Gujarati News

Magazine

Kalash

Become A Senior Citizen By Age, Don't Grow Old In Thought And Mind

આંતરમનના આટાપાટા: ઉંમરથી સિનિયર સિટીઝન થાવ, વિચારો અને મનથી વૃદ્ધ ન થશો

એક કલાક પહેલા



કૉપી લિંક

માણસ કોઈ એક્સપાયરી ડેટ લખેલી દવાનું સેમ્પલ નથી. એની જીવંતતા, એની તાજગી વધારાય અને સંતમ્મા અથવા પ્રો. ગુડનફની માફક એ કોઈ અદભુત કામ કરી શકે એમાં આપણે નિમિત્ત બનીએ તો કેવું સારું?

માણસ જન્મે છે એ દિવસને જન્મદિવસ કહેવાય છે. સમય વહેતો રહે છે. જન્મદિવસો ઊજવાતા રહે છે અને એ મોટો થાય છે. બાળક, કિશોર, તરુણ, યુવાન, આધેડ, ષષ્ઠીપૂર્તિ ઊજવનાર અને તેથી આગળ 75 વર્ષ એટલે કે અમૃત મહોત્સવ ઊજવવાનો અધિકાર.

આગળ જીવે ત્યારે અત્યાર સુધી નામથી ઓળખાતો, એ માણસ માટેનું સંબોધન બદલાય છે. 60 વર્ષનો થાય અને સફેદ વાળની બહુમતી વધે એટલે એને ‘કાકા’ તરીકે સંબોધાય છે. 75એ પહોંચતા થોડા ઘણા અથવા પૂરેપૂરા દાંત વિદાય લે, પગની ઢાંકણી બદલાવી હોય અથવા બદલવાની હોય, આંખે મોતિયો ઉતરાવાઇ ગયો હોય, કાને થોડું ઓછું સંભળાતું થાય અને માથે લગભગ ધોળા થઈ જાય, આવાં લક્ષણો દેખાવા માંડે એટલે એ ‘કાકા’માંથી અનુસ્નાતક થઈને ‘દાદા’ બને છે. ક્યારેક એ પોતે કહે છે, ક્યારેક આજુબાજુવાળા પણ કહી નાખતા હોય છે, ‘હવે કાઢ્યાં એટલાં ક્યાં કાઢવાનાં છે?’ વૃદ્ધાવસ્થા એટલે જાણે કે મૃત્યુનું પ્લેન જ્યાંથી ઊડવાનું છે તે એરપોર્ટ અથવા યમપુરી એક્સપ્રેસ (નોનસ્ટોપ!) ટ્રેનનું પ્લેટફોર્મ. માણસમાં હકારાત્મકતા ઓછી થાય, નકારાત્મકતા જાણે કે એનો કબજો લઈ લે.

આજુબાજુના માણસો ક્યારેક એણે જો ટ્રેક કે ટી-શર્ટ પહેર્યું હોય તો જરાક મજાક પણ કરી લે, ‘શું દાદા? આજે તો નવયુવાન લાગો છો ને!’ ઘડપણ એટલે વિરક્ત થવાનો અવસર. આંખે છાજલી કરીને મોતની રાહ જોવાનો મોકો. આ વાત સામે મને મૂળભૂત રીતે વાંધો છે. આજે જ એના બે દાખલા નજર સામે આવ્યા જેણે મને આ લખવા માટે પ્રેર્યો છે.

પહેલો દાખલો પ્રો. જ્હોન બી. ગુડનફનો છે. એમને અન્ય સાથી સાથે લિથિયમ આયન બેટરીના સંશોધન માટે 2019માં નોબલ પારિતોષિક મળ્યું. એ વખતે આ પ્રોફેસરની ઉંમર હતી માત્ર 97 વર્ષ! કંઈ સમજણ પડે છે? ભણવું એ જન્મથી મૃત્યુ સુધી એટલે કે ‘WOMB to TOMB’ સુધીની ઉંમરમાં કરી શકાય. આપણે ત્યાં તો કેટલાંક કંટાળીને આનાથી ઘણી નાની ઉંમરે કહેતા હોય છે, ‘હવે તો લાકડાંમાં જવાનો સમય થયો.’

જ્હોન ગુડનફનો જન્મ જર્મનીમાં અમેરિકન માતાપિતાના ખોળે થયો હતો. યેલ યુનિવર્સિટીમાં ગણિતનો અભ્યાસ કર્યા પછી, તેમણે બીજા વિશ્વ યુદ્ધ દરમિયાન યુએસ આર્મીમાં હવામાનશાસ્ત્રી તરીકે સેવા આપી. ત્યારબાદ તેમણે શિકાગો યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કર્યો જ્યાં 1952માં ભૌતિકશાસ્ત્રમાં ડોક્ટરેટની પદવી પ્રાપ્ત કરી. ત્યારબાદ તેમણે ગ્રેટ બ્રિટનની મેસેચ્યુસેટ્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ટેક્નોલોજી અને ઑક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીમાં કામ કર્યું. 1986થી તેઓ ઓસ્ટિન ખાતે યુનિવર્સિટી ઓફ ટેક્સાસમાં પ્રોફેસર છે. બેટરીમાં વિદ્યુત ઊર્જાનો સંગ્રહ કરવો એ વિશ્વના ઊર્જા પુરવઠાના પ્રશ્નના ઉકેલનું મુખ્ય પરિબળ છે. લિથિયમ તત્ત્વ બેટરીમાં ઉપયોગી છે કારણ કે તે સ્વેચ્છાએ ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરે છે. 1980માં જ્હોન ગુડનફે કોબાલ્ટ ઓક્સાઇડના કેથોડ સાથે લિથિયમ બેટરી વિકસાવી હતી, જે પરમાણુ સ્તરે લિથિયમ આયનો રાખી શકે તેવી જગ્યાઓ ધરાવે છે. આ કેથોડે અગાઉની બેટરી કરતાં વધુ વોલ્ટેજ આપ્યું હતું. લિથિયમ-આયન બેટરીના વિકાસ માટે ગુડનફનું યોગદાન નિર્ણાયક હતું, જેનો ઉપયોગ આજે મોબાઇલ ફોન અને ઇલેક્ટ્રિક કારમાં થાય છે.

આ પ્રો. ગુડનફને પૂછવામાં આવ્યું કે તમે હજુ પણ લેબોરેટરીમાં કામ કરો છો? એમનો જવાબ સાંભળવા જેવો છે. એમણે કહ્યું કે કોઈ માણસ નિવૃત્ત થાય એટલે એકમાત્ર કામ એને મોતની રાહ જોવા માટે જીવવાનું છે એવો અર્થ નથી થતો. ‘if one retires it doesn’t mean he should wait to die.’

નિતનવું શીખવાની, પ્રયોગો કરવાની અને નોબલ પરિતોષિક મળે એવી ગુણવત્તાસભર શોધખોળ વિકસાવવાની પ્રવૃત્તિમાં જે માણસ સતત લાગ્યો રહે છે તેને 97 વર્ષનો યુવાન કહેવો જોઈએ ને?

બીજો દાખલો એક બહેનનો છે. એક ફોટોગ્રાફ મારી સામે છે. એક વૃદ્ધા બંને હાથમાં વોકિંગ સ્ટિક લઈને ઊભેલી દેખાય છે. આંખે મોટા દાબડા જેવા ચશ્મા છે. આ બેન ક્યાં જતા હશે કહો તો? હોસ્પિટલ જ હોય ને! તમારી આ ધારણા સંપૂર્ણ ખોટી છે. બે વોકિંગ સ્ટિક એના બંને હાથોમાં પકડીને આ બેન સેન્ચ્યુરીયન યુનિવર્સિટી (આંધ્રપ્રદેશ)માં જઈ રહ્યા છે. હું જો એમ કહીશ કે આ બેન રોજ 60 કિલોમીટરની બસમાં મુસાફરી કરીને ભણાવવા પહોંચે છે તો તમે માનશો? આ બેનનું નામ છે સંતમ્મા અને ઉંમર માત્ર 95 વર્ષ. તેઓ યુનિવર્સિટીમાં મેડિકલ ફિઝિક્સ, રેડિયોલોજી અને એનેસ્થેશિયા ભણાવે છે. તેમનાં માર્ગદર્શન હેઠળ 17 વિદ્યાર્થીઓએ પીએચડીની ડિગ્રી મેળવી છે. આ બેને ભગવદ્્ગીતાનો અંગ્રેજી અને તેલુગુ ભાષામાં અનુવાદ કર્યો છે. આ સિવાય પણ તેઓ રિસર્ચ એટલે કે સંશોધનના કામમાં ઘણાં ડૂબેલાં છે. એમનો ઇરાદો એક વર્લ્ડ રેકોર્ડ સ્થાપીને દુનિયામાં સૌથી ઉંમરલાયક પ્રોફેસર તરીકે પોતાનું નામ ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં નોંધાવવાનો છે. તેમનું માનવું છે કે સ્વાસ્થ્ય આપણાં મનમાં છે અને હૃદય આપણી સંપત્તિ છે. આપણે હંમેશાં આપણાં મન અને હૃદયને સ્વસ્થ રાખવું જોઈએ. આપણે અહીં એક હેતુ માટે છીએ અને એ છે જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી શીખો અને શીખવતા રહો.

આપણાં બધાં માટે કેટલી મોટી પ્રેરણા આપતો આ દાખલો છે, ખરું ને? અંતમાં, જો તમારી પાસે લોખંડી ઈચ્છાશક્તિ અને પ્રતિબદ્ધતા હોય તો કોઈપણ સિદ્ધિ હાંસલ કરવામાં તમારા માર્ગમાં કશું જ નહીં આવે. આ મહાન લેડી ટીચર સંતમ્મા, આપણાં સૌની આ બેનને હૃદયપૂર્વકની શુભકામનાઓ.

પ્રો. ગુડનફ (97 વર્ષ), પ્રો. સંતમ્મા (95 વર્ષ), બે જુદા જુદા દેશમાં વસતી આ બંને વિશિષ્ટ પ્રતિભાઓ પાસેથી આપણે પ્રેરણા લઈશું ને?

આજથી ઉંમર સાથે દેખાવ કે કામગીરીને જોડવાનું બંધ કરીએ. કાકા અથવા દાદા તો દરેક ઘરમાં સામાજિક સંબંધોએ પણ હોય છે, ઉંમર સાથે જોડીને આવાં સંબોધનો આપણે ન કરીએ તો? કેટલાક દેશોમાં તો સુપર સ્ટોરના કાઉન્ટર ઉપર કોઈ વૃદ્ધા માહિતી લેવા જાય તો પેલો માહિતી આપનાર કે માર્ગદર્શન આપનાર એનું સ્વાગત કરતા કહે છે, ‘યસ યંગ લેડી, વોટ કેન આઈ ડૂ ફોર યુ?’ અથવા ‘યસ યંગ લેડી, હાઉ કેન આઈ હેલ્પ યુ?’ આ ધમધમાટ ચાલતી 80 કે 85 વર્ષની બહેનને જે દેશ ‘યંગ લેડી’ કહીને સન્માન આપતો હોય તે લાંબુ આયખું ભોગવે એ તો ઠીક પણ જેટલું ઈશ્વરનું આપ્યું જીવન છે તેટલું તો આનંદથી વિતાવે!

ઘડપણ એ માનસિક પ્રક્રિયા છે. ઘડપણની સાથે કેટલીક શારીરિક મર્યાદાઓ પણ આવે છે. યાદ રાખો, માણસ કોઈ એક્સપાયરી ડેટ લખેલી દવાનું સેમ્પલ નથી. એની જીવંતતા, એની તાજગી વધારાય અને સંતમ્મા અથવા પ્રો. ગુડનફની માફક એ કોઈ અદ્્ભુત કામ કરી શકે એમાં આપણે નિમિત્ત બનીએ તો કેવું સારું?

વૃદ્ધ કે વૃદ્ધા મોતની રાહ જોઈ રહેલું માનવશરીર નથી. એને પણ કંઈક કરવું છે. એની પણ લાગણીઓ અને વિશિષ્ટ દૃષ્ટિ હોઈ શકે છે. આવું સમજીને

આજથી આપણે કોઈ 85 વર્ષના યંગમેન કે 95 વર્ષની યંગ વુમનને મળીએ તો ક્યારેય એને ન ગમે એવી ટીકા કરવાથી દૂર રહીશું, મદદરૂપ બનીશું અને જરૂર હોય તો એને લાગણી આપીશું. મારી આ વાત અમલમાં

મૂકશો ખરા?