Gujarati News

Magazine

Kalash

Effects Of Spiritual Approach On Mental Health

મનદુરસ્તી: આધ્યાત્મિક અભિગમની માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર અસરો

ડૉ. પ્રશાંત ભીમાણી 2 કલાક પહેલા



કૉપી લિંક

આધ્યાત્મિક અભિગમ ઘણાં લોકોને પોઝિટિવ અસરો કરી શકે છે

‘ડોક્ટર, આ મારી ભત્રીજી સના આર્કિટેક્ચરના સેકન્ડ યરમાં ભણે છે. એનાં મમ્મી-પપ્પાને મેં વેઇટિંગ રૂમમાં બેસાડ્યાં છે. મારો દીકરો અને દીકરી પણ સાથે છે. સના બહુ ઉત્સાહી અને ક્રિએટિવ છોકરી છે, પણ છેલ્લા બે મહિનાથી વધારે બહુ શાંત દેખાય છે. મારા મોટાભાઇ મતલબ સનાના પપ્પા સાથે અમારે ખાસ બનતું નથી.’ અભિલાષભાઇ બોલ્યા. મેં સના સાથે વાત શરૂ કરી. એણે કહ્યું કે ‘ડોક્ટર, મને હમણાંથી ખૂબ જ એકલું એકલું લાગે છે. મમ્મી-પપ્પા સિવાય અમારા ઘરમાં કોઇ નથી. હું એક ડોગની ડિમાન્ડ કરું છું, પણ તેઓ માનતાં નથી. હું ટીવી પર વેબ-સિરીઝ જોઉં તો એમને વાંધો હોય. મોબાઇલ જોઉં તો એમને ગમે નહીં. મારે ખાસ ફ્રેન્ડ્સ નથી, કારણ કે અમે કઝીન્સ એટલે કે કાકાનો મોટો દીકરો જીત અને નાની બહેન જયની સાથે મારે પાક્કી ફ્રેન્ડશિપ છે. એમને જોઉં તો મને થાય કે એમની લાઇફ કેટલી સરસ છે. હું એમના જેવું કંઇ પણ કરું તો મારી મમ્મી મારી ધૂળ કાઢી નાંખે. એક એક્ઝામ્પલ આપું. મારા બંને કઝીનને સ્પિરિચ્યુઅલ લિટરેચર વાંચવાનો શોખ છે. એવું વાંચન તો હું કરી જ શકું ને? મારા કાકાના ફેમિલીનું આધ્યાત્મિક વાતાવરણ મને બહુ ગમે છે. મને આ બધાંથી શાંતિ લાગે તો એમાં મારી કોઇ ભૂલ છે?’ સનાની આંખોમાં પાણી હતું. મેં અભિલાષભાઇના પરિવાર વિશે જાણકારી મેળવી. એમનાં સંતાનો ખરેખર ઉત્સાહી અને પરિપક્વ જણાયાં. એમણે મને સનાની ગેરહાજરીમાં એવું પણ કહ્યું કે સનાને આત્મહત્યાના વિચારો પણ આવે છે. પોતાની ધાર્મિક કે આધ્યાત્મિક માન્યતાઓ વ્યક્તિના વર્તન પર ચોક્કસ અસરો અવશ્ય જન્માવે છે. JAMA સાઇક્યાટ્રી નામના જર્નલમાં એક ખૂબ રસપ્રદ અભ્યાસ પ્રકાશિત થયો છે. 6થી 18 વર્ષની ઉંમરનાં 214 બાળકો પર આ સંશોધન થયું હતું. 112 જેટલા પરિવારો આમાં સામેલ હતા. એ દીર્ધકાલિન અભ્યાસમાં ડિપ્રેશન અને અન્ય નકારાત્મક વિચારોની પારિવારિક અસરો તપાસવામાં આવી. જે માતા-પિતા પોતે ધાર્મિક અથવા આધ્યાત્મિક વૃત્તિવાળાં હતાં તેમનાં બાળકોમાં આત્મહત્યાના પ્રયાસો અને નિરાશાના વિચારોનું પ્રમાણ ઓછું જોવા મળ્યું. જે લોકો અધાર્મિક કે કોઇ આધ્યાત્મિક માન્યતા વગરનાં હતાં તેમનાં સંતાનોમાં અધધ 80 ટકા જેટલા આવા નકારાત્મક વિચારો વધારે જોવા મળ્યા. અહીં આસ્તિકતા કે નાસ્તિકતાનો મુદ્દો નથી. બની શકે કે એ પરિવારોમાં હૂંફાળા, શિસ્ત અને પ્રેમ સાથે ચોક્કસ વર્તન કરવાની એકસૂત્રતા અસ્તિત્વમાં આવી હોય. સંતુલિત અને સ્વસ્થ આધ્યાત્મિકતાની વ્યક્તિ પર સકારાત્મક અસરો કરે છે, એવું અનેક વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસોમાં પુરવાર થયેલું છે. કદાચ નાસ્તિક વ્યક્તિ પણ જાણે-અજાણે અર્થપૂર્ણ આધ્યાત્મિક જીવન જીવી શકે અને એની અસરો મેળવી શકે છે. સ્ટ્રેસથી મુક્ત થવા માટે કોઇ એક એવી માન્યતા કે સાર્વત્રિક-શક્તિ પર જ્યારે વિશ્વાસ હોય છે ત્યારે શરીર પણ એની સકારાત્મક પ્રતિક્રિયાઓ આપવાનું શરૂ કરી દે છે. બાળકો જ્યારે પરિવારમાં આવું વાતાવરણ જુએ છે ત્યારે એમનાં સુધી પણ એના લાભાલાભ જાણે-અજાણે પહોંચે જ છે. અહીંયા સમજણયુક્ત વિશાળ દૃષ્ટિકોણ વિકસાવવાની વાત છે. સંતાનોને પણ આ વિશે ઓથોરિટીને પ્રશ્નો કરવાનો અને પોતાની અંગત માન્યતાઓ ધરાવવાનો પૂરો અધિકાર છે. માતા-પિતાની પણ એ જવાબદારી છે કે સંતાનોને સંતોષ થાય એવા જવાબો આપે અને કોઇ પણ દબાણ કે શિક્ષા કર્યા વગર એના આધ્યાત્મિક અથવા બિન-આધ્યાત્મિક વિચારોને સન્માન આપે. જો પરિવારમાં મુક્ત સંવાદનું વાતાવરણ હશે તો છેવટે દરેકને ફાયદો થશે. ટૂંકમાં, આધ્યાત્મિક અભિગમ ઘણાં લોકોને પોઝિટિવ અસરો કરી શકે છે. સનાના પરિવારના સભ્યોને આ વાત સુપેરે સમજાવવામાં આવી અને મનોચિકિત્સાથી સના એની નકારાત્મક લાગણીઓથી મુકત થઇ. વિનિંગ સ્ટ્રોક : There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. ⬛ - Albert Einstein drprashantbhimani@yahoo.co.in