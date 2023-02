Gujarati News

Do Our Desires Overpower Our Strength?

અજવાળાનો ઓટોગ્રાફ: શું આપણી શક્તિ ઉપર આપણી ઈચ્છાઓ હાવી થઈ જાય છે?

લેખક: ડૉ. નિમિત્ત ઓઝા



પરિણામનો વિચાર આપણા કર્મને અવરોધે છે. આપણી શક્તિઓ છીનવી લે છે

એકવાર એક ઝેન ગુરુ તેમના શિષ્ય સાથે તીરંદાજીની સ્પર્ધા નિહાળી રહ્યા હતા. સ્પર્ધકોમાંનો એક તીરંદાજ અનુભવી, પ્રતિભાશાળી અને સિદ્ધહસ્ત હોવા છતાં દર વખતે તેનું નિશાન ચૂકાઈ જતું હતું. ખૂબ પ્રયત્નો કરવા છતાં તેનું તીર, ટાર્ગેટથી ઘણું દૂર જઈ રહ્યું હતું. એક નામાંકિત અને કુશળ તીરંદાજનું આટલું નબળું પરફોર્મન્સ જોઈને શિષ્યએ ગુરુને પૂછ્યું, ‘આવું કેમ થાય છે?’ અને ઝેન ગુરુએ જવાબ આપ્યો, ‘એની શક્તિ ઉપર એની ઈચ્છાઓ હાવી થઈ જાય છે.’ ઝેન ગુરુનો આ જવાબ સમજવા માટે એક બીજી વાર્તા સાંભળવી પડશે. આમ તો એ વાર્તા નથી, એક સત્ય ઘટના છે. 1920માં યુગેન હેરીગેલ નામના એક જર્મન પ્રોફેસર ધનુર્વિદ્યા શીખવા માટે જાપાન આવ્યા. તેઓ જાપાનના મહાન તીરંદાજ ‘આવા કેન્ઝો’ પાસેથી તીરંદાજી શીખવા ઈચ્છતા હતા. કુશળ તીરંદાજ હોવાની સાથે કેન્ઝો એક કડક અને શિસ્તબદ્ધ ગુરુ હતા. તેઓ સ્પષ્ટપણે માનતા કે કોઈ ટાર્ગેટ પર તીર ચલાવતાં પહેલાં એક વિદ્યાર્થીને તીરંદાજીના Basics (મૂળ સિદ્ધાંતો) આવડવા જોઈએ. જ્યાં સુધી કોઈ વિદ્યાર્થી તીરંદાજીની ટેક્નિક્સમાં નિપુણ ન થઈ જાય, ત્યાં સુધી તેની સામે કોઈ લક્ષ્ય હોવું જોઈએ નહીં.

નવા નિશાળીયા યુગેન હેરીગેલ સાથે પણ આવું જ કંઈક થયું. પેલા બે વર્ષ સુધી તેમણે હવામાં તીર છોડ્યાં. સામે કશું જ નહીં. બસ, ખાલી બેઝિક્સ પર ધ્યાન આપવાનું. પગ કેટલા નજીક હોવા જોઈએ? શરીર કેટલું ટટ્ટાર હોવું જોઈએ? ખભાની પોઝિશન શું હોય? કોણી કેટલી વળવી જોઈએ? વગેરે. બે વર્ષ પછી હેરીગેલને એક નકલી લક્ષ્ય આપવામાં આવ્યું. એટલે કે તેમનાથી સાત ફૂટ દૂર એક ખોખું રાખવામાં આવ્યું. એ ખોખામાં તીર છોડવામાં બીજા બે વર્ષ નીકળી ગયાં.

ચાર વર્ષ પછી હેરીગેલની ધીરજ ખૂટી. તેમણે ગુરુને ફરિયાદ કરી કે ‘મારી તાલીમ વધારે પડતી ધીમી નથી ચાલી રહી?’ ગુરુએ કહ્યું, ‘જ્યારે શીખતા હોઈએ ત્યારે માપવાનું છોડી દેવું જોઈએ. દિવસો, મહિના કે વર્ષો પસાર થઈ જવાથી શો ફેર પડે છે?’ તેમ છતાં જીદ કરીને હેરીગેલે પોતાની સામે એક ટાર્ગેટ-બોર્ડ રખાવ્યું. જ્યારે તેમને તીર છોડવાનું કહેવામાં આવ્યું, ત્યારે તેમનું પરફોર્મન્સ અત્યંત કંગાળ રહ્યું. લક્ષ્યની મધ્યમાં તો ઠીક, હેરીગેલનું એક પણ તીર ટાર્ગેટ-બોર્ડને પણ વીંધી ન શક્યું. હેરીગેલ નિરાશ થઈ ગયા. તેમને પોતાની ટ્રેઈનિંગ વ્યર્થ લાગવા માંડી. ત્યારે તેમના ખભા પર હાથ મૂકીને કેન્ઝોએ કહ્યું, ‘આજે રાત્રે મળીએ. મારે તમને કશુંક બતાવવું છે.’ એ રાત્રે કેન્ઝોએ હેરીગેલને પ્રેક્ટિસ હોલમાં બોલાવ્યા. દૂર એક ટાર્ગેટ રાખવામાં આવ્યું. કેન્ઝોએ પોતે ધનુષ હાથમાં લીધું. ટાર્ગેટ સામે નજર કરી અને પછી હેરીગેલને કહ્યું, ‘મારી આંખો પર પાટો બાંધી દો.’ બ્લાઈન્ડ-ફોલ્ડ બંધાઈ ગયા પછી કેન્ઝોએ પોતાનું સ્ટાન્સ લીધું અને પહેલું તીર છોડ્યું. બરાબર ટાર્ગેટની મધ્યમાં. It was a bullseye. બીજું તીર છોડ્યું. ફરી વાર ટાર્ગેટની મધ્યમાં. આવું કઈ રીતે શક્ય બન્યું? એના જવાબમાં કેન્ઝોએ હેરીગેલને કહ્યું, ‘પરિણામનો વિચાર આપણી શક્તિઓ છીનવી લે છે.’

હજુ ન સમજાયું હોય તો એક સમકાલીન ઘટના સંભળાવું. માર્ચ 2021ની વાત છે. ઘણા સમયથી આઉટ ઓફ ફોર્મ ચાલી રહેલા વિરાટ કોહલી વિશે ખૂબ બધી વાતો ચાલી રહેલી. એમાં ઇંગ્લેન્ડ સામેની બીજી T-20માં વિરાટે અચાનક પોતાનું કૌવત બતાવ્યું. તેણે 49 બોલ્સમાં 73 રન્સ કરીને ઈન્ડિયન ટીમને જીતાડી. પોસ્ટ-મેચ પ્રેઝન્ટેશન દરમિયાન વિરાટે ખુલાસો કર્યો કે મેચ પહેલાં તેણે મહાન ખેલાડી એબી ડીવિલિયર્સ પાસેથી સલાહ માંગેલી. એક એક રન માટે સંઘર્ષ કરી રહેલા વિરાટને તેણે ફક્ત એટલું જ કહ્યું, ‘Keep your eye on the ball.’

આ પ્રસંગને યાદ કરતાં એક ઈન્ટરવ્યૂમાં ડીવિલિયર્સે કહેલું, ‘મેં એને બહુ સિમ્પલ સલાહ આપેલી. વિરાટને રન કરવાની બહું ઉતાવળ હતી. બોલરના હાથમાંથી બોલ છૂટે કે તરત જ એ શોટ માટે કમિટ થઈ જતો. મેં એને એટલું જ કહ્યું કે બોલને તારી પાસે આવવા દે. થોડો ધીમો પડ. Forget about the runs and stick to the basics.’

હવે સમજાયું કે આપણી શક્તિઓ પર આપણી ઈચ્છાઓ કેવી રીતે હાવી થઈ જાય છે? જે ક્ષણે આપણે કશુંક પામવાનો વિચાર કરીએ છીએ, આપણે વર્તમાનમાંથી નીકળીને ભવિષ્યમાં પહોંચી જઈએ છીએ. લક્ષ્યવેધ કરવાની એ ઈચ્છા આપણને અશક્ત અને નિર્બળ બનાવે છે. પરિણામનો વિચાર આપણા કર્મને અવરોધે છે. આપણી શક્તિઓ છીનવી લે છે. એનું એક માત્ર કારણ એ છે કે આપણી શક્તિઓ વર્તમાનમાં રહેલી છે, ભવિષ્યના પરિણામમાં નહીં. આપણી શક્તિઓ કર્મમાં રહેલી છે, ઈચ્છાઓમાં નહીં. ‘मा फलेषु कदाचन’ તો કદાચ આપણા માટે એક આદર્શ અને અશક્ય અવસ્થા રહેશે પણ આપણે એટલું તો કરી જ શકીએ કે લક્ષ્યનો પીછો કરવામાં આપણી શક્તિઓ બચાવીને રાખીએ. જાપાનીઝ માર્શલ આર્ટ્સમાં એક સુંદર શબ્દ છે ‘Zanshin.’ ઝેનશીનનો અર્થ થાય ‘the mind with no remainder’ એટલે કે એક એવું મન જે માત્ર અત્યારની ક્ષણ પર ફોકસ કરે છે. પરિણામ મળવું એ ઈચ્છા છે. એની માટે મૂળભૂત બાબતો પર ફોકસ કરવું, એ શક્તિ છે અને શક્તિ હંમેશાં વર્તમાનમાં રહેલી છે.