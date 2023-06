નીલે ગગન કે તલે:મુગલ એ આઝમ, મ્યૂઝિકલ

Gujarati News

ભારત સમસ્તમાં બડી શાનોશૌકત સે ચાલેલું ફિરોઝ અબ્બાસ ખાન દિગ્દર્શિત મ્યૂઝિકલ ‘મુગલ એ આઝમ’ અચાનક ભૂલા પડેલા વટેમાર્ગુની જેમ અમેરિકાના ફ્લોરિડા સ્ટેટમાં આવી ચડ્યું જે જોવા લેકલેન્ડના ગંજાવર થિયેટરમાં ઇન્ડિયન જેન્ટ્રી 350 ડોલરની ટિકિટો ખર્ચીને એકત્ર થયેલી ને ડાયરેક્ટરના મહેમાં તરીકે હમો ભી ગયેલા, દરબારી સિલાઈનો રેશમી કુરતો ને જોધપુરી પાયજામો પહેરીને! અને અમાં યાર, સિપહિયા સિપહિયા કરીને સલીમ માટે તડપતી અનારકલીની જેમ કલ્ચર કલ્ચર માટે તડપતા અમારા મગજના ચેતાકોષો આ મ્યૂઝિકલની મોદમદિરા પી ભી ગયે છલકા ભી ગયે! પણ સબૂર! સિપહિયા સિપહિયા કરીને તડપતી બીના રોય ફિલ્મિસ્તાનની ‘અનારકલી’ ફિલ્મમાં હતી! કે. આસિફના ‘મુગલ એ આઝમ’માં તો મધુબાલા પહેલેથી વાકેફ હતી કે તેનો આશિક હિન્દોસ્તાં કા હોનેવાલા શાહંશાહ હૈ! અને ‘મુગલ એ આઝમ’ ખુદ ફિલ્મ તો પ્રેરિત હતી સૈયદ ઇમ્તિયાઝ અલી તાજના નાટક ‘અનારકલી’થી. અમે વારંવાર ક્વોટ કરીએ છીએ તે ન્યુ યોર્ક ટાઇમ્સના ડ્રામા ક્રિટિક વોલ્ટર કેર કહેતા કે ‘Ninety percent of the play we take to the theater, what we see on the stage is only 10 percent!’ અને અમે લઈને ગયેલા અમારા લલાટના ફ્રન્ટલ લોબની ખીચોખીચ પોટલીમાં અમારી ફૂટતી જવાનીની શૃંગારિક યાદો કિન્તુ ‘મુગલ એ આઝમ’ મ્યૂઝિકલ જોતાં સુર્ર્ર્ર્ર્ર્ર્રરરર કરતી બધી લીલી યાદો વેરાઈ પડેલી અમારી સીટની આસપાસ. ફિરોઝ અબ્બાસ ખાનના આ ડ્રામામાં પૃથ્વીરાજ કપૂરનો શાહંશાહી દમામ નથી, દિલીપકુમારની જીજાન કી બાઝી લડાને વાલી એક્ટરી નથી ને મધુબાલાની ખિસ્સાકાતરુની બે આંગળીની સિફતથી તમારું દિલ કાતરી જનારી ફનકારી નથી. જે છે તેની વાત શબ્દોથી પૂરી ન કહેવાય તો અમે પંજામાં ફૂંક મારીને યારો, બુચકારીને કહીશું. સન 1960માં જ્યારે ગગનવાલો કાચી કેરી જેવો છોકરડો હતો ત્યારે હિન્દ સિનેમામાં દોસ્તો સાથે બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ ‘મુગલ એ આઝમ’ જોઈને પાગલ થઈ ગયેલો! કમાલ અમરોહવીના નફીસ ઉર્દૂ જુબાનના ડાયલોગ અમે રસ્તે જતાં સામસામા બોલીને યારો સાથે અકબર ને સલીમના રોલ ભજવતા. હાલાંકિ હવે જૈફ ઉમ્રમાં ફિરોઝના નાટકમાં ડાયલોગ કરતાં તેની કાલાજાદુ જેવી ચકનાચૂર સીનસિનેરી અને બર્ફીની કટકી જેવી અનારકલીની સીનાજોરી વધુ બહેકાવી ગઈ. ક્યા કવ્વાલી, ક્યા ગાયકી ક્યા કોશ્ચુમ્સ, ક્યા રંગ નીતરતા છટાદાર સેટની કબડ્ડી! આ નાટકની વિઝુઅલ સોર્સરીથી ફિરોઝ ખાને જાણે પોતાનું ક્રિયેટિવ ટિક ટ્વેન્ટી છાંટીને ફિલ્મિસ્તાન/કે. આસિફની તમામ અસર દૂર કીધી છે, ને પોતાના હાથે અનારકલીને હજી એક વધુ અવતાર આપ્યો છે. ઝિન્દાબાદ, ઝિન્દાબાદ મુહબ્બત ઝિન્દાબાદના ગાણાને જાણે પશ્ચાદભૂમાં મૂકી જંગના કથાનકને આગળ કીધું છે. અને અમાં યાર, ક્યા જંગ દિખાયી હૈ, ક્યા બાત! ક્યા બાત! ફ્રન્ટ પ્રોસીનિયમની ફ્રેમ, તેની પાછળ સ્ક્રિમ્મ, તેની પાછળ સામસામા રંગના ઘોડાના આકારના વાવટાની સ્લોમોશન મુઠભેડ, પાછળ નક્કારે કી ધનક, અચાનક તે સર્વે ઓગળીને સ્ટાઇલિશ લાઇન ડ્રોઇંગના સિપાઈઓ સામસામા ટકરાય ને વિખરાય ને ઘાયલ થાય ને વિલાઈ જાય! સુભાનલ્લાહ! જંગમાં શાહજાદે કી શિકસ્ત ને અનારકલી કી કૈદ! અને મુહબ્બત કી ઝૂઠી કહાની પે રોયેં! જે વસ્તુની કોઈ હસ્તી નથી, જે વાત કેવળ પોકળ છે, ફિક્શન છે, લુખ્ખી કહાણી છે તેમાં નિષ્ફળ જાઓ તો જ, તેમાં ઘાતક ચોટ ખાઓ તો જ, તેની સાર્થકતા છે, જે નથી તોયે ખસૂસ છે એવો ભરમ પેદા કરતી મુહબ્બત નામની મહજ ખયાલી ચીજની પરાકાષ્ઠા તરીકે સઝા એ મૌત જ શોભે છે. પરંતુ ફિરોજના આ નાટકમાં બાદશાહ જાહેર કરે છે કે અનારકલીને ભીંતમાં ચણી દેવાઈ છે પરંતુ અનારકલીની માની માગણીને માન્ય રાખી ખાનગીમાં આપણી નાયિકાને જીવતે જીવ જવા દે છે. અલબત્ત આ દંતકથા છે. લોકજીવનમાં સામાન્ય જનતાને હિન્દોસ્તાં કી મલેકા બનવાનાં ખ્વાબમાંથી પેદા થયેલી કિંવદંતી છે. બસ આ જ બુતે પર હજારો રૂપિયાની ટિકિટોવાળું ‘મુગલ એ આઝમ’ હિન્દોસ્તાંમાં 200થી વધુ શો કરી ચૂક્યું છે, ને હજી ચિક્કાર ચાલે છે. અમ્રિકા કેનેડામાં કુલ 42 શો નોંધાયા છે. અમે ડાયરેક્ટરને પૂછીએ છીએ કે જે ચીજ ન હોવામાં તેની હસ્તીનું સબૂત છે એવી મુહબ્બત કી ઝૂઠી કહાનીને તમે જાતે જીજાનથી સબ્જેક્ટિવલી સાચી માનો છો કે એક ફરજને કુશળતાથી પાર પાડવા આમ કર્યું છે? ડાયરેક્ટર કહે છે, સાહબ મુહબ્બત તો જન્નત કા દૂસરા નામ હૈ, ઔર દિલ કો બહલાને કા ખયાલ અચ્છા હૈ! વાત જેમ ઝૂઠી તેને હકીકત બનાવવા રૂપ રંગ અને તાલથી શણગારી છે એવું અમારું વાંકાબોલું દિલ કહે છે ને તોયે જોવું ગમે, યસ? યસ, યસ. હૈ મુહબ્બત ઝિન્દાબાદ! { madhu.thaker@gmail.com