A Bird Called 'semantic Bleaching'

નીલે ગગન કે તલે: ‘સિમાન્ટિક બ્લીચિંગ’ નામની ચિડિયા

મધુ રાય 2 દિવસ પહેલા



નીલે ગગન કે તલે’ નામક આ લેખમાળાનો જન્મ થયેલો આજથી ત્રણચારપાંચ દાયકા પહેલાં અવિનાશ પારેખના સાપ્તાહિકમાં, અને તેવા નીલે ગગનની સર્વગ્રાહી છતરી હેઠળ હમારો સર્વપ્રથમ લેખ છપાયેલો, શીર્ષક ‘લિટરલી.’ તે વખતે હસમુખ ગાંધી નામે પુણ્યાત્મા ‘સમકાલીન’ દૈનિકના તંત્રી હતા અને સાઇડમાં ગુજરાતી જોડણી તથા ભાષાશુદ્ધિનો મદરેસો ચલાવતા હતા. એમના છાપામાં જોડણીની ભૂલ છપાઈ જાય તો તે પોતાના ગાલે થપાટો મારતા! પરંતુ જોડણીની શુદ્ધિના આગ્રહી હસમુખલાલ સમકાલીનના સમાચારોમાં ઠેઠ સડકછાપ ગુજરાતી યૂઝ કરતા હતા, એવા તર્ક સાથે કે જે ભાષા જનરલ પબલિક બોલે છે તેમાં સમાચાર આપો; સાક્ષરી ભાષામાં નહીં! પહેલેથી ભાષાની વાયડાઈને વરેલા હમો તેવી બેડોળ બોલીની અગેન્સ્ટમાં જમ્પિંગલી જમ્પિંગલી હસમુખલાલને હેરેન્ગ્યુ કરતા. જેમકે, એક દિવસ સમકાલીનમાં હેડલાઇન હતી ‘વધેલાં બસભાડાં ઉતારુઓને લિટરલી દઝાડશે!’ અને હમો હવામાં છતરી ઉલાળતા ઉલાળતા અભિયાનના સર્વપ્રથમ લેખમાં કોપાયમાન થયેલા કે ઉતારુઓને લિટરલી એટલે ખરેખર, સગડીથી કે પ્રાયમસથી કે લાઇટરથી કે વોટેવરથી બસની સીટ ઉપર બેસતાં બેસનારના વોટેવર ઉપર સાચેસાચ થર્ડ ડિગ્રી બર્નિંગ થાય તેને લિટરલી દઝાડશે કહેવાય. ભાડા ટિંક્ચર જેવાં હોય તેને દર્શાવવા ‘લિટરલી’ વાપરવા જાઓ તો લખાય ‘ફિગરેટિવલી’. શબ્દોના લક્ષણાર્થ, અભિધાર્થ ને વ્યંજનાર્થ સમજો, મિસ્ટર હસમુખલાલ! ત્યારે ગાંધીએ ગાંધીસહજ વિનયથી જણાવેલું કે ‘લિટરલી’ હવે ઇન્ટેન્સિફાયર, યાને તીવ્રતાદર્શક તરીકે પણ વાપરી શકાય છે. અને હમો લિટરલી LMAO! આજે હસમુખ ગાંધી નથી; સમકાલીન નથી; પરંતુ એમણે આદરેલી સડકછાપ ગુજરાતી બોલી ચારે તરફ ને દસે દિશાઓમાં વરસી રહી છે, તેનો સતત અફસોસ કરતા ગગનવાલાની નજરે અચાનક ચડે છે, પર ફોટામાં છે તે મીરિયમ એન્ડ વેબ્સસ્ટર ડિક્શનરીના પીટર સોકોલોવસ્કીનનો નિબંધ ‘સિમાન્ટિક બ્લીચિંગ’! અને અમારા મનપટ ઉપર દેખા દે છે ફરી એકવાર પુણ્યાત્મા હસમુખ ગાંધી. સોકોલોવસ્કી કહે છે કે ‘લિટરલી’ ફિગરેટિવલીના અર્થમાં પણ યાને અલંકાર તરીકે પણ વાપરી શકાય છે. કોઈ LMAO કહે તો તે ખરેખર હસતાં હસતાં તેનો વોટેવર ખોઈ બેઠેલ નથી; કે “I literally died laughing,’ કહે તો હસીહસીને મરી ગયેલ નથી, અર્થાત્ અહીંયા તે અતિશયોક્તિ અલંકાર છે; બોલનારની લાગણીને ભારપૂર્વક વ્યક્ત કરનાર ક્રિયાવિશેષણ છે. દાળમાં નમકની જેમ તે અલંકારથી વાતમાં સ્લાઇટ રોનક આવે છે, યુ ફોલો? હાલાંકિ તે રીતે અમુક શબ્દની તિખાશ ઘસાય, તે ઘસારાને ભાષાભોમિયાઓ સિમાન્ટિક બ્લીચિંગ કહે છે. ભાષાનો આ ખેલ તમે ધ્યાનથી જુઓ તો ઠેરઠેર જોવા મળશે: કોઈ છમ્મકછલ્લો કહે કે “have a great day,” એનો અર્થ તે નથી કે તમારો દિવસ સિકંદર જેવો કે અકબર જેવો કે વિક્રમાદિત્ય જેવો ભવ્ય બને તેવી શુભેચ્છા કોઈ આપે છે. મહેમૂદની કોઈ મૂવી જોઈને તમારાં ઘેરથી કહે કે “that movie was awesome,” તેનો મતલબ તે નથી કે તે ફિલ્મ ડરામણી હતી કે ભયાનક હતી. તેનો ઓપોઝિટ મીનિંગ કરવાનો, યુ ફોલો? હવે great કે awesome અથવા fantastic, amazing, awful, very, really, ultimately, and actually વગેરે વિશેષણ કે ક્રિયાવિશેષણના અર્થ ફિક્કા પડતા જાય છે, ને તે અર્થની ફિક્કાશ ઇઝ કોલ્ડ ‘સિમાન્ટિક બ્લીચિંગ’. હમો ભાષાના ભ્રમર છઉં; ભાષા કેરા ભગત છઉં; ને ગુજરાતી કે આંગ્લિસ્તાની કે બેન્ગોલી કે હિન્દુસ્તાની ચાલુ વપરાશના લખાણોને કાન પાસે સૂપડાં રાખીને સતત સાંભળતા રહેતા છઉં. કોઈવાર વહેમ જાય કે શબ્દોનો મીનિંગ બોલનારના મોઢામાં છે કે સાંભળનારના કાનમાં છે? કેટલીકવાર તો, તમારા સમ, ખાતરી થઈ જાય કે મીનિંગ તો સાંભળનારાના મગજમાં પહેલેથી હતો, બોલીને તમે તેને કન્ફર્મ કીધો! પણ તમે પૂછો છો, અંગરેજી બ્લીચિંગની વાત આંયાં ગુજરાતી કોલમમાં શેણે? સાહેબ, અમે શું લખીએ ને તમે શું વાંચો It’s literally up to you. જય સોકોલોવસ્કી!⬛madhu.thaker@gmail.com