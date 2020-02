Divyabhaskar.com Feb 16, 2020, 05:06 PM IST

અમદાવાદ: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપ્રમુખ, ફર્સ્ટ લેડી મેલેનિયા ટ્રમ્પ અને PM મોદી 24 ફેબ્રુઆરીએ અમદાવાદ આવવાના છે. તેઓના રોડ શો માટે AMC દ્વારા તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. 22 કિલોમીટર લાંબા યોજાનાર રોડ શોમાં લાખોની મેદની મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા જમા થાય તેને લઈ 48 વોર્ડમાં તમામ કાર્યકર્તાઓ અને પદાધિકારીઓને જવાબદારી સોપવામાં આવી છે. બંને મહાનુભાવોના રોડ શોની જવાબદારી AMCને સોંપવામાં આવી હોવાથી આખું તંત્ર કામે લાગી ગયું છે.

#MaruAmdavad says #NamasteTrump#IndiaRoadShow is getting bigger & bigger 🇮🇳🇮🇳🇮🇳



More than 1 lakh participants already confirmed for the 22 km roadshow



Great opportunity for #Ahmedabad to present Indian Culture to the World



Keep following @AmdavadAMC for more details https://t.co/xcJJbwgUE7