Divyabhaskar.com Dec 29, 2019, 01:40 PM IST

અમદાવાદ: રાજસ્થાનથી માનવ તસ્કરી કરી સુરતમાં બાળકો લાવવાના રેકેટનો પર્દાફાશ થયો છે. જેમાં 1980થી બચપન બચાવ આંદોલન નામની સંસ્થા દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી હતી કે, રાજસ્થાનના બાળકોની તસ્કરી કરીને ગુજરાતમાં લવાઈ રહ્યાં છે. આ સંસ્થાએ રાજસ્થાન પોલીસ, રાજસ્થાન સ્ટેટ કમિશન ફોર પ્રોટેક્શન ઓફ ચાઈલ્ડ રાઇટ્સ તેમજ સ્ત્રી અંસારા સંસ્થાને સાથે મળીને 10 દિવસ સુધી રેકી કરી તમામ પુરાવા ભેગા કર્યા હતા. ત્યારબાદ 29 ડિસેમ્બરે સવારે 5 વાગ્યે રાજસ્થાન પોલીસ, સુરત પોલીસ, ચાઈલ્ડ કમિશન દ્વારા બાળમજૂરી માટે લાવવામાં આવેલા 125 જેટલા બાળકોને મૂક્ત કરાવવામાં આવ્યા હતા. બચપન બચાવ આંદોલન સંસ્થાએ 144 દેશોના 83 હજારથી વધુ બાળકોના હક્ક બચાવવા માટે લડત આપી છે. આ સંસ્થાના ફાઉન્ડર કેલાશ સત્યાર્થી છે જેમણે નોબલ શાંતિ પુરસ્કાર મેળવ્યો છે.

કેલાશ સત્યાર્થીએ ટ્વીટ કર્યું

In a joint operation, Bachpan Bachao Andolan, Rajasthan & Gujarat police along with SCPCR rescued 137 trafficked children from Surat and arrested 35 traffickers. This secret operation was conducted at 5 am today. Thanks to bhai @ashokgehlot51 @vijayrupanibjp and @DainikBhaskar pic.twitter.com/PBOElC9WnJ