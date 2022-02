Gujarati News

Magazine

Kalash

Even If I Want To Say, Ruin Alfaz Mer

અજવાળાનો ઓટોગ્રાફ: જો ભી મૈં કહના ચાહૂઁ, બરબાદ કરે અલ્ફાઝ મેર

ડૉ. નિમિત્ત ઓઝા એક કલાક પહેલા



કૉપી લિંક

જો આપણે માહિતી અને સંચાર વચ્ચેનો ભેદ પારખી શકીએ, તો ગેરસમજણો અટકાવી શકીએ

એ મિત્રતા હોય કે પ્રેમ, સ્નેહીઓ હોય કે કુટુંબીજનો, કોઈ પણ સંબંધનું સ્વાસ્થ્ય ટકાવી રાખવા કોમ્યુનિકેશન જરૂરી છે. વ્યાવસાયિક હોય કે વ્યક્તિગત, મોટાભાગના સંબંધો સંચાર કે સંદેશાવ્યવહાર પર ટકેલા છે. ‘બાત કરને સે હી બાત બનતી હૈ’, એ વાત જેટલી સાચી છે એટલી જ સાચી એ વાત પણ છે કે મિસ-કોમ્યુનિકેશન કે ગેરસમજણને કારણે સંબંધોમાં તિરાડ પડી શકે છે. જ્યોર્જ બર્નાર્ડ શોનું એક અદ્્ભુત વિધાન છે, ‘કોમ્યુનિકેશનની સૌથી મોટી સમસ્યા એ છે કે તમને એવો ભ્રમ રહ્યા કરે છે કે તે થઈ ચૂક્યું છે.’ ફોન કે મેસેજ પર આપણે જે કહ્યું છે, એવું અને એટલું જ સામે રીસીવ થયું હોય એ જરૂરી નથી. રીસીવરના મન સુધી પહોંચવાની પવિત્ર યાત્રામાં નીકળેલા આપણાં શબ્દો, વાક્યો કે સંદેશાઓ ક્યારેક માર્ગમાં એટલા બદલાઈ જાય છે કે તદ્દન નવો જ અર્થ ધારણ કરીને સામે છેડે પહોંચે છે. તો ગેરસમજણ અટકાવવા શું કરવું ? લેટ્સ ફેસ ઇટ! અત્યારના સમયમાં આપણું મોટાભાગનું કોમ્યુનિકેશન ‘લિખિત શબ્દો’ દ્વારા થતું હોય છે. વોટ્સએપ, મેસેન્જર, SMS કે ઈ-મેઈલ. આપણી વાતચીતનો મોટાભાગનો આધાર ‘Text’ કરેલા શબ્દો અને ઈમોજીઝ પર રહેલો હોય છે. ખોટી જોડણી, ખામીયુક્ત વ્યાકરણ, તદ્દન ખોટા સ્પેલિંગ્સ કે શબ્દોની અયોગ્ય પસંદગી જેવા ‘સંચાર અપરાધો’ (કોમ્યુનિકેશન ક્રાઈમ્સ)ને માફ કરીએ તો પણ આપણી વાત ક્યારેય એના મૂળ સ્વરૂપમાં સામે સુધી નથી પહોંચતી. આ સંદર્ભમાં કોમ્યુનિકેશન એક્સપર્ટ, રિલેશનશિપ કોચ અને લેખક તારા બ્લેઈર બોલની એક અદ્્ભુત સલાહ આપણને સૌને કામ લાગે તેવી છે. તેઓ કહે છે, ‘બને ત્યાં સુધી ટેક્સ્ટ મેસેજનો ઉપયોગ માહિતી આપવા માટે કરો, વાતચીત માટે નહીં.’ Use text only for information, not for communication. આનો અર્થ શું થાય? ‘હું ઘરે સાત વાગ્યે પહોંચીશ.’ આ ઈન્ફર્મેશન છે. જ્યારે ‘તારી અમુક વાતો મને દુઃખી કરે છે’, એ કોમ્યુનિકેશન છે. એવી જ રીતે ‘સાંજે કોફી શોપમાં મળીએ’, ‘ઘરે આવ ત્યારે ફલાણું લેતો આવજે’, ‘આજનું ડિનર સ્વાદિષ્ટ હતું’, આ બધી ઈન્ફર્મેશન છે. એની સામે, ‘તારો મૂડ કેમ સારો નથી?’, ‘તને ખરાબ લાગ્યું છે?’ જેવાં વિધાનો કોમ્યુનિકેશન છે. જો આપણે માહિતી અને સંચાર વચ્ચેનો ભેદ પારખી શકીએ, તો ગેરસમજણો અટકાવી શકીએ. જ્યારે પણ આપણે લિખિત શબ્દો કે ટેક્સ્ટ મેસેજ દ્વારા કશુંક કોમ્યુનિકેટ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, ત્યારે તેમાં અર્થ-વિલોપન થાય છે. મૂળ અર્થ ઘસાતો જાય છે કે નાશ પામે છે. જ્યારે પણ કોઈ નાજુક, ગંભીર, સંવેદનશીલ કે અગત્યની વાત કરવી હોય ત્યારે એ વાતચીત મેસેજ પર કરવા કરતાં રૂબરૂમાં કરવી. સામસામે બેસી, એકબીજાની આંખોમાં આંખો નાંખીને. એની પાછળ એક વૈજ્ઞાનિક કારણ રહેલું છે. UCLA પ્રોફેસર આલ્બર્ટ મેહરાબીઅનના સંશોધન પ્રમાણે આપણી વચ્ચે કોમ્યુનિકેશન થાય ત્યારે ‘શબ્દો’ ફક્ત 7 ટકાનો ભાગ ભજવે છે. આપણું 38% કોમ્યુનિકેશન અવાજનાં ટોન, પીચ અને વક્તૃત્વ શૈલીથી થતું હોય છે, પણ એ પર્યાપ્ત નથી. સૌથી મહત્ત્વની વાત એ છે કે આપણું 55% કોમ્યુનિકેશન, આપણાં હાવભાવ, બોડી લેંગ્વેજ અને આંખોથી થતું હોય છે. માય ડીયર ફ્રેન્ડ, એટલે મળવું જરૂરી છે. રૂબરૂમાં જે સ્પષ્ટતા થાય છે, એવી કોમ્યુનિકેશન ક્લેરિટી ઓડિયો-વિડીયો કોલ્સ કે મેસેજીઝમાં ક્યારેય નથી આવતી. ‘મને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી’ એવું કહેતી વખતે જો સામેવાળી વ્યક્તિની આંખો નમેલી અને અદબ વળેલી હોય તો ક્લીઅર છે કે તેમની બોડી-લેંગ્વેજ તેમણે કહેલા શબ્દો સાથે મેચ નથી થતી. ભાષા કરતાં ભાવ અને આંખો અનેકગણું વધારે કોમ્યુનિકેટ કરે છે. ઈન ફેક્ટ, આપણો ભાવ અન્ય સુધી પહોંચાડવામાં સૌથી મોટો અવરોધ જ ભાષાનો છે! ક્યારેક ફક્ત કોઈની મૌન હાજરી જ શબ્દો કરતાં વધારે વાચાળ બની રહે છે. હજારો કે લાખો શબ્દો જે કન્વે નથી કરી શકતા, એ જ કામ બોલકી આંખો, પ્રેમાળ સ્પર્શ, ટાઈટ હગ કે એક ચુંબન કેટલી સરળતાથી કરી દેતું હોય છે. ટેક્નોલોજી ગમે તેટલી આગળ વધે, એ આંખો અને સ્પર્શથી થતાં હ્યુમન કનેક્શનને ક્યારેય રિપ્લેસ નહીં કરી શકે. તો જ્યારે પણ એવું લાગે કે ભલે અજાણતામાં જ, પરંતુ તમે કરેલા text message દ્વારા ગેરસમજણોનાં બીજ રોપાયાં છે તો તરત જ એનાથી ઉપરના સંચાર માધ્યમનો સહારો લેવો. ફોન કરો, વિડીયો કોલ કરો, વોઈસ મેસેજ છોડો અથવા સંચાર માટેનું ઉત્કૃષ્ટ માધ્યમ, રૂબરૂ મુલાકાત લો. આ જ સંદર્ભમાં ખલીલ જિબ્રાનની એક અદ્્ભુત વાત જેમની તેમ રજૂ કરું છું, ‘Between what is said and not meant, and meant and not said, most of love is lost.’ આપણા દ્વારા બોલાયેલી અને તેમના દ્વારા સમજાયેલી વાતોમાં જે અંતર રહેલું છે, એ અંતરમાં ક્યાંક પ્રેમ ખોવાઈ જાય છે અને આ અંતર ઘટાડવાનો એક જ રસ્તો છે, યોગ્ય કોમ્યુનિકેશન. આપણા સંચાર નેટવર્કની સી.ઈ.ઓ આપણી આંખો અને હથેળીઓ છે, ટેક્નોલોજી નહીં, કારણ કે ટેક્નોલોજી ફક્ત માહિતી પહોંચાડી શકે, ભાવ નહીં. પ્રિયજનો સુધી આપણો ભાવ પહોંચાડવા માટે તો આપણે રૂબરૂ જ જવું પડે.⬛ vrushtiurologyclinic@yahoo.com