નીલે ગગન કે તલે: ઇશ્ક કિયા અંગરેઝી સે

મધુ રાય 7 કલાક પહેલા



લાવો તાળી, બિરાદર, અંગ્રેજોની એક પોલ ખુલ્લી થઈ છે આજે અમારી ટપાલપેટીમાં! એ તો જગજાહેર છે કે અંગ્રેજો માટે અમારા દિલમાં મોરપિચ્છ જેવો લીલો ખાર છે; અને આપણી સ્થાનિક ભાષાઓ ઉપર અંગ્રેજીના મરણતોલ આધિપત્ય બાબત અમારા મનમાં ઘોર ચાઇનીઝ માંજા જેવી કાતિલ ઇર્ષા છે, યુ નોવ! પણ આજે અમારા મેઇલબોક્સમાં એક ઇપત્ર આવેલ જેમાં સમાચાર છે કે નો, નો... અંગ્રેજી સ્વયં ઇંગ્લેન્ડમાં પેદા થયેલી ભાષા નથી, આ ભાષાને ખરેખર પાંચમી સદીમાં જર્મની અને ડેનમાર્કમાંથી ત્રણ જર્મન જાતિઓના લૂંટારા (એંગલ્સ, સેક્સોન અને જ્યુટ્સ) બ્રિટનમાં ચઢી આવેલા ને સાથે આ બોલી લાવેલા. તે સમયે યાને પાંચમી સદીમાં બ્રિટિશ સ્થાનિક લોકો સેલ્ટિક ભાષા બોલતા હતા, જ્યારે આક્રમણકારો પુરાણી અંગ્રેજી બોલતા હતા તે એમણે બ્રિટનની જનતા ઉપર લાદી દીધી અને એમ ભેગાઈ ભેગાઈને બોલાઈ બોલાઈને આજની અંગ્રેજી ભાષા વિકસી! અને બાબા, વિકસી એટલે કેવી વિકસી! આજે દોઢ અબજ લોકો વિશ્વમાં ગોટપીટગોટપીટ અંગ્રેજી બોલે છે. તેની અસંખ્ય બોલીઓ દુનિયાભરમાં વિકસી રહી છે, ફક્ત અમેરિકામાં જ 24 જાતની ઇંગલિસ્તાની બોલીઓ બોલાય છે. તેમાં ઇબોનિક્સ ડાયાલેક્ટ લગભગ સ્વતંત્ર ભાષા કહેવાય તેવી ફૂલેલી ને ફાલેલી ને ફાવેલી છે. પણ અંગ્રેજી ઉપર સંસ્કૃતનો પ્રભાવ ખરો? યસ! અંગ્રેજીમાં સંસ્કૃત ઉપરથી લેવાયેલા અનેક શબ્દો છે: દાખલા તરીકે ‘પ્રાચીન’માંથી ‘પ્રમિટિવ’, ‘અમૃત’માંથી ‘એમ્બ્રોસિયા’ એટલ કે દેવતાઓનો ખોરાક, ‘અક્રમણ’માંથી ‘એટેક’, ‘પથ’માંથી ‘પાથ’, ‘માણસ’માંથી ‘મન’ એટલે કે પુરુષ માનવ, ‘દ્વાર’માંથી ‘ડોર’, વગેરે. બંનેને ઈન્ડો-યુરોપિયન ભાષાઓ ગણવામાં આવે છે. દુનિયાના 75 દેશોમાં અંગ્રેજી રાજભાષા ગણાય છે. અંગ્રેજીની સૌપ્રથમ ડિક્શનેરી 1604માં પ્રકાશિત થઈ, સંકલનકર્તા રોબર્ટ કૌડ્રૈ. તેમાં 2500 શબ્દ હતા. તે પછી અમેરિકન વિદ્વાન નોહા વેબ્સટરે 1783માં બૃહદ શબ્દકોશ સંપાદિત કીધો અને તે પછી અંગ્રેજ શબ્દશાસ્ત્રી સેમ્યુઅલ જોનસને આધારભૂત ડિક્શનરી પ્રકાશિત કીધી. Oxford English Dictionaryમાં ચાલુ વપરાશના શબ્દો 171,476 છે. ને અંગ્રેજી ભાષાના 11 ટકા શબ્દોમાં ‘e’ આવતો હોય છે! અને વ્યંજનમાં ‘r’ સૌથી વધુ વપરાય છે! કશુંય કહેવા માટે સાચો શબ્દ વાપરવાના આગ્રહી નોહા વેબ્સસ્ટરના શબ્દપ્રેમનો એક લતીફો છે. નોહા પોતાની નોકરાણી સાથે અગડમ બગડમ કરતા હતા અને એમનાં પત્નીએ દરવાજો ખોલ્યો. તેના મોઢામાંથી ચીસ નીકળી, ‘આઇ એમ સરપ્રાઇઝ્ડ!’ તેણે કહ્યું. શબ્દશાસ્ત્રીજીએ તે કથન સુધાર્યુ. ‘નો ડીયર, વી આર સરપ્રાઇઝ્ડ, એન્ડ યુ આર એસ્ટોનિશ્ડ!’ નોકરાણી પ્રત્યેની નોહાની પ્રીતિ કરતાં શબ્દો પ્રત્યેનો તેનો આવેશ વધુ પ્રખર હતો ને આજે લગભગ દરેક ચાલુ અમેરિકન ઇંગ્લિશ ડિક્શનરી મરિયમ વેબ્સસ્ટર ડિક્શનરીના નામે બહાર પડે છે. અને સર, તમને ‘the’ની ખબર છે ને? અંગ્રેજીમાં વપરાતા આર્ટિકલ theનો ઉચ્ચાર શું થાય? The Calcutta Anglo Gujarati School અમારી પાઠશાળા કેરું નામ હતું. તે બોલાય કઈ રીતે? ‘ધ કલકત્તા…’ કે ‘ધિ કલકત્તા...?’ નિયમ એવો છે કે the પછી સ્વર આવતો હોય, યાને The Anglo Gujarati Calcutta School હોય તો ‘ધિ એન્ગ્લો ગુજરાતી સ્કૂલ બોલાય’ કેમકે The પછી Angloનો A આવે છે જે સ્વર છે! અને The Calcutta Anglo Gujarati School હોય તો ‘ધ કલકત્તા એન્ગ્લો ગુજરાતી સ્કૂલ’ બોલાય કેમકે The પછી Calcuttaનો C આવે છે, જે વ્યંજન છે! કે પછી એનાથી ઊંધો નિયમ હોય, ગગનવાલા હવે ક્ષતસ્મૃતિ થતા જાય છે. બરાબર, જેમ નિયમ સાચવવો ખપે, તેમ કોકવાર નિયમ તોડવાની પણ લિજ્જત છે, જે લિજ્જત અમે વારંવાર લેતા હોઈએ છીએ. કોઈ શબ્દ સાથે એકથી વધુ વિશેષણ મૂકવાનાં હોય ત્યારે કયું પહેલાં ને કયું પછી મુકાય, કોઈ નિયમ ખરો? ‘નાની દેખાવડી લાડી’, કે ‘દેખાવડી નાની લાડી?’ બેથી વધુ હોય કે તેનાથીય વધુ હોય તો? ‘લંકાની નાની દેખાવડી લાડી,’ કે ‘નાની દેખાવડી લંકાની લાડી?’ ગુજરાતીમાં તો આપણે હૈયાઉકલતથી જેવો સન્દર્ભ હોય તેવો ક્રમ મૂકીએ પણ વોટ એબાઉટ ઇંગ્લિસ્તાની? અંગ્રેજીમાં વિશેષણોના ક્રમ માટે નિયમ છે: અભિપ્રાય, કદ, ઉંમર, આકાર, રંગ, મૂળ, સામગ્રી, હેતુ. (opinion, size, age, shape, color, origin, material, purpose) જે લગભગ દરેક વ્યક્તિ હૈયા ઉકલતથી અનુસરે છે. તેને ‘ઓર્ડર ફોર્સ’ કહેવામાં આવે છે: જેમ કે એક ફિલ્મ હતી ‘માય બિગ ફેટ ગ્રીક વેડિંગ’ તેને ‘માય ગ્રીક ફેટ બિગ વેડિંગ’ કહો તો વાત તો તેની તે જ કહેવાય છે પણ આવી રીતે કહેવું સહેજ અતડું લાગે છે. હાલ દુનિયાની વસતીનો ચોથો ભાગ અંગ્રેજી બોલી શકે છે. દુનિયામાં સૌથી મોટી સંખ્યામાં અંગ્રેજી બોલનારાં અમેરિકામાં છે; અને તે પછી ઇન્ડિયામાં. ઓક્સફર્ડના વિદ્વાનો કહે છે કે થોડા સમયમાં ઇન્ડિયાની અંગ્રેજી વર્લ્ડની મોસ્ટ પોપ્યુલર ઇંગ્લિશ બની જશે. અને અંગ્રજી શબ્દ OK અથવા okay આખી દુનિયામાં સૌથી વધુ બોલાતો શબ્દ છે. જય નોહા વેબ્સટર!⬛ madhu.thaker@gmail.com