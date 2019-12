Divyabhaskar.com Dec 15, 2019, 02:15 PM IST

અમદાવાદઃ રાજસ્થાન પોલીસે બોલિવૂડ આઈટમ ગર્લ પાયલ રોહતગીની અમદાવાદમાંથી ધરપકડ કરી છે. પાયલ રોહતગીની જવાહરલાલ નેહરુ અને ઈન્દિરા ગાંધી અંગે સોશિયલ મીડિયા પર ટીપ્પણી કરવા મામલે ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ અંગે પાયલ રોહતગીની ટીમે ટ્વિટ કરીને જાણકારી આપી છે. રાજસ્થાનના બુંદીના પોલીસ અધિકારી લોકેન્દ્ર પાલીવાલના નેતૃત્વમાં એક ટીમ શુક્રવારે અમદાવાદ પહોંચી હતી. પોલીસે ત્રણ દિવસ સુધી શહેરમાં ધામા નાખ્યા હતા. ત્યાર બાદ પોલીસે ત્રણ દિવસે પાયલની ધરપકડ કરી હતી. આ મામલે પાયલે બુંદીની સેશન્સ કોર્ટમાં આગોતરા જામીન અરજી કરી છે. પાયલે પોતાના ટ્વિટર હેન્ડલર પર લખ્યું કે, ગૂગલમાંથી માહિતી લઈને મોતીલાલ નેહરૂ પર વીડિયો બનાવવા મામલે રાજસ્થાન પોલીસ દ્વારા મારી ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ફ્રીડમ ઓફ સ્પીચ જોક છે.

I am arrested by @PoliceRajasthan for making a video on #MotilalNehru which I made from taking information from @google 😡 Freedom of Speech is a joke 🙏 @PMOIndia @HMOIndia