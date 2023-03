નીલે ગગન કે તલે: હાશ્ય કલાકાર

‘હું સ્ટેજ ઉપરથી ઊતરી જઈશ પણ કદી મારા હાશ્યની કક્ષાથી નીચે ઊતરીશ નહીં!’ એમના જોક્સ કુદરતી હાશ્ય ઉપજાવનારા હોય છે

ગયા અઠવાડિયે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના હાથે સફેદ ઇસ્ત્રીબંધ વસ્ત્રોમાં સજ્જ સફેદ દાઢીમૂછ તથા સફેદ ઝીણાઝીણા વાળવાળા એક હાશ્ય કલાકારને જાણીતી માસિક પત્રિકા તરફથી પ્રાઇડ ઓફ ઇન્ડિયા યાને ભારતગૌરવ સન્માન હાંસલ થયું, અને ગગનવાલાના મગજમાં તે કલાકારની વર્ષો પહેલાં થયેલી પહેલી મુલાકાત તેમ જ હાસ્યને બદલે હાશ્ય બોલવાની એમની વઢવાણી શૈલીનું સ્મરણ થઈ આવ્યું.

ઘણાંઘણાં વર્ષો પહેલાં ગગનવાલો સુરેન્દ્રનગરના વરિષ્ઠ પત્રકાર અને સમય નામે સાપ્તાહિકના સંચાલક સ્વ. ભાનુભાઈ શુક્લના પહેલા માળાના દીવાનખાનામાં પોતાની સાહિત્યિક સિદ્ધિઓની ફાડમબાજી કરતો હતો ત્યારે એક શ્રોતા સજ્જને જણાવ્યું કે એમણે ત્રણ ડોક્ટરેટ કરેલ છે, અને જાતે હાશ્યના કાર્યક્રમો આપે છે, એમણે પ્રતિજ્ઞા લીધી છે કે પોતાની ઉંમર 45 વર્ષથી 50ની થાય ત્યાં સુધી પોતાના પરિવાર માટે અર્થોપાર્જન કરશે પણ 50મે વર્ષે તે ફક્ત સફેદ રંગનાં કપડાં પહેરશે, પોતાની જે કાંઈ કમાણી થાય તે શિક્ષણ, પુસ્તકાલય, હોસ્પિટલો, અપંગ, દિવ્યાંગ કે મંદબુદ્ધિ બાળકોના અભ્યુદયની સંસ્થાઓને સહાયરૂપે મોકલી આપશે. હાશ્ય કલાકાર હાશ્યના કાર્યક્રમો આપે છે અને એમનો નિશ્ચય છે કે આવતાં 25 વર્ષ સુધીમાં તે કુ; 11 કરોડનું દાન કરશે અને પોતાના કર્યક્રમોની કમાણીમાંથી નહીં થાય તો પોતાની મિલકતો વેચીને પણ તે 25 કરોડના દાનનો નિશ્ચય નિભાવશે!

તે પછી એક દાયકા બાદ સુરેન્દ્રનગરના એક સાહિત્ય મેળામાં ત્યાં ફરી એમનો ભેટો થયો જેમાં એમણે રીંગણાના ઓળા જેવી નામી કાઠિયાવાડી બોલીમાં જણાવ્યું કે બાકીની જિંદગી સેવાકાર્યોમાં જ ખર્ચી નાખશે. તે પછી કોઈકોઈ વાર તે હાશ્ય કલાકારનું નામ દૈનિકોમાં નજરે પડતું અને એક દિવસ અચાનક કલાકાર ભુટકાઈ પડેલા અમેરિકાના ફ્લોરિડા નામે સ્ટેટમાં ટેમ્પા નગર મધ્યે!

અમેરિકા આવતા હાશ્યના કલાકારો ને કવિઓ ને શાયરો ને લેખકો ને ગરબા આર્ટિસ્ટો, યાને કે ભારતથી જે કોઈ આવે તે અમેરિકાનું ઝાડ હલાવી જેટલા ડોલર નીચે પડે તે ઉસેડી લેવા આતુર હોય છે; કોઈકોઈ તો વીઝા પૂરો થયા પછી પણ છાનામાના રહી પડતા હોય છે. જ્યારે આ કલાકાર ચોખ્ખા ઘી જેવા શુદ્ધ કાર્યક્રમો આપીને સમસ્ત સભાખંડને અને અલબત્ત ગગનવાલાને મુગ્ધ કરી ગયા, વિધાઉટ ‘મારી વાઈફ’ના જોક્સ, વિધાઉટ લાલુપ્રસાદ જોક્સ કે વિધાઉટ નોનવેજ ખિખિયાટા!

તે કહે છે કે હું સ્ટેજ ઉપરથી ઊતરી જઈશ પણ કદી મારા હાશ્યની કક્ષાથી નીચે ઊતરીશ નહીં! એમના જોક્સ કુદરતી હાશ્ય ઉપજાવનારા હોય છે, દેશવિદેશના એમના અનુભવો, ને અલગઅલગ કલ્ચરની ગેરસમજોની રમૂજો ને બસ, હેવ ફન! જગદીશ ત્રિવેદીના જોક્સ યુટ્યૂબ ઉપર પણ આવે છે, અને અલબત્ત તે પ્રગર્મોમાંથી થતું ઉપાર્જન પણ તે જ પરમાર્થ રાહે જાય છે જે રાહે જીવન્ત કાર્યક્રમોના પુરસ્કાર પણ જાય છે: કોઈને આંખ, કોઈને કિડની, કોઈને ભણતર, કોઈને પુસ્તકાલય, કોઈને નિશાળ ને કોઈને નિશાળનું મકાન!

આ હાશ્ય કલાકારે આજ સુધી 28થી વધારે દેશોમાં 3000થી વધુ શો આપ્યા છે, અને હલો! તે તમામ દેશોમાં પોતાના ખર્ચે, જી હાજી, પોતાના ખર્ચે, આ કલાકાર ગયા છે, કોઈ પાસેથી વિમાનભાડું કે રહેવાખાવાનો ખર્ચ કશો લીધો નથી, ને હલો, હલો હલો! આપણે આંખ્યું ફાડીને જોતા રહી જઈએ કે આ જગવિખ્યાત હાશ્ય કલાકારને સંસ્થા તરફથી જે કાંઈ પુરસ્કાર મળે તે પણ પૈયેપૈ નિશાળો, પુસ્તકાલયો કિડની હોસ્પિટલ, દિવ્યાંગ કલ્યાણ મંડળ, ડાયાલિસિસ સેન્ટર એવાં વિધવિધ પરમાર્થના કાર્યોમાં મોકલી દે છે અને લગભગ પાંચ કરોડ રૂપિયા, હલો, પાંચ કરોડનું દાન કીધું છે. સ્વામિનારાયણથી માંડીને આગાખાન ફાઉન્ડેશન, ભાગવત વિદ્યાપીઠ એમ કોઈપણ બાધ વિના આ કલાકારે મન મૂકીને સેવા કરી છે. મુંબઈ, કલકત્તા, કચ્છ, ભાવનગર, રાજકોટ, જ્યાં બી જરૂરત

હોય ત્યાં!

આ અનોખા, રીયલી નોખા ત્રણત્રણ ડોક્ટરેટની ડિગરીવાળા હાશ્ય કલાકાર છે જગદીશ ત્રિવેદી, જે કદી પોતાના નામ સાથે ડોક્ટર લખતા નથી. દર વર્ષે જાણીતી માસિક પત્રિકા વડાવડા વિજ્ઞાનિકો ને સાહિત્યકારો ને દાક્તરો ને ઉદ્યોગપતિઓને ભારત ગૌરવ સન્માનથી પુરસ્કારે છે. તેમની સાથેસાથે એક અપરિગ્રહી સાધુને રાજ્યના મુખ્યમંત્રીના હાથે મળે તે હસવાની વાત નથી.

પીટર ઉસ્ટિનોવ નામે અદાકાર કહેતા કે Comedy is simply a funny way of being serious. કોઈ ગંભીર વાત કરવાની રસિક રીત એટલે કોમેડી! ભારતગૌરવસન્માનનો સ્વીકાર કરતાં એમણે પોતાના ગુરુ પદ્મશ્રી શહાબુદ્દીન રાઠોડને નમન કર્યાં ને અત્યંત સંક્ષેપમાં સૌનો આભાર માન્યો. જય કોમેડી!