Divyabhaskar.com Feb 23, 2020, 02:32 PM IST

અમદાવાદઃ યુએસ પ્રેસિડેન્ટ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ગાંધીઆશ્રમ જશે ત્યારે તેમને ત્યાં હળવા નાસ્તારૂપે ગુજરાતી-પંજાબી ફ્યુશન ફૂડ પિરસવામાં આવશે. આ નાસ્તો તૈયાર કરવાની સઘળી જવાબદારી ફોર્ચ્યુન લેન્ડમાર્ક હોટેલના શેફ સુરેશ ખન્નાને સોંપવામાં આવી છે. શેફ ખન્ના આ પ્રસંગે ટ્રમ્પની સાથે આવી રહેલા તેમના પત્ની મેલેનિયા ઉપરાંત વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી માટે પણ સમયને અનુરૂપ નાસ્તો તૈયાર કરશે.

Chef Suresh Khanna: Special Khaman is being prepared as US President&First Lady Melania Trump like Khaman a lot. Menu includes only veg items; it'll be cooked in Gujarati style. Food inspectors will be tasting food first, then after a thorough check it will be served to guests. pic.twitter.com/wbfwDidX25