Gujarati News

Magazine

Kalash

How To Get License To Practice Medicine In USA?

ઈમિગ્રેશન: અમેરિકામાં મેડિકલ પ્રેક્ટિસ કરવા માટે લાયસન્સ કેવી રીતે મળે?

29 મિનિટ પહેલા



કૉપી લિંક

રમેશ રાવલ

કેટલાંક એવું માને છે કે ઈન્ડિયાના ડોક્ટર હોય તે અમેરિકામાં ડોક્ટર તરીકે પ્રેક્ટિસ કરી શકે નહીં. હકીકતમાં આ માન્યતા ભૂલભરેલી છે. હકીકત તો એ છે કે, જો તમે ડોક્ટરની ડિગ્રી ધરાવતા હો તો તમે નીચે ચર્ચા કર્યા પ્રમાણેની પરીક્ષા આપી શકો છો, જેમાંની એક પરીક્ષા મલ્ટિપલ ચોઈસ એક્ઝામ છે અને બીજી કોમ્પ્યૂટર બેઝ્ડ એક્ઝામ છે. ત્યાર પછીની ત્રીજી આઠ કલાકની પરીક્ષા અમેરિકામાં રૂબરૂ જઈ આપવાની હોય છે. આ ત્રીજી પરીક્ષા આપવા માટે અમેરિકામાં કેવી રીતે પ્રવેશ મેળવવો તેની પણ ચર્ચા નીચે કરીશું. આ ત્રીજી પરીક્ષા આપ્યા પછી જો તમે પાસ થાવ તો તમને એવું સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવે છે કે તમે હોસ્પિટલમાં રેસિડન્સી મેળવવા તૈયાર થયા છો અથવા હકદાર છો. આ રેસિડન્સી મળ્યા પછી અમેરિકન ડોક્ટર તરીકેનું લાયસન્સ મેળવવા માટે તમારે રેસિડન્સી કરવી પડે. જો તમને એકવાર રેસિડન્સી મળી જાય તો તમને H1-B વિઝા મળે અને તો તમને License to work as residence in hospitalનું લાયસન્સ મળે. ભારતના ડોક્ટર્સને અમેરિકામાં ડોક્ટર થવા માટે શું કરવું જોઈએ અથવા ક્યાં, ક્યારે અને કેટલાં સ્ટેપ્સ ભરવાં જોઈએ તેની ચર્ચા નીચે મુજબ છે: (1) ભારતના મેડિકલ પ્રેક્ટિશનર જેને અમેરિકાની ડિગ્રી નથી તેમને માટે અમેરિકામાં ECFMG એટલે કે ‘Educational Commission for Foreign Medical Graduates’ નામની સંસ્થા મેડિકલ પ્રેક્ટિશનરનું લાયસન્સ આપવાનું પ્રોમીસ કરે છે. (2) તમારે ECFMGમાં એનરોલ થવું પડે અને તે પહેલાં તમારી કોલેજના ડોક્યુમેન્ટ્સ અને તમારી ડિગ્રીનું વેરિફિકેશન કરવું જોઈએ.(3) અમેરિકામાં મેડિકલ પ્રેક્ટિશ કરવા માટે તમારે ચાર પરીક્ષા આપવી પડે, જેને USMLE (યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ મેડિકલ લાયસન્સિંગ એક્ઝામિનેશન) કહે છે. આ ચાર પરીક્ષાના કુલ ત્રણ સ્ટેપ્સ છે, જે નીચે મુજબ છે: USMLE STEP-1 : આ પહેલી પરીક્ષા કુલ સાત કલાકની કોમ્પ્યૂટર બેઝ્ડ મલ્ટિપલ ચોઈસ એક્ઝામ છે. આ પરીક્ષા આપવા માટે અમદાવાદમાં તેનું સેન્ટર છે, જેના દ્વારા તમે અમદાવાદમાંથી જ પહેલી પરીક્ષા પાસ કરી શકો છો. USMLE STEP-2 : આ સ્ટેપ-2માં કુલ બે એક્ઝામ છે, જે નીચે મુજબ છે. (A) C.K. :- કોમ્પ્યૂટર બેઝ્ડ એક્ઝામ, જે કુલ આઠ કલાકની હોય છે. આ ત્રીજી પરીક્ષા પણ અમદાવાદમાં આપી શકો છો. (B) C.S. :- ક્લિનિકલ કેસ, પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ હોય છે. આ પરીક્ષા તમારે અમેરિકામાં આપવાની છે. પરીક્ષા આપવા તમારે અમેરિકા જવું છે તેવું જણાવશો તો તમને કોન્સ્યુલેટ વિઝા આપશે જ એવું નથી. પરંતુ સરળ રસ્તો એ છે કે તમારે કાં તો સીધોસાદો ટુરિસ્ટ/વિઝિટર વિઝા માગવો જોઈએ અથવા તો F-1 સ્ટુડન્ટ વિઝા કે H1-B વિઝા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. વધુ સારું એ છે કે, વિઝિટર/ટુરિસ્ટ વિઝા મેળવી આ પરીક્ષા આપી શકાય. બીજો રસ્તો એ છે કે જો તમારું ઈમિડિયેટ ફેમિલીનું કોઈપણ માણસ અમેરિકન સિટીઝન હોય તો ફેમિલી બેઝ્ડ ગ્રીનકાર્ડ મેળવવાની પિટિશન કરાવી ઈમિગ્રન્ટ વિઝા મેળવીને પણ અમેરિકા જઈ શકાય, પરંતુ ઉપરોક્ત કોઈપણ રસ્તો તમને અનુકૂળ હોય નહીં તો છેલ્લો રસ્તો અમેરિકા કાયદેસર જવા માટે કોઈપણ કોલેજમાં માસ્ટર ઓફ પબ્લિક હેલ્થના સ્ટડીઝ માટે F-1 વિઝા મેળવીને ત્યાં જઈ શકાય. (4) હવે જો તમે અમેરિકા ઉપરોક્ત કોઈપણ રસ્તે પહોંચી ગયા અને તમે સ્ટેપ-1, સ્ટેપ-2 બંને પાર્ટ C.K., C.S. પતાવી હોય તો ECFMG તમને હવે તમે રેસિડન્સી માટે તૈયાર છો તેવું સર્ટિફિકેટ આપશે. (5) અમેરિકાનું મેડિકલ પ્રેક્ટિશનરનું લાયસન્સ મેળવવા તમારે ત્રણ વર્ષ કે તેથી વધુ સ્પેશિયાલિટી ઉપર આધારિત છે, જે રેસિડન્સી મેડિસિન, પીડિયાટ્રિક્સ, સર્જરી, ગાયનેક, ઓર્થોપેડિક કે સાયકાટ્રીમાં કરવી પડશે. (6) ઉપરોક્ત રેસિડન્સી મેળવવા માટે તમારે ERAS એટલે કે (Electronic Residency Application Service)માં અરજી કરવી પડશે. આ અરજી કરવાની સીઝન જુલાઈ છે. પ્રોગ્રામ એપ્લિકેશન સપ્ટેમ્બરમાં શરૂ થાય છે. આ માટેના હોસ્પિટલ ઈન્ટરવ્યૂ ઓક્ટોબર માસથી ફેબ્રુઆરી માસ દરમિયાન લેવાય છે, જેનું રિઝલ્ટ તમને માર્ચ માસના બે વીક પછી આપવામાં આવે છે. (7) જો તમારે H1-B વિઝા લેવાનો થશે તો તમારે USMLEની એક્ઝામ પાસ કરેલી હોવી જોઈએ. (8) એકવાર તમને રેસિડન્સી મળી ગઈ તો પછી તમને H1-B વિઝા કે J-1 વિઝા મળી શકશે અને તમને છેલ્લે ‘લાયસન્સ ટૂ વર્ક એઝ રેસિડન્સ ઈન હોસ્પિટલ’ મળી જશે અને તમે અમેરિકામાં કાયદેસર ડોક્ટર તરીકે પ્રેક્ટિસ કરવામાં સેટલ થઈ જશો અને ધીકતી પ્રેક્ટિસ કરીને ડોલરમાં કમાણી કરી શકો છો.{ kalashmagazinedbcorp@gmail.com (લેખક ઇમિગ્રેશન નિષ્ણાત એડવોકેટ અને અમેરિકાના લાયસન્સ્ડ લીગલ કન્સલ્ટન્ટ છે.)