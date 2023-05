Gujarati News

How Much Is Mutual Respect Worth In A Relationship?

આપણી વાત: સંબંધમાં એકબીજા પ્રત્યેના રિસ્પેક્ટની કિંમત કેટલી?

3 કલાક પહેલા લેખક: વર્ષા પાઠક



મું​​​​​​બઈમાં રહેતી પૈસેટકે સુખી પરિવારની ગૃહિણીએ સાઠ વર્ષની ઉંમરે પતિથી ડિવોર્સ માંગ્યા, ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે સહુને આંચકો લાગ્યો. પરિણીત સંતાનોએ મનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. નજીકનાં લોકોએ કહ્યું કે કદાચ એ પતિ સાથે ખુશ નથી તોયે હવે જતી ઉંમરે ડિવોર્સ લઈને શું કરવાની? પણ સ્ત્રી પાસે સ્પષ્ટ જવાબ હતો કે ‘આટલાં વરસ ભલે ત્રાસ સહન કર્યો, પણ કમસે કમ હવે શાંતિથી મરવું તો છે.’ એણે કેસ ફાઈલ કરવા માટે જેની મદદ લીધી એ વકીલે પણ પહેલાં તો એને સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. બાળકોએ પણ એને રોકવા માટે પહેલાં સમજાવટ અને છેવટે ધમકીનો આશરો લીધો કે ડિવોર્સની જીદ પકડી રાખી તો એ લોકો પણ મા સાથે સંબંધ નહીં રાખે. પરંતુ સ્ત્રી મક્કમ હતી. ‘પત્ની અને માતા તરીકેની બધી જવાબદારી મેં પૂરી કરી લીધી છે. હવે ભલે હું એકલી પડી જાઉં, પણ જીવનના મારા બચેલા દિવસ એ માણસ સાથે તો નહીં જ કાઢું. જેને મારી સાથે સંબંધ રાખવા હોય એ રાખે, ન રાખે તો કંઈ નહીં.’ થાકીહારીને પતિએ ડિવોર્સ આપી દીધા. પછી એ મહિલાનું શું થયું એ હું નથી જાણતી. એના જીવનના શેષ દિવસોમાં એને કેટલાં સુખશાંતિ મળ્યાં, એ પણ ખબર નથી. પરંતુ આ ઘટનાનાં વર્ષો પછી પાંત્રીસેક વર્ષની ઉંમરે એક સંતાનની માતાએ ડિવોર્સ માટે કેસ ફાઈલ કર્યો, ત્યારે એણે કહેલા શબ્દો મને યાદ રહી ગયા છે કે, ‘મારા હસબન્ડથી છૂટા પડ્યા પછી સુખ મળે કે નહીં, પણ શાંતિ તો મળશે જ એની ખાતરી છે.’ આ સાંભળ્યું ત્યારે મને પેલી સાઠ વર્ષની સ્ત્રી યાદ આવી અને વિચાર આવ્યો કે સુખેથી મરવાની એની વાત સમજાય એવી હતી, પણ એ પહેલાં એણે સુખેથી જીવવાનો નિર્ણય કેમ નહીં લીધો હોય? કદાચ બાળકો મોટાં થઇ જાય, પોતપોતાના સંસારમાં ગોઠવાઈ જાય, એની રાહ જોતી હશે, કે પછી ત્યારે હિંમત નહીં ચાલી હોય કે બીજું કંઈ, એ તો એ જ જાણે. લોકો ગમે તે ઉંમરે જાતજાતનાં કારણસર ડિવોર્સ લેતાં હોય છે અને ઘણીવાર એ કારણ, બહારનાં લોકો માટે સમજવાનું કે સ્વીકારવાનું મુશ્કેલ હોય છે. તાજેતરમાં એવો જ એક કિસ્સો જાણવા મળ્યો. છોકરીએ લગ્નનાં બે જ વર્ષની અંદર ડિવોર્સની વાત કરી છે. એ કહે છે કે, ‘મારા પતિને મારા માટે કોઈ રિસ્પેક્ટ નથી.’ સ્વાભાવિક રીતે એનાં માબાપ હેરાનપરેશાન છે. દાદા-દાદી, નાના-નાની અને એમની ઉંમરનાં બીજા લોકોને લાગે છે કે છોકરીનું ચસ્કી ગયું છે. છોકરો સુખી સંસ્કારી ઘરનો છે, કોઈ વ્યસન કે બહાર લફરાં નથી. પૈસાની ખોટ નથી. તો આ રિસ્પેક્ટની વાત ક્યાં આડે આવી? કોઈ કહે છે કે, આજની પેઢીમાં સહનશક્તિ જેવી કોઈ ચીજ નથી બચી. ભણીગણીને કમાવા લાગેલી છોકરીઓમાં ઘમંડ આવી જાય છે, આ બધી પશ્ચિમી સંસ્કૃતિની અસર છે, વગેરે વગેરે. અધૂરામાં પૂરું, એ યુવતી પતિને છોડીને પોતાનાં માબાપને ઘેર જવાને બદલે બીજા શહેરમાં જતી રહી છે. ત્યાં એ આઇટી પ્રોફેશનલ તરીકે કામ કરે છે. એનું આ પગલું પણ ઘણાં લોકો માટે બીજા પ્રકારની શંકા, ચર્ચાનો વિષય છે કે, છોકરીનું ત્યાં કંઈ લફરું હશે. જોકે પતિએ આવી કોઈ આક્ષેપબાજી નથી કરી. સાંભળ્યા મુજબ એ તો પત્નીને મનાવવા માટે ત્યાં બેત્રણવાર જઈ પણ આવ્યો. બને પક્ષના વડીલો કહે છે છોકરાને એની પત્ની માટે પ્રેમ હોય તો જ એવું કરે ને? છોકરીએ જીદ છોડી દેવી જોઈએ. પણ હવે તમે કહો કે પત્ની એના પતિ પાસે પ્રેમની સાથેસાથે આદર, માનની અપેક્ષા પણ રાખે, તો એને ખોટી જીદ કહેવાય? પત્નીને રિસ્પેક્ટ આપવો એ આપણી સંસ્કૃતિમાં નથી? આ પ્રકારના કિસ્સામાં પૂરી વાત જાણ્યા વિના અભિપ્રાય ન અપાય. એટલે હું કોઈનો પક્ષ નથી લેતી. પણ એટલું કહીશ કે પતિપત્નીને પરસ્સ્પર માટે આદર હોવો જોઈએ, એ વાત નાખી દેવા જેવી તો નથી જ. આપણે જેને હેલ્ધી રિલેશનશિપ કહીએ એમાં માત્ર પ્રેમ હોય એ પૂરતું નથી. પ્રેમ તો આપણે આપણાં પાળેલાં કૂતરાં, બિલાડી અને પાંજરામાં પૂરેલાં પક્ષીને પણ કરતાં હોઈએ છીએ, પણ એને સમકક્ષ ગણીને આદર આપીએ છીએ? અને ત્યાં કદાચ એની જરૂર પણ નથી હોતી. કોચીમાં ડોગ ટ્રેઇનિંગ એકેડેમી ચલાવતા કર્નલ નાયરે મને કહેલું કે પાળેલાં કૂતરાંની કાળજી રાખો, એને પ્રેમ કરો પણ તમે એના માસ્ટર છો, અને એણે તમારો આદેશ માનવાનો છે, એ વાત યાદ રાખો અને એને પણ ભૂલવા ન દો. ભલે એના માટે મોંઘા ભાવનાં ફૂડ કે રમકડાં લઇ આવો પણ તમે એ પ્રાણીને ‘સીટ’ જેવો આદેશ આપો. ત્યારે એણે પાળવો જ જોઈએ. બાકી, તમારા કંટ્રોલમાં નહીં રહે. પરંતુ આ જ નિયમ પતિપત્નીના સંબંધમાં લાગુ પાડી શકાય? રિસ્પેક્ટ કે આદરનો અર્થ એવો નહીં કે સામેની વ્યક્તિની વાત હંમેશાં માની લેવી કે, સામેવાળાના દરેક અભિપ્રાય સાથે સહમત થઇ જવું. પરંતુ એ વ્યક્તિ માત્ર લાઈફ પાર્ટનર નથી, એનું પણ સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વ છે, એને પણ પોતાની પસંદગી, અભિપ્રાય, અધિકારો છે, એ પણ યાદ રાખવું પડે. પ્રેમાળ ગણાતા ઘણા પતિઓના મોઢેં સાંભળ્યું છે કે મેં તો મારી વાઇફને જોબ કરવાની છૂટ આપી છે. સારી વાત છે, પણ ‘છૂટ આપી છે’ એ શબ્દોમાં માલિકીભાવ આવી જાય છે. મતલબ એ છૂટ પાછી ખેંચી લેવાનો અધિકાર પણ તમને છે. અને એ ધાર્યું ન થાય ત્યારે કહેવાનું કે વધુ પડતી છૂટ આપી દીધી એનું આ પરિણામ આવ્યું. પોતાની આવડતને મહેનતના જોરે પ્રોફેશનલ સક્સેસ મેળવનારી એવી સ્ત્રીઓને તમે પણ મળ્યાં હશો, જેને ઓફિસમાં, બહારની દુનિયામાં બહુ પ્રશંસા, આદર મળતાં હોય પણ ઘરમાં એની, એના કામની કોઈ કિંમત ન હોય. ઉલટું આડકતરી રીતે મજાક ઉડાવાતી હોય. અમારા પરિવારની એક છોકરીએ જુદી જ્ઞાતિના, જુદી ભાષા બોલતા છોકરા સાથે લગ્ન કરતી વખતે એના પ્લસ પોઇન્ટ્સમાં કહેલું કે ‘He respects me, respects my parents, and respect my work, my career.’ અફકોર્સ, સામે એણે પણ આવું જ કરવાનું કમિટમેન્ટ આપેલું. બંને જણ ખુશ છે. દલીલ ખાતર કોઈ કદાચ કહી શકે કે આવા રિસ્પેક્ટ વિના પણ લોકોના ઘરસંસાર ચાલતા હોય છે. વાત સાચી છે, પણ એમ તો એક્મેકનું મોઢું જોવાથીયે કતરાતાં હોય, એવાં લોકોનું લગ્નજીવન પણ ટકી રહે છે. એ એમની ચોઈસ છે કે મજબૂરી, એ પછી નહીં પૂછવાનું.{ viji59@msn.comમું