આંતરમનના આટાપાટા: જિંદગી લાંબી નહીં મોટી હોવી જોઈએ

ગાદીએ બેઠા બાદ પણ કલાપીએ પોતાની સંવેદના માત્ર અકબંધ નહોતી રાખી, વિકસાવી અને કેટલાંક સનાતન સત્યો આપણી સમક્ષ રજૂ કર્યાં

ડૉ. જય નારાયણ વ્યાસ

કલાપી જીવ્યા થોડું, ખૂબ જ નાની વયમાં એમણે જીવનલીલા સંકેલી લીધી, પણ 30 વર્ષ કરતાં ઓછા એમના આયખામાં એમણે જે રચનાઓ કરી તેમાંની ઘણી બધી પાઠ્યપુસ્તકોમાં પણ સમાવિષ્ટ થઈ છે, જેમાં ‘પંખીડા! સુખથી ચણજો, ગીત વા કાંઈ ગાજો’ અને ‘ગ્રામમાતા’ જેવાં કાવ્યોનો સમાવેશ થાય છે. સાહિત્ય જગતમાં આજે પણ ‘કલાપીનો કેકારવ’ પુસ્તકનું નામ ખૂબ જ આદરથી લેવાય છે. કહે છે કે કલાપીની પ્રેરણા એમનાં રાણીસાહેબાનાં પિયરથી સાથે આવેલી દાસી હતી. લાઠી દરબાર કલાપીનું મૂળ નામ સૂરસિંહજી તખ઼સિંહજી ગોહિલ. જન્મ 26 જાન્યુઆરી, 1874ના દિવસે લાઠી ખાતે થયો. સાડા છવ્વીસ વર્ષનું આયખું. 9 જૂન, 1900ના રોજ દિવંગત થયા. કલાપી વિશે જ્યારે વિચારીએ છીએ ત્યારે કવિ બેન જોનશન રચિત કાવ્યની નીચેની પંક્તિઓ યાદ આવે છેઃ ‘A lily of a day Is fairer far in May, Although it fall and die that night— It was the plant and flower of Light. In small proportions we just beauties see; And in short measures life may perfect be.’ જમાનો એ વખતે રાજેશ ખન્નાનો હતો. હિન્દી ચલચિત્ર જગતના એ સુપરસ્ટાર સાથે આ સદીના મહાનાયક અમિતાભ બચ્ચન પણ હતા, જેમનું તકદીર પૂર્ણરૂપે ચમકવાને હજી થોડી વાર હતી. ચલચિત્રનું નામ ‘આનંદ.’ એ ચલચિત્રનો ડાયલોગ ‘બાબુ મોશાય, જિંદગી બડી હોની ચાહિયે, લંબી નહીં’. ‘આનંદ’ના ડાયલોગમાં એ પણ શાશ્વત સત્ય આવતું હતું કે ‘હમ સબ રંગમંચ કી કઠપૂતલિયા હૈ, જિનકી ડોર ઉપરવાલે કી ઉંગલિયોં મેં બંધી હૈ.’ કલાપી બેન જોનશન અને ‘આનંદ’ પિક્ચરના રાજેશ ખન્નાનો આ ડાયલોગ, બંનેને જીવી ગયા. આયખું ટૂંકું હતું એટલે બધું જ ટૂંકું રહ્યું. 1882થી 1890 સુધી રાજકોટની કૉલેજમાં અધ્યયન કર્યું પણ લગ્ન અને આંખોની તકલીફે એ માત્ર પાંચ ધોરણ જ સુધી જ મર્યાદિત રહ્યું. સાહિત્ય, તત્ત્વજ્ઞાન, ધર્મ ઉપરાંત અંગ્રેજી, સંસ્કૃત, પારસી અને ઉર્દૂનો અભ્યાસ તેમણે કર્યો. દરબાર વાજસૂરવાળા, મણીલાલ દ્વિવેદી, કાન્ત અને કેટલાક મિત્રો દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલા જ્ઞાન દ્વારા એમની સાહિત્યરુચિ પોષાઈ. 1890ની આસપાસ કલાપીએ કાવ્યલેખન શરૂ કર્યું પણ એ પહેલાં 1889માં એમણે રોહાનાં કુમારી રાજબા (રમા) સાથે અને એ જ દિવસે ખાંડાથી કોટડા સાંગાણીના આનંદીબા સાથે લગ્ન કર્યાં. રમા સાથે આવેલી દાસી મોંઘી (શોભના) સાથે પ્રેમસંબંધ બંધાયો, જે રમાને મંજૂર નહોતો. અંતે 1898માં કલાપીએ શોભના સાથે લગ્ન કર્યાં અને ત્યાર બાદના માત્ર બે જ વર્ષમાં તેઓએ ત્યાગને માર્ગે વળવાનું નક્કી કર્યું. રાજગાદી છોડી વનમાં જવા તૈયાર થયા પણ માણસના જીવનમાં આવતી ક્ષણે શું થવાનું છે તે ભગવાન રામચંદ્રને નહોતી ખબર, તો ક્લાપીને ક્યાંથી ખબર હોય? અચાનક એક જ રાતની માંદગીમાં એમનું અવસાન થયું. એમણે ભણતર છોડ્યું 1890માં અને 1892માં કાશ્મીરનો પ્રવાસ કર્યો. 1892થી 1900 દરમિયાનના 8 વર્ષ તેમણે સત્ત્વશીલ કવિતાઓનું વિપુલ પ્રમાણમાં સર્જન કર્યું. આ કવિતાઓને સંકલિત કરીને ‘કલાપીનો કેકારવ’ તરીકે 1903માં એમના અવસાન પછી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યું. શરૂઆતમાં તેઓ ‘મધુકર’ના ઉપનામથી કવિતા લખતા પણ એમના એક મિત્ર દ્વારા સૂચવાયા મુજબ 1898માં એમણે ‘કલાપી’ ઉપનામ ધારણ કર્યું. કહેવાય છે કે તેમણે કુલ 679 પત્રો લખ્યા હતા, તેમાંથી ઘણા સંકલિત કરીને પુસ્તક રૂપે પ્રગટ થયા છે. આમ જોઈએ તો કલાપીની સાહિત્ય-સર્જનની પ્રવૃત્તિ માંડ એક દાયકાની પણ નહીં. ભણતર માત્ર પાંચ ધોરણ સુધી પણ આ ટૂંકો ગાળો અને ટૂંકા ભણતરે એમણે જે લખ્યું તે અંતરના એવા ઊંડાણમાંથી નીકળ્યું કે અમર થઈ ગયું. અમર થવા માટે માણસ કેટલું જીવ્યો એના કરતાં કેવું જીવ્યો એના હિસાબ-કિતાબ જરૂરી છે. લાંબું લાંબું તો ઑકનું ઝાડ પણ જીવે છે પણ એના પાટડા પાડવા સિવાય બીજું કાંઈ થતું નથી, જ્યારે જોન બેનશનની કવિતા આપણી સામે કમલિની પ્રસ્તુત કરે છે, જે માત્ર એક દિવસનુંય નહીં એવું ટૂંકું આયખું લઈને જન્મે છે અને છતાંય પોતાના અપ્રતિમ સૌંદર્યને કારણે એ આપણી લાગણીઓને ઢંઢોળી જાય છે. લાંબા સમય સુધી એને ભૂલી શકાતું નથી. વિજ્ઞાને માણસને સરેરાશ આયુષ્ય, જે આઝાદી વખતે માત્ર 42 વર્ષનું હતું, તે વધારીને આજે 71 વર્ષનું કરી આપ્યું છે. આપણે એ માટે ચોક્કસ ઈશ્વરના અને વિજ્ઞાનના આભારી છે પણ એની સાથોસાથ વિવેકાનંદ, શંકરાચાર્ય કે કલાપી, ભગતસિંહ, રાજગુરુ, સુભાષચંદ્ર બોઝ જેવા અનેક ઇતિહાસમાં પોતાના હસ્તાક્ષર જાતે કરીને ગયા છે, તેમના જેવો કોઈ જીવ હજુ સુધી આપણા વચ્ચે આવતો કેમ નથી? એ જીવ જેનામાં સંવેદના હોય અને ભૂલથી પંખીને પથ્થર મારી પછી પસ્તાવાનું ઝરણું વહાવતાં કહે, ‘તે પંખીની ઉપર પથરો ફેકતાં ફેકી દીધો, છૂટ્યો તે ને અરરર! પડી ફાળ હૈયા મહીં તો!’ જેવી રચના એના મોંમાથી સરી પડે. કલાપી એક રાજા હતો. કલાપી એક રાજવી હતો. માત્ર ગાદીએ બેઠો હતો એટલે જ નહીં પણ ગાદીએ બેઠા બાદ પણ એણે પોતાની સંવેદના માત્ર અકબંધ નહોતી રાખી, વિકસાવી અને કેટલાંક સનાતન સત્યો આપણી સમક્ષ રજૂ કર્યાં. દીર્ઘાયુ એ સારી વસ્તુ છે. દરેક નવા જનમ દિવસે આપણે આ જ શુભકામનાઓ મેળવીએ છીએ, પણ ટૂંકી જિંદગીએ રાષ્ટ્રભક્તિ, જ્ઞાનભક્તિ કે પછી લાગણીઓની ભક્તિની ભાવનાઓ જેમના જેમનામાં જાગી તેમની લાગણીઓ કેવી તીવ્ર હશે નહીં? ફરી પાછો કલાપી પાકશે કે નહીં તે તો સમય જ કહેશે, પણ હૃદયપટલ પર અમર થવા માટે લાંબી જિંદગી જરૂરી નથી. આપણે ઇચ્છીએ કે કલાપી ફરી એક વાર આપણી વચ્ચે આવે. ...પણ શું આવું બને ખરું? { jnvyas.spl@gmail.com