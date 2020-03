Divyabhaskar.com Mar 03, 2020, 03:07 PM IST

અમદાવાદ: સમગ્ર વિશ્વમાં કોરોના વાઈરસ ધીરે ધીરે ફેલાઈ રહ્યો છે. ભારતમાં પણ ત્રણ કેસ નોંધાયા છે. ગુજરાતમાં કોરોના વાઈરસ ન ફેલાય તેની સાવચેતીના ભાગરૂપે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કમિશનર વિજય નહેરાએ ટ્વિટ કરી લોકોને હાથ મિલાવવાના બદલે હાથ જોડીને નમસ્તે કહેવા માટે અપીલ કરી છે.

નમસ્તે અસરકારક ઉપાય

અમદાવાદના મ્યુનિસિપલ કમિશનર વિજય નહેરાએ ટ્વિટર પર લખ્યું હતું કે, 'આપણે કોરોના સામે લડવા માટે જ્યારે સજ્જ થઈ રહ્યા છીએ ત્યારે ખૂબ જ અસરકારક અને સરળ ઉપાય આ છે. #NoHandshake #SayNamaste 'ચાલો આ મેસેજ પ્રસરાવીએ અને કોરોના વાઈરસને ભગાડીએ'

#NamasteAmdavad



As we get ready to deal with #Coronavirus #COVID19 one of the easiest & most effective things we can do is #NoHandshake #SayNamaste



Let’s spread this message & help in preventing #caronavirusoutbreak pic.twitter.com/LDqNVmcvUK