે, જે આપણું સુખ નક્કી કરે છે. એ ન મળે ત્યાં સુધી પીડા અને સંઘર્ષ રહ્યા કરે અને મળી જાય પછી કંટાળો આવ્યા કરે. અને માટે જ ત્રીજા તબક્કાનું સુખ આત્મનિર્ભર અને સ્વાયત્ત હોય છે. એ સુખ એટલે શાંતિ, સ્વાસ્થ્ય અને સ્વતંત્રતા. આપણાં દરેકનાં જીવનમાં એક એવી પ્રવૃત્તિ, વિષય કે ઉદ્દેશ્ય હોય છે જ્યાં આપણી પીડા અને કંટાળો બંને ખરી પડે છે. નિજાનંદની એ મધ્ય અવસ્થાએ ઘડિયાળના લોલકને થંભાવી દેવું, એ જ સુખ.