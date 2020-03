Divyabhaskar.com Mar 08, 2020, 03:17 PM IST

અમદાવાદ: પીરાણામાં આવેલો કચરાનો ડુંગર હવે અઢી વર્ષમાં લગભગ નામશેષ થઇ જશે. દરરોજ અહીં 4300 ટન કચરાનો નિકાલ કરવામાં આવી રહ્યો છે. છે.આ રીતે દોઢ વર્ષમાં જ કુલ એક કરોડ ટન કચરાનો નિકાલ કરી કચરાના ડુંગરને નાબૂદ કરી દેવાશે. જેને કારણે પ્રદૂષણથી પણ અમદાવાદીઓને થોડી ઘણી રાહત મળશે. છેલ્લા 40 વર્ષથી બનેલા આ કચરાના ઢગલાને હટાવવા માટે 12 મશીનો કામે લાગ્યા છે. એક મોટું મશીન એક હજાર ટન અને અન્ય 11 નાના મશીન 6 હજાર ટન કચરાનો રોજ નિકાલ કરે છે. 2.75 લાખ ટન કચરાનો છેલ્લા છ મહિનામાં જ નિકાલ કરાયો છે, અને અંદાજે 8.5 એકર(21 વીઘા)થી વધુ જમીન ખુલ્લી કરાઇ છે. નેશનલ હાઈવેની પાસે આવેલી રૂ.800થી 1000 કરોડની કુલ 65 એકર જમીન ખુલ્લી થશે. આ કચરાનો ડુંગર 22 ઓગસ્ટ 2022ના રોજ ઈતિહાસ બની જશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ગત વર્ષના ઓગસ્ટમાં નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલે( NGT)રાજ્ય સરકાર અને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને 6 મહિનામાં જ કામગીરી શરૂ કરવા આદેશ કરી કહ્યું હતું કે ગંદકીના પહાડને દૂર કરવા માટે 12 મહિનાથી વધુ સમય લાગી શકે નહીં.

Not to forget that we’ll be able to reclaim about 65 acres of land bang on the National Highway. Worth about 800-1000 Crores 😊😊 https://t.co/ltiCqVBt3c

મહિનાના અંતે દરરોજ 10 હજાર ટન કચરો દૂર કરવા ક્ષમતા હાંસલ થશે

આ અંગે મ્યુનિસિપલ કમિશનર વિજય નહેરાએ ટ્વિટ કરી માહિતી આપી હતી કે, અત્યાર સુધીમાં 10 લાખ ટન કચરો દૂર થયો છે અને 8.5(21 વીઘા) એકર જમીન ખુલ્લી થઈ છે. દરરોજ 6000 ટન કચરો દૂર કરવામાં આવી રહ્યો છે. જે આ મહિનાના અંતે 10 હજાર ટન સુધી પહોંચશે. 22 ઓગસ્ટ 2022ના રોજ પીરાણા ઈતિહાસ બની જશે. શરૂઆતમાં કચરો દૂર કરવા માટેનો ખર્ચ રૂ. 600-800 કરોડ થવાનો અંદાજ હતો, જે હવે રૂ.100 કરોડમાં પુરો થઈ જશે. નેશનલ હાઈવેની પાસે આવેલી રૂ.800થી 1000 કરોડની કુલ 65 એકર જમીન ખુલ્લી થશે.

Best part is the cost-effective approach.



Initial cost estimates were 600-800 Crore. We’ll be able to do it in less than 100 Crores.



Also, we may be able to complete the work much before 15th Aug 2022 https://t.co/zFMgDEzKg1