Gujarati News

Magazine

Kalash

How To Kill The Demons Inside Yourself?

અજવાળાનો ઓટોગ્રાફ: જાતની અંદર રહેલા દૈત્યોને કઈ રીતે મારશો?

ડૉ. નિમિત્ત ઓઝા એક કલાક પહેલા



કૉપી લિંક

આપણી અંદર રહેલી આ કદરૂપી બાજુને નાથવાની પ્રક્રિયા જ ખરું રાવણ-દહન છે

કશુંય બાળવાથી ક્યાં નાશ પામે છે? જો કોઈ વસ્તુ, વિચાર કે વિચારધારા દર વર્ષે બાળવી પડે, તો એનો અર્થ જ એ કે એ યોગ્ય રીતે નાશ નથી પામ્યું. જો પ્રેમપત્રો બાળવાથી લગાવ ઓછો થઈ જતો હોય, તો રાવણ-દહનથી દુષ્ટતા ઓછી થાય. આ તો એક પરંપરા અને પ્રતીકના ભાગ રૂપે આપણે દર વર્ષે રાવણ-દહન કરીએ છીએ પણ સત્ય એ છે કે પૂતળાં બાળવાથી વિચાર નથી બળતો. આપણને દરેકને પજવતો સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે આપણી અંદર રહેલા દાનવનું શું? એને કઈ રીતે બાળશું? આપણે દરેક પોતપોતાની ‘Ugly side’ લઈને ફરીએ છીએ. આપણી અંદર રહેલી આ કદરૂપી બાજુને નાથવાની પ્રક્રિયા જ ખરું રાવણ-દહન છે. આપણી ભીતરનો અસુર સતત આપણને અસલામતી અને ભય બતાવ્યા કરે છે. આપણા મગજનું ‘ડિફોલ્ટ મોડ નેટવર્ક’ જ અસુરનું છે. એ આપણને દરેક પાસાંની નકારાત્મક બાજુ પહેલાં બતાવે છે. બહારની દુષ્ટતા કરતાંય વધારે ખતરનાક આપણી અંદર રહેલો દાનવ એટલે આપણું ‘મંકી એન્ડ મોન્સ્ટરસ માઈન્ડ’ જે આપણને સતત નકારાત્મકતા તરફ આકર્ષે છે. ભય, અસલામતી અને ચિંતા કરાવે છે. એનું પ્રમુખ કારણ એ છે કે આદિકાળથી આપણું મગજ આપણને ‘સર્વાઈવ’ કરાવવા માટે જ ટેવાયેલું છે. આપણે મનુષ્ય-જાતિની ઉત્ક્રાંતિ વિશે વિગતવાર વાંચીએ તો સમજાય કે આદિમાનવના કાળમાં શંકા, ભય, નફરત, આક્રમણ જેવાં નેગેટિવ ઈમોશન્સ આપણા સર્વાઇવલ માટે જરૂરી હતા. માનવ સભ્યતા અને સંસ્કૃતિની શરૂઆત થઈ એ પહેલાં હજારો વર્ષો સુધી આ ‘સર્વાઈવલ મોડ’ને કારણે જ આપણે વિષમ પરિસ્થિતિઓમાં ટકી શક્યા. જેમ જેમ મનુષ્ય જીવોની ઉત્ક્રાંતિ થતી ગઈ તેમ તેમ આ ‘ફ્લાઈટ ઓર ફાઈટ’ રિએક્શનની જરૂરિયાત પણ ઓછી થતી ગઈ. આપણી આસપાસનું વાતાવરણ અને સંજોગો વધારે સલામત, સુવિધાયુક્ત અને સગવડભર્યા બનતાં ગયાં. પછી કોઈ જંગલી પ્રાણી દ્વારા આક્રમણ કે ભૂખમરો જેવાં જીવલેણ સંકટ ઓછાં થતાં ગયાં. જીવ જોખમમાં મૂકાય એવી આપાતકાલીન સ્થિતિઓ ઘટતી ગઈ, પણ પછી સમસ્યા એ સર્જાઈ કે આ સર્વાઈવલ કે એલર્ટ મોડવાળી ઓવર-એક્ટિવ સિસ્ટમ આપણા સબ-કોન્શિયસ માઈન્ડમાં ઘર કરી ગઈ. બસ, એ જ વૃત્તિ અત્યારે આપણને સૌથી વધારે કનડે છે. આપણી આસપાસ હવે કોઈ દેખીતું શારીરિક જોખમ ન હોવાથી, સર્વાઈવલ મોડવાળી વૃત્તિ હવે માનસિક સ્તરે કામ કરે છે. જેમકે આપણી સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ કે વ્યક્તિત્વ વિશે અન્ય કોઈએ આપેલાં અભિપ્રાય કે કોમેન્ટને આપણે ‘પર્સનલ એટેક’ તરીકે પરખીએ છીએ અને પછી આપણે એક એવા યુદ્ધમાં કૂદી પડીએ છીએ, જે ક્યારેય શરૂ જ નહોતું થયું. જો કોઈ સાવ ક્ષુલ્લક, ગૌણ કે અપરિચિત વ્યક્તિ ફક્ત એક કોમેન્ટ કે અભિપ્રાય દ્વારા આપણી અંદર રહેલા રાવણને જન્મ આપી શકતી હોય, તો એનો અર્થ એ છે કે આપણી રાવણ-દહનની પ્રક્રિયા બદલાવ માંગે છે. The need of the hour is not to destroy the demon within us, but to get dis-identified with it. બાળવા એને જ પડે, જે આપણી સાથે કોઈ રીતે જોડાયેલા હોય. કાં તો પ્રેમથી, કાં તો નફરતથી. જે વ્યક્તિ કે વિચાર સાથે આપણને કોઈ લેવા-દેવા જ નથી, એને બાળવા જ શું કામ? સ્પિરિચ્યુઅલી સ્પીકિંગ, દાનવનું દમન કરવાથી એનો ગુણાકાર થાય છે. દાનવથી પીછો છોડાવવાનો એક માત્ર રસ્તો એનાથી અંતર કેળવવાનો છે. નેગેટિવ ઈમોશન્સ પ્રત્યે સાક્ષીભાવ કેળવવાનો છે. આપણી અંદર રહેલા દાનવનું ફક્ત અવલોકન કરવાથી તેનો નાશ થઈ શકે છે. રાવણને બાળવા માટે એટલી પ્રતીતિ જ પર્યાપ્ત છે કે ‘We are not our thoughts.’ આપણી અંદર રહેલા રાવણ સાથે આપણે જો એક સુરક્ષિત અંતર ઊભું કરી શકીએ, તો એ રાવણ આપોઆપ નાશ પામશે. આપણી અંદર ચાલી રહેલી દૈત્ય-વૃત્તિઓ આપણા સબ-કોન્શિયસ માઈન્ડની નીપજ છે. એને આપણી સાથે કોઈ લેવા-દેવા નથી. બસ, આટલી સમજણ, સભાનતા અને જાગૃતિ જ આપણને ‘સર્વાઈવલ મોડ’માંથી ‘સ્પિરિચ્યુઅલ મોડ’માં લઈ જાય છે. ટૂંકમાં, આપણી અંદર ચાલી રહેલા અવાજ (Inner Voice)ને સત્ય માનીને કોઈ પ્રતિક્રિયા કરવાને બદલે જો સાક્ષીભાવ કેળવીને આપણે તે લાગણીઓ કે વિચારોને ફક્ત ‘ઓબ્ઝર્વ’ કરી શકીએ, તો ખરા અર્થમાં રાવણ-દહન કરી શકીએ, પણ એની માટે કરવાનું શું? તો એનો જવાબ એ છે કે ઉત્ક્રાંતિની પકડમાં ફસાઈ ગયેલી મનુષ્ય પ્રજાતિને ‘સર્વાઈવલ મોડ’માંથી ‘સ્પિરિચ્યુઅલ મોડ’માં લઈ જઈ શકે એવી કોઈ એકમાત્ર પ્રવૃત્તિ હોય તો એ મેડિટેશન છે. એ અવેરનેસ છે કે આપણા મનની અંદર ચાલી રહેલો અવાજ આપણાથી અલગ છે. એ ‘મેન્ટલ ચેટર’, નેગેટિવ વિચારો, ચિંતા, ભય કે અસલામતીને સત્ય કે વાસ્તવિકતા માની લેવાને બદલે એક પ્રી-રેકોર્ડેડ ઓડિયો કેસેટ તરીકે પરખવાની મથામણનું નામ જ આધ્યાત્મિક આરોહણ છે. રસ્તા પરથી પસાર થતી દરેક ગાડી કૂતરાની ઊંઘ એટલા માટે બગાડે છે કારણ કે તેને ‘લાગે’ છે કે આ કાર તેના તરફ આવી રહી છે. કૂતરું દરેક કારને ‘પર્સનલ એટેક’ માનીને તેનો પીછો કરે છે. કૂતરાને એ રિઅલાઈઝ જ નથી થતું કે આ કારને તેની સાથે દૂર દૂર સુધી કોઈ નિસબત નથી. કૂતરું એટલા માટે કારની પાછળ દોડે છે કારણ કે તે કાર સાથે પોતાની જાતને એટેચ અને આઇડેન્ટિફાય કરે છે. જો થોડી સેકન્ડ્સ સૂધી કૂતરું કારને ફક્ત ઓબ્ઝર્વ કરે, તો એને ખ્યાલ આવી જશે કે આ કાર પસાર થઈ જવા માટે આવી છે. જો રિએક્ટ કર્યા વગર આપણે પણ નેગેટિવ વિચારોને ફક્ત ‘ઓબ્ઝર્વ’ કરી શકીએ, તો તેઓ પણ આપણને કચડ્યા વિના પસાર થઈ જશે. રાવણને આક્રમણથી નહીં, અવેરનેસથી મારવો એ જ એક માત્ર કાયમી ઉપાય છે.⬛ vrushtiurologyclinic@yahoo.com