મારી દીકરી સહિતના 20 વિદ્યાર્થીઓ ભૂખ્યા-તરસ્યા છે, તેઓને પાછા લાવવામાં સરકાર મદદ કરે

Divyabhaskar.com Jan 27, 2020, 06:05 PM IST

વડોદરાઃ ચીનમાં MBBSનો અભ્યાસ કરવા ગયેલી વડોદરાના નવાયાર્ડ ડી કેબિન સ્થિત રેલવે કોલોનીની વિદ્યાર્થિની શ્રેયા જયમાન(ઉ.વ.18) અને સોમા તળાવ વિસ્તારના વૃદ પટેલ સહિત સહિત 20 ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓ ચીનના વુહાન સિટીમાં ફસાયા છે. જેઓ ભોજન અને પાણી મળી રહ્યું નથી અને મુશ્કેલીમાં મૂકાઇ ગયા છે. જેથી વિદ્યાર્થિનીના પિતા શશિકુમાર જયમાને પીએમઓ, વિદેશ મંત્રી, ગૃહ મંત્રી, સીએમ અને સાંસદને ટ્વિટ કરીને આ અંગે જાણ કરી છે અને તેમની પુત્રી સહિત વિદ્યાર્થીઓને બચાવવા માટે મદદની માંગણી કરી છે. વિદ્યાર્થિનીના પિતા શશિકુમાર જયમાને DivyaBhaskar સાથેની Exclusive વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, મારી દીકરી સાથે 20 જેટલા ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓ હુબેઇ યુનિવર્સિટીમાં ફસાયા છે અને તેઓ ભૂખ્યા-તરસ્યા છે.

@narendramodi @PMOIndia My daughter Shreya Jaiman is studying in Hubei University for MBBS, in Wuhan city of China. There are nearly about 300 students of India who are stuck there due to Carona Virus. Please take necessary steps to take them back to India. — Shashi Kumar Jaiman (@JaimanShashi) January 26, 2020

વિદ્યાર્થીઓ પાસે પાણી અને ભોજન મળતું નથી

ચીનના વુહાન શહેરમાં બે વર્ષથી અભ્યાસ કરતી શ્રેયાના પિતા શશિકુમાર જયમાને જણાવ્યું હતું કે, મારી દીકરી વુહાનની હુબેઇ યુનિવર્સિટીમાં એમબીબીએસનો અભ્યાસ કરે છે. જ્યાં તેમને ભોજન અને પાણી મળતુ નથી. તેઓને હોસ્ટેલમાંથી નીકળવા દેતા નથી. તેની સાથે ગુજરાતના 20 વિદ્યાર્થીઓ ફસાયેલા છે. અમારી સરકાર સામે માંગણી છે કે, જલ્દી મારી દીકરી સહિતના વિદ્યાર્થીઓને પરત લાવવામાં આવે.

જુનાગઢ, જામનગર, વિષનગર, ગોધરા અને અમદાવાદના વિદ્યાર્થીઓ ફસાયેલા છે

શશિકુમાર જયમાને divyabhaskar.com સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, અમે મૂળ રાજસ્થાનના અલવરના રહેવાસી છે. અને 10 વર્ષથી વડોદરામાં રહીએ છીએ. હું વડોદરા રેલવે સ્ટેશન પર સ્ટેશન માસ્ટર તરીફે ફરજ બજાવુ છું. મારી દીકરી સાથે ગુજરાતના જુનાગઢ, જામનગર, વિષનગર, ગોધરા અને અમદાવાદના વિદ્યાર્થીઓ ફસાયેલા છે. વુહાન સિટી બંધ કરી દીધુ છે. રેલવે, મેટ્રો અને બસ સહિતની તમામ સેવાઓ બંધ છે. વિદ્યાર્થીઓ યુનિવર્સિટીમાંથી બહાર નીકળી શકતા નથી. અને ટેન્શનમાં છે. અમેરિકા, ફ્રાન્સ, જર્મની, જાપાન અને ઇઝરાયેલ સહિતના દેશોએ પોતાના લોકોને બચાવી લીધા છે. પરંતુ ભારતના લોકો ત્યાં ફસાયેલા છે.

@AmitShahOffice @PMOIndia My daughter Shreya Jaiman is studying in Hubei University for MBBS, in Wuhan city of China. There are nearly about 300 students of India in which100 Gujrati who are stuck there due to Carona Virus.Please take necessary steps to take them back to India. — Shashi Kumar Jaiman (@JaimanShashi) January 26, 2020

પિતાએ દીકરી સહિતના વિ્દ્યાર્થીઓને પરત લાવવા વિનંતી કરી

શશિકુમાર જયમાને પીએમઓ, વિદેશ મંત્રી, ગૃહ મંત્રી, સીએમ અને સાંસદ કરેલા ટ્વિટમાં જણાવ્યું છે કે, મારી દીકરી શ્રેયા હુબેઇ યુનિવર્સિટીમાં એમબીબીએસનો અભ્યાસ કરે છે. અને તેની આસપાસમાં 300 જેટલા ભારતીય સ્ટુડન્ટ અને 100 ગુજરાતી સ્ટુન્ટ પણ ફસાયેલા છે. અને શ્રેયાની સાથે જ 20 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ ફસાયેલા છે. મહેરબાની કરીને તેઓને ભારત પાછા લાવવા માટે પગલા લો.