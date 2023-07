Gujarati News

Commemoration Of The Poet Of 'Nishith'... Word, Immortality, Jyotistambha.....

અસ્તિત્વની અટારીએથી: ‘નિશીથ’ના કવિની સ્મરણક્ષણ... શબ્દ, ચિરંતન, જ્યોતિસ્તંભ.....

ઉમાશંકર તો વિશ્વશાંતિના કવિ છે, એમની લેખિનીમાં નખીતળાવની શરદરાત્રિના પિયુષ પીધાની મત્ત ઇયત્તા છે

ભાગ્યેશ જહા

કોઇ પ્રિય કવિના જન્મદિવસના અઠવાડિયામાં ઉરતંત્રમાં રહેલી ભાષામાં ભરતી આવે છે. એકવીસમી જુલાઇ એ આમ તો કવિ ઉમાશંકરનો જન્મદિવસ. આષાઢના પ્રારંભથી જ મન કવિ કુલગુરુ કાલિદાસનો સંગ શોધે. એકાદ નાનકડું વાદળશિશુ જોવા મળે તો આ કવિસંગી મન તો અમસ્તો જ એવા નાનકડા આકાશના ટુકડાનો માલિકીહક ભોગવે. ક્યારેક ગાવાનું મન થાય તો કાલિદાસને યાદ કરીને મંદાક્રાંતા આલાપ્યા કરીએ, ત્યાં આંગણે ‘નર્તક રુદ્રરમ્ય' ગાતાં ગાતાં ‘નિશીથ’ના કવિ ઉમાશંકર પ્રગટે. આવતીકાલે એમનો જન્મદિવસ એટલે કાવ્યપ્રેમીઓને મન ઉત્સવ. કવિ ઉમાશંકરને મળ્યો છું, એમને કરેલા હસ્તધૂનનને આંગળીઓમાંથી ઉઠાડું છું. હજી તો શ્રાવણ આવ્યો નથી પણ એનું પૂર્વરણન ગાજી ઊઠે છે, હે સૃષ્ટિપાટે નટરાજ ભવ્ય!' ઉમાશંકર એટલે નિતાન્ત કવિ. એમનું ગદ્ય, પદ્ય અને નાટકની છટાઓ વૈશ્વિક બારીઓ ઉઘાડે છે. આજે કવિનું સ્મરણ એમની કીર્તિદા કૃતિ 'નિશીથ'ની નિશ્રામાં કરવું છે. આમ તો બામણાની ભાગોળે આદરણીય મોરારીબાપુની કથાના એ દિવસો સહજતયા જાગી ઊઠે છે. આજે કવિને વિશેષ યાદ કરીએ છીએ ત્યારે એક તરફ ભવભૂતિનું ઉત્તરરામચરિતની પ્રસ્તાવનાનો એક સરસ ઉમાશંકરીય કવિદૃષ્ટિનો ઉઘાડ તો ખરો જ, પણ ભવભૂતિના મહાવાક્યનો ઘોષ સંભળાયા કરે છે કે ‘કવિતા આત્માની કલા છે...’ કવિએ ગુજરાતીનાં અનેક સ્વરૂપોમાં પોતાની સર્જક-ઊર્જાનો ઓજસ પાથર્યો છે, તો બીજી તરફ કવિના ચિત્તમાં નખી તળાવની શરદરાત્રિથી પ્રારંભાયેલી શબ્દયાત્રાના પડાવો અને પડઘમ સંભળાયા કરે છે. આ બધામાં મારે મન ‘નિશીથ’નાં કાવ્યોનો વિશેષ મહિમા છે. હું આ કાવ્યસંગ્રહના શીર્ષકકાવ્યનો વિશેષ અનુરાગી છું, આમ તો ઉમાશંકરના કવિ ચિત્તનો જ ગુણાનુરાગી છું. જે શિવતત્ત્વનું શબ્દાર્ચન ઉમાશંકરની કલમે શોભી ઊઠ્યું છે એવું મોહક શબ્દનર્તન તો ‘કવિવર રાવણ’ કે ‘પુષ્પદન્ત’માં જોવા મળે છે. પણ મારા ઉમાશંકર તો ભક્તકવિ નથી એ તો વિશ્વશાંતિના કવિ છે, એમની લેખિનીમાં નખીતળાવની શરદરાત્રિના પિયુષ પીધાની મત્ત ઇયત્તા છે. એટલે એ ‘ખેલન્દા હે શાંત તાંડવોના!’ એવું લખી શકે છે. તો ‘સંન્યાસી હે ઊર્ધ્વમૂર્ધા અઘોર!/અંધાર અર્ચેલ કપોલભાલે,/ડિલે ચોળી કૌમુદીશ્વેતભસ્મ…’ આ કવિનું મૌગ્ધ્ય છે એ જ સર્વાંગસુંદર શિવને પ્રગટ કરે છે. ભસ્મ અને કૌમુદીને સાથે ડિલે ચોળી શકે એ કવિના ચિત્તમાં જન્મજન્માંતરના વૈરાગ્યના ભાવ ચળાઈ ચળાઇને પડ્યા હોય તે જ પ્રગટ થયા છે. અને ક્યાં ખેલનારો ખેલન્દો છે, તો કવિનું કલ્પન ખીલી ઊઠે છે, ‘નિહારિકાનાં સલિલે ખેલનારો/લેનાર જે તાગ ઊંડા ખગોલના, રંકાગણે તું ઉતરે અમારે…!’ કવિ 'નિશીથ'માં જે બ્રહ્માંડનો પરિવેશ રચી આપે છે તે ભાવકને સહજતયા વેદમાં भूमा ाકહે છે એવા ભવ્ય અને વિશાળ બ્રહ્મમંડપમાં જગાડે છે. અહીં કાલિદાસ, પુષ્પદંત અને રાવણના શબ્દઘોષનાં અર્થતરંગોના વિશાળ પરિઘો પ્રગટ્યા કરે છે. આ કવિતા સામાન્ય વાચકને તત્સમ શબ્દાવલી અઘરી લાગે તો ગુજરાતી કવિતાનું આ એક ગિરિશિખર માણવું તો જોઇએ. (અને અમારા જેવા કવિતાના છાત્રો આ કામ નહીં કરે તો તો શિવાપરાધ થઈ જશે!!) ઉમાશંકર જોશીની આ કવિતાના છ ખંડો છે, એનું નાદતત્ત્વ અને પ્રવાહિતામાં શિવનું ‘જગત્કારણં’ (ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं, वन्दे जगत्कारणम्) સ્વરૂપનું શબ્દાર્ચન છે અને એટલે એ નૂતન સંદર્ભમાં આસ્વાદ્ય બની રહે છે. નર્તનશીલ આ રુદ્રરમ્ય દેવ પગની ઠેક તો ભૂગોલાર્ધે લે છે. કવિ શિવનું આવું બ્રહ્માંડવ્યાપી સ્વરૂપ નિરુપતાં પૃથ્વીવાસીઓની લઘુતાને પણ આલેખે છે, ‘અમે માનવ મંદ ચેતવી/દીવો તને જ્યાં કરીએ નિહાળવા...' અને આ શાંતિનિકેતનના પૂર્વ કુલપતિને આ દેવભૂમિની ચિંતા છે, એટલે કહે છે, ‘મૂર્છાછાયાં ભોળુંડાં લોકહૈયાં’... અને આ તાંડવ તો જગતની જાગૃતિ માટે છે તો કવિ દ્રવી ઊઠે છે, ‘પદપ્રપાતે તવ, હે મહાનટ!, ન તૂટશે શું ઉરના વિષાદ એ?' ઉમાશંકર જોશી જેવા કવિ જ્યારે આવી કવિતા લખે છે ત્યારે એક નિત્યનૂતન આશાતંતુ તો જોડી આપે છે, આ ‘નિશીથ’ નર્તકને એ સંબોધીને કહે છે, એ વાત આજે પણ જાણે માનવતાના ઉત્ક્રાંતિના સાવ નવા પગથિયે પણ એકદમ પ્રસ્તુત લાગે છે, ‘તું સૃષ્ટિની નિત્યનવીન આશા/ન આટલું તુંથી થશે? કહે, કહે/નિશીથ, વૈતાલિક હે ઉષાના!' કવિનાં અનેક કાવ્યોનું ગુંજન વર્ષોથી ચાલ્યા કરે છે એટલે લાઘવ કરવા જઈએ તો પણ પે'લા પ્રી-જીપીએસ-યુગની કવિતા ‘ભોમિયા વિના મારે ભમવા’તા ડુંગરા’ની ધૂન મનમાં ચાલે છે, કારણ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સના નવા જ ડુંગરાઓ દેખાવા માંડ્યા છે અને માનવ્યની ઓળખાણ કહી શકાય એવા કરુણાભર્યા લાગણીનાં રોતાં ઝરણાંની આંખ લૂછવાની ક્ષણો ઉતરી આવી છે. ઉમાશંકરનું આ કાવ્ય વાંચતી વખતે માર્ક બેનિઓફ (Mark Benioff, CEO, SalesForce)નું આ વાક્ય યાદ આવ્યા કરે છે. ‘Artificial intelligence can be a force for good, but society needs to be careful to make sure its negative aspects do not outweigh its positives.' આવી રચનારીતિ અંગેના કવિચિંતનને વાંચું છું ત્યારે એમનો એક દીર્ઘ નિબંધ 'કવિની સાધના' કશીક કુંચી હાથવગી કરી આપે છે, એ કહે છે, ‘કવિની સાધનાનાં ત્રણ સોપાન ખાસ લક્ષ્ય ખેંચે છે, 1. કવિ જગતના પદાર્થોનું વિશેષભાવે ગ્રહણ કરે છે, 2. કવિની ચેતનામાં સંચિત થયેલી એ સામગ્રીનું કોઇક પ્રક્રિયાથી રૂપ બંધાય છે અને 3. એ રૂપને કવિ યથાતથ શબ્દસ્થ કરવા મથે છે.’ કવિ જેમ વિશ્વ અને બ્રહ્માંડ સામે જુએ છે એમ પોતાની સામે પણ જુએ છે. 'ગયાં વર્ષો...’ અને ‘રહ્યાં વર્ષો તેમાં’ એવાં બે કાવ્યોમાં એમની જીવનદૃષ્ટિ તો ખરી જ, પણ પોતાના જીવનના ગંતવ્ય અને પ્રાપ્તિની સ્પષ્ટતા પ્રગટે છે. આ અમૃતમહોત્સવની ઉજવણીના દિવસોમાં તો એમની વિખ્યાત પંક્તિઓ જ ગણગણવી છે, ‘બધો પી આકંઠ પ્રણય ભુવનોને કહીશ હું/મળ્યાં વર્ષો તેમાં અમૃત લઈ આવ્યો અવનિનું…' પુરાકલ્પનો સાથેનું ઉમાશંકરનું કવિકર્મ હ્રદ્ય છે. એમાં લય અને દલીલોની અણિશુદ્ધતા માણવા જેવી છે. ‘કર્ણ-કૃષ્ણ’ના કાવ્યમાં કર્ણને ‘તે પાંડવ છે’ એવું કહે છે ત્યારે કર્ણના વીરત્વને શોભે તેવું શબ્દસંયોજન કવિ રીતે સાધે છે, કર્ણ કહે છે, ‘કાંટો કઢાશે શુચિ મૃત્યુસોયથી/કલંક વેઠ્યું અપજન્મનું ભલે/કલંક કહેશે અપમૃત્યુનું ન કો…’ આવું જ બીજું અદ્્ભુત કાવ્ય ‘મહાપ્રસ્થાન’ છે, જે ઉમાશંકરની શૈલીથી નાજુક ક્ષણોને કંડારાઇ છે. આ કવિએ માતૃભાષા ગુજરાતીને પુષ્કળ લાડ લડાવ્યાં છે. એમની અમર પંક્તિ ‘સદા સૌમ્ય-શી વૈભવે ઉભરાતી, મળી માતૃભાષા મને ગુજરાતી...’ અને ‘જે જન્મતાં આશિષ હેમચંદ્રની પામી, વિરાગી જિનસાધુઓ તણી/જેને તપસ્યા ગળથૂથીમાં મળી/રસપ્રભા ભાષણથી લહી જે/નાચી અભંગે નરસિંહ મીરાં, અખા તણે નાદ ચડી ઉમંગે/આયુષ્યની લાડકી પ્રેમભટ્ટની..’ આપણા કવિની જાહેર જીવનમાં પણ વિશેષ ઉપસ્થિતિ હતી. કટોકટીકાળે અને જાહેર સમારંભોમાં એમનાં પ્રવચનો સાંભળવા એ એક લ્હાવો ગણાતો. ‘અલ્વિદા દિલ્હી..!!’ જેવા એક કાવ્યમાં એ શબ્દને જ કહે છે, ‘શબ્દ! તું મને અહીં લઈ આવ્યો, ચલ, મને લઈ ચાલ ત્યાં, જ્યાં તું કર્મ સાથે સરસાઇ કરે..’ કવિ આ અને આવું ઉત્તમ લખી શક્યા કારણ એમની શ્રદ્ધા હતી કે ‘દૂરથી મંગલ શબ્દ આવતો...’ અને એક લઘુકાવ્યમાં કવિ કહે છે તેમ, ‘શબ્દ, ગર્ભદશા મહીં કર્મ/ક્યારેક તો સ્વયં કૃતિ/ક્યારેક આત્માની અમરાકૃતિ/શબ્દ, ચિરંતન, જ્યોતિસ્તંભ…’{ bvjha2kavi@gmail.com