અમદાવાદઃ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની 24 ફેબ્રુઆરીની અમદાવાદ મુલાકાતને લઈ પૂરજોશમાં તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. આ તૈયારીઓ વચ્ચે આજે AMC દ્વારા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટથી લઈ ઈન્દિરા બ્રિજને જોડતા રોડ પર સરણિયા વાસ પાસે દિવાલ બનાવવામાં આવી રહી છે. જેને પગલે સ્થાનિકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. તેમજ એએમસી પર ઝૂંપડાઓ ઢાંકવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો હોવાનો આક્ષેપો થઈ રહ્યા છે. આ અંગે અમદાવાદના મેયર બિજલ પટેલે કહ્યું કે, મેં હજુ સુધી કંઈ જોયું નથી અને તે અંગે કંઈ જાણતી નથી.

Ahmedabad Municipal Corp is building a wall in front of slum along the road connecting Sardar Vallabhbhai Patel Intl Airport to Indira Bridge. The US Pres is scheduled to visit Ahmedabad during his 2-day India visit. Bijal Patel,Mayor says,"I haven't seen it,don't know about it". pic.twitter.com/moKjCy0M44