A Philosophy That Emboldens Burning Problems To Boil

અજવાળાનો ઓટોગ્રાફ: સળગતી સમસ્યાઓ ને ઉકળતી ઉપાધિમાં હિંમત આપતી ફિલોસોફી

ડૉ. નિમિત્ત ઓઝા એક કલાક પહેલા



અંદર રહેલી ઊર્જા બાહ્ય પરિસ્થિતિઓ કરતાં અનેકગણી વધારે બળવાન હોય છે

કેટલાંક પુસ્તકો આપણી સાથે ધડાકાભેર અથડાય છે અને પછી એ સુખદ અકસ્માતની કળ વળતાં વાર લાગે છે. એના ‘હેંગઓવર’માંથી બહાર આવવાનું મન જ નથી થતું. એવું એક પુસ્તક મારી સાથે અથડાયું. એનું નામ, ‘કેન્દ્રવર્તી વિચાર’ અને પુસ્તકના સાર વિશે પછી વાત કરીએ. પહેલાં હું તમને એક વાર્તા કહી દઉં. અબ્રાહમ નામનો એક ટીનેજ મહત્ત્વાકાંક્ષી છોકરો. હાઈસ્કૂલ ફૂટબોલ ટીમનો મુખ્ય ખેલાડી અને સ્ટાર પ્લેયર. અદ્્ભુત ફૂટબોલ રમે. તેનું સપનું હતું કે તે કોલેજની ફૂટબોલ ટીમનું પ્રતિનિધિત્વ કરે, પણ ધોરણ.12ની પરીક્ષાઓ આવી રહી હતી અને ભણવું પણ એટલું જ જરૂરી હતું. અબ્રાહમ માત્ર ફૂટબોલમાં જ મોખરે રહેતો એવું નહોતું, તેને અભ્યાસ કરવો પણ એટલો જ ગમતો. ખાસ કરીને વિજ્ઞાન, જે તેના પ્રિય શિક્ષક મિ. જેકસન ભણાવતા. ભણતર અને રમતગમત બંનેનું સંતુલન આમ તો અબ્રાહમ ચોકસાઈપૂર્વક જાળવી રાખતો, પણ એક દિવસ તેનું માનસિક સંતુલન ખોરવાયું. મિ. જેકસને જોયું કે વિજ્ઞાનના ક્લાસમાં અબ્રાહમ ઉદાસ અને ચિંતાતુર હાલતમાં બેઠેલો હતો. જેકસન જે ભણાવી રહ્યા હતા, તેમાં તેનું ધ્યાન નહોતું. ક્લાસ પૂરો થયા પછી જેકસને અબ્રાહમને પૂછ્યું, ‘શું થયું છે તને? ઉદાસ કેમ છે?’ પોતાના પ્રિય શિક્ષક સામે અબ્રાહમે દિલ ખોલીને પોતાની સમસ્યા જણાવી. ઘર અને નિશાળ, બંને જગ્યા પર તે સ્ટ્રેસ, બેચેની અને ચિંતા અનુભવી રહ્યો હતો. ઘરમાં ચાલતા મમ્મી-પપ્પાના ઝઘડા, ડિવોર્સની વાતો અને અશાંત વાતાવરણ. નિશાળમાં આવનારી પરીક્ષા, બાકી રહેલાં એસાઇન્મેન્ટ્સ અને ફૂટબોલની સૌથી મહત્ત્વની ટુર્નામેન્ટ. અન્યની અપેક્ષાઓ, વિપરીત સંજોગો અને ચારેકોર મુશ્કેલીઓને કારણે અબ્રાહમ મૂંઝવણમાં હતો. અબ્રાહમની સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવામાં મદદ કરવાને બદલે જેકસન સાહેબે તેને એક વિચિત્ર હોમવર્ક આપ્યું. તેમણે કહ્યું, ‘એક ગાજર બાફવાનું છે. ઉકળતા પાણીમાં થોડી વાર સુધી એક ગાજરને રાખી મૂકવાનું અને એમ કરવાથી એ ગાજરમાં શું ફેરફાર થાય છે એનું અવલોકન કરવાનું.’ આ ગૃહ પ્રયોગ કરીને બીજે દિવસે અબ્રાહમ શિક્ષક પાસે પહોંચ્યો. તેણે કહ્યું, ‘ઉકળતા પાણીમાં દસ મિનિટ રાખવાથી ગાજર નરમ પડી જાય છે.’ શિક્ષકે સમજાવ્યું, ‘ગાજરના નરમ પડવાનું મુખ્ય કારણ તેની આસપાસનું વાતાવરણ છે. આ જ સિદ્ધાંત મનુષ્યને પણ લાગુ પડે છે. જો આપણી આસપાસ સળગતી સમસ્યાઓ કે ઉકળતી ઉપાધિઓ હોય, તો આપણે પણ નરમ, ઢીલા અને અશક્ત બની જઈએ છીએ.’ અબ્રાહમે કહ્યું, ‘એનો મતલબ એમ કે ઢીલા પડવું એ નોર્મલ રિસ્પોન્સ છે.’ મિ. જેકસન હસ્યા અને કહ્યું, ‘ના.’ પછી તેમણે પૂછ્યું, ‘આવા જ ઉકળતા પાણીમાં તું દસ મિનિટ સુધી કોઈ ઈંડું મૂકી દે તો?’ અબ્રાહમે તરત જવાબ આપ્યો, ‘ઈંડું કઠણ બનશે. તેનું બાહ્ય આવરણ વધુ મજબૂત બનશે.’ એક સરખી પરિસ્થિતિ અને તાપમાનમાં મૂકાવા છતાં ગાજર અને ઈંડાનો રિસ્પોન્સ તદ્દન વિપરીત છે. એક નરમ પડી જાય છે અને બીજું વધારે સખ્ત બની જાય છે. જેઓ નરમ બને છે, તેઓ નિર્બળ બની જાય છે અને જેઓ સખ્ત બને છે, તેઓ આસપાસની વ્યક્તિઓ પ્રત્યે સંવેદનહિન અને કઠોર બની જાય છે. માટે આ બંને પ્રતિક્રિયા અયોગ્ય છે એવું વિજ્ઞાનના શિક્ષક મિ. જેકસન સમજાવે છે. ‘તો યોગ્ય પ્રતિક્રિયા કઈ?’ એવું જ્યારે અબ્રાહમ પૂછે છે, ત્યારે શિક્ષક તેને વધુ એક હોમવર્ક આપે છે. તેઓ કહે છે, ‘ગાજર કે ઈંડાને બદલે ઉકળતા પાણીમાં કોફીનો દાણો નાંખજે. એક કલાક સુધી ઉકળવા દેજે અને પછી શું થાય છે એ મને આવતીકાલે કહેજે.’ બીજે દિવસે પોતાનું અવલોકન કહેવા માટે અબ્રાહમ અધીરો અને આતુર હતો. શિક્ષકે પૂછ્યું, ‘શું થયું?’ જવાબમાં પૂરા ઉત્સાહ, વિસ્મય અને આનંદ સાથે અબ્રાહમે કહ્યું, ‘કોફી બની ગઈ!’ આ ઘટના વિગતવાર સમજાવતા વિજ્ઞાન શિક્ષકે કહ્યું કે ગાજર અને ઈંડાએ બાહ્ય પરિસ્થિતિને તાબે થઈને પોતાની અંદર ફેરફારો કર્યા, જ્યારે કોફીના દાણાએ બાહ્ય પરિસ્થિતિને જ બદલી નાંખી. ઉકળતા પાણીમાં રહીને જાતને નરમ કે કઠોર બનાવવાને બદલે, તેણે પાણીનું સ્વરૂપ જ બદલી નાંખ્યું. આના ઉપરથી એવું સાબિત થાય છે કે તમારી બાહ્ય પરિસ્થિતિ કે સંજોગો કરતાં તમે અનેકગણા વધારે શક્તિશાળી છો. The soul is stronger than its surroundings. અંદર રહેલી ઊર્જા બાહ્ય પરિસ્થિતિઓ કરતાં અનેકગણી વધારે બળવાન હોય છે. બસ, એટલો જ સંદેશો આપવા માટે આ અદભૂત વાર્તા અને પુસ્તક લખાયું છે જેનું નામ છે ‘The coffee bean’. અબ્રાહમ સાથે આગળ શું બન્યું અને તેની આસપાસનું વાતાવરણ તેણે કઈ રીતે બદલ્યું એ જાણવા માટે તો પુસ્તક જ વાંચવું પડશે, પણ આ પુસ્તકનો કેન્દ્રવર્તી વિચાર અફલાતૂન, અદ્્ભુત અને અદ્વિતીય છે. જિંદગીના ‘હોટ વોટર્સ’માં નાંખવામાં આવે ત્યારે કોફીનો દાણો બની શકવાની પસંદગી આપણા દરેકના હાથમાં રહેલી છે. સામાજિક જીવનની સળગતી સમસ્યાઓ કેટલાંકને નરમ, ઢીલા કે નિર્બળ બનાવી નાંખે છે તો કેટલાંકને પથ્થર જેવા કઠોર, પણ ઉકળતા પાણીમાંથી ગરમાગરમ અને સ્વાદિષ્ટ કોફી બનાવી શકવાની આવડત જેઓ ધરાવે છે, તેઓ ‘ધ કોફી બીન’ કહેવાય છે. એ પ્રતિભા હોય કે ક્ષમતા, આવડત હોય કે હિંમત, જ્યાં સુધી આપણને ઉકળતા પાણીમાં નાંખવામાં નથી આવતા ત્યાં સુધી આપણા ગુણધર્મ વિશે આપણે અજાણ રહીએ છીએ. ⬛vrushtiurologyclinic@yahoo.com