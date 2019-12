રેવ પાર્ટીઓ અને નાર્કોટિક્સ પર ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને એસઓજી ક્રાઈમની વોચ

300 જેટલા બ્રેથ એનેલાઈઝર દ્વારા પોલીસ લોકોનું ચેકિંગ કરશે

સીજી રોડને રાતે 9 વાગ્યા બાદ નો પાર્કિંગ ઝોન જાહેર કરવામાં આવ્યો

Divyabhaskar.com Dec 29, 2019, 02:50 PM IST

અમદાવાદ: 31 ડિસેમ્બર અને નવા વર્ષની ઉજવણીને લઈ અમદાવાદ શહેર પોલીસ દ્વારા સુરક્ષાને લઈ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે. આજથી દારૂને લઈને સ્પેશિયલ ડ્રાઈવ આજથી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. રેવ પાર્ટીઓ અને નાર્કોટિક્સ પર ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને એસઓજી ક્રાઈમ ખાસ નજર રાખશે. નવા વર્ષની પાર્ટીઓને લઈને નાકાબંધી પોઈન્ટ પર રાખવામાં આવ્યા છે.

પોલીસ બંદોબસ્ત, સીજી રોડ નો પાર્કિંગ ઝોન

સીજી રોડ, એસજી હાઈવે, આનંદનગર, વસ્ત્રાપુર પર લોકો ભેગા થઈ ઉજવણી કરતા હોય છે જેને લઈ પૂરતો બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવશે. સીજી રોડ પર રાતે 9 વાગ્યા બાદ નો પાર્કિંગ ઝોન જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. સ્થાનિક પોલીસ દ્વારા ભીડવાળા વિસ્તારમાં અને ઉજવણીના જગ્યાએ MAY I HELP YOUના કિઓસ્ક ઊભા કરવામાં આવશે. 1000 સીસીટીવી કેમેરાથી તમામ ગતિવિધિ પર નજર રાખવામાં આવશે.

પોલીસ વાનથી પેટ્રોલિંગ

સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનના વીડિયોગ્રાફી પણ કરવામાં આવશે. પોલીસ કંટ્રોલરૂમમાંથી સતત ગતિવિધિઓ પર નજર રાખવામાં આવશે. હોક બાઈક, 85 જેટલી પીસીઆર વાન સતત પેટ્રોલિંગ કરશે. મહિલા ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને 52 SHE ટીમો પણ ખાનગી કપડામાં આવી પાર્ટીઓ અને ભીડવાળા વિસ્તારમાં બંદોબસ્તમાં રહેશે. 300 જેટલા બ્રેથ એનેલાઈઝર દ્વારા પોલીસ લોકોનું ચેકિંગ કરશે.

નવા વર્ષની ઉજવણી માટે 31 પાર્ટી પ્લોક અને ક્લબને મંજૂરી

31 જેટલી પાર્ટીઓ માટે પાર્ટી પ્લોટ અને ક્લબના માલિકો દ્વારા અરજી આવી છે જેની પરમિશન આપવામાં આવી છે. મંજૂરી પાર્ટી પ્લોટના માલિકોએ પોલીસની તમામ શરતોનું પાલન કરી આયોજન કરવાનું રહેશે. પાર્કિંગને લઈ પણ તકેદારી રાખવાની રહેશે. ખુલ્લા પાર્ટી પ્લોટમાં રાતે 10 વાગ્યા સુધી જ પાર્ટી અને માઇક વગાડવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે.