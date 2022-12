Gujarati News

Magazine

Kalash

Ishq Mein Shahar Hona

કિંચિત્: ઈશ્ક મેં શહર હોના

મયૂર ખાવડુ



માણસને માણસમાં રસ છે.’ ‘ઈશ્ક મેં શહર હોના’ પુસ્તકની મૅગ્નિફિશન્ટ સફળતા માણસનો માણસ પ્રત્યેનો પ્રેમ ઓછો નથી થયો તેનું પ્રમાણ આપે છે. પ્રવર્તમાન સમયે પુષ્કળ સાહિત્યનું વાંચન કરનારા ભારતીય પત્રકારોમાં રવીશ એકમેવ છે, એવું કહેવામાં અતિશયોક્તિ નથી. બીજા નંબર પર સૌરભને મૂકી શકાય. પુસ્તકનું પ્રાગ્ટ્ય થયા પછી યુવાનોના પ્રિય પત્રકાર સૌરભ દ્વિવેદીએ આ કથાઓ વિશે લખ્યું હતું. જોકે તેમાં વિવેચનની જગ્યાએ તેમની પોતીકી શૈલી મુજબ આત્મકથન વધારે હતું. જેથી તે એક પુસ્તકપ્રેમીનો ગદ્યખંડ હોય એવી ફળશ્રુતિ થતી હતી. રવીશ લેખનમાં તેની પત્રકારત્વની શૈલીના કારણે ઓળખાય છે. આ લઘુકથાઓ જેને ‘લપ્રેક’ કહે છે તેમાં પણ એ શૈલીનો લોપ નથી થયો. રવીશની કથાઓનાં વાક્યો ક્યાંક ક્યાંક પદ્ય બની રસ આપે છે. કેટલાક શબ્દો કેટલાક હિન્દી કવિઓની પ્રતીતિ કરાવી જાય છે, પણ આ પુસ્તક અને તેની કથાઓની આસપાસ એક શહેર છે. એ શહેર એક એક કથાઓમાં નિર્વ્યાજપણે ડોકિયું કરે છે. પુસ્તકનું શીર્ષક એ રીતે પણ વારંવાર સાર્થક થતું નજરે ચઢે છે. મુદ્દાથી ન ભટકવુંની કુમારની પત્રકારત્વની શૈલી અહીં પણ સપાટી પર છે. પ્રથમ લપ્રેકમાં ટ્રેનની વાત છે અને એ વાંચતા હિન્દીના લબ્ધપ્રતિષ્ઠિત કવિ દુષ્યંત કુમાર પણ યાદ આવી જાય છે. કુમારે લખેલા લપ્રેકને કળા સાથે નિસ્બત નથી એવું ન કહી શકાય, કારણ કે આ પ્રથમ લપ્રેકના પ્રથમ બે વાક્યમાં જ કળાનો આછેરો નમૂનો જોવા મળી જાય છે. કોઈનું નાના શહેર જેવું અનુભવવું અને કોઈનું મેટ્રો ટ્રેન જેવું અનુભવવું! રવીશ અહીં પોતાની જ વાત કરતા હોય એવું લાગે છે, કારણ કે તેઓ સ્વયં બિહારના એક નાનકડા ગામમાંથી આવી દિલ્હીમાં વસ્યા છે. રવીશના વૃત્તાંતોમાં મનુષ્યની વાત છે. રવીશના લેખનમાં પણ માણસની વાત છે. અને જેના લેખનમાં માણસની વાત હોય ત્યાં સમાજશાસ્ત્ર હોય છે. શહેરીકરણ અને ગ્રામ્યના વિષાદોને માત્ર પાંચ કે છ લીટીની લાઘવતામાં વર્ણવવું એ કસોટીનું કામ છે. રવીશની આ શૈલીને હિન્દીના તેમના કોઈ સમકાલીન સાથે સરખાવી ન શકીએ. રવીશની શૈલીની કોઈ સાથે તુલના થાય છે તો તે રશિયાના મહાન વાર્તાકાર એન્તોન ચેખવ જ હોઈ શકે. જેણે પણ પોતાની કથાઓમાં લાઘવને અદકેરું સ્થાન આપ્યું હતું. ‘માય ડિયર જયુ’ના ‘જીવ’ વાર્તાસંગ્રહમાં ‘શાસ્ત્રીશ્રી લક્ષ્મીશંકર પાર્વતીશંકર કથા’ નામની વાર્તા છે. જેમાં જયુ લખે છે – ‘પણ હવે ટૂંકમાં પતાવીએ. પેલી બંદૂક ટીંગાડી છે તે ફૂટવી જોઈએ એના જેવું.’ – આ વાક્યનો સૌ પ્રથમ એન્તોન ચેખવની કલમમાંથી પ્રસવ થયો હતો. 1899માં ચેખવે લખ્યું હતું કે, ‘One must never place a loaded rifle on the stage if it isn’t going to go off.’ રવીશનું લખાણ પણ ‘ચેખવીયન શૈલી’ની યાદ અપાવે છે. એ કરકસરિયું લખાણ છે. લપ્રેકનું તો આમ પણ લોભી રહેવું જ વ્યાજબી છે. ભાષાબાજ થયા વગર કરકસરશાસ્ત્રી કુમાર પ્રિયજનની વાત માંડે છે. પોતાની એક શહેરી પ્રિતકથામાં કેટલી સુંદર વાત છેડે છે રવીશ, ‘દેખો કિરાયેદાર કા અપના કોઈ શહર નહીં હોતા. દિલ્હી કે લાખોં મકાનો મેં જાને કિતને શહર રહતે હોંગે.’ પુસ્તક વાંચતા થાય છે કે તેના સર્જકને કથાઓ માટે વધારે મથામણ કરવી પડી નથી. એક સશક્ત સર્જક માટે સ્ફૂરણ જરૂરી છે, પણ કુમારની કેટલીક કથાઓ સમાચારમાંથી બને છે. બગીચામાં પ્રેમમગ્ન યુગલને આંખો ફાડી ફાડી જોવું એ કોઈ આજકાલની વાત તો નથી. રવીશની એક કથા પણ આ પ્રકારની જ છે. જોકે એ કથાનું વજન તેના અંતિમ અવતરણના કારણે ગગનગામી બની જાય છે. ‘આ કેવું શહેર છે? જે હરેક સમયે માત્ર શરીરનો પીછો કરતું રહે છે.’ શત્રુ રહિત પ્રેમકથા શા કામની? રવીશની કથાઓમાં પણ તેની ભરમાર છે જ. પરંતુ કુમારનું દિલ્હી તેમની કથાઓમાં કરવટ લઈ લે છે. જ્યાં નહેરુપાર્કમાં શરીરનો કબ્જો આંખો લઈ રહી છે તો હુમાયુના મકબરાની પાસેની જગ્યા શાંતિ પ્રદાન કરી રહી છે. એક જ શહેરમાં બે વિરોધાભાસ! માનસિક વિરોધાભાસ! પણ અન્ય એક કથાથી કુમાર ફરી એક વખત એ જ મુદ્દાને તાણી લાવી ટાંકે છે. મુદ્દો કે આ શહેરમાં પ્રેમ કરવાની જગ્યા ક્યાં છે? એ મુદ્દાની સાથે કુમાર એક નૈસર્ગિક મુદ્દો હાઈલાઈટ કરે છે, ક્યાં છે યમુના? પ્રકૃતિના સાનિધ્યમાં પ્રેમની વાતો કરવાની એક સ્ત્રીને કેટલી એષણા હોય છે. અને પુરુષ પ્રેમીનું વાક્ય: ‘જગ્યાની શોધમાં આપણે આ શહેરમાં જ કેટલાં શહેર બદલીશું?’ રવીશની કેટલીય કથાઓનાં પાત્રોને નામ નથી, પણ પ્રિયતમા પોતાના પ્રિયતમને દિલ્હી શહેરની એ ચોક્કસ જગ્યાની ચોક્કસ વસ્તુનું નામ આપી તેને શહેરનો અને પોતાનો અભિન્ન હિસ્સો બનાવી લે છે. રવીશની આ અનામી નાયિકાઓની વર્તણૂક એક નોખા અભ્યાસલેખનો વિષય છે!⬛ cmayur835@gmail.com