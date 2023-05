Gujarati News

A World Awash In The Sea... That Memorable Evening In Athens

અસ્તિત્વની અટારીએથી: દરિયામાં ધોધમાર દુનિયા... એથેન્સની એ યાદગાર સાંજ

એથેન્સની પહોળી સડકો અને ખૂબ જ નમ્રતાભર્યો ટ્રાફિક, પગે ચાલનારાંઓનું પૂરું સન્માન જાળવે

ભાગ્યેશ જહા વું થાય કે તમે સાવ અજાણ્યા દરિયામાં દસ દસ રાતો સુધી તરતાં હો, રાત્રે ઊગતા ચંદ્રની સાક્ષીએ દરિયાનાં ઉછળતાં મોજાંઓ હોય ત્યારે તમે ખુલ્લા આકાશ નીચે કશુંક કહેવા માટે જાણે કે ક્ષિતિજને સ્પર્શવાનાં હો એવી અદામાં ઊભા રહી શકો, અથવા તો રોજ સવારે પર્વતની પે’લે પારથી આવતો સૂરજ સાવ સ્વભાવ બદલીને જાણે પે’લા લાલ થયેલા આભમાં નીચે પાતાળલોકથી પ્રગટતો હોય એવું અનુભવો એવું બને… !! હા, બને જો તમે ક્રૂઝના મુસાફર હો. આમ તો જીવન જ એક પ્રવાસ છે. ક્યારેક અંદરની દુનિયાનો મઘમઘતો પ્રવાસ તો ક્યારેક બહારની દુનિયાની ઝળહળ જાહોજલાલી કે અટક્યા વિના વહેતી અશ્રુધારાને ઓળખવાની મથામણ. જીવનને જે રીતે જાણવા કે માણવા મથીએ તો જાતને એક નામ આપવું પડે, રાશિ વગરનું, અટક વગરનું અને સરનામા વગરનું… એટલે કે ‘નિત્યપ્રવાસી.’ પ્રખ્યાત પ્રવાસ લેખક પિકો ઐયરના પુસ્તક ‘The half known world; In Search of paradise.’ અમારું કંઇક આવું જ હતું. દસ મિત્રો એટલે કે દસ કપલ, દુનિયાના બીજે છેડે જવાની ધૂન, અજાણ્યાં લોકો અને અજાણ્યાં સ્થળની બારાખડી વાંચી કશુંક પામ્યાની, કશુંક ઇતિહાસભીનું સુંઘ્યાની મઝા લેવાની. આ વર્ષે અમે નોર્વેજિયન ક્રૂઝ પસંદ કર્યું. અમદાવાદ ઊંઘી ગયું હતું ત્યારે સોળમી એપ્રિલની અડધી રાત્રે ચિક્કાર ભીડ વચ્ચે આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર પ્રવેશવું અને તરત જ એરપોર્ટમાં જ તમે વિદેશમાં હો એવા વાતાવરણને જોવું, પામવું એ પોતે જ અનુભવનો આરંભ હતો. બહાર મૂકવા આવનારાઓની ભીડ અને અંદર યુરોપિયન શાંતિ, બહાર આંસુ અને આવજોની ઝાંખી અને અંદર એકલતા અને ખાલીપાના સરનામા જેવી ખાલી ખુરશીઓ. કોઇ એકાદ મહિલા પ્રવાસી ખૂણામાં બેસીને આંસુ લૂછતાં હોય કે કોઇ યુવાનના કપાળ પર ‘મા’એ કરેલું તિલક હજી તો ભુંસાયું ના હોય અને એ કોઇ નકશો ખોલી પોતાનાં સ્વપ્નાઓ ગોઠવતો હોય ત્યારે અમે એકદમ વિશ્વપ્રવાસીના આત્મવિશ્વાસ સાથે ગોઠવાઈ ગયાં. સાવ ગુજરાત છોડ્યું નથી એનો અહેસાસ આવે એટલે ઢેબરાં અને ચાની મહેફિલ રાત્રે બે વાગ્યે જમાવી. જવાનું હતું, એથેન્સ, એક એવું નગર જ્યાં ઇતિહાસની અને વિચારની થીજી ગયેલી પ્રતિકૃતિઓ જોવા મળે, માણવા મળે એ અગોરા અને એક્રોપોલિસની ગલીઓ જ્યાં કોઇ દિવસ સોક્રેટિસ કોઇ નાનકડી દુકાન પર બેસીને કદાચ ચા પીતો હશે. બસ, વહેલી સવારે આવી કશીક ગ્લોબલ ગડમથલોને મનમાં ગોઠવી ઉડ્યાં. પહોંચ્યાં અબુધાબીએ. આશા નહોતી એવું સારું વેજિટેરિયન ખાવાનું મળ્યું. હું જ્યારે સારું કહું ત્યારે સ્વાદની ચિંતા વગર ચોખ્ખું ખાવાનું મળ્યું એમ સમજવાનું. જે લોકો સ્વાદ વિશે સાવધાન હોય એમને તો કાયમ અમદાવાદની યાદમાં જ જીવવું પડે, પણ મને કોલંબસનું એ વાક્ય યાદ આવ્યા જ કરે, (Christopher Columbus) ‘You can never cross the ocean, unless you have the courage to lose sight of the shore.’ અબુધાબી ધાર્યું હતું તેવું નહોતું. વધારે આધુનિક હતું. દુબઇ જેવું મોટું એરપોર્ટ નહીં પણ ઠસ્સો જબરો. પ્રવાસીઓ પણ પારાવારનાં, ક્યાંક રંગબેરંગી પોષાક તો ક્યાંક ફિક્કાં બગાસાં. એક સરસ ફાઈવસ્ટાર જેવો દેખાવ હતો એવી લૉન્જમાં મિત્ર મોનાલ પટેલના મહેમાન તરીકે પ્રવેશ્યા. નાસ્તો કરવાનો હતો એટલે પસંદગીની મુશ્કેલીઓ શરૂ થઈ, શું વેજિટેરિયન અને શું એગ્સ સિવાયનું, પણ આ પ્રશ્ન આગળના બધા દિવસ રહેવાનો છે એને લીધે મૂંઝવણ મોટી ના લાગી. કશુંક નિર્દોષ લાગતું સલાડ લીધું, શાંત પડેલી બ્રેડને ગરમ કરી, જાણીતા દૂધને ગરમ કરીને હુંફાળી કંપની આપવાનું કહ્યું અને એમ અમારી યાત્રા શરૂ થઈ. પ્રવાસનો હેતુ જ એ હોય છે, અજાણ્યામાં ભૂસકો મારવાનો અને જાણીતું શોધી લેવાનું. એ લાગણી હોય, સ્થળ હોય, રિવાજ હોય, ઇતિહાસમાં ભણેલા કોઇ પાઠનો ઉલ્લેખ હોય કે જાજરમાન કોફી મગમાં ફીણાયેલી લિજ્જત હોય. અજાણ્યામાં જાણીતું થવું. Unknownness melts…આ પૃથ્વી આપણું ઘર છે અને વસુધા કુટુંબ છે એને સાવ અંદરના ખૂણે જઈને અનુભવવાનું. મઝા આવી બે કલાક ફર્યાં. ઇન્ટરનેટ સિવાય પણ સાવ ચહેરાઓની ભીડમાં એક અજનબી બનીને પોતાનું આકાશ લઈને ગ્રીસના તત્ત્વજ્ઞાનીઓના નગરમાં જવું છે એનો ઉમંગ પણ ખરો જ! એટલે આકાશ તરફ જોતાં જ ખ્યાલ આવી ગયો કે જે રાતને ગુજરાતમાં છોડીને આવ્યા હતા એ અહીં પણ આથમી ગઈ છે. ઉતરીને ‘arrivals...’વાળા નિશાને ચાલ્યાં, પણ આપણે ત્યાં દિલ્હીમાં જેમ ભરતનાટ્યમની પ્રતિકૃતિઓ દેખાય છે તેવું કશુંક શોધતો હતો. ક્યાંક ક્યાંક પર્વત ઉપરના એક્રોપોલિસની પ્રતિકૃતિઓ દેખાતી હતી. જોકે, મને એક ઇતિહાસના પ્રાધ્યાપકે કહેલું કે આક્રાંતાઓ અને મહારાજાઓની નગરીમાં જાઓ છો કદાચ તમે જેને ઓળખો છો અથવા મળવા ઇચ્છો છો એ સોક્રેટિસ કે પ્લેટો ના પણ મળે! આશ્ચર્યો પામવા એ પણ પ્રવાસનું જ એક સ્ટેશન હોય છે. થયું પણ એવું જ! જોકે, અમે જાતે જ આયોજન કરેલું, દસ મિત્રો, નહીં પણ વીસ પરિવારજનો હતાં. એટલે ભાગ્યે જ બીજા કોઇની જરૂર પડે, બધાં પ્રોફેશનલ્સ અને દુનિયાને ખૂંદનારાં...! રુધિરમાં જ પ્રવાસની રીધમ પકડાયેલી હતી.. એટલે એથેન્સની ગલીઓમાંથી નીકળી એક હૉટલમાં ગોઠવાઇ ગયાં. એથેન્સમાં સાંજ ઢળી એટલે યુરોપની કોઇ સ્ટ્રીટમાં હોય એવું દૃશ્ય સર્જાવા લાગ્યું, અમારી હૉટેલ પણ પાર્લામેન્ટ હાઉસની બાજુમાં જ, ડાઉન-ટાઉનનું વાતાવરણ જામ્યું. હજારો ફ્લડલાઈટોથી એથેન્સનો એ સેન્ટ્રલ-સ્ક્વેર ઝળહળી ઊઠ્યો. અહીં દર કલાકે રાષ્ટ્રીય-ગાર્ડ બદલાય, એની વિધિ હોય અને એ જોવા અને એનો વિડીયો ઉતારવા સહેલાણીઓ ઉભરાય. બન્ને જોવા જેવાં દૃશ્યો. પે’લા ગાર્ડના લોખંડી બૂટની ઇસ્ત્રી-ટાઈટ-મૂવમેન્ટ અને રંગબેરંગી કપડાંમાં વિડીયો ઉતારતાં આખી દુનિયામાંથી આવેલાં નરનારી. એથેન્સની પહોળી સડકો અને ખૂબ જ નમ્રતાભર્યો ટ્રાફિક, પગે ચાલનારાંઓનું પૂરું સન્માન જાળવે. બ્યુગલ વાગે, કમાન્ડન્ટના હુકમનું અદકેરું પાલન. પગ હલે, પાની લંબાય, હાથ સાથ પુરાવે, લાંબા થયેલા પગ સળંગ નેવું ડિગ્રી જેવી સખ્તાઇ સાથે સ્થિર થાય અને પછી બૂટની ચાંચ અને સતર્કતાની આંખ મળે. એક બહુ જ હૃદયંગમ દૃશ્ય ગોઠવાય. ચુસ્ત યુનિફોર્મમાં સંત્રીનું બોલકું સ્વાસ્થ્ય સ્વાભાવિક રીતે જ આકર્ષક લાગે, બન્નેની રીધમિક મૂવમેન્ટથી વાતાવરણમાં એક પ્રકારના અનુશાસનનો છંટકાવ થતો હોય એવું લાગે. પ્રવાસીઓનું આખું ટોળું પણ આ અનુશાસનમાં સૂર પુરાવવા મૌન ધારણ કર્યું હોય એટલા ઓછા અવાજો કરે. ઝળહળ રોશની વેરતી ઊંચી તાડ જેવી ફ્લડલાઈટો નીચે વળીને સલામ આપતી હોય એવું લાગે. પાસેના બસસ્ટેન્ડમાં પણ એક અનામી શિસ્તની સુવાસ આવે અને ગાર્ડ્ઝ બદલાઇ જાય એટલે થિયેટર છૂટે એવી રીતે પ્રવાસીઓ વિખરાય. બસ અને ટેક્સી અને ટ્રામ એમ ત્રિવિધ ટ્રાફિક આ સેન્ટ્રલ-સ્ક્વેરમાં અનુભવાય. ખૂબ જ ભીડવાળી ફૂડ સ્ટ્રીટ જોવા જેવી અને માણવા જેવી. અમે અહીં જાતજાતનાં યોગર્ટ જોયાં. એ જોઇ દૂર હોટલની બેગોમાં પડેલાં ઢેબરાં રાજી થઈ ગયાં હશે. અહીં સ્ટ્રીટમાં આવેલી નાની રેસ્ટૉરન્ટની ખુરશીઓ લગભગ ફૂટપાથને રોકી લેતી. દૂર જોડે જોડે આવેલી રેસ્ટોરેન્ટના સમૂહમાં તો એક સાવ અલગ જ પણ આકર્ષક રીત જોવા મળી. મશાલોની આસપાસ ડાઈનિંગ ટેબલ ગોઠવાયેલાં. રોમમાં રોમની માફક જીવવાના યુગ જૂના ડહાપણ પ્રમાણે અમે પણ ગ્રીક-સલાડ-બ્રેડ-યોગર્ટનું વાળુ કીધું.{bvjha2kavi@gmail.com