Can You Tolerate Such A Movie?

આપણી વાત: તમે આવી ફિલ્મ સહન કરી શકો ખરાં?

લેખક: વર્ષા પાઠક



વર્ષ 1977ની સુપરહિટ ફિલ્મ ‘અમર અકબર એન્થની’નો પેલો સીન યાદ હશે, જેમાં હોસ્પિટલના બિછાને પડેલી નિરૂપા રોયને વર્ષો પહેલાં ખોવાઈ ગયેલા એના ત્રણ દીકરા લોહી આપે છે અને એ પણ ટર્ન બાય ટર્ન નહીં, એકસાથે. અમર(વિનોદ ખન્ના), અકબર(રિશી કપૂર) અને એન્થની (અમિતાભ બચ્ચન)ના હાથમાં લગાડેલી ત્રણ જુદી-જુદી ટ્યૂબમાંથી નીકળી રહેલું લોહી એક બોટલમાં ભેગું થાય છે, અને ત્યાંથી એક જ ટ્યૂબ દ્વારા ઇન્સ્ટન્ટલી નિરૂપા રોયના શરીરમાં જાય છે. અને બેકગ્રાઉન્ડમાં પાછું ગીત વાગે છે, યે સચ હૈ, કોઈ કહાની નહીં, ખૂન ખૂન હોતા હૈ, પાની નહીં. હકીકતમાં કોમેડીની કક્ષામાં આવે એવો આ સીન જોઈને દર્શકો જોકે ગળગળાં, ઈમોશનલ થઇ ગયેલા. મેજીક ટચ ધરાવતા પ્રોડ્યુસર-ડિરેક્ટર મનમોહન દેસાઈ જ એવું કરી શકે. એમણે કર્યું, અને ઓડિયન્સે વધાવી પણ લીધું. મેડિકલ સાયન્સને ઊંધે માથે પછાડે એવો સીન જોઈને કોઈ ડૉક્ટરે પણ સિરિયસલી વિરોધ કર્યો હોવાનું યાદ નથી. ફિલ્મ જોવાની મજા આવી ને? બસ પત્યું. એ Age of innocence હતી, નિર્દોષતાનો યુગ. વર્ષો સુધી આવું ચાલતું રહ્યું, પણ હવે તકલીફ એ છે કે લોકો ફિલ્મોને બહુ સિરિયસલી લેવા માંડ્યા છે. સીનેસીને, ગીતેગીતે વાંકું પડે. મનોરંજન બાજુએ રહ્યું, એના પર ઝઘડા થવા માંડ્યા છે. ફિલ્મમેકર્સ પણ સક્સેસની સાથે સેફ્ટીનો વિચાર કરતા થઇ ગયા છે. બહુ જૂની ફિલ્મો થોડી જાહેરખબરો અને સેન્સરબોર્ડનું સર્ટિફિકેટ આપીને સીધેસીધી શરૂ થઇ જતી. પછી શરાબ અને ધૂમ્રપાન સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક છે, એટલી સૂચના(legal disclaimer) મૂકાવા લાગી, પણ હવે તો સ્ક્રીન પર ફિલ્મ શરૂ થતાં પહેલાં લાંબુંલચક લખાણ આવે કે આ ફિલ્મ બનાવવાનો હેતુ માત્ર મનોરંજન આપવાનો છે. વાસ્તવિકતા સાથે એને કોઈ સંબંધ નથી. કોઈ જાતિ, ધર્મ, સંપ્રદાયનું અપમાન કરવાનો ઈરાદો નથી, ફિલ્માંકન વખતે કોઈ પ્રાણીને હાનિ નથી પહોંચાડાઇ વગેરે વગેરે. એ વાત જુદી કે કોઈ આ વાંચતું નથી. આમિર ખાનની ‘લાલસિંઘ ચઢ્ઢા’ જોનારાને યાદ હશે કે એમાં તો આવું એટલે કે legal disclaimer માત્ર સ્ક્રીન પર લખ્યું નહોતું, બોલાયું પણ હતું. પહેલાં હિન્દીમાં અને પછી ઇંગ્લિશમાં. તોયે પછી બબાલ તો થઈ જ, એ જુદી વાત છે. પણ થોડા દિવસ પહેલાં પ્રાઈમ વિડીયો પર પ્રોડ્યુસર પા. રણજિત અને ડિરેક્ટર મારી સેલ્વરાજની એક તામિલભાષી ફિલ્મ ‘પેરિયેરમ પેરુમલ’ જોઈ. વર્ષ 2018ની આ ફિલ્મમાં જાતિવાદની પીડા દર્શાવાઈ છે. ફિલ્મ મને બહુ ગમી પણ એની સ્ટોરી નહીં બીજી વાત અહીં કરવી છે. મેઈન ફિલ્મની પહેલાં કોઈ લાંબું ડિસ્ક્લેઇમર આપવાને બદલે શરાબ અને ધૂમ્રપાન હાનિકારક છે, એટલી જ સૂચના હતી. અને પછી સ્ક્રીન પર એક વાક્ય આવ્યું. Caste and religion are against humanity. આ ફિલ્મ કદાચ હિન્દીમાં કે ગુજરાતીમાં ડબ નથી થઇ, પણ જસ્ટ વિચારી જુઓ કે ધારો કે થાય અને આ વાક્ય લખાય- જાતપાત અને ધર્મ, માનવતાવિરોધી છે, તો દર્શકો શું પ્રતિભાવ આપે? કદાચ જાતપાત શબ્દ તો ચલાવી લેવાય પણ ધર્મને માનવતાવિરોધી કહેનારની શું હાલત થાય? ‘પેરિયેરમ પેરુમલ’ના ચાળીસથીયે ઓછી વય ધરાવતા પ્રોડ્યુસર અને ડિરેક્ટરને કદાચ જાતિવાદ અને ધર્મના નામે તોફાન મચાવતાં લોકોનો ડર નહીં લાગ્યો હોય કે પછી તામિલ દર્શકોમાં વધુ સહનશીલતા અને સ્વીકૃતિભાવ હશે. પરંતુ સામાન્ય રીતે બહુ ધાર્મિક ગણાતા ગુજરાતીઓ, જેમાં બધાં ધર્મ, સંપ્રદાયનાં લોકો આવી જાય, એ આ વિચારધારા તો બાજુએ રહી, ફિલ્મમાં આવું એક વાક્ય પણ સહન કરી શકે? આમ તો ધર્મનો સીધોસાદો અર્થ થાય છે, ફરજ કે મૂળ ગુણ. દાખલા તરીકે રાજાનો ધર્મ છે પ્રજાનું ધ્યાન રાખવું, અગ્નિનો ધર્મ છે બાળવું, પાણીનો ધર્મ છે શીતળતા આપવી, પણ હવે ધર્મ એટલે હિંદુ, મુસ્લિમ, ખ્રિસ્તી જેવી ઓળખ અને જુદી ઓળખ ધરાવનાર માટે વિધર્મી, કાફિર જેવા શબ્દ વપરાય છે. પોતાના ધર્મ, મઝહબ, રિલિજીયનની રક્ષા કે પ્રચાર માટે દુનિયાભરમાં ગાળાગાળીથી માંડીને આતંકવાદી હુમલા થાય છે. ‘પેરિયેરમ પેરુમલ’ બનાવનારને કદાચ ધર્મના આ અર્થ સામે વાંધો હશે. બાકી એમણે તો આવી હાર્ડ હીટિંગ ફિલ્મ બનાવીને પોતાનો ધર્મ નિભાવી લીધો.⬛ viji59@msn.com