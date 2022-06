Gujarati News

Do You Have A Habit Of Remembering Everything You Don't Like?

આપણી વાત: બધું અણગમતું યાદ રાખવાની કુટેવ તમને છે?

વર્ષા પાઠક 2 કલાક પહેલા



આપણાંમાંથી મોટાભાગનાં લોકો જીવનમાં એક યા બીજા સમયે નાની કે મોટી છેતરપિંડીનો ભોગ બન્યાં હશે. આવું થાય એ વખતે તો સખત ગુસ્સો આવે, અને એવું કરનાર વ્યક્તિ પરિચિત હોય ત્યારે ગુસ્સા કરતાં વધુ દુઃખની લાગણી થાય કે યાર, તેં આવું કર્યું? પછી સમય વીતે અને આઘાત ઓસરવા લાગે. મારા જેવા નબળી, ટૂંકી યાદદાસ્તનું વરદાન લઈને જન્મેલાં લોકો માટે થોડું સહેલું પડે. સામેની વ્યક્તિને માફ કરવા જેટલી ઉદારતા ભલે ન હોય પરંતુ એણે કરેલો અપરાધ અને એ સમયે થયેલી લાગણી સદાકાળ યાદ રાખવા જેટલી જબરદસ્ત સ્મરણશક્તિ પણ ન હોય, એટલે શાંતિ જળવાઈ રહે. કોઈવાર થોડુંઘણું યાદ આવી જાય તોયે એની અસર લાંબો સમય ન ટકે. પરંતુ એવાં લોકો પણ હોય છે જેને બધું યાદ રહે અને તોયે સામેવાળાને માફ કરી શકે. અહીં હું કોઈ મહાન સંતની વાત નથી કરતી. મારી એક પરિચિત વ્યક્તિ સાથે એક પછી એક થયેલા વિશ્વાસઘાત, બદમાશીઓની વાત સાંભળીએ તો ધ્રુજી જવાય. દુઃખ તો એને પણ થયું હશે, પરંતુ કડવાશ ખંખેરીને આગળ ચાલ્યા કરવાનું એના સ્વભાવમાં વણાઈ ગયું છે. એકવાર મેં એને પૂછી લીધું કે આટલો ભયાનક દગો કરનારને તમે કઈ રીતે માફ કરી શકો? અને ચાલો, એ કદાચ તમારી પાસે સાચા દિલથી માફી માંગવા આવ્યાં હોત તો સમજી શકાય. પણ જેને માફીની જરૂર જ નથી વર્તાઈ, હજીયે જે તમને મૂરખ જ માને છે, એને કઈ રીતે અને શું કામ માફ કરી શકાય? એમણે મને લાંબું ભાષણ સંભળાવવાને બદલે એક જ વાક્યમાં જવાબ આપ્યો- SOME PEOPLE DON’T DESERVE FORGIVENESS, BUT I DESERVE PEACE. આ વાત આઈસક્રીમની જેમ મારા ગળે ઉતરી ગઈ. કોઈએ મારી સાથે ખોટું કર્યાનો ભાર જીવનભર વેંઢારીને મને શું મળવાનું? એણે તો મને દુઃખ આપ્યું, અને એ યાદ કરી કરીને હું પોતે પણ જાતને વધુ દુઃખી કર્યાં કરું, શું કામ વળી? બહુ ગુસ્સો આવે તો ત્યારે ને ત્યારે જે ગાળાગાળી, મારામારી કરવી હોય એ કરી લેવાની, હિસાબ યાદ રાખવાની મહેનત શું કામ કરવી? પોતાને થયેલું અપમાન બરાબર યાદ રાખીને વર્ષો પછી એનો લોહિયાળ બદલો લેનારાં લોકોની વાતો સાંભળીએ છીએ. ઇતિહાસમાં તો આવાં લોકો પ્રતાપી, શૂરવીર તરીકે ચીતરાયા છે, પણ પ્રતિશોધની આગમાં વર્ષો સુધી બળતાં રહીને એ પોતે પણ લાંબો સમય દુઃખી થતાં રહ્યાં ને? એ લોકોએ ભલે કર્યું, મારે નથી કરવું, કારણ કે આપણે કીર્તિ કેરા કોટડા નથી બાંધવા, જસ્ટ સુખ-શાંતિથી જીવવું છે. એક મિત્ર પાસેથી મળેલું જ્ઞાન બીજા મિત્ર સાથે વહેંચતી હતી ત્યારે એણે વળી એમ કહ્યું કે લાખ પ્રયત્ન પછીયે અમુક ઘટનાઓ કે એના પરિણામે થયેલાં દુઃખ નથી ભૂલાતાં. જેણે આપણી જિંદગીમાં ઝેર ઘોળી દેવા જેવું કામ કર્યું હોય એને માફ કરી દેવાનું લગભગ શક્ય છે. એની વાત સાવ ખોટી નહોતી. એવું કહેવાય છે કે સમય બધાં ઘા રૂઝાવી દે છે, પરંતુ હંમેશાં એવું નથી થતું. અમુક જખમ ક્યારેય પૂરેપૂરા રુઝાતા નથી. ઉપર કદાચ સમય અને સંજોગની પોપડી બાઝી જાય પણ સહેજ ખોતરાય અને પાછું લોહી વહેવા લાગે. હિન્દીમાં આવા ઘા માટે નાસૂર શબ્દ છે. આનો કોઈ ઉપાય નથી. આવા જખમને ખોતરવાની લાલચ ટાળવી પડે અને એ ભલે અઘરું હોય પણ અશક્ય તો નથી જ. બધું કુદરત કે સમય પર ન છોડી દેવાય. ક્યારેક આપણે પોતે મથવું પડે. મારો પોતાનો અનુભવ કહે છે કે ultimately it is what we choose to remember. રેખા મને બહુ ગમતી ફિલ્મસ્ટાર છે, પણ ઢળતી કારકિર્દીએ એણે જે વેશ કાઢવાનું શરૂ કર્યું એ જોઈને ગુસ્સો આવી જતો. એક દિવસ આ વિષયમાં મારો બબડાટ સાંભળીને એક દોસ્તે કહ્યું, ‘પણ તું રેખાને ‘ઉમરાવજાન’ તરીકે જ યાદ રાખ ને. પછી એણે શું કર્યું, એ વિચારીને તારું દિમાગ શું કામ ખરાબ કરે છે?’ આ શિખામણ મેં સ્વીકારી લીધી અને રેખા ઉપરાંત મારા બીજા ફેવરિટ સ્ટાર ગોવિંદા વિશે પણ ‘ક્યા સે ક્યા હો ગયા’વાળો કકળાટ કરવાનું બંધ કર્યું. મારા માટે રેખા એટલે ‘ઉમરાવજાન’ અને ગોવિંદા એટલે ‘અનાડી નંબર વન.’ બસ, એ પ્રકરણ ત્યાં પૂરું. અફ કોર્સ, રેખા અને ગોવિંદાએ અંગત રીતે મારું કંઈ બગાડ્યું નથી, એકાદ બે વાહિયાત ફિલ્મની ટિકિટનો ખર્ચ બાદ કરતાં. એટલે એમના પછીનાં કારનામા વિસારે પાડી દેવાનું આસાન હતું. પર્સનલ લાઇફમાં ધક્કો પહોંચે ત્યારે આટલી સમજદારી દાખવવાનું થોડું અઘરું છે, પણ એ લોજિક તો કામે લગાડી શકાય. સારું હતું એટલું યાદ રાખીને ત્યાં જ અટકી જવાનું. જાતને પણ બહુ નહીં ધમકાવવાની. ખુદને પણ માફી આપી દેવાની. જે ભૂલ થઇ, એ ફરીવાર નહીં કરું. (વર્ષ 2024માં પાછી ચૂંટણી આવે છે, આ તો સહજ યાદ આવ્યું.) કોઈને આ બધું સુફિયાણી સલાહ કે માત્ર વાંચવામાં સારા લાગે એવા સુવિચાર લાગે તો માફ કરજો. એવું કંઈ નથી. હેતુ અહીં પોતાની શાંતિને સલામત રાખવાનો છે. વર્ષો પહેલાં ભાસ્કર જૂથના એક મેગેઝિન ‘અહા જિંદગી’માં મારા ભૂલકણાપણા વિશે એક લેખ લખ્યો ત્યારે ત્યાં બેઠેલા મિત્રએ મસ્ત હેડિંગ આપીને ખુશ કરી દીધેલી- ભૂલે એનું ભલું થાય.⬛ viji59@msn.com