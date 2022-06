Gujarati News

A New Dating Style That Annoys And Annoys Young Haiyan: Roaching

અજવાળાનો ઓટોગ્રાફ: યુવાન હૈયાને સતાવતી અને તડપાવતી નવી ડેટિંગ સ્ટાઈલ: રોચિંગ

ડૉ. નિમિત્ત ઓઝા એક કલાક પહેલા



આજની યુવાપેઢીની સૌથી મોટી સમસ્યા કોઈ હોય, તો એ છે રિલેશનશિપ પ્રોબ્લેમ્સ. યુવાપેઢી સામે સૌથી મોટો પડકાર જીવનનાં ભાવનાત્મક તોફાનો સામે લડવાનો છે. કોઈની સાથે ચેટ કરવી, ઓનલાઈન ફ્લર્ટિંગ કરવું, એનામાં પોતાનો ઇન્ટરેસ્ટ બતાવવો કે ડેટિંગ માટેની પ્રપોઝલ મૂકવી અને એ પણ એવી ગોપનીયતાથી કે ત્રીજી કોઈ વ્યક્તિને ખબર પણ ન પડે, એ બધું આજના યુગમાં શક્ય છે. હેવિંગ સેઈડ ધેટ, જેટલી સરળતાથી કોઈ સંબંધ જોડાઈ શકે છે, એટલી જ સરળતાથી સાવ ટૂંકા ગાળામાં સંબંધો તૂટી પણ શકે છે. પ્રેમ-સંબંધને ગંભીરતાપૂર્વક નિભાવતા દરેક યુવાન, નાજુક અને સંવેદનશીલ હૈયાં ઉપર તોળાઈ રહેલું જોખમ એટલે ‘રોચિંગ’. જો કોઈ વ્યક્તિ એક જ સમયે, એક કરતાં વધારે પાર્ટનર્સને સિક્રેટલી ‘ડેટ’ કરતું હોય તો એના માટે ‘Roaching’ શબ્દ વપરાય છે. ટૂંકમાં, એક વ્યક્તિને જાણ ન થાય એ રીતે બીજી વ્યક્તિ સાથે એટલો જ ઘનિષ્ઠ અને આત્મીય પ્રેમ-સંબંધ નિભાવવો એટલે રોચિંગ. અહીંયા ‘ચીટિંગ’ શબ્દ એટલા માટે ન વાપરી શકાય કારણ કે ‘કેઝ્યુઅલ’ ડેટિંગમાં કોઈ કમિટમેન્ટ નથી હોતું, પણ સામાન્ય રીતે બંને વ્યક્તિઓ વચ્ચે એક એવી વણલિખિત સમજૂતી થયેલી હોય છે કે જ્યાં સુધી તેઓ રિલેશનશિપમાં છે, ત્યાં સુધી ત્રીજા કોઈ માટે જગ્યા નથી. એવા સમયે સામેવાળી વ્યક્તિને અંધારામાં રાખીને કોઈ એક પાર્ટનર જો અન્ય વ્યક્તિઓ સાથે ડેટિંગ વ્યવહાર શરૂ કરી દે, તો એ અવસ્થાને ‘રોચિંગ’ કહેવાય છે. ‘રોચિંગ’ શબ્દ રોચ પરથી આવેલો છે અને રોચ એટલે કોક્રોચ. ઘરમાં કે રસોડામાં કોઈ એક વંદો જોવા મળે એટલે તરત જ આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે બીજા અનેક વંદા ક્યાંક છુપાયેલા હશે. વંદાની જેમ ખાનગીમાં સંતાડી રાખેલા ડેટિંગ સંબંધો માટે ‘રોચિંગ’ શબ્દ વપરાય છે. જો કોઈ તમારી સાથે ડેટિંગ નહીં પણ રોચિંગ કરી રહ્યું છે, તો એનો સીધો અને સરળ અર્થ એટલો જ થાય કે તમે એ વ્યક્તિની પ્રાયોરિટી નથી. તમારી સાથેના સંબંધમાં એ વ્યક્તિ ગંભીર નથી. કોઈ વ્યક્તિ પોતાનાં મન, સમય અને ઊર્જાથી સંપૂર્ણપણે તમને સમર્પિત નથી અને જો તમે એ હકીકતથી અજાણ છો, તો ભવિષ્યમાં ઉગનાર એક ઘેઘૂર અફસોસ અને મેજર હાર્ટ-બ્રેકનાં તમે બીજ વાવી રહ્યાં છો. માટે, એ જાણવું જરૂરી છે કે તમે રોચિંગના શિકાર બની રહ્યાં છો કે નહીં. તો રિલેશનશિપનાં એવાં કયાં લક્ષણો છે, જે રોચિંગ તરફ સંકેત આપે છે? સૌથી પહેલું અને મુખ્ય રેડ એલર્ટ એ છે કે તેમનું સમગ્ર ફોકસ માત્ર શારીરિક સંબંધ બાંધવા પર હોય છે. કાં તો તેઓ નજીક આવવા માટે ઉતાવળ કરે છે અથવા તો વારંવાર એકની એક માંગણી કરે છે. આ તો થઈ પુરુષની વાત. સ્ત્રીના કિસ્સામાં ક્યારેક એવું બને છે કે અનેક પુરુષોને પોતાનામાં ‘ઇન્ટરેસ્ટેડ’ રાખવા, એ તેમનાં માટે ગર્વ અને ઉપલબ્ધિની બાબત હોય છે. અસલામતી, આત્મવિશ્વાસના અભાવ અને ખામીયુક્ત આત્મસન્માનથી પીડાતાં અનેક લોકો માટે તેમની સેલ્ફ-વર્થ એ બાબત પર આધારિત હોય છે કે તેઓ કેટલા ડિમાન્ડમાં છે! એનું બીજું લક્ષણ છે કે પારદર્શક રહેવાને બદલે સામેવાળી વ્યક્તિ તમારી સામે બહુ શંકાસ્પદ રીતે વર્તે છે. એમની અવેલેબિલિટી, લોકેશન કે વ્યસ્તતા વિશે ખુલીને વાત કરવાને બદલે તેઓ ઘણુંબધું ગુપ્ત રાખે છે. તમારી હાજરીમાં વારંવાર ફોન ચેક કરે છે, કોઈ અન્ય વ્યક્તિ સાથે ચેટ કરે છે, કોઈનો ફોન આવે તો બહાર જઈને વાત કરે છે, તમારી મીટિંગ અચાનક ટૂંકાવી કે કેન્સલ કરી નાંખે છે અથવા તો એકદમ શોર્ટ-નોટિસમાં તમને મળવા બોલાવે છે. ટૂંકમાં, તેઓ તમને એક ‘બેક-અપ પ્લાન’ તરીકે ટ્રીટ કરે છે. ત્રીજું લક્ષણ એ કે તેઓ લાંબા સમય સુધી રહસ્યમય રીતે ગાયબ, અન-અવેલેબલ કે અન-રીચેબલ થઈ જાય છે. ન તો તમારા ફોન ઉપાડે છે, ન તો કોલ-બેક કરે છે, ન તો મેસેજીસના જવાબ આપે છે. સૌથી મહત્ત્વની વાત એ કે તેઓ કમિટમેન્ટથી ડરે છે. સગાઈ, લગ્ન, લીવ-ઈન કે પરિવારના સભ્યોને મળવાના સજેશન માત્રથી તેઓ દૂર ભાગવા લાગે છે. તેમની ‘સ્વતંત્રતા’ જોખમાય જાય છે. ‘જોઈએ’, ‘વિચારીશું’, ‘હજી હું તૈયાર નથી’, ‘આ રીતે મળવામાં શું ખોટું છે ?’ જેવા નોન-સ્પેસિફિક ઉત્તરો દર્શાવે છે કે તમે ‘રિપ્લેસેબલ’ છો. અને આ સંદર્ભમાં માયા એન્જલુનું એક વિધાન દરેકે યાદ રાખવું રહ્યું, ‘Never make someone a priority when all you are to them is an option.’ તમે જેમના માટે ફક્ત એક વિકલ્પ છો, એ વ્યક્તિને ક્યારેય તમારી પ્રાથમિકતા ન બનાવશો.