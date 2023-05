Gujarati News

અસ્તિત્વની અટારીએથી: આ મનપાંચમના મેળે…

કવિની મૃત્યુતિથિએ કવિની શબ્દની આંખે જગતને જોવું, ઓળખવું છે. આ જગત મનપાંચમનો મેળો છે. કોઇ ચોથ કે ત્રીજ નહીં ને પાંચમ જ કેમ?

ભાગ્યેશ જહા :

એ મેની તારીખ હતી સત્તર, પણ જાણે ગુજરાતી ભાષામાંથી અત્તર ઉડી ગયું હોય એવી ઉદાસી સાથે હું અને કવિ દલપત પઢિયાર રાજકોટ ગયેલા. કારણ, રમેશ પારેખ કાયમ માટે સોનલની પૃથ્વી છોડીને કોઇ ગેબી દિશામાં ઉપડી ગયેલા, તે દિવસે. પછી એમને અનેક પ્રસંગે યાદ કર્યા. એમનાં કાવ્યોને ગુંજાવ્યાં અને સાંભળ્યાં, સંભળાવ્યાં. એક કવિના શબ્દની ધૂમ્રસેર કોઇ બંધ કારખાનાની કે મિલની ચીમનીના ધુમાડા કરતાં જુદી હોય છે. એને જે અજવાળામાંથી નીકળવાનું બન્યું હોય છે એની વાત અને જાત જુદી હોય છે. એની સુગંધ અલગ હોય છે. એની પાતળી દેહયષ્ટિમાં આખા યુગના અસ્તિત્વની અવધારણા પડઘાતી

હોય છે.

રમેશ પારેખ (ર.પા.)નાં કાવ્યોમાં લયની જે રમણીયતા છે એણે ગુજરાતને ઘેલું કર્યું છે. ‘સાંવરિયો’ એ તો સુગમસંગીતના કાર્યક્રમોની અનિવાર્યતા બની ગઈ હતી અને છે.

‘ધીમે ધીમે ઢાળ ઊતરતી ટેકરીઓની સાખે,

તમને ફૂલ દીધાંનું યાદ...

અમારી બરછટ બરછટ હથેળીઓને

તમે ટેરવાં ભરી કેટલી વાર પીધાંનું યાદ…’

આ અને આવી અનેક લય-લચકતાથી લથબથ કવિતાઓ સોનલે કેટલી પીધી હશે તે તો ખબર નથી પણ ગુજરાતી ગીત કવિતાના ચાહકોએ દિલ ભરીને પીધી છે.

રમેશ પારેખનાં અછાંદસ કાવ્યોની ધારા એકદમ અલગ, તો આલા ખાચરવાળી કવિતા તો એ રજૂ કરે ત્યારે જે માહોલ રચાતો તે ગુજરાતી કવિતાપાઠનું એક ગૌરીશિખર ગણાય છે. જાડા ચશ્મામાંથી કશુંક શોધતી આંખો, બીડીમાં ફૂંકાઇ જતું અડધું જગત અને મિત્રમંડળીમાં ખુલતા રમેશનું હોવું એ પણ કવિતા જેવું જ લાગતું. કશીક મસ્તીમાં મગ્ન માણસ. મહેફિલનો માણસ. કશી પણ કૃત્રિમતા વિનાની થોડી બેફિકરાઇથી શોભતો જણ.

આદરણીય મોરારિબાપુ એમ કહેતા કે ‘આ કવિ કશુંક ભાળી ગયો છે…’ બહુ મઝાની વાત છે, કવિ રમેશ પારેખે જગતને કેવી રીતે જોયું છે. કવિ તો એમના શબ્દોથી જ ઓળખાય અને એમની વિશ્વદૃષ્ટિ એમનાં કાવ્યોમાં પડઘાય.

હિંદીના પ્રખ્યાત સાહિત્યકાર ‘નિરાલા’જીની એક પંક્તિ કવિદર્શનનું વાસ્તવ આવી રીતે કહી રહ્યા છે…

‘ભર ગયા હૈ ઝહર સે,

સંસાર જૈસે હાર ખાકર,

દેખતે હૈ લોગ લોગોં કો,

સહી પરિચય ન પાકર…’

કવિનો પરિચય મેળવવા એના કાવ્યથી મોટું અને સાચું સરનામું બીજું કયું હોઇ શકે? આમ તો રમેશનાં કાવ્યો એટલે લયનો રાજમહેલ… ઘણાંયે કાવ્યોમાં પ્રેમ અને સૌરાષ્ટ્રની તળપદી બોલીમાં જીવનનાં સત્યો પ્રગટ થાય છે, પણ આજે એમની મૃત્યુતિથિએ આ જગત વિશે એમને લખેલા એક કાવ્યમાં અવગાહન કરવું છે, કવિની શબ્દની આંખે જગતને જોવું, ઓળખવું છે.

આ જગત મનપાંચમનો મેળો છે. કોઇ ચોથ કે ત્રીજ નહીં ને પાંચમ જ કેમ? આ મનની પાંચમ છે, પાંચ ઇંદ્રિયો છે અને મન છે. કવિ આ જગતની ભૌતિકતાને ખોલવા માંગે છે. બધાં જ કહે છે, જીવન એક માઈન્ડ-ગેમ છે. એટલે કવિના જગતદર્શનને પામવા એક કવિતામાં પ્રવેશવું છે.

‘આ મનપાંચમના મેળામાં

સૌ જાત લઈને આવ્યા છે,

કોઇ આવ્યા છે, સપનું લઈને

કોઇ રાત લઈને આવ્યા છે.’

અહીં બધાં આવ્યાં છે એવું કહીને એની ‘ક્ષણભંગુરતા’ પ્રગટાવવી છે. અહીં છે નહીં, પણ આવ્યાં છે. અને આવ્યાં છે એટલે જવાનાં છે. મેળો છે, એટલે એક ઉત્સવ છે, મેળો કાયમી ના હોય, એ તો તિથિવિશેષે હોય અને પછી વિખેરાઈ જાય. આમ શીર્ષકપ્રતીક જ ભાવકને પકડી લે છે. અહીં આવ્યાં છે એ લોકો કાં તો રાત અથવા સપનાં લઈને આવ્યાં છે. કવિતા તો આપણે 2023માં વાંચીએ છીએ ત્યારે ‘એસ્પિરેશનલ’ સોસાયટીની વાત પડઘાતી જણાય છે અથવા સિગ્મન્ડ ફ્રોઇડની વિભાવનાઓથી ખરડાયેલી રાતો અને વાસનાઓમાં ફસાઇ ગયેલો પ્રેમાભાસ પણ ઉકેલવો પડે. રમેશ છેલ્લી પંક્તિમાં ‘આ પથ્થર વચ્ચે તરણાનું હિજરાવું’ એવી અભિવ્યક્તિ કરે છે. આજની દુનિયામાં સકારાત્મક અને નકારાત્મક બન્ને પ્રવાહો પુરજોશમાં વહે છે. આ બન્ને પ્રવાહોના ધસમસતા આવેગો અણિયાળી અભિવ્યક્તિ પામે છે. કવિનો અવાજ સાંભળો,

‘અહીં પયંગબંરની જીભ જુઓ

વેચાય છે, બબ્બે પૈસામાં,

ને લોકો બબ્બે પૈસાની

ઔકાત લઈને આવ્યા છે….’

આવું તીવ્ર સંવેદન ગુજરાતી કવિતામાં જલ્દી મળતું નથી. દૈવી તત્ત્વને પણ વેચવા મૂક્યાં હોય અને સાવ મૂલ્ય કે કૌવત વિનાના માણસો આધિકારિક અવાજો બની ગયા છે. આ બહુ મોટો કટાક્ષ છે.

કવિ પયંગબંરની વાત કર્યા પછી એક સૂક્ષ્મ પ્રતીકથી આજની વિભીષિકા સમજાવે છે. કોઇ ફુગ્ગાનું ફૂટવું અને કોઇ દોરાનું તૂટવું લાવ્યા છે, આમ તો મેળાની દૃશ્યાવલિમાંથી કાવ્યબાની થકી કવિ સંસારનો સાર વહેંચી રહ્યા છે. ઘણાં લોકો ફુગ્ગા જેવાં છે, એ ફૂટી રહ્યાં છે તો બીજી બાજુ જેનો એકમાત્ર આધાર હોય એ છૂટતો લાગે છે. ત્યાં દોરાનું તૂટવું દેખાય છે. દોરો તૂટી જાય એ નસીબની ઘટના છે, એક માણસ છે જેનો એકમાત્ર આધાર તૂટી જાય છે. તો બીજી તરફ પોતાનામાં કશુંયે નથી એવો એક કન્ટેન્ટ વિનાનો માણસ જે ફુગ્ગા જેવો છે એ ફૂટી જાય છે. રમેશ પારેખ અચાનક મેળામાં મળેલા માણસોનાં શબ્દચિત્ર આપે છે.

આ સાથે એક સાવ અલગ પ્રકારનાં લોકો પણ મેળામાં આવ્યાં છે જે ઘોર એકલતામાં ફસાયેલાં છે, એ માણસફાડ કારમું એકાંત લઈને પણ કેટલાંક લોકો આવ્યાં છે. કવિ શબ્દોના ચયનથી કવિતાનું હાડ બાંધે છે, ભાવકને મેળાની ભીતર જવાનો રોમાંચ ઊભો થાય છે ત્યારે રમેશ પારેખ એકદમ ‘પોઝિટિવિટી’નું એક વાદળ વરસાવે છે. કોઇ ઝરમર ઝરમર છાંયડીઓ લઈને આવ્યાં છે તો કોઇની લાગણીઓ ઉભડક છે. અહીં છાંયડાઓ નથી, પણ છાંયડીઓ છે અને લાગણીઓ સાવ ઉભડક છે. આ સુકાઇ રહેલી માનવતાને મેળામાં જોઇને એના ઉભડકપણાંને છતું કરે છે. તો પાછળની પંક્તિમાં કોઇ ખિસ્સું ભરીને અજવાળું તો કોઇ મુઠ્ઠી ભરીને પતંગિયાં લઈને આવ્યાં છે. લોકોનાં અંતરમાં તો ચિક્કાર ખાલીપો અને

આકંઠ તણાવ છે, બહાર મેળાનાં ‘નવાં કપડાં’ જ પહેર્યાં જ હશે.

કવિ અહીં કવિઓના પ્રદેશમાં પણ લઈ જાય છે, ચીનુ, લાઠા, આદિલ એ બધા બુલેટિન જેવું બોલે છે. કવિઓ જાણે સમાચાર આપતા હોય એમ લાભશંકર ઠાકર, ચીનુ મોદી અને આદિલ મન્સુરી સાથેની કવિની મૈત્રી તો ખરી જ, પણ આ મેળામાં તેમનું સ્મરણ કરીને એમની ભાષા સમાજના ચૈતન્યને વાંચી રહ્યા છે, અને અહીં આવેલાં દરેક જણ કશોકને કશોક આઘાત લઈને આવ્યા છે. શેલી ( shelley)ની પે’લી કવિતાની પંક્તિઓ યાદ આવે છે, ‘Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts’ એટલે કવિને લાગે છે કે કેટલાંક લોકો તો એમના ચશ્મા જેવી કૃત્રિમ લાગતી આંખોથી વાણીને વાંચે છે. આ એક રમેશાયેલું દૃશ્ય છે, અહીં અભણ હોઠોની વિસાત લઈને આવેલાં લોકો પણ છે. કોઇ ભરચક શ્વાસે આવેલાં છે તો કેટલાંક સાવ અલગ જજબાત લઈને આવેલાં છે.

આ કવિએ જોયેલો મનપાંચમનો મેળો છે, વિશેષ અને વિષાદના તાણાવાણા છે, ભાષા અને લાગણીઓનાં વહેણ અને કહેણ છે. કવિ એની કાવ્યતા અને જગત બન્નેનો સાથે પરિચય કરાવે છે એ એની ઇતિશ્રી છે. અસ્તુ.{

