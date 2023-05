Gujarati News

મેંદી રંગ લાગ્યો: હા રે કાન તારે તળાવ રૂમઝુમતી રમવા નીસરી

2 કલાક પહેલા લેખક: નીલેશ પંડ્યા



આ તો લોકગીત છે. આમાં નાટક કરતાં પણ વધુ રહસ્ય ઘૂંટાયેલું હોય છે

હા રે કાન તારે તળાવ રૂમઝુમતી રમવા નીસરી, રમવા નીસરી રે સૂધબૂધ વિસરી. હા રે કાન તારે તળાવ પગ કેરાં ઝાંઝર વિસરી, રમવા નીસરી રે સૂધબૂધ વિસરી. હા રે કાન... હા રે કાન તારે તળાવ કેડનો કંદોરો વિસરી, રમવા નીસરી રે સૂધબૂધ વિસરી. હા રે કાન... હા રે કાન તારે તળાવ હાથ કેરો ચૂડલો વિસરી, રમવા નીસરી રે સુધબુધ વિસરી. હા રે કાન... હા રે કાન તારે તળાવ નાક કેરી નથણી વિસરી, રમવા નીસરી રે સૂધબૂધ વિસરી. હા રે કાન... હા રે કાન તારે તળાવ કાનનાં કુંડળ વિસરી. રમવા નીસરી રે સૂધબૂધ વિસરી. હા રે કાન... હા રે કાન તારે તળાવ માથાની ટીલડી વિસરી, રમવા નીસરી રે સૂધબૂધ વિસરી. હા રે કાન... અંગ્રેજીમાં એક કહેવત છે- Drama Is An Art Of Make Believe અર્થાત્ નાટક એ માની લેવાની કળા છે. નાટકમાં સ્ટેજ પર બધું બતાવી શકાતું નથી, બતાવાય નહીં અને શક્ય પણ નથી. ઘણુંબધું પ્રેક્ષકો પર છોડવું પડે છે. શાણા નાટ્યરસિકો થોડામાં ઘણું સમજી જતા હોય છે. લોકગીતમાં તો જરાક ઈશારો જ કરવાનો હોય છે બાકીનું ગાનારા, સંભાળનારા, વિવેચન કરનારા માટે અધ્યાહાર રાખી દેવાતું હોય છે. લોકગીત હિમશિલા જેવું હોય, માત્ર ટોચ દેખાતી હોય પણ અનેક ભાગ અંદર અણદીઠા પડી રહ્યા હોય ને એ અણદીઠા હિસ્સાના દરેક વ્યક્તિએ પોતાની રીતે યોગ્ય અર્થ મેળવવા પડે. ‘કાન તારે તળાવ રૂમઝુમતી રમવા નીસરી...’ ભાગ્યે જ ગવાતું અને સંભળાતું મજાનું લોકગીત છે. કથાવસ્તુ એવી છે કોઈ ગોપી કૃષ્ણને કહે છે કે હું તારે તળાવ રમવા ગઈ હતી પણ સ્થિતિ એ થઇ કે માથાથી લઈ પગ સુધીનાં ટીલડી, નથણી, ચૂડલો, કંદોરો, ઝાંઝર જેવાં મારાં આભૂષણો ત્યાં જ વિસરી ગઈ! ભૂલકણાં હોવું કે આપણી વસ્તુ ક્યાંક ભૂલી જવી એ માનવસ્વભાવ છે, એમાં નવું શું છે? જો કશું જ નવું ન હોય તો આ લોકગીત રચાયું ન હોય એટલે એમાં કંઇક હશે તો ખરું જ, કશુંક અધ્યાર રખાયું હશે. ગોપી સજીધજીને કાનુડાને મળવા તળાવ ગઈ, પગથી માથા સુધી અલંકૃત થઈને ગઈ એ બરાબર પણ આ બધાં અલંકારો ત્યાં જ ભૂલી ગઈ એનો અર્થ એ કે એણે તમામ દાગીના શરીર પરથી ઉતાર્યા હશે. હવે સવાલ એ આવ્યો કે એવું કેમ? રૂમઝુમતી રમવા નીસરી એમ એ કહે છે તો રાસ રમવામાં ઘરેણાં કાઢવાની જરૂર ખરી? ના, તો શા માટે અલંકારો કાઢ્યાં? એ વાતનો લોકગીતમાં ક્યાંય ઉલ્લેખ નથી. બસ, એ જ શૃંગાર છે! લોકગીતની ‘ટચી’ અપીલ ત્યાં જ છે. તળાવમાં ન્હાવા ગઈ હોય તો કદાચ સોના-ચાંદીના દાગીના ઉતારવા પડ્યા હોય… આપણી સમજણ પહોંચે એવા અને એટલા અર્થ કરી શકીએ! અહીં ગોપી કોણ? એનો કાન કોણ? કશી જ ખબર નથી. નાયિકા આપણી વચ્ચે રહેતી કોઈ સામાન્ય નારી હોઈ શકે ને એનો માનીતો પુરુષ એ એનો કાન! ગામથી દૂરના કોઈ જળસ્ત્રોત પર બન્નેનું મિલન થયું હોય એ વાતને અહીં લોકગીતમાં ગૂંથીને રસપ્રદ બનાવવા પ્રયાસ કર્યો હોય એવું પણ બને. આ તો લોકગીત છે. આમાં નાટક કરતાં પણ વધુ રહસ્ય ઘૂંટાયેલું હોય છે, નાટકમાં અંતે પર્દાફાશ થાય પણ લોકગીતમાં વર્ષો સુધી રહસ્યોદ્્ઘાટન ન થાય એવું પણ બને.{ nilesh_pandya23@rediffmail.com